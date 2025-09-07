WinMidas MT5

MIDAS (Market Interpretation/Data Analysis System), creado por el difunto analista Paul Levine, es un método avanzado basado en el VWAP para identificar soportes y resistencias en los mercados financieros. A diferencia de las líneas estáticas tradicionales, las curvas MIDAS están ancladas a eventos significativos de precios (como máximos o mínimos oscilantes) y evolucionan dinámicamente a medida que se desarrolla la negociación.



El método hace hincapié en que la estructura del mercado está determinada por la acumulación/distribución y la interacción soporte/resistencia, lo que lo hace especialmente útil para el análisis de tendencias y la sincronización de entradas.

Para profundizar en el tema, véase Análisis técnico MIDAS: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets de Andrew Coles y David Hawkins.





Características principales

Anclaje de arrastrar y soltar para una aplicación intuitiva

Canales de desplazamiento automáticos alineados con los puntos de oscilación

Señales de compra/venta incorporadas basadas en configuraciones MIDAS





Cómo utilizar MIDAS

Identifique un movimiento acelerado de precios (o tendencia) en cualquier mercado. Ancle la curva MIDAS al inicio del movimiento arrastrando la línea vertical roja. Espere a que el precio retroceda hasta la curva MIDAS. Entre cuando toque la curva MIDAS o cuando se confirme la señal, y fije su stop-loss justo por encima de la curva. Tenga como objetivo un R:R mínimo de 1:1.





Parámetros