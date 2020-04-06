Gold Sniper EA

Gold Sniper EA is an automated Expert Advisor built for XAUUSD scalping under breakout conditions. It relies purely on price action logic and session filters, avoiding indicators for faster, cleaner execution. Less Executions but more sniper entries.

El EA coloca órdenes pendientes sólo cuando los criterios de impulso y zona de oscilación se alinean, asegurando entradas de operaciones estructuradas y disciplinadas. Con una gestión dinámica de las operaciones, salidas flexibles y riesgos personalizables, Gold Sniper EA está diseñado para ofrecer un flujo de operaciones profesional con una intervención mínima.

Lógica clave del sistema

  • Detecta los máximos y mínimos recientes para definir las zonas de ruptura.

  • Coloca órdenes Stop de compra/venta más allá de los niveles clave

  • Aplica el vencimiento a las operaciones pendientes para evitar entradas tardías.

  • Admite tanto el % de riesgo como el tamaño de lote fijo

  • Trailing stop dinámico con comportamiento SL/TP que se adapta a las condiciones del mercado

  • Filtros de sesión opcionales y prevención de eventos noticiosos

  • Porcentaje basado en el cálculo del precio para ajustar automáticamente el take profit y el stoploss independientemente del precio. Esta es una característica muy importante para el XAUUSD, ya que la diferencia de precios fluctúa muy rápidamente.

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M1-M5

  • Broker: ECN con spreads bajos

  • Apalancamiento: 1:100 mínimo (preferiblemente superior)

  • VPS: Muy recomendable para una ejecución ininterrumpida

  • Set File: Versión optimizada disponible en la sección de comentarios

Recomendaciones para las pruebas

Aunque se pueden realizar pruebas retrospectivas, parte de la lógica depende de las condiciones en tiempo real. Para obtener resultados más precisos, realice pruebas re trospectivas en una cuenta de demostración antes de entrar en funcionamiento.

Adecuado para

  • Operadores que buscan una automatización estructurada basada en rupturas

  • Aquellos que prefieren estrategias de órdenes pendientes en lugar de entradas reactivas en el mercado

  • Operadores que desean un sistema de bajo mantenimiento, basado en tiempo/sesión

Descargo de responsabilidad

Gold Sniper EA es una herramienta de trading profesional, no una máquina de ganancias garantizadas. El trading siempre implica pérdidas y ganancias. Si usted cree que el comercio significa ganar sólo sin perder nunca, por favor no compre este EA.

Contacto y Soporte

Para preguntas, soporte o consultas sobre Gold Sniper EA, puede enviarme un mensaje directamente aquí o a través de Telegram:
https://t.me/jestrades


Productos recomendados
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Asesores Expertos
¡Sólo beneficios! Este es un robot de comercio de red inteligente. Funciona en mi algoritmo original! A riesgos medios, muestra más del 100% de ganancia por año. ( Probado exclusivamente en ticks reales y cuentas reales ) Este robot está creado para recibir ingresos más que cualquier banco ofrece. ¡Opera automáticamente las 24 horas del día en cualquier par de divisas ! ( No recomiendo pares de divisas "exóticos" ) Riesgos ajustables . Volumen de posición ajustable. Paso de malla ajustable. Nive
EUR 1 of 8
Tomas Michalek
Asesores Expertos
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. Este EA por sí solo puede traerle grandes beneficios, pero para obtener los mejores resultados compruebe también el resto de la cartera EUR . La estrategia está utilizando el indicador CCI para encontrar el comercio adecuado y luego establece la orden pendiente de acuerdo a los extremos diarios. Sin rejilla, sin martingala, sin backtest sintonizado, sin cuentos de hadas, sino resultados reales. Este EA ha
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Asesores Expertos
BoBot Scalper — La Nueva Era del Scalping de Tendencias Ya Está Aquí. Si operas XAUUSD , índices o pares de alta velocidad… este EA está diseñado para ti. BoBot Scalper utiliza un motor refinado MACD/LWMA para detectar señales reales de continuación de tendencia antes que la mayoría. Reacciona rápido, gestiona el riesgo con precisión y asegura las ganancias usando un sistema de trailing basado en pasos en moneda—uno de los métodos más inteligentes que encontrarás en un EA de scalping. No utiliza
Titan Backup
Elies Noah Siebenpfeiffer
Asesores Expertos
Presentamos Titan Backup : ¿Está listo para mejorar su juego de trading con un sistema automatizado construido para la precisión y la flexibilidad? Conozca a Titan Backup , su asistente experto de trading diseñado para capturar rupturas de alta rentabilidad mediante la identificación de zonas de acumulación . Este potente Asesor Experto (EA) destaca en mercados de alta volatilidad como el Nasdaq 100 y Crypto 10 , ofreciendo tanto automatización manos libres como asistencia manual para apoyar sus
MSync EA Pro
Jim Ariel Camarce Ignao
5 (1)
Asesores Expertos
MSync EA Pro es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para sincronizar múltiples señales de trading, tendencias de mercado y marcos temporales, ofreciendo una ejecución de operaciones precisa, inteligente y consistente. Diseñado para operadores que valoran la flexibilidad, la estabilidad y la automatización inteligente, este EA se adapta dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado de divisas, metales, índices y cripto pares. Concepto central El nombre "MSync" signific
FREE
AlphaFlow EA MT5
Dolores Martin Munoz
3.58 (12)
Asesores Expertos
Alpha Flow EA: Eleva tu Trading a Nuevas Alturas Presentamos Alpha Flow EA , un asesor experto de trading de última generación diseñado para transformar tu experiencia de trading mediante la precisión estratégica, la adaptabilidad y un análisis de mercado avanzado. Desarrollado con algoritmos de trading patentados y profundos conocimientos del mercado, Alpha Flow EA ofrece un rendimiento excepcional en diversos entornos comerciales, ayudándote a mantenerte siempre un paso adelante en las tendenc
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Asesores Expertos
El Advanced BreakOut Scalper es un sistema de trading efectivo con ajustes predeterminados de Take Profit, Stop Loss y Trailing Stop. Como su nombre indica, su estrategia es el comercio de rupturas. Está codificado profesionalmente y se ejecuta rápidamente en backtesting o modo de optimización. No emplea rejilla, martingala, promediado, o cualquier otra estrategia arriesgada de manejo de dinero. Se recomienda utilizar un broker con spread ajustado, preferiblemente un broker ECN con buena liqui
Kapitaltrader
Erick Gabriel Palma Montufar
Asesores Expertos
El precio es de 450$ para los próximos 10 compradores (Copia restante :10) Siguiente precio: 600$ KAPITAL SECURE EA : Es un sistema de comercio de "arbitraje" totalmente automatizado, que es especialmente eficaz en el comercio de pares de divisas populares, utiliza 11 pares al mismo tiempo: EURCHF, GBPNZD, AUDNZD, NZDUSD, NZDJPY, GBPAUD, EURCAD, EURUSD, EURJPY. Con el fin de pasar las pruebas MQL4, hemos modificado la configuración, sólo tiene que descargar nuestra configuración rentable que ut
EA Reversion Precio
Luigi Salvatores Buigues Morillo
Asesores Expertos
La estrategia de reversión del precio (o mean reversion ) se basa en la idea de que los precios de los activos financieros tienden a regresar a su promedio o valor "normal" después de desviarse significativamente. Esta desviación puede ocurrir por factores externos, emociones del mercado o movimientos inesperados. La estrategia busca aprovechar esos momentos de desviación para entrar al mercado, esperando el retorno del precio a su media. Componentes clave de una estrategia de reversión del prec
Xau Marti MT5
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Obtener la EA GRATIS Sólo tienes que registrarte y utilizar mi corredor. Broker Enlace : https://fbs.partners ?ibl=684451&ibp=26113188 Setfile Aquí : https://drive.google.com/file/d/1ZKvGf5KaUTZvrt2YE98a18sp7nzGUpVf/view?usp=sharing MT4 Versión Aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/136465 XAU Marti La elección inteligente para los operadores de oro y Forex - ¡Potencial de ganancias! Por qué este EA se destaca: ENTRADAS RSI-POWERED - Combina la fiabilidad de los indicadores RS
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Asesores Expertos
Descargo de responsabilidad : Tenga en cuenta que las pautas estacionales no siempre son fiables. Por lo tanto, una gestión prudente del riesgo es crucial para minimizar las pérdidas. Las pautas estacionales en el mundo financiero son como un secreto bien guardado que los inversores de éxito utilizan en su beneficio. Estos patrones son movimientos recurrentes de los precios que se producen durante periodos específicos o en torno a acontecimientos especiales. Además, también hay patrones intradí
Jinn MT5
Francisco Alonso Gonzalez
Asesores Expertos
Jinn - Fair Value Gap Trading Asesor Experto Sistema profesional de trading automatizado que identifica y negocia Fair Value Gaps (FVGs) con gestión avanzada del riesgo. Qué hace: Detecta automáticamente Fair Value Gaps en H1 y M15 marcos de tiempo Ejecuta entradas precisas cuando el precio retrocede a las zonas FVG Implementa múltiples modos de entrada: Conservador, Moderado y Agresivo Soporta múltiples posiciones simultáneas con límites personalizables Características principales: Detección In
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
El BoomAndCrashEA , basado en el aprendizaje automático vectorial, es una herramienta de negociación avanzada que utiliza los últimos avances en tecnología informática para analizar el mercado de divisas y predecir los movimientos futuros de los precios. El Asesor Experto utilizará el aprendizaje automático vectorial para aprender enormes cantidades de datos históricos y detectar patrones en el mercado de forma rápida y eficaz. Utilizará un algoritmo propietario sofisticado y complejo que utiliz
Mayari MT5
Jose Lagayan
Asesores Expertos
Presentación de MAYARI MT5: El Indicador de Tendencia Asesor Experto *Archivos de configuración para EURUSD disponible en la sección de comentarios ¡*LOS RESULTADOS MOSTRADOS AQUI NO ESTAN SOBRE OPTIMIZADOS A DIFERENCIA DE OTROS BOTS EL ESTA A LA VENTA! ¡SOLO RESULTADOS REALISTAS! *Los ajustes por defecto de MAYARI MT5 están optimizados para EURUSD, basados en rigurosos back-testing durante un periodo de 4 años. Para un funcionamiento seguro y eficaz, se recomienda utilizar la configuración pred
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
MANUS PRO EA La revolución del trading que estabas esperando ¿Estás HARTO de ver cómo otros traders obtienen beneficios constantes mientras tu cuenta sangra en rojo ? Los mercados financieros no esperan a nadie, y usted tampoco debería hacerlo. MANUS PRO no es sólo otro Asesor Experto... es su BILLETE A LA LIBERTAD FINANCIERA . Por qué MANUS PRO es diferente (y por qué todo el mundo habla de él) PARA PRINCIPIANTES: Tu mentor de trading que nunca duerme Curva de aprendizaje cero - Instálelo,
Megatrons
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El problema clave del scalping es la dificultad para separar las señales falsas de las que dan la oportunidad de trabajar. Lo interesante es que para el filtrado, muchos recurren al uso de muchos algoritmos intrincados y completamente innecesarios, que sólo conducen a la complejidad del sistema. De hecho, la respuesta está en la superficie y es buscar y encontrar sólo los impulsos de los precios, y no prestar atención a los movimientos vacíos del mercado. El Asesor Experto Megatrons implementa
Sonic
Jalaluddin Raheemi
Asesores Expertos
sólo se venderán 3 copias al precio actual y después el precio subirá a 399$ . Sonic EA es el resultado de estudiar y probar nuestras mejores estrategias de trading y combinarlas con tecnología de Inteligencia Artificial. Este EA es una combinación perfecta de calidad, tecnología, inteligencia, seguridad y experiencia. Esto es sólo el comienzo de este proyecto, Cada semana nuestro equipo trabaja duro para mejorar este algoritmo de negociación y añadir las mejores características a la misma.   M
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Smaf (AF Suave) Siga la tendencia del mercado sin la molestia de analizar el gráfico. Simplemente conecte Smaf en el símbolo que desea operar y deje que haga lo suyo. Funciona bien en mercados volátiles y con tendencia. Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del porcentaje de riesgo y la distancia de riesgo. Trailing stops implementados en base a la volatilidad actual Cierre automático de posiciones en caso de riesgo (compra y venta gestionada) Relación Riesgo:Recompensa 1:3
Bollinger Turbo
Aleksandr Zakhvatkin
Asesores Expertos
El Asesor Experto se basa en una estrategia popular y utiliza una combinación de dos indicadores: Bandas de Bollinger + RSI. Se ha añadido la función de añadir nuevas posiciones a un determinado drawdown. El número de posiciones añadidas y el tamaño de la reducción son ajustables. Descripción de los ajustes Grupo "Ajustes de Trading Tamaño del Lote Tamaño del Lote Reducción Reducción TakeProfit Beneficio Recuento Recuento de apuestas (máx. 10) Control de nueva barra Habilitar el control
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Asesores Expertos
ADX HEDGE MASTER EA avanzado de cobertura y seguimiento de tendencias Solución de trading revolucionaria para obtener el máximo potencial de beneficios El ADX HEDGE MAS TER es un sofisticado Asesor Experto diseñado para dominar el mercado de divisas a través de estrategias de cobertura inteligentes combinadas con algoritmos de seguimiento de tendencias de precisión. Este EA de vanguardia aprovecha el poder del Índice Direccional Medio (ADX) para identificar las condiciones óptimas del mercado
PatternSense Pro
Carlos Andre Lopes Spinola
5 (1)
Asesores Expertos
PatternSense Pro Descripción General PatternSense Pro es un Asesor Experto avanzado que identifica y capitaliza las reacciones de precio en niveles históricos significativos. Este algoritmo monitorea los puntos máximos y mínimos diarios, semanales y mensuales para ejecutar operaciones cuando el precio demuestra comportamientos específicos alrededor de estas zonas críticas. Características Principales Análisis Multi-Timeframe: Detecta y opera niveles clave de timeframes diarios, semanales y mensu
RS Volatility Expert Advisor MT5
Tino Viehweg
Asesores Expertos
RS Volatility Expert Advisor (RSV EA) MT5 Nota preliminar importante: El RS Volatility EA MT5 (RSV EA) no está sobreajustado. El código del programa del RS Volatility EA MT5 (RSV EA) se basa en operaciones de forex honestas de los últimos años. El RS Volatility EA MT5 es un asesor experto que sigue tendencias de forma sencilla y, por lo tanto, es ideal para principiantes en el trading. El RSV EA es un EA que genera órdenes en función de las señales del indicador RS Volatility MTF. El RSV EA oper
Apolaki MT5
Jose Lagayan
Asesores Expertos
Presentamos el APOLAKI MT5: El Asesor Experto de Cuadrícula Dinámica *Archivos de configuración para EURUSD disponibles en la sección de comentarios *¡LOS RESULTADOS MOSTRADOS AQUÍ NO ESTÁN SOBRE OPTIMIZADOS A DIFERENCIA DE OTROS BOTS QUE ESTÁN EN VENTA! SÓLO RESULTADOS REALISTAS! *La configuración por defecto de APOLAKI MT5 está optimizada para EURUSD, basada en rigurosos back-testing durante un periodo de 4 años. Para un funcionamiento seguro y eficaz, se recomienda utilizar la configuración p
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Asesores Expertos
GONADRI EA: Toma el control de tus operaciones con inteligencia. Si quieres gonadri gratis contacta conmigo por privado pideme por privado el set file Cualquier duda me la pueden preguntar por privado ES EXCLUSIVAMENTE PARA BROKERS CON 2 DECIMALES EN EL ORO Y SPREAD INFERIOR A 10, POR EJEMPLO: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW Y SIMILARES Usalo siempre en el ORO, pero puedes intentar hacerlo funcionar en otros pares, por ejemplo en FTMO funciona muy bien en GER40.  Timeframe:  M5 Deposi
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
GALAXY es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. Arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales GALAXY Es un sistema de comercio avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. SIN ENTRADA PARA SELECCIONAR PARA EL TRADER TODO AUTOMATIZADO ESTE SISTEMA ESTÁ SIEMPRE EN EL MERCADO EN LAS DOS DIRECCIONES HACER CICLOS GANADORES GALAXY . es un sistema
Multi Strategy Dashboard EA MT5
Kevin Beltran Keena
5 (1)
Asesores Expertos
Multi instrumento y multi marco de tiempo EA, con los mejores indicadores. El MSD EA se puede utilizar para el comercio automatizado y manual. Haga clic en el botón '?' del panel de control para obtener información sobre los distintos elementos del EA MSD. Utiliza ATR Take Profits, ATR Stop Losses y ATR Trailing Stops. Viene con un medidor de Fuerza de Divisas FX y un indicador de Sesiones de Mercado. Tiene la opción de colocar Líneas de Comercio (Compra, Venta, Cierre, Alarma). Cuando el preci
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Asesores Expertos
Este EA no tiene actualización cada semana como algunos programas de estafa hacer, para ocultar el comercio de pérdida. ¡Además, utilizan tácticas de cuadrícula que pronto o laiter quemará su cuenta, no hay tal cosa aquí! Las tácticas se establecen, el robot está haciendo lo suyo ... el cielo es el límite. Así que siéntate, mira, disfruta y beSmiley :) Este robot es el resultado de un trabajo realmente grande y el análisis, me tomó 5 años para llegar a estos resultados. Todo lo que pido son 5 es
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Asesores Expertos
BlackBox XAU — Asesor Experto Avanzado para Oro Descripción General BlackBox XAU es un sistema de trading cuidadosamente diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro, manteniendo el control estricto del drawdown. En lugar de perseguir cada movimiento del mercado, aplica un enfoque disciplinado y basado en reglas, que se adapta a la volatilidad y selecciona únicamente aquellas oportunidades de alta probabilidad . El EA evalúa constantemente las condiciones del mercado en tiempo real, fi
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Asesores Expertos
Explosive Breakout Hunter es un Asesor Experto (EA) diseñado para maximizar las ganancias capturando fuertes rompimientos en el mercado. Aunque su tasa de éxito es del 50% y realiza solo unas pocas operaciones al mes, este EA prioriza la calidad sobre la cantidad. Es paciente al esperar oportunidades, acumulando ganancias significativas de manera constante. Puede revisar los resultados de las pruebas retrospectivas en capturas de pantalla para estimar el potencial de ganancias. Además, le invita
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Naked Gold Scalper
Jestoni Santiago
4.33 (9)
Asesores Expertos
Descuento para el resto de diciembre. Scalp el mercado de oro con precisión y confianza. El Naked Gold Scalper es un sofisticado Asesor Experto (EA) de alto rendimiento diseñado para ofrecer resultados consistentes en el mercado del oro (XAUUSD). Si bien su configuración está probada y optimizada para el oro, la arquitectura modular del EA le permite ajustar los parámetros para otros mercados, adaptándose perfectamente a su estilo de negociación personal y al comportamiento del mercado. Este av
Naked Bitcoin Scalper
Jestoni Santiago
5 (1)
Asesores Expertos
[NEW BITCOIN SPECIAL FEATURES UNDER DEVELOPMENT] ¿Buscas un scalper de bitcoin seguro? Implementar este bot y el comercio de la mayor criptomoneda en el mundo sin esfuerzo. Nota: La última actualización ya es plug and play para las empresas de apoyo y cuentas reales. Si desea dejar que la EA, hacer más operaciones para cuentas reales, simplemente desactivar la configuración de protección Drawdown. NO utilice nakedbitcoinscalper2.0.set de la sección de comentarios. Esto ya no es válido. Enví
Naked Gold Trend Hunter
Jestoni Santiago
Asesores Expertos
[ SET FILES ] El Naked Gold Trend Hunter es un EA profesional de seguimiento de tendencias que combina la precisión del day trading con la agilidad del scalping . Busca entradas consistentes y de alta probabilidad alineadas con el flujo de dinero institucional en Oro (XAUUSD) y otros mercados importantes. Basado en la confirmación en múltiples marcos temporales y en el análisis preciso de tendencias , el Trend Hunter elimina las conjeturas al garantizar que cada operación se mueve CON la direcci
Alpha Edge Pro
Jestoni Santiago
Indicadores
Alpha Edge Pro - The Manual Trader's Edge - Si prefiere operar manualmente sin estrés, este indicador es para usted. Obtenga su copia ahora. ¿Cansado de perderse los grandes movimientos o de aferrarse a operaciones perdedoras demasiado tiempo? Alpha Edge Pro es su nueva arma secreta. Este indicador de alto rendimiento, plug-and-play MT5 le da señales de COMPRA y VENTA cristalinas - para que pueda operar con confianza, precisión y velocidad. Si prefiere operar manualmente de forma rentable , est
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario