Gold Sniper EA is an automated Expert Advisor built for XAUUSD scalping under breakout conditions. It relies purely on price action logic and session filters, avoiding indicators for faster, cleaner execution. Less Executions but more sniper entries.

El EA coloca órdenes pendientes sólo cuando los criterios de impulso y zona de oscilación se alinean, asegurando entradas de operaciones estructuradas y disciplinadas. Con una gestión dinámica de las operaciones, salidas flexibles y riesgos personalizables, Gold Sniper EA está diseñado para ofrecer un flujo de operaciones profesional con una intervención mínima.

Lógica clave del sistema

Detecta los máximos y mínimos recientes para definir las zonas de ruptura.

Coloca órdenes Stop de compra/venta más allá de los niveles clave

Aplica el vencimiento a las operaciones pendientes para evitar entradas tardías.

Admite tanto el % de riesgo como el tamaño de lote fijo

Trailing stop dinámico con comportamiento SL/TP que se adapta a las condiciones del mercado

Filtros de sesión opcionales y prevención de eventos noticiosos



Porcentaje basado en el cálculo del precio para ajustar automáticamente el take profit y el stoploss independientemente del precio. Esta es una característica muy importante para el XAUUSD, ya que la diferencia de precios fluctúa muy rápidamente.

Configuración recomendada

Símbolo : XAUUSD

Marco temporal : M1-M5

Broker : ECN con spreads bajos

Apalancamiento : 1:100 mínimo (preferiblemente superior)

VPS : Muy recomendable para una ejecución ininterrumpida

Set File: Versión optimizada disponible en la sección de comentarios

Recomendaciones para las pruebas

Aunque se pueden realizar pruebas retrospectivas, parte de la lógica depende de las condiciones en tiempo real. Para obtener resultados más precisos, realice pruebas re trospectivas en una cuenta de demostración antes de entrar en funcionamiento.

Adecuado para

Operadores que buscan una automatización estructurada basada en rupturas

Aquellos que prefieren estrategias de órdenes pendientes en lugar de entradas reactivas en el mercado

Operadores que desean un sistema de bajo mantenimiento, basado en tiempo/sesión

Descargo de responsabilidad

Gold Sniper EA es una herramienta de trading profesional, no una máquina de ganancias garantizadas. El trading siempre implica pérdidas y ganancias. Si usted cree que el comercio significa ganar sólo sin perder nunca, por favor no compre este EA.

Contacto y Soporte

Para preguntas, soporte o consultas sobre Gold Sniper EA, puede enviarme un mensaje directamente aquí o a través de Telegram:

https://t.me/jestrades



