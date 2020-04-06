Naked Gold Trend Hunter
- Asesores Expertos
- Jestoni Santiago
- Versión: 1.13
- Activaciones: 20
El Naked Gold Trend Hunter es un EA profesional de seguimiento de tendencias que combina la precisión del day trading con la agilidad del scalping. Busca entradas consistentes y de alta probabilidad alineadas con el flujo de dinero institucional en Oro (XAUUSD) y otros mercados importantes.
Basado en la confirmación en múltiples marcos temporales y en el análisis preciso de tendencias, el Trend Hunter elimina las conjeturas al garantizar que cada operación se mueve CON la dirección dominante del mercado, capturando las oscilaciones intradía y las oportunidades rápidas de scalping cuando se confirma el impulso.
Configuración recomendada
Símbolo: XAUUSD (Oro) - También funciona con pares de divisas, criptomonedas e índices.
Marco temporal: M15 (puede utilizar marcos temporales superiores hasta 1H)
Brokers recomendados: Cualquier broker.
Apalancamiento: 1 :100 o superior (preferiblemente 1:500)
Saldo inicial: se recomiendan más de 500 $ .
VPS: Muy recomendable para un funcionamiento estable 24/7 (Puede utilizar su propio portátil u ordenador si decide no operar por sesiones como Londres y Nueva York).
Confirmación Multicapa (Filtro de Riesgo)
-
Configuración alcista: H4 tendencia alcista + M15 tendencia alcista + precio por encima de ambas MAs + Volatilidad
-
Configuración bajista: H4 tendencia bajista + M15 tendencia bajista + precio por debajo de ambas MAs Volatilidad
-
Confirmación del impulso: pendiente y fuerza mínimas requeridas.
-
Comprobación del estado del mercado: se adapta a la tendencia y evita los entornos de oscilación en general.
Resultado: Combina la paciencia del day trading, la velocidad del scalping y múltiples confirmaciones para una gestión profesional del riesgo.
Gestión profesional del riesgo
-
Tamaño de posición flexible: Riesgo porcentual (1-2%), lotes fijos, ajustes de compra/venta independientes, comprobaciones de seguridad de márgenes.
-
SL y TP avanzados: basados en puntos o en porcentajes, ajustes independientes para scalping/operación diaria.
-
Trailing Stops inteligentes: Disparador personalizable, distancia de seguimiento, bloqueo de beneficios, seguimiento por operación.
Sistemas de filtrado inteligentes
-
Filtro de tendencia de doble marco temporal: H4 para la dirección de las operaciones del día, M15 para las entradas de scalping.
-
Filtro de condición de mercado: Detecta automáticamente los mercados tendenciales frente a los oscilantes.
-
Sistema de control de sesión: Opera durante las sesiones óptimas (Londres/Nueva York), se pausa automáticamente fuera de las sesiones seleccionadas.
-
Filtro de noticias: Pausa la negociación durante las principales noticias económicas.
-
Protección de diferenciales: Evita una mala ejecución durante la ampliación de los diferenciales. (Opcional)
Resumen de características principales
-
Sistema de Trading Híbrido: Estrategia de day trading + ejecución de scalping, 3-10 operaciones/día.
-
Análisis de Tendencia Dual-Timeframe: H4 + M15, confirmación multicapa.
-
Gestión precisa del riesgo: Riesgo de compra/venta separado, SL/TP, trailing stops.
-
Sistemas avanzados de filtrado: Filtros de sesión, noticias, spreads y condiciones de mercado.
-
Gestión profesional de órdenes: Entradas inteligentes, seguimiento de posiciones, ejecución rápida.
(Encontrará más funciones cuando descargue y pruebe el ea.)
-
Configuración flexible de la dirección
- Sólo Compra (para alcistas a largo plazo)
- Solo Venta (para periodos bajistas)
- Ambos ( Compra y Venta )
¿Para quién es este EA?
Perfecto para:
-
Day traders o incluso swing traders que buscan movimientos intradía/swing Gold.
-
Scalpers (no de alta frecuencia) que buscan la confirmación de la tendencia y la continuación.
-
Aquellos que prefieren cerrar posiciones el mismo día o durante pocos días.
-
Operadores que valoran la preservación del capital y la captura agresiva de oportunidades.
No es adecuado para:
-
Operadores que no quieren seguir la tendencia y para los impacientes.
-
Mentalidad a corto plazo.
Guía de inicio rápido
-
Descargar e instalar
-
Cargue el archivo de configuración.
-
Activar Live Trading
-
Listo.
El Naked Gold Trend Hunter le da:
-
Visión estratégica de day trader (análisis de tendencia H4)
-
Ejecución táctica de francotirador (entradas precisas M15)
-
Gestión profesional del riesgo (protección del capital)
-
Optimización de la sesión (operar cuando importa)
-
Confirmación institucional (opere CON los grandes)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Envíame un mensaje si tienes preguntas. Que tenga un buen día.
CUIDADO: SOLO VENDO MIS EA AQUI EN MQL MARKETPLACE. DEMASIADOS ESTAFADORES EN LÍNEA. SI UNO DE MIS EAs SE ENCUENTRA EN UN SITIO WEB, ES UNA ESTAFA. EVITARLO.