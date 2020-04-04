Divergentes

Descripción

Este Asesor Experto (EA) implementa una estrategia basada en la divergencia de precios entre el mini dólar (WDO$N) y el dólar completo (DOL$N). Monitoriza posibles discrepancias entre estos dos activos segundos antes de la apertura del mercado o a lo largo del día (dependiendo del modo elegido) y coloca órdenes sobre el mini dólar, apostando por una futura convergencia.

Características principales

Divergencia Mínima Configurable:

La estrategia utiliza un parámetro de divergencia mínima de 10 puntos, ajustable según el perfil de riesgo del usuario.

Límite Máximo de Divergencia:

Para evitar acciones basadas en datos atípicos, el EA descarta divergencias de más de 100 puntos, filtrando entradas absurdas y resultados distorsionados, especialmente en periodos de preapertura.

Comprobación de Datos de Tick y Volumen:

El EA comprueba que el volumen de tick y el intervalo entre ticks están dentro de parámetros razonables, ayudando a evitar la operativa con datos incompletos o de baja calidad.

Hora de cierre de la entrada:

Permite cerrar nuevas entradas a partir de una hora configurable (por defecto: 18:00), evitando operaciones en periodos de baja liquidez.

Modos de funcionamiento:

El EA ofrece tres modos de funcionamiento: Sólo antes de la apertura (MODE_OPEN_ONLY): Opera sólo antes de la apertura del mercado. Sin apertura (MODE_NO_OPEN): Opera sólo después de la hora oficial de apertura. Completo (MODE_FULL): Opera durante todo el día (modo por defecto).

Aumento de posición:

Posibilidad de aumentar la posición cuando el mercado se mueve en contra de la operación, con puntos de activación configurables, número de contratos adicionales y objetivo de salida tras el aumento.

Opciones de salida: Ecualización: Cierra la posición automáticamente cuando la divergencia vuelve al nivel predefinido. Beneficio Fijo (Orden Límite): Establece un objetivo de beneficio fijo (en puntos) mediante orden pendiente.



Dificultades en el backtesting debido a la calidad de los datos

El backtesting de esta estrategia puede ser complicado porque:

Los datos históricos de tick y volumen pueden variar significativamente en calidad según la fuente o el broker, provocando oscilaciones poco realistas.

En periodos previos a la apertura o posteriores al mercado, es habitual encontrar datos incompletos o distorsionados, lo que puede generar resultados absurdos y señales falsas.

Recomendamos utilizar datos históricos de alta calidad y, siempre que sea posible, realizar pruebas en una cuenta demo para validar la estrategia en condiciones reales de mercado.

Descargo de responsabilidad

ADVERTENCIA DE RIESGO: Este Asesor Experto fue desarrollado con el fin de ayudar a identificar divergencias entre WDO$N y DOL$N, pero no me hago responsable de las pérdidas o daños financieros derivados del uso de este EA. Al utilizar este EA, usted asume toda la responsabilidad de sus operaciones y los riesgos que conllevan. Importante: El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

Recomendamos probar en una cuenta demo antes de operar en vivo.

Gestione siempre su riesgo adecuadamente y ajuste los parámetros según su perfil y las condiciones del mercado. Hago un llamamiento a la comunidad: Invito a la comunidad de traders y desarrolladores a probar, validar y colaborar en el continuo desarrollo y mejora de este EA. Vuestras sugerencias, críticas constructivas y aportaciones son imprescindibles para evolucionar juntos y crear soluciones cada vez más robustas y eficientes.



