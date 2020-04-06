Gold FX Algo Prime
- Asesores Expertos
- Alexander Jesus Alvarado Hall
- Versión: 3.5
- Activaciones: 5
Oro Fx Algo Prime
Algoritmo Avanzado de Oferta y Demanda - Totalmente Personalizable y Optimizado para Datos
Gold Fx Algo Prime es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado en torno a principios institucionales de negociación de Oferta y Demanda, mejorado con validación de estructura de tendencia, filtros de sesión y gestión avanzada del riesgo.
La estrategia fue ampliamente probada utilizando datos históricos del Oro (XAUUSD), aplicando la lógica de optimización Bayesiana para ajustar los parámetros y alcanzar un equilibrio óptimo entre precisión, riesgo y recompensa.
Debido a la naturaleza universal de los desequilibrios de la oferta y la demanda, el EA funciona eficazmente no sólo en Oro, sino también en pares de divisas e índices cuando se configura correctamente.
Este EA es 100% personalizable, permitiendo a los operadores adaptarlo a su broker, especificaciones de símbolo, zonas horarias y preferencias de riesgo.
Proporciona la flexibilidad de personalizar su configuración permitiendo múltiples usos para el EA como Estrategias Híbridas supervisando manualmente el rendimiento del EA o dejándolo para automatizar completamente las entradas y salidas.
(Descargo de responsabilidad: El rendimiento pasado no garantiza la rentabilidad futura)
Características principales
✔ Detección institucional de zonas de oferta y demanda
✔ Confirmación de tendencia de estructura de mercado multi-swing
✔ Stop Loss y Take Profit adaptativos basados en ATR take profit
✔ Tamaño de lote dinámico basado en riesgo o fijo
✔ Filtros avanzados de sesión de negociación (Asia, Londres, Nueva York)
✔ Filtros de negociación de día de la semana
✔ Gestión automatizada del punto de equilibrio
✔ Funciona con Oro, pares de Divisas e Índices
✔ Optimizado con lógica Bayesiana sobre datos históricos
✔ Diseñado para MT5 Strategy Tester y cuentas reales
Símbolos recomendados
-
XAUUSD (Oro) - Activo principal optimizado
-
Pares de divisas principales y secundarios
-
Índices (US30, NAS100, GER40, etc.)
Plazos recomendados
-
Detección de zonas: M15
-
Entrada de operaciones: M5
(Ajustable)