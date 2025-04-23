American Dream for MT5

American Dream MT5

Robot à effet de levier extrêmement risqué, avec un risque de perte de 100 % du capital investi. Le robot propose de transformer 10 USD en 100 000 USD dans les plus brefs délais. L'effet de levier et le risque sont donc maximaux, mais contrôlables.

Attention : Le risque est maximal. Vous pouvez effectivement détruire votre compte. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce robot. Vous pouvez perdre tout votre argent. Cependant, si vous l'utilisez consciemment, il pourrait bien être le meilleur robot que vous ayez jamais utilisé et vous n'en retrouverez jamais un aussi performant.

À propos du robot AMERICAN DREAMS 1.0 : il s'agit d'un robot à effet de levier dont l'objectif simple est de transformer 10 USD en 100 000 USD le plus rapidement possible. Extrêmement risqué, il propose quatre objectifs partiels : 10 USD à 100 USD, 100 USD à 1 000 USD, 1 000 USD à 10 000 USD et 10 000 USD à 100 000 USD. JE LE RÉPÈTE : CE ROBOT EST EXTRÊMEMENT FORT ET PEUT VOUS FAIRE PERDRE TOUT VOTRE CAPITAL. UTILISEZ-LE AVEC CONSCIENCE.



