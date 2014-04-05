RSI Divergence without repaint

La mayoría de las señales de “divergencia RSI instantánea” son incorrectas

Si alguna vez has usado indicadores de divergencia RSI, probablemente hayas experimentado esto:
una divergencia aparece en tiempo real, al principio parece convincente,
y luego desaparece después de unas cuantas velas.
Al revisar el gráfico más tarde, las señales históricas ya no coinciden con lo que viste originalmente.

Esto no es un error del usuario.
Es un problema de lógica.

La divergencia que no se basa en máximos o mínimos confirmados es inherentemente inestable.

Si buscas un indicador de divergencia RSI que no reescriba su propio historial,
vale la pena leer esta explicación con atención.

————————————————————

Resumen del indicador

Este indicador está diseñado para identificar divergencias RSI, enfocándose en la estructura del mercado confirmada, no en suposiciones instantáneas.

Detecta automáticamente divergencias alcistas y bajistas entre el precio y el RSI, y las muestra claramente en la ventana del RSI.

Características principales:

  • Identificación automática de estructuras de divergencia RSI

  • Visualización clara de los segmentos de divergencia dentro de la ventana del RSI

  • Sin repintado y sin cambios en señales históricas

  • Compatible con MACD, líneas de tendencia, medias móviles y otras herramientas

  • Mejor para confirmar estructuras, no para elegir con precisión máximos o mínimos exactos

————————————————————

Por qué las señales de divergencia aparecen con retraso

Este es el aspecto más importante del indicador y también el más malinterpretado.

Cualquier análisis de divergencia significativo requiere un máximo o mínimo confirmado.

Para confirmar un punto de giro, hay una condición inevitable:
el mercado debe mostrar una reacción en la dirección opuesta.

Sin un retroceso, un “máximo” o “mínimo” es solo una suposición.

Por eso, este indicador espera al menos 5 velas completadas antes de confirmar un punto de giro anterior.
Solo después de esa confirmación, la divergencia se dibuja en el RSI.

Como resultado, cada divergencia mostrada por el indicador está estructuralmente validada.
Las señales no desaparecen, no se desplazan ni cambian al revisar el gráfico posteriormente.

————————————————————

Aclaración importante

La existencia de un retraso no es una debilidad del indicador.
Es una característica fundamental de todos los métodos de divergencia basados en puntos de giro confirmados.

Esto se aplica igualmente a RSI, MACD u otros osciladores.
Mientras la divergencia se defina utilizando máximos y mínimos confirmados,
un cierto grado de retraso es inevitable.

La verdadera diferencia entre indicadores no está en la lógica,
sino en si esta limitación se comunica claramente.

————————————————————

Sobre la divergencia sin retraso

Teóricamente, es posible crear métodos predictivos de divergencia, por ejemplo, basados en regresión lineal,
que intenten identificar divergencias sin esperar un retroceso.

Sin embargo, esto siempre implica un compromiso.
Reducir el retraso inevitablemente disminuye la fiabilidad y aumenta la cantidad de señales falsas.

Cero retraso y alta precisión no se pueden lograr al mismo tiempo.

Las versiones futuras pueden incluir un modo opcional sin retraso,
pero la versión actual prioriza estabilidad, consistencia y claridad lógica.

————————————————————

Cómo usar este indicador de manera efectiva

Este indicador es más útil para:

  • Confirmar estructuras que ya se observan en el gráfico

  • Ayudar a identificar el agotamiento de la tendencia y las fases correctivas

  • Filtrar operaciones impulsivas o emocionales

No se recomienda usar el indicador para:

  • Determinar máximos o mínimos exactos como herramienta independiente

La divergencia debe entenderse principalmente como una herramienta de confirmación, no de predicción.

————————————————————

Información de la versión

Este es un indicador gratuito, sin limitaciones de tiempo ni de símbolos.
Las actualizaciones futuras pueden incluir mejoras de algoritmos o modos adicionales,
pero no se garantiza la compatibilidad hacia atrás.

Si entiendes y aceptas la filosofía de diseño de este indicador,
puede servir como una herramienta de análisis consistente, transparente y confiable.


