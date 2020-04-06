[ SET FILES ]

El Naked Gold Trend Hunter es un EA profesional de seguimiento de tendencias que combina la precisión del day trading con la agilidad del scalping. Busca entradas consistentes y de alta probabilidad alineadas con el flujo de dinero institucional en Oro (XAUUSD) y otros mercados importantes.

Basado en la confirmación en múltiples marcos temporales y en el análisis preciso de tendencias, el Trend Hunter elimina las conjeturas al garantizar que cada operación se mueve CON la dirección dominante del mercado, capturando las oscilaciones intradía y las oportunidades rápidas de scalping cuando se confirma el impulso.



Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD (Oro) - También funciona con pares de divisas, criptomonedas e índices.

Marco temporal: M15 (puede utilizar marcos temporales superiores hasta 1H)

Brokers recomendados: Cualquier broker.

Apalancamiento: 1 :100 o superior (preferiblemente 1:500)

Saldo inicial: se recomiendan más de 500 $ .

VPS: Muy recomendable para un funcionamiento estable 24/7 (Puede utilizar su propio portátil u ordenador si decide no operar por sesiones como Londres y Nueva York).

Confirmación Multicapa (Filtro de Riesgo)

Configuración alcista: H4 tendencia alcista + M15 tendencia alcista + precio por encima de ambas MAs + Volatilidad

Configuración bajista: H4 tendencia bajista + M15 tendencia bajista + precio por debajo de ambas MAs Volatilidad

Confirmación del impulso: pendiente y fuerza mínimas requeridas.

Comprobación del estado del mercado: se adapta a la tendencia y evita los entornos de oscilación en general.

Resultado: Combina la paciencia del day trading, la velocidad del scalping y múltiples confirmaciones para una gestión profesional del riesgo.

Gestión profesional del riesgo

Tamaño de posición flexible : Riesgo porcentual (1-2%), lotes fijos, ajustes de compra/venta independientes, comprobaciones de seguridad de márgenes.

SL y TP avanzados : basados en puntos o en porcentajes, ajustes independientes para scalping/operación diaria.

Trailing Stops inteligentes: Disparador personalizable, distancia de seguimiento, bloqueo de beneficios, seguimiento por operación.

Sistemas de filtrado inteligentes

Filtro de tendencia de doble marco temporal : H4 para la dirección de las operaciones del día, M15 para las entradas de scalping.

Filtro de condición de mercado : Detecta automáticamente los mercados tendenciales frente a los oscilantes.

Sistema de control de sesión : Opera durante las sesiones óptimas (Londres/Nueva York), se pausa automáticamente fuera de las sesiones seleccionadas.

Filtro de noticias : Pausa la negociación durante las principales noticias económicas.

Protección de diferenciales: Evita una mala ejecución durante la ampliación de los diferenciales. (Opcional)

Resumen de características principales

Sistema de Trading Híbrido : Estrategia de day trading + ejecución de scalping, 3-10 operaciones/día.

Análisis de Tendencia Dual-Timeframe : H4 + M15, confirmación multicapa.

Gestión precisa del riesgo : Riesgo de compra/venta separado, SL/TP, trailing stops.

Sistemas avanzados de filtrado : Filtros de sesión, noticias, spreads y condiciones de mercado.

Gestión profesional de órdenes : Entradas inteligentes, seguimiento de posiciones, ejecución rápida.

(Encontrará más funciones cuando descargue y pruebe el ea.)

Configuración flexible de la dirección

Sólo Compra (para alcistas a largo plazo) Solo Venta (para periodos bajistas) Ambos ( Compra y Venta )



¿Para quién es este EA?

Perfecto para:

Day traders o incluso swing traders que buscan movimientos intradía/swing Gold.

Scalpers (no de alta frecuencia) que buscan la confirmación de la tendencia y la continuación.

Aquellos que prefieren cerrar posiciones el mismo día o durante pocos días.

Operadores que valoran la preservación del capital y la captura agresiva de oportunidades.

No es adecuado para:

Operadores que no quieren seguir la tendencia y para los impacientes.



Mentalidad a corto plazo.

Guía de inicio rápido

Descargar e instalar Cargue el archivo de configuración. Activar Live Trading

Listo.

El Naked Gold Trend Hunter le da:

Visión estratégica de day trader (análisis de tendencia H4)

Ejecución táctica de francotirador (entradas precisas M15)

Gestión profesional del riesgo (protección del capital)

Optimización de la sesión (operar cuando importa)

Confirmación institucional (opere CON los grandes)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Envíame un mensaje si tienes preguntas. Que tenga un buen día.