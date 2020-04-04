Divergentes

Descripción

Este Asesor Experto (EA) implementa una estrategia basada en la divergencia de precios entre el mini dólar (WDO$N) y el dólar completo (DOL$N). Monitoriza posibles discrepancias entre estos dos activos segundos antes de la apertura del mercado o a lo largo del día (dependiendo del modo elegido) y coloca órdenes sobre el mini dólar, apostando por una futura convergencia.

Características principales

  • Divergencia MínimaConfigurable:
    La estrategia utiliza un parámetro de divergencia mínima de 10 puntos, ajustable según el perfil de riesgo del usuario.

  • Límite Máximo de Divergencia:
    Para evitar acciones basadas en datos atípicos, el EA descarta divergencias de más de 100 puntos, filtrando entradas absurdas y resultados distorsionados, especialmente en periodos de preapertura.

  • Comprobación de Datos de Tick y Volumen:
    El EA comprueba que el volumen de tick y el intervalo entre ticks están dentro de parámetros razonables, ayudando a evitar la operativa con datos incompletos o de baja calidad.

  • Hora de cierre de la entrada:
    Permite cerrar nuevas entradas a partir de una hora configurable (por defecto: 18:00), evitando operaciones en periodos de baja liquidez.

  • Modos de funcionamiento:
    El EA ofrece tres modos de funcionamiento:

    1. Sólo antes de la apertura (MODE_OPEN_ONLY): Opera sólo antes de la apertura del mercado.

    2. Sin apertura (MODE_NO_OPEN): Opera sólo después de la hora oficial de apertura.

    3. Completo (MODE_FULL): Opera durante todo el día (modo por defecto).

  • Aumento de posición:
    Posibilidad de aumentar la posición cuando el mercado se mueve en contra de la operación, con puntos de activación configurables, número de contratos adicionales y objetivo de salida tras el aumento.

  • Opciones de salida:

    • Ecualización: Cierra la posición automáticamente cuando la divergencia vuelve al nivel predefinido.

    • BeneficioFijo (Orden Límite): Establece un objetivo de beneficio fijo (en puntos) mediante orden pendiente.

Dificultades en el backtesting debido a la calidad de los datos

El backtesting de esta estrategia puede ser complicado porque:

  • Los datos históricos de tick y volumen pueden variar significativamente en calidad según la fuente o el broker, provocando oscilaciones poco realistas.

  • En periodos previos a la apertura o posteriores al mercado, es habitual encontrar datos incompletos o distorsionados, lo que puede generar resultados absurdos y señales falsas.

  • Recomendamos utilizar datos históricos de alta calidad y, siempre que sea posible, realizar pruebas en una cuenta demo para validar la estrategia en condiciones reales de mercado.

Descargo de responsabilidad

ADVERTENCIA DE RIESGO:

Este Asesor Experto fue desarrollado con el fin de ayudar a identificar divergencias entre WDO$N y DOL$N, pero no me hago responsable de las pérdidas o daños financieros derivados del uso de este EA.

Al utilizar este EA, usted asume toda la responsabilidad de sus operaciones y los riesgos que conllevan.

Importante:

  • El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

  • Recomendamos probar en una cuenta demo antes de operar en vivo.

  • Gestione siempre su riesgo adecuadamente y ajuste los parámetros según su perfil y las condiciones del mercado.

Hago un llamamiento a la comunidad:

Invito a la comunidad de traders y desarrolladores a probar, validar y colaborar en el continuo desarrollo y mejora de este EA. Vuestras sugerencias, críticas constructivas y aportaciones son imprescindibles para evolucionar juntos y crear soluciones cada vez más robustas y eficientes.


Productos recomendados
Marca Dagua
Erison Francisco De Sales
3 (1)
Indicadores
Añade una marca de agua con el nombre del activo que se negocia. Se puede ajustar el tamaño de la fuente y el color del texto. Probado con varios activos B3 y Forex Añadir al gráfico y configurar según sea necesario. Si tiene algún problema, no dude en comunicárnoslo y lo solucionaremos lo antes posible. ______________________________
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Colored TRIX
Flavio Javier Jarabeck
4.5 (2)
Indicadores
Desarrollada por Jack Hutson en los años 80, la Media Móvil Exponencial Triple (también conocida como TRIX ) es un indicador técnico de Momentum que muestra el porcentaje de cambio en una media móvil que se ha suavizado exponencialmente 3 veces. El proceso de suavizado se puso en marcha con el fin de filtrar los movimientos de precios que se consideran insignificantes para el período de análisis elegido. En Minions Labs nos resultó difícil seguir la suavidad de la línea TRIX original, por lo que
FREE
Bidu Position Count
Victor Borring Vieira
Indicadores
Indicador que crea un cuadro de mando para controlar el número total de posiciones abiertas en el activo del gráfico. Se muestran los datos: Activo gráfico Total de posiciones abiertas de venta Volumen de posiciones abiertas de venta Total de posiciones abiertas de compra Volumen de posiciones de compra abiertas. Panel de equilibrado de órdenes sencillo pero eficaz
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indicadores
Pivot Point Fibo RSJ es un indicador que rastrea las líneas de soporte y resistencia del día utilizando las tasas de Fibonacci. Este espectacular indicador crea hasta 7 niveles de soporte y resistencia a través del Pivot Point utilizando las tasas de Fibonacci. Es fantástico cómo los precios respetan cada nivel de este soporte y resistencia, donde es posible percibir posibles puntos de entrada / salida de una operación. Características Hasta 7 niveles de soporte y 7 niveles de resistencia Es
FREE
LT Round Numbers MT5
Thiago Duarte
4.89 (18)
Utilidades
Los números redondos (o niveles clave) son una estrategia sorprendente. Estos números son fuertes niveles de soporte y resistencia. Lo que hace este indicador es dibujar líneas horizontales en el gráfico para ayudarle a encontrar estos niveles. Configuraciones: Niveles clave en pips - distancia entre las líneas. Color - color de las líneas . Estilo - estilo de las líneas . Ancho - ancho de las líneas. Mostrar en el fondo - dibujar las líneas delante o detrás de las velas. Seleccionable - activar
FREE
MTF Lines PRO
Renato Fiche Junior
5 (1)
Indicadores
Este indicador fue desarrollado para soportar el análisis de múltiples marcos temporales. En la configuración del indicador, el usuario puede establecer el color, la anchura y el estilo de las líneas horizontales para cada marco temporal. De esta forma, cuando las líneas horizontales se insertan en el gráfico, se trazarán con la configuración del marco temporal. MTF Lines también permite controlar la visibilidad de otros objetos como rectángulos, líneas de tendencia y textos. ¡Este es un produ
FREE
TendencyLine
Samuel De Souza Ferreira
Indicadores
Indicador TendencyLine - Análisis de la tendencia del mercado (Un indicador exclusivo de PPF - Past Project Future) Descripción General TendencyLine es un indicador técnico desarrollado por PPF - Past Project Future para ayudar a los operadores a identificar la tendencia predominante en el mercado. Superpone una línea de tendencia basada en una media móvil seleccionada por el usuario en el gráfico de precios y muestra un histograma coloreado que señala la dirección de la tendencia. Caracte
FREE
YKL Regressao Linear
Ygor Keller Luccas
Indicadores
Indicador de Regresión Lineal - Par de Activos Indicador es un oscilador que traza el Residual resultante de la regresión lineal entre los dos activos introducidos como entrada para el indicador, representado por la fórmula: Y = aX + b + R Donde Y es el valor del activo dependiente, X es el valor del activo independiente, a es la pendiente de la línea entre los dos activos, b es la intersección de la línea y R es el residuo. El residuo representa la cantidad de variabilidad de Y que el modelo aj
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
Selective PinBar mt5
Daniel Opoku
Indicadores
La barra pin selectiva está diseñada para identificar retrocesos. Para utilizar la barra de espigas selectiva con eficacia, los operadores suelen buscar un fuerte rechazo: La cola de la barra debe extenderse significativamente más allá de la acción del precio circundante. Indica que hubo un fuerte rechazo de precios más altos o más bajos durante el período de negociación. Un rechazo fuerte sugiere que el sentimiento del mercado puede estar cambiando.
FREE
Niki Ai
Tomas Vanek
Asesores Expertos
Black Friday PROMO lanzamiento Mi cartera . Estoy dando este asesor experto GRATIS. El Asesor de Expertos ha sido desarrollado por AI para Nikkei y M15 marco de tiempo. No hay necesidad de configurar los parámetros, todos los ajustes ya están optimizados y ajustados. Broker recomendado RoboForex debido a la zona horaria EET. Mi recomendación es echar un vistazo también al resto de mis productos en la cartera, ya que funcionan muy bien juntos en combinación. Ver otras capturas de pantalla de la
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.7 (10)
Indicadores
Es la versión MQL5 del MACD zero lag que estaba disponible para MT4 aquí: https://www.mql5.com/en/code/9993 También había una versión en color aquí pero tenía algunos problemas: https://www.mql5.com/en/code/8703 Arreglé la versión para MT4 que tiene 95 líneas de código. Me tomó 5 días escribir la versión para MT5 (leyendo los logs y probando varias veces y descubriendo la diferencia entre MT5 y MT4). ¡Mi primera versión MQL5 de este indicador tenía 400 líneas de código pero optimicé mi propio có
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
Keltner Colorido
Sergio Domingues
Indicadores
La idea del indicador es cambiar de color en cuanto la vela traspasa la banda; Si la vela cruza la banda superior, colorea la vela de rojo, Si la vela cruza la banda inferior, colorea la vela de verde, Si la vela atraviesa la media en algún momento, adquiere un color grisáceo; Las velas que no pasen por la media o traspasen la banda mostrarán un color verde débil si son alcistas y un color rojo débil si son bajistas. y un color rojo débil si es bajista. Proyecto concebido en el canal Aprende a p
FREE
Closing Price Reversal
Flavio Javier Jarabeck
5 (11)
Indicadores
Closing Price Reversal es un patrón de velas muy conocido y negociado. Este pequeño indicador pinta con colores específicos (seleccionados por el usuario) los patrones Closing Price Reveral Up y Down, así como las Inside Bars (como bonus). Los marcos de tiempo más altos son más eficaces como con todos los otros patrones de velas. NO opere únicamente con este indicador. Busque en la web "Closing Price Reversal" para conocer los diversos enfoques que se pueden utilizar con este patrón. Uno de ello
FREE
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Asesores Expertos
Elija el tamaño de lote y el objetivo de beneficios que desee, ¡y observe cómo se produce la magia! Presentamos el EA Seguidor de Tendencias , su asistente definitivo para las operaciones de seguimiento de tendencias. Este algoritmo inteligente sigue incansablemente las tendencias del mercado y opera en la dirección elegida hasta alcanzar su objetivo de beneficios en dólares. Además, ofrecemos una opción única de "Ciclo Único". Cuando se activa (muy recomendable ), el EA se retira automáticam
FREE
Timeframe Separator
Alexandre Borela
5 (2)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja un comentario de 5 estrellas. Muchas veces estamos utilizando corredores que están fuera de la zona horaria GMT-0, este no sólo complica las cosas, pero, puede hacer ver cuando una sesión de negociación comienza un poco más difícil de lo que debería. Este indicador le permite establecer un desplazamiento de zona horaria que dibujará una línea vertical para el: Día. Semana. Mes. Trimestre. Año.
FREE
Bollinger Bands Gold Reversal Pro
Gaurav Chouhan
Asesores Expertos
Estrategia de Inversión de las Bandas de Bollinger: Vende automáticamente en la banda superior y compra en la banda inferior. Smart Position Averaging: Abre múltiples posiciones para reducir los costes de entrada durante los retrocesos. Optimizado para XAUUSD: Resultados probados en Oro con alto potencial de ganancias. Funciona mejor en mercados laterales inciertos Cómo funciona: Este asesor experto (EA) capitaliza la reversión a la media en mercados volátiles e inciertos ejecutando operacione
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
FREE
Atr Size Alert
Flavia Freitas Claro Dos Santos Claro
5 (2)
Indicadores
Indicador basado en ATR (Avarage True Range) que muestra el tamaño en pips o puntos del activo. El indicador ATR SIZE ALERT activa una alerta si el precio alcanza un número de pips definido por el usuario: Entrada: Periodo (periodo del indicador ATR) Pips (tamaño del movimiento esperado) Alerta (alerta sonora) Además de la alerta sonora, el indicador también tiene una alerta visual.
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicadores
Actualizaciones de Spike Catch Pro 22:03 Motor avanzado para la búsqueda de entradas comerciales en todos los pares Boom y Crash (300,500 y 1000) Mejoras en las estrategias programadas Mx_Spikes (para combinar Mxd,Mxc y Mxe), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) hemos añadido una flecha en la identificación de la estrategia, esto ayudará también en el backtesting manual visual de las estrategia
FREE
MTF Candles PRO
Renato Fiche Junior
1 (2)
Indicadores
Herramienta que permite ver velas en múltiples marcos temporales. De esta forma, ayuda al análisis en múltiples timeframes. ¡Este es otro producto desarrollado por Renato Fiche Junior y disponible para todos los usuarios de MetaTrader 5! Parámetros de entrada - Opción 1 - TimeFrame: MT5 marco de tiempo estándar - Opción 2 - Custom TimeFrame (en minutos): O, si este valor es diferente de cero, el timeframe será personalizado. Esto le permite elegir un timeframe diferente al estándar de MT5. -
FREE
Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
Robinson Alves Lemos
Indicadores
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots emite alertas sonoros cuando el precio supera la banda superior o inferior de las Bollinger Bands. Se generan sonidos distintos para rompimientos alcistas y bajistas, ayudando a identificar condiciones potencialmente sobrecompradas o sobrevendidas. Esta versión sin gráficos no dibuja ningún elemento visual en el gráfico. Los parámetros configurables incluyen el período de las bandas, la desviación y los intervalos entre alertas. El enfoque exc
FREE
Watermark Centralized
Ronnie Ferreira Silva
3.67 (3)
Indicadores
Marca de agua centralizada Agrega una marca de agua centrada con el nombre del activo y el período elegido. Es posible anular el tipo de fuente, el tamaño de fuente, el color de fuente y el carácter separador. La marca de agua se coloca detrás de las velas, sin perturbar la visualización. Tiene centrado automático si se cambia el tamaño de la ventana. Espero que este indicador te ayude, buen trading ;)
FREE
Amiguinhos Bar Counter
Eduardo Correia Da Silva
3.67 (3)
Indicadores
El Contador de Barras de Amiguinho es un indicador de la acción del precio para mostrar el conteo de barras (velas) con algunas opciones interesantes. Sobre el parámetro "Período de análisis si el marco de tiempo actual está en minutos, entonces el período de análisis se considerará en días; si el timeframe actual está en días, entonces el periodo de análisis se considerará en meses; o si el periodo de análisis se considerará en años.
FREE
Expert Amazo
Guilherme Geovanini Fraga
Asesores Expertos
EXPERT AMAZO es un Asesor Experto diseñado específicamente para operar con WIN (mini índice) y WDO (mini dólar). La operativa se basa en la apertura de órdenes utilizando una serie de indicadores como Parabolic Sars, Medias Móviles, Bandas de Bollinger, Fibonacci, etc. Trabajando según 3 modos de estrategia, AMAZO busca predecir los movimientos del mercado con operaciones en contra y a favor de la tendencia . Únete a nuestro grupo de WhatsApp para recibir las mejores configuraciones de Experto
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Asesores Expertos
Experto capaz de generar beneficios abriendo posiciones aleatoriamente. Muestra buenos resultados en operaciones a largo plazo - en marcos temporales desde H12. Características Modo totalmente automático disponible. Las posiciones se abren aleatoriamente. Se aplica Martingala - si la posición anterior cerró con pérdida, la actual se abre con un volumen que compensa esa pérdida. Parámetros Modo - Modo de operación del Experto: Automático - automatizado (recomendado); Manual - manual. En el modo
FREE
TG Ponto de Cobertura
Celestino Ferreira Gomes
Indicadores
TG Ponto de Cobertura (Punto de Cobertura/Breakeven) Este indicador analiza los resultados de sus operaciones del día en relación con el activo en el gráfico y añade una línea al precio correspondiente al punto de cobertura (Breakeven) de la posición abierta, considerando el precio de entrada y el tamaño del lote. El punto de cobertura se recalculará tras nuevas entradas, basándose en el precio promedio de la operación abierta y el tamaño del lote. Si el resultado del día es cero, se mostrará
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
FiboEvo Forex
Dion Lima Dasilva
Asesores Expertos
FiboEvo FX: Estrategia híbrida de Fibo y Rejilla Adaptable USAR SÓLO EN CUENTAS DE COBERTURA Descripción breve Asesor Experto "Graybox" especializado en Forex . Combina entradas técnicas Fibonacci, Filtros de Flujo (VWAP/ADX), y un sistema de Rejilla Adaptativa ATR para la recuperación de posiciones. Visión general FiboEvo FX fue diseñado para las condiciones dinámicas del mercado Forex. Opera con rupturas y retrocesos de Fibonacci a favor de la tendencia. Su diferenciador clave es el sistema Au
FREE
FiboEvo
Dion Lima Dasilva
4 (1)
Asesores Expertos
FiboEvo WIN: Estrategia Fibo Híbrida y Rejilla Adaptable Descripción breve Graybox Expert Advisor especializado en el Mini Índice (WIN). Combina entradas técnicas Fibonacci, Filtros de Flujo (VWAP/ADX) y un sistema de Rejilla Adaptativa ATR para la recuperación de posiciones. Visión general FiboEvo WIN fue diseñado para la realidad del mercado brasileño (B3). Opera rupturas y retrocesos de los niveles de Fibonacci a favor de la tendencia. Su gran diferenciador es el sistema Auto-Adaptive Trading
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario