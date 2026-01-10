HyperX Gold

📌 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO - HYPERX GOLD

🔶 Descripción general

HyperX Gold es un Asesor Experto profesional diseñado para operar XAUUSD (oro) utilizando lógica direccional, filtros internos y gestión de riesgo consistente.
Está construido para ser ligero, sencillo y fácil de configurar, sin martingala, rejilla o cualquier forma de multiplicación de lotes. Capital mínimo para cuentas reales: US$ 10.000 ( Idealmente: US$ 20.000 )

🔶 Estrategia

El EA abre operaciones sólo cuando hay alineación entre:

  • La tendencia principal (H4)
  • Las condiciones internas de volatilidad
  • Filtro de confianza interno
  • Días y horas de negociación definidos por el usuario

La lógica se centra en los movimientos direccionales del oro con stop losses cortos y take profits largos, buscando un perfil favorable de riesgo-recompensa.
Todos los filtros estratégicos son internos y no requieren configuración manual.

Características

  • Trading direccional basado en la tendencia
  • SL/TP dinámico usando ATR (interno)
  • Filtro de confianza interno
  • Compatible con cualquier broker (configurable por símbolo)
  • Sin martingala, sin rejilla, sin multiplicación de lotes
  • Señales de baja frecuencia y alta calidad
  • Código optimizado y ligero
  • Fácil de usar, incluso para principiantes

🔶 Entradas visibles

  • InpSymbol: símbolo del oro en su broker (por ejemplo, XAUUSD, GOLD, XAUUSD.a)
  • InpLotSize: tamaño de lote fijo por operación
  • AllowMonday - AllowFriday: días de negociación permitidos
  • TradingStartHour / TradingEndHour: ventana de negociación diaria
  • MagicNumber: identificador único para las órdenes

🔶 Cómo probar

  • Utilizar "Cada tick basado en ticks reales".
  • Periodo recomendado: 2024-2025
  • Utilice el preajuste incluido para obtener resultados consistentes

Requisitos

  • MetaTrader 5
  • Símbolo de oro habilitado
  • Se recomienda spread variable

🔶 Descargo de responsabilidad

Este EA no garantiza beneficios.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Utilice una gestión del riesgo adecuada a su perfil.

Si lo desea, puedo preparar también la versión corta en inglés para antes del Marketplace.


