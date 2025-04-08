American Dream for MT5

American Dream MT5

Hebelroboter: Extrem riskant, mit dem Risiko, 100 % des investierten Kapitals zu verlieren. Der Roboter zielt darauf ab, aus 10 USD in kürzester Zeit 100.000 USD zu machen. Daher sind Hebelwirkung und Risiko maximal, aber kontrollierbar.

Achtung: Das Risiko ist maximal. Sie können Ihr Konto pleitegehen. Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung dieses Roboters. Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren. Bei bewusster Nutzung könnte er jedoch der beste Roboter Ihres Lebens sein, und Sie werden nie wieder einen so guten Roboter finden.