American Dream for MT5

American Dream MT5

Robô alavancado, extremamente arriscado, correndo o risco de perder 100% do capital investido. A proposta do robô é fazer com que 10 USD se tornem 100 mil no menor tempo possível, portanto, alavancagem e risco são máximos, mas controláveis.

Atenção: O risco é máximo. Você pode, sim, quebrar sua conta. Tenha cuidado ao usar este robô. Você pode perder todo o seu dinheiro. No entanto, se você tentar usá-lo conscientemente, ele pode ser o melhor robô que você já usou em toda a sua vida e você nunca mais encontrará um robô tão bom quanto este.

Sobre o robô AMERICAN DREAMS 1.0 = é um robô alavancado, com um objetivo simples de fazer 10 USD se tornarem 100 mil USD o mais rápido possível. Extremamente arriscado, com 4 objetivos parciais: 10 USD para 100 USD, 100 USD para 1 mil USD, 1 mil USD para 10 mil USD e 10 mil USD para 100 mil USD. REPITO: ESTE ROBÔ É EXTREMAMENTE ALAVANCADO E PODE FAZER VOCÊ PERDER TODO O SEU CAPITAL, USE-O CONSCIENTEMENTE.



