American Dream MT5

レバレッジロボットは極めてリスクが高く、投資額の100%を失うリスクがあります。このロボットは10米ドルを最短時間で10万米ドルにすることを目標としているため、レバレッジとリスクは最大ですが、制御可能です。

注意：リスクは最大です。アカウントを破綻させる可能性があります。このロボットを使用する際はご注意ください。資金をすべて失う可能性があります。しかし、意識的に使用すれば、人生で最高のロボットになるかもしれません。これほど優れたロボットは二度と見つからないでしょう。

AMERICAN DREAMS 1.0について：これはレバレッジロボットであり、10米ドルをできるだけ早く10万米ドルにするというシンプルな目標を掲げています。極めてリスクが高く、目標額は4つあります。10ドルから100ドル、100ドルから1,000ドル、1,000ドルから10,000ドル、10,000ドルから100,000ドルです。繰り返しますが、このロボットは非常にレバレッジがかかっており、資金を全て失う可能性があります。慎重にご利用ください。



