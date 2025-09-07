WinMidas MT5

MIDAS (Market Interpretation/Data Analysis System), creado por el difunto analista Paul Levine, es un método avanzado basado en el VWAP para identificar soportes y resistencias en los mercados financieros. A diferencia de las líneas estáticas tradicionales, las curvas MIDAS están ancladas a eventos significativos de precios (como máximos o mínimos oscilantes) y evolucionan dinámicamente a medida que se desarrolla la negociación.

El método hace hincapié en que la estructura del mercado está determinada por la acumulación/distribución y la interacción soporte/resistencia, lo que lo hace especialmente útil para el análisis de tendencias y la sincronización de entradas.

Para profundizar en el tema, véase Análisis técnico MIDAS: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets de Andrew Coles y David Hawkins.


Características principales

  • Anclaje de arrastrar y soltar para una aplicación intuitiva

  • Canales de desplazamiento automáticos alineados con los puntos de oscilación

  • Señales de compra/venta incorporadas basadas en configuraciones MIDAS


      Cómo utilizar MIDAS

      1. Identifique un movimiento acelerado de precios (o tendencia) en cualquier mercado.

      2. Ancle la curva MIDAS al inicio del movimiento arrastrando la línea vertical roja.

      3. Espere a que el precio retroceda hasta la curva MIDAS.

      4. Entre cuando toque la curva MIDAS o cuando se confirme la señal, y fije su stop-loss justo por encima de la curva.

      5. Tenga como objetivo un R:R mínimo de 1:1.


      Parámetros

      • ID (1-10): Asigne IDs únicos para múltiples instancias

      • Mostrar Curvas de Desplazamiento: Sí/No

      • Mostrar señales: Sí/No

      • Color de la señal: Amarillo

      • Mostrar Señal para...: Todo/Retracción/Ruptura

      • Alerta emergente: Sí/No

      Comentarios 3
      tomgrovess
      74
      tomgrovess 2025.10.01 17:53 
       

      BRILLIANT INDICATOR. game changing tool in my opinion, works very smoothly, a great transfer from MT4 to MT5

      dannyloveridge
      74
      dannyloveridge 2025.09.16 15:22 
       

      This is a well coded indicator runs very smoothly with no issues Midas is a powerful tool if you know how to use i correctly and the author is keen to answer questions and help out!

      FX Order Flow Index MT5
      Carl Gustav Johan Ekstrom
      Indicadores
      Siga en tiempo real los valores del índice FX Order Flow en cualquier marco temporal histórico. Realiza un seguimiento de la fortaleza a lo largo del tiempo y admite hasta 10 mercados relacionados con divisas, incluido el oro (XAU/USD) y el bitcoin (BTC/USD). ¡Importante! Después de descargar el indicador, debe añadir manualmente los activos. Copie y pegue lo siguiente en el campo "Símbolos" : EUR,USD,CAD,GBP,JPY,AUD,CHF,NZD Esto es necesario para que el indicador funcione correctamente, y todos
      Respuesta al comentario