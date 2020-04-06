Gold FX Algo Prime

Oro Fx Algo Prime

Algoritmo Avanzado de Oferta y Demanda - Totalmente Personalizable y Optimizado para Datos

Gold Fx Algo Prime es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado en torno a principios institucionales de negociación de Oferta y Demanda, mejorado con validación de estructura de tendencia, filtros de sesión y gestión avanzada del riesgo.

La estrategia fue ampliamente probada utilizando datos históricos del Oro (XAUUSD), aplicando la lógica de optimización Bayesiana para ajustar los parámetros y alcanzar un equilibrio óptimo entre precisión, riesgo y recompensa.
Debido a la naturaleza universal de los desequilibrios de la oferta y la demanda, el EA funciona eficazmente no sólo en Oro, sino también en pares de divisas e índices cuando se configura correctamente.

Este EA es 100% personalizable, permitiendo a los operadores adaptarlo a su broker, especificaciones de símbolo, zonas horarias y preferencias de riesgo.

Proporciona la flexibilidad de personalizar su configuración permitiendo múltiples usos para el EA como Estrategias Híbridas supervisando manualmente el rendimiento del EA o dejándolo para automatizar completamente las entradas y salidas.


(Descargo de responsabilidad: El rendimiento pasado no garantiza la rentabilidad futura)


Características principales

✔ Detección institucional de zonas de oferta y demanda
✔ Confirmación de tendencia de estructura de mercado multi-swing
✔ Stop Loss y Take Profit adaptativos basados en ATR take profit
✔ Tamaño de lote dinámico basado en riesgo o fijo
✔ Filtros avanzados de sesión de negociación (Asia, Londres, Nueva York)
✔ Filtros de negociación de día de la semana
✔ Gestión automatizada del punto de equilibrio
✔ Funciona con Oro, pares de Divisas e Índices
✔ Optimizado con lógica Bayesiana sobre datos históricos
✔ Diseñado para MT5 Strategy Tester y cuentas reales

Símbolos recomendados

  • XAUUSD (Oro) - Activo principal optimizado

  • Pares de divisas principales y secundarios

  • Índices (US30, NAS100, GER40, etc.)

Plazos recomendados

  • Detección de zonas: M15

  • Entrada de operaciones: M5
    (Ajustable)

Las capturas de pantalla muestran pruebas retrospectivas en Oro de 1 mes, 1 año, 3 años y diferentes relaciones de riesgo a recompensa 1:2,1:3 y 1:4 la configuración actual por defecto son rentables, pero siéntase libre de ajustar la configuración y la gestión de riesgos a su gusto y estilo de negociación y la tolerancia a la reducción. esto no es una firma prop amigable EA, de hecho la mayoría de los EAs no lo son, pero se recupera con una velocidad significativa dado el riesgo adecuado para recompensar.

