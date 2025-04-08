American Dream for MT5

아메리칸 드림 MT5

레버리지 로봇은 매우 위험하며, 투자 원금의 100%를 잃을 위험이 있습니다. 이 로봇은 10달러를 최단 시간 내에 10만 달러로 만드는 것을 목표로 합니다. 따라서 레버리지와 위험은 최대 수준이지만, 통제 가능합니다.

주의: 위험은 최대 수준입니다. 계좌가 파산할 수도 있습니다. 이 로봇을 사용할 때는 주의하십시오. 모든 돈을 잃을 수 있습니다. 하지만 의식적으로 사용한다면, 평생 사용해 본 로봇 중 최고가 될 수 있으며, 이 로봇만큼 좋은 로봇은 다시는 찾을 수 없을 것입니다.

로봇 소개: 아메리칸 드림 1.0 = 레버리지 로봇으로, 10달러를 최대한 빨리 10만 달러로 만드는 것을 목표로 합니다. 매우 위험하며, 4가지 부분 목표가 있습니다. 10달러에서 100달러, 100달러에서 1,000달러, 1,000달러에서 1만 달러, 그리고 1만 달러에서 10만 달러. 다시 한번 강조하지만, 이 로봇은 레버리지가 매우 높아 모든 원금을 잃을 수 있습니다. 의식적으로 사용하세요.



