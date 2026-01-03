Divergence Hunter Pro

==============================================================================
cazador de divergencias pro v2.01
Sistema avanzado de detección de divergencias multioscilador
==============================================================================

🎯 VISIÓN GENERAL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Divergence Hunter Pro es un indicador de detección de divergencias de nivel profesional
que identifica automáticamente oportunidades de trading de alta probabilidad utilizando
análisis de confluencia multifactorial avanzado. A diferencia de los indicadores de divergencia básicos,
esta herramienta combina la divergencia del oscilador con la confirmación de volumen, niveles de soporte/resistencia, patrones de velas, etc.
niveles de soporte/resistencia, patrones de velas y análisis multitemporal para filtrar las señales débiles y destacar sólo las más fuertes.
señales débiles y resaltar sólo las configuraciones más fuertes.

✅ Funciona en TODOS los marcos temporales (M1 a MN)
✅ Funciona en TODOS los instrumentos (Forex, Crypto, Acciones, Índices, Materias Primas)
✅ Señales no repintadas
✅ Alertas en tiempo real (Pop-up, Push, Email)
✅ Cálculo automático de SL/TP con niveles visuales


🔥 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📊 6 OPCIONES DE OSCILADORES
- RSI (Índice de fuerza relativa)
- MACD (Divergencia de convergencia de medias móviles)
- Estocástico
- CCI (Índice del canal de materias primas)
- Momento
- Oscilador Asombroso

📈 4 TIPOS DE DIVERGENCIA DETECTADOS
- Regular alcista (inversión de tendencia - señal de compra)
- Regular Bajista (Inversión de tendencia - Señal de venta)
- Alcista Oculta (Continuación de Tendencia - Señal de Compra)
- Bajista oculta (continuación de tendencia - señal de venta)

DETECCIÓN AVANZADA DE PIVOTES
- Método estándar (swing clásico alto/bajo)
- Método ZigZag (pivotes más precisos con profundidad personalizable)

🎯 PUNTUACIÓN DE LA FUERZA DE LA DIVERGENCIA (1-10)
Cada señal se califica en base a:
- Profundidad del movimiento del precio
- Ángulo de divergencia del oscilador
- Calidad de la distancia entre barras
- Bonos de confluencia (+Vol, +SR, +Patrón, +HTF, +2Osc)


🛡️ FILTROS DE CONFLUENCIA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📈 CONFIRMACIÓN DE VOLUMEN
- Filtra las señales con picos de volumen por encima de la media móvil
- Periodo y multiplicador de picos personalizables
- Muestra la etiqueta "+Vol" cuando se confirma el volumen

🎯 CONFLUENCIA SOPORTE/RESISTENCIA
- Comprueba si se produce divergencia en niveles clave de S/R
- Divergencia alcista en soporte = Mayor probabilidad
- Divergencia bajista en resistencia = mayor probabilidad
- Muestra la etiqueta "+SR" cuando se encuentra en un nivel clave

🕯️ CONFIRMACIÓN DE PATRÓN DE VELA
- Detecta Pin Bar (Hammer/Shooting Star)
- Detecta patrones Engulfing
- Muestra las etiquetas "+Pin", "+Eng", "+Star

📊 ANÁLISIS MULTI-TIMEFRAME
- Comprueba la divergencia en el marco de tiempo superior
- Opera con la tendencia general
- Muestra la etiqueta "+HTF" cuando se confirma la HTF

🔄 CONFLUENCIA MULTI-OSCILADOR
- Utiliza un segundo oscilador para la confirmación
- RSI + MACD, Estocástico + CCI, etc.
- Muestra la etiqueta "+2Osc" cuando ambos coinciden


💰 NIVELES DE AUTO TRADING
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📍 LÍNEAS DE ENTRADA / SL / TP
- Líneas visuales claras con etiquetas de precio.
- Entrada = Señal de cierre de vela
- SL = Por debajo/por encima del pivote con amortiguación
- TP = Basado en la relación Riesgo:Recompensa (por defecto 1:2)
- Muestra la distancia de pips para una fácil referencia

🎯 OBJETIVOS DE PRECIO FIBONACCI
- T1 = Extensión 0.618 (Línea dorada)
- T2 = Extensión 1.0 (Línea naranja)
- T3 = 1.618 extensión (Línea magenta)
- Todos los ratios personalizables


🎨 CARACTERÍSTICAS VISUALES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- Líneas de divergencia tanto en el gráfico de precios como en la ventana de indicadores
- Zonas codificadas por colores que resaltan las áreas de divergencia
- Etiquetas de fuerza [1-10] en los puntos de señal
- Cuadro de mandos claro que muestra el estado actual de la señal
- Colores totalmente personalizables para todos los elementos
- Ancho de línea y opacidad de zona ajustables


🔔 SISTEMA DE ALERTAS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- Alertas emergentes en pantalla
- Notificaciones push al móvil
- Alertas por correo electrónico
- El mensaje de alerta incluye: Tipo de divergencia, Puntuación de fuerza, Etiquetas de confluencia


PARÁMETROS DE ENTRADA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AJUSTES GENERALES
- Tipo de oscilador: RSI / MACD / Estocástico / CCI / Momentum / AO
- Tipo de Divergencia: Sólo regular / Sólo oculta / Ambos
- Rango de Retroceso: Número de barras a escanear (por defecto: 300)
- Mínimo de barras entre pivotes: Evita señales falsas (por defecto: 5)

DETECCIÓN DE PIVOTES
- Método: Estándar / ZigZag
- Parámetros de profundidad de zigzag, desviación, paso atrás

CALIDAD DE DIVERGENCIA
- Mostrar puntuación de fuerza: verdadero/falso
- Fuerza mínima: Filtra las señales débiles (1-10)

CONFIRMACIÓN DE VOLUMEN
- Activar/Desactivar
- Periodo MA y multiplicador de picos

CONFLUENCIA S/R
- Activar/Desactivar
- Barras Lookback y Tolerancia %.

AUTO SL/TP LEVELS
- Activar/Desactivar
- Relación Riesgo:Recompensa
- Buffer SL en puntos

CONFIRMACIÓN DEL PATRÓN DE VELAS
- Activar/Desactivar
- Requerir patrón para señal

ZONAS DE DIVERGENCIA
- Mostrar/Ocultar zonas
- Opacidad de zonas (0-100%)

PROYECCIONES DE PRECIOS OBJETIVO
- Activar/Desactivar
- Objetivo 1, 2, 3 relaciones Fibonacci

ANÁLISIS MULTI-MARCO TEMPORAL
- Activar/Desactivar
- Selección de marco temporal superior
- Requerir Confluencia HTF

CONFLUENCIA MULTIOSCILADOR
- Activar/Desactivar
- Selección de Oscilador Secundario
- Requerir ambos osciladores

AJUSTES INDIVIDUALES DEL OSCILADOR
- RSI Periodo, Precio Aplicado
- MACD: Rápido, Lento, Señal, Precio Aplicado
- Estocástico: K, D, Desaceleración, Método, Campo de precio
- CCI: Periodo, Precio aplicado
- Momento: Periodo, Precio aplicado

ALERTAS
- Pop-up, Push, Email

AJUSTES VISUALES
- Colores para todos los tipos de divergencia
- Colores del fondo y del texto del panel
- Ancho de línea


📈 CÓMO USAR
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. Aplicar el indicador a cualquier gráfico
2. Espere la señal de divergencia (flecha en el oscilador)
3. 3. Compruebe la puntuación de fuerza: cuanto más alta, mejor [7+].
4. 4. Busque etiquetas de confluencia (+Vol, +SR, +HTF, etc.)
5. Utilice los niveles de Entrada/SL/TP autogenerados
6. Gestione su operación en consecuencia

💡 CONSEJO PROFESIONAL: ¡Los mejores resultados se obtienen cuando se alinean varios factores de confluencia!
Ejemplo: "Reg Bull [8] +Vol +SR +Pin" = Señal muy fuerte


⚠️ RECOMENDACIONES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- Utilice en el marco de tiempo H1 o superior para obtener mejores resultados
- Combine con su propio análisis (tendencia, noticias, etc.)
- Comience con la configuración predeterminada y luego personalícela
- Filtre señales con Fuerza Mínima = 5+ para calidad
- Habilite S/R Confluence para una mayor tasa de ganancias
- Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo


🆕 HISTORIAL DE VERSIONES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

v2.01 - Versión actual
- Visualización mejorada de SL/TP con etiquetas
- Líneas cortas en lugar de ancho completo
- Objetivos de precio codificados por colores
- Mejor visibilidad de la etiqueta de fuerza
- Ajustes por defecto optimizados

v2.00
- Añadido Análisis Multi-Tiempo
- Añadida Confluencia Multi-Oscilador
- Añadidas Zonas de Divergencia
- Añadidas proyecciones de precios objetivo
- Añadida la Confirmación del Patrón de Velas
- Añadida confirmación de volumen
- Añadida la Comprobación de Confluencia S/R
- Niveles SL/TP automáticos
- Añadido Sistema de Puntuación de Fuerza
- Añadida la Detección de Pivote ZigZag

v1.00
- Versión inicial con detección de divergencia básica


📧 SOPORTE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Para preguntas, solicitudes de características o soporte:
- Deja un comentario en la página del producto
- Póngase en contacto a través de mensaje MQL5

¡Gracias por elegir Divergence Hunter Pro!
Comercio inteligente. Comercio seguro. 📈

==============================================================================
Copyright © 2025 Rizwan Akram
Todos los derechos reservados
==============================================================================
