WinMidas MT5
- Indicadores
- Carl Gustav Johan Ekstrom
- Versión: 1.20
- Actualizado: 7 septiembre 2025
MIDAS (Market Interpretation/Data Analysis System), creado por el difunto analista Paul Levine, es un método avanzado basado en el VWAP para identificar soportes y resistencias en los mercados financieros. A diferencia de las líneas estáticas tradicionales, las curvas MIDAS están ancladas a eventos significativos de precios (como máximos o mínimos oscilantes) y evolucionan dinámicamente a medida que se desarrolla la negociación.
El método hace hincapié en que la estructura del mercado está determinada por la acumulación/distribución y la interacción soporte/resistencia, lo que lo hace especialmente útil para el análisis de tendencias y la sincronización de entradas.
Para profundizar en el tema, véase Análisis técnico MIDAS: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets de Andrew Coles y David Hawkins.
Características principales
-
Anclaje de arrastrar y soltar para una aplicación intuitiva
-
Canales de desplazamiento automáticos alineados con los puntos de oscilación
-
Señales de compra/venta incorporadas basadas en configuraciones MIDAS
Cómo utilizar MIDAS
-
Identifique un movimiento acelerado de precios (o tendencia) en cualquier mercado.
-
Ancle la curva MIDAS al inicio del movimiento arrastrando la línea vertical roja.
-
Espere a que el precio retroceda hasta la curva MIDAS.
-
Entre cuando toque la curva MIDAS o cuando se confirme la señal, y fije su stop-loss justo por encima de la curva.
-
Tenga como objetivo un R:R mínimo de 1:1.
Parámetros
-
ID (1-10): Asigne IDs únicos para múltiples instancias
-
Mostrar Curvas de Desplazamiento: Sí/No
-
Mostrar señales: Sí/No
-
Color de la señal: Amarillo
-
Mostrar Señal para...: Todo/Retracción/Ruptura
-
Alerta emergente: Sí/No
BRILLIANT INDICATOR. game changing tool in my opinion, works very smoothly, a great transfer from MT4 to MT5