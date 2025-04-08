American Dream for MT5
- Experten
- Samuel Cavalcanti Costa
- Version: 1.20
- Aktivierungen: 5
Hebelroboter: Extrem riskant, mit dem Risiko, 100 % des investierten Kapitals zu verlieren. Der Roboter zielt darauf ab, aus 10 USD in kürzester Zeit 100.000 USD zu machen. Daher sind Hebelwirkung und Risiko maximal, aber kontrollierbar.
Achtung: Das Risiko ist maximal. Sie können Ihr Konto pleitegehen. Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung dieses Roboters. Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren. Bei bewusster Nutzung könnte er jedoch der beste Roboter Ihres Lebens sein, und Sie werden nie wieder einen so guten Roboter finden.
Über den Roboter: AMERICAN DREAMS 1.0: Es handelt sich um einen Hebelroboter mit dem einfachen Ziel, aus 10 USD so schnell wie möglich 100.000 USD zu machen. Extrem riskant, mit vier Teilzielen: 10 USD zu 100 USD, 100 USD zu 1.000 USD, 1.000 USD zu 10.000 USD und 10.000 USD zu 100.000 USD. ICH WIEDERHOLE: DIESER ROBOTER IST EXTREM HEBELGEFÜLLT UND KANN ZUM VERLUST IHRES GESAMTEN KAPITALS FÜHREN. NUTZEN SIE IHN BEWUSST.