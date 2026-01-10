HyperX Gold
- Asesores Expertos
- Fabio Augusto Sales Nogueira
- Versión: 1.3
- Actualizado: 10 enero 2026
- Activaciones: 5
📌 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO - HYPERX GOLD
🔶 Descripción general
HyperX Gold es un Asesor Experto profesional diseñado para operar XAUUSD (oro) utilizando lógica direccional, filtros internos y gestión de riesgo consistente.
Está construido para ser ligero, sencillo y fácil de configurar, sin martingala, rejilla o cualquier forma de multiplicación de lotes. Capital mínimo para cuentas reales: US$ 10.000 ( Idealmente: US$ 20.000 )
🔶 Estrategia
El EA abre operaciones sólo cuando hay alineación entre:
- La tendencia principal (H4)
- Las condiciones internas de volatilidad
- Filtro de confianza interno
- Días y horas de negociación definidos por el usuario
La lógica se centra en los movimientos direccionales del oro con stop losses cortos y take profits largos, buscando un perfil favorable de riesgo-recompensa.
Todos los filtros estratégicos son internos y no requieren configuración manual.
Características
- Trading direccional basado en la tendencia
- SL/TP dinámico usando ATR (interno)
- Filtro de confianza interno
- Compatible con cualquier broker (configurable por símbolo)
- Sin martingala, sin rejilla, sin multiplicación de lotes
- Señales de baja frecuencia y alta calidad
- Código optimizado y ligero
- Fácil de usar, incluso para principiantes
🔶 Entradas visibles
- InpSymbol: símbolo del oro en su broker (por ejemplo, XAUUSD, GOLD, XAUUSD.a)
- InpLotSize: tamaño de lote fijo por operación
- AllowMonday - AllowFriday: días de negociación permitidos
- TradingStartHour / TradingEndHour: ventana de negociación diaria
- MagicNumber: identificador único para las órdenes
🔶 Cómo probar
- Utilizar "Cada tick basado en ticks reales".
- Periodo recomendado: 2024-2025
- Utilice el preajuste incluido para obtener resultados consistentes
Requisitos
- MetaTrader 5
- Símbolo de oro habilitado
- Se recomienda spread variable
🔶 Descargo de responsabilidad
Este EA no garantiza beneficios.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Utilice una gestión del riesgo adecuada a su perfil.
Si lo desea, puedo preparar también la versión corta en inglés para antes del Marketplace.