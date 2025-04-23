American Dream for MT5

American Dream MT5
Kaldıraçlı robot, son derece riskli ve yatırılan sermayenin %100'ünü kaybetme riski taşıyor. Robotun amacı, 10 ABD dolarını mümkün olan en kısa sürede 100.000 ABD dolarına dönüştürmek. Bu nedenle kaldıraç e risk maksimum, ancak kontrol edilebilir.
Dikkat: Risk maksimum. Hesabınızı gerçekten mahvedebilirsiniz. Bu robotu kullanırken dikkatli olun. Tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Ancak, bilinçli bir şekilde kullanmaya çalışırsanız, hayatınız boyunca kullandığınız en iyi robot olabilir ve bir daha asla bu kadar iyi bir robot bulamazsınız.
AMERICAN DREAMS 1.0 robotu hakkında = 10 ABD dolarını mümkün olan en kısa sürede 100.000 ABD dolarına dönüştürmeyi amaçlayan bir kaldıraçlı robottur. Son derece riskli, 4 kısmi hedef: 10 ABD doları ila 100 ABD doları, 100 ABD doları ila 1.000 ABD doları, 1.000 ABD doları ila 10.000 ABD doları ve 10.000 ABD doları ila 100.000 ABD doları. TEKRAR EDİYORUM: BU ROBOT AŞIRI KALDIRAÇLI VE TÜM SERMAYENİZİ KAYBETTİREBİLİR, BİLİNÇLİ KULLANIN.


