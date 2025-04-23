American Dream for MT5

American Dream MT5

Robot con leva finanziaria, estremamente rischioso, con il rischio di perdere il 100% del capitale investito. L'obiettivo del robot è far diventare 10 USD 100.000 nel più breve tempo possibile, quindi leva finanziaria e rischio sono massimi, ma controllabili.

Attenzione: il rischio è massimo. Potresti effettivamente mandare in tilt il tuo account. Fai attenzione quando usi questo robot. Potresti perdere tutti i tuoi soldi. Tuttavia, se cerchi di usarlo consapevolmente, potrebbe essere il miglior robot che tu abbia mai usato in tutta la tua vita e non troverai mai più un robot così bravo.

Informazioni sul robot AMERICAN DREAMS 1.0 = è un robot con leva finanziaria, con il semplice obiettivo di far diventare 10 USD 100.000 USD il prima possibile. Estremamente rischioso, con 4 obiettivi parziali: 10 USD a 100 USD, 100 USD a 1.000 USD, 1.000 USD a 10.000 USD e 10.000 USD a 100.000 USD. RIPETO: QUESTO ROBOT È ESTREMAMENTE LEVA FINANZIARIA E PUÒ FARTI PERDERE TUTTO IL TUO CAPITALE, USALO CONSAPEVOLMENTE.



