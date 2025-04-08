American Dream for MT5

American Dream MT5
Hebelroboter: Extrem riskant, mit dem Risiko, 100 % des investierten Kapitals zu verlieren. Der Roboter zielt darauf ab, aus 10 USD in kürzester Zeit 100.000 USD zu machen. Daher sind Hebelwirkung und Risiko maximal, aber kontrollierbar.
Achtung: Das Risiko ist maximal. Sie können Ihr Konto pleitegehen. Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung dieses Roboters. Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren. Bei bewusster Nutzung könnte er jedoch der beste Roboter Ihres Lebens sein, und Sie werden nie wieder einen so guten Roboter finden.
Über den Roboter: AMERICAN DREAMS 1.0: Es handelt sich um einen Hebelroboter mit dem einfachen Ziel, aus 10 USD so schnell wie möglich 100.000 USD zu machen. Extrem riskant, mit vier Teilzielen: 10 USD zu 100 USD, 100 USD zu 1.000 USD, 1.000 USD zu 10.000 USD und 10.000 USD zu 100.000 USD. ICH WIEDERHOLE: DIESER ROBOTER IST EXTREM HEBELGEFÜLLT UND KANN ZUM VERLUST IHRES GESAMTEN KAPITALS FÜHREN. NUTZEN SIE IHN BEWUSST.
Empfohlene Produkte
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
Ratio X MLAI
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X MLAI 2.0 - Mehrschichtiger AI Expert Advisor für MetaTrader 5 Ratio X MLAI 2.0 ist ein professioneller, vollautomatischer KI-gesteuerter Expert Advisor für MetaTrader 5 , der für erfahrene Trader entwickelt wurde, die eine robuste Logik, disziplinierte Risikokontrolle und Anpassungsfähigkeit unter verschiedenen Marktbedingungen benötigen. Der EA kombiniert klassische technische Analyse , Preisaktionen , Volatilitätsfilterung , eingebettete Machine-Learning-Modelle und eine optionale GPT-
SniperBot EURUSD
JETINVEST
5 (1)
Experten
Der EA verwendet Volatilität, Spread, Häufigkeit und Timing, um zu entscheiden, wann er tradet. Der EA verwendet die Limit-Orders-Methode, um Positionen zu eröffnen. In diesem Fall wird die Slippage beim Ausführen der Eingaben allenfalls positiv sein. Der EA verwendet die Trailing Take Profit-Logik, da der Fokus des Systems darauf liegt, Geld zu verdienen und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen. Die meisten Trades werden schnell geschlossen, also wie ein Scharfschützen-Kopfschuss. Haupteigens
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Experten
Wählen Sie Ihre gewünschte Losgröße und Ihr Gewinnziel, und beobachten Sie, wie die Magie geschieht! Wir stellen Ihnen den Trend Follower EA vor, Ihren ultimativen Assistenten für den trendfolgenden Handel. Dieser intelligente Algorithmus folgt unermüdlich den Markttrends und handelt in der gewählten Richtung, bis Ihr Gewinnziel in Dollar erreicht ist. Zusätzlich bieten wir eine einzigartige "Single Cycle"-Option. Wenn diese aktiviert ist (dringend empfohlen ), entfernt sich der EA nach Errei
FREE
Breakout Buffer
Andrew Muriithi Njeri
Experten
Der Breakout Buffer EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das die Prinzipien des Opening Range Breakout (ORB) nutzt , um das Kursmomentum in den ersten Minuten einer Sitzung zu handeln. Er identifiziert wichtige Hoch- und Tiefstände bei der Markteröffnung, um aufkommende Trends zu erfassen. Um eine disziplinierte Ausführung und Risikomanagement zu gewährleisten, verfügt der Bot über anpassbare Range-Inputs, tägliche Filter (Wochentag) und ausgefeilte Handelskontrollen wie Trailing-Stop-Losse
Divergentes
Dion Lima Dasilva
Experten
Beschreibung Dieser Expert Advisor (EA) implementiert eine Strategie, die auf Preisdivergenzen zwischen dem Mini-Dollar (WDO$N) und dem Full-Dollar (DOL$N) basiert. Er überwacht mögliche Diskrepanzen zwischen diesen beiden Vermögenswerten Sekunden vor der Markteröffnung oder während des Tages (je nach gewähltem Modus) und platziert Orders auf den Mini-Dollar, wobei er auf eine zukünftige Konvergenz setzt. Wichtigste Merkmale Konfigurierbare minimale Divergenz: Die Strategie verwendet einen mini
FREE
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experten
WALL STREET INDEX US30 Empfohlene Kontoeinstellungen Timeframe: M1 oder M5 Maximaler Spread: 50 Kontotyp: Hedge Kursstellen: 1 Empfohlene Einzahlung: 500 USD Empfohlene Broker: Pepperstone, IC Markets Raw Überblick über den Expert Advisor Wall Street US30 ist ein fortschrittlicher Trading-Roboter (Expert Advisor), der speziell für den Handel mit dem Index US30 (Dow Jones Industrial Average) entwickelt wurde. Er ist für Scalping optimiert und nutzt schnelle und häufige Kursbewegungen. Der EA bie
HyperX Gold
Fabio Augusto Sales Nogueira
Experten
PRODUKTBESCHREIBUNG - HYPERX GOLD Übersicht HyperX Gold ist ein professioneller Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und eine direktionale Logik, interne Filter und ein konsequentes Risikomanagement verwendet. Er ist leichtgewichtig, unkompliziert und einfach zu konfigurieren, ohne Martingale, Grid oder irgendeine Form der Lot-Multiplikation. Mindestkapital für echte Konten: US$ 1.000 ( Idealerweise: US$ 10.000 ) Strategie Der EA eröffnet Trades nur dann
Bar Follow EA
Aurelio Miguel Machado Da Silva
1 (1)
Experten
Dieser Roboter hat den Zweck, zugunsten von Kraftstangen zu arbeiten, die Größe der Kraftstange kann konfiguriert werden, das Takeprofit und der Stoploss können von den Benutzern definiert oder automatisch vom Roboter platziert werden (in diesem Fall sind die Takeprofit- und Stoploss-Ziele die Größe des vorherigen Balkens). Die in den Parametern definierten Werte müssen entsprechend den Anforderungen der Benutzer geändert werden. 
FREE
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experten
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control für MT5 Trade Manager oneclick control ist ein leistungsfähiges und dennoch leichtgewichtiges Handelsverwaltungsprogramm, das für manuelle Händler entwickelt wurde, die eine präzise Kontrolle über ihre offenen Positionen wünschen - direkt vom MT5-Chart aus. Dieser EA öffnet oder schließt Trades nicht automatisch basierend auf einer Strategie. Er bietet lediglich E
FREE
Gold Soverient H4
Arockia Dinesh Babu
Experten
Handelsspezifikationen: Symbol: XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: H4 (erforderlich für optimale Leistung) Strategie: Swing Trading / Trendfolge Mindesteinlage: $1000 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement) Losgröße: 0.01 - Innerhalb eines Jahres wurde Ihr gesamtes Anfangskapital vollständig abgezogen, und seither handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne dass das ursprüngliche Guthaben belastet wird. - Der derzeitige Preis von $599 ist ein begrenztes Einführungsangebot und wird nac
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.25 (16)
Experten
VectorPrime — Algorithmisches System mit mehrschichtiger Vektorlogik VectorPrime ist ein autonomes Handelssystem, das für eine strukturierte Ausführung unter Marktbedingungen auf mehreren Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Kern steht das Konzept der Vektoranalyse , bei dem die Preisdynamik in gerichtete Impulse und Matrixstrukturen zerlegt wird. Das System interpretiert den Marktfluss nicht als isolierte Signale, sondern als miteinander verbundene Vektoren, die eine kohärente Marktkarte bilden. Hau
Super Powered
Godbless C Nygu
Experten
SUPER POWER AI steht für die Konvergenz von hochmoderner Computerintelligenz und fortschrittlichen algorithmischen Handelstechnologien. Er wurde auf der robusten GPT-4o-Plattform entwickelt und integriert hochdimensionale neuronale Netzwerkarchitekturen, die sich in Echtzeit an die stochastische Dynamik der globalen Finanzmärkte anpassen können. Ein entscheidendes Merkmal dieses Expert Advisors ist die Implementierung der diskreten Fourier-Transformation innerhalb des proprietären ATFNet-Framewo
MetaTraderPro Premium Indicator
Dione Da Silva Ribas
Indikatoren
MetaTraderPro Premium Indikator (MT5) Der MetaTraderPro Premium Indikator wurde entwickelt, um klar und objektiv potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Die Signale werden direkt auf dem Chart angezeigt, was die Entscheidungsfindung praktisch und flexibel macht. Hauptvorteil: Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und nicht neu berechnet , nachdem die Kerze geschlossen wurde, was konsistente und zuverlässige Signale gewährleistet. Merkmale: Kauf- und Verka
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experten
Diese Strategie kombiniert   Nadaraya-Watson Envelope ,   RSI   und   ATR Stop Loss Finder   für präzise Handelssignale mit dynamischem Stop-Loss. Funktionsweise: •   Nadaraya-Watson Envelope:   Identifiziert dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen. •   RSI:   Zeigt Momentum und Überkauf/Überverkauf an. •   ATR Stop Loss Finder:   Setzt Stop-Loss basierend auf Volatilität. Einstieg: •   Long: •   Preis am unteren Envelope. •   RSI unter 30. •   Short: •   Preis am oberen Envelope. •  
FREE
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
BB vector dynamics robot
Ekaterina Saltykova
Experten
BBVectorDynamics_Robot ist ein innovativer Trading Advisor, der speziell für volatile Märkte entwickelt wurde. Basierend auf einzigartigen Algorithmen zur Analyse von Marktkräften und zur Identifizierung von Ungleichgewichten zwischen Käufern und Verkäufern, hilft Ihnen dieser Advisor, präzise und wohlüberlegte Entscheidungen im Handelsprozess zu treffen. Hauptmerkmale des bb vector dynamics_robot advisor: Berechnung von dynamischen Vektoren. Das System ermittelt die Differenzen zwischen den e
FVG Trader Pro
Erik Gall
Experten
Fair Value Gap EA auf dem 1-Stunden-Chart. Findet Fair Value Gaps und platziert intelligente Trades auf deren Basis. Kein unrealistischer Blödsinn, reine Preisaktion, keine nachlaufenden Indikatoren. stetiger Gewinnstrom. NSTRUMENT SPEZIFIKATIONEN Symbol: XAUUSD Zeitrahmen: 1H KONTO ANFORDERUNGEN Typ: beliebig Spreads: Niedriger Spread Mindesteinlage: $2000 Bevor Sie mit dem Live-Handel beginnen, machen Sie einige Backtests, um eine gute Einstellung zu finden. Probieren Sie es aus und hinterl
Sapphire Strat Maker Alt
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Experten
Sapphire Strat Maker Alt ist ein EA-Builder ( Expert Advisor Builder) . Mit ihm können Sie auf einfache Weise neue Strategien erstellen und sie optimieren, um die besten Parameter zu finden, die Ihre Ergebnisse maximal verbessern. Das Ziel ist es, die Fähigkeiten von MQL5 für jeden zugänglich zu machen, auch wenn Sie keine Ahnung von Programmierung haben. Sehen Sie sich die Pro Version an, indem Sie hier klicken - Sapphire Strat Maker . Mit diesem Expert Advisor können Sie Strategien erstellen,
FREE
Demavend EA MT5
Miroslav Rubes
Experten
Einführung des revolutionären selbstlernenden EA mit Monte-Carlo-Simulation Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit modernstem Risikomanagement. Mit der integrierten Monte-Carlo-Simulation hebt er Ihren Handel auf eine ganz neue Ebene der Sicherheit und Rentabilität. Hauptmerkmale und Vorteile Adaptive Handelsstrategie Dynamische Schwellenwerte: EA passt seine Handelsparameter automatisch an die Marktbedingungen an. Multi-Indikator-Filterung: Ve
FREE
Golden Days for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experten
Golden Days MT5 Hebelroboter, extrem riskant, mit dem Risiko, 100 % des investierten Kapitals zu verlieren. Achtung: Das Risiko ist maximal. Sie können Ihr Konto tatsächlich pleitegehen. Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung dieses Roboters. Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren. Wenn Sie ihn jedoch bewusst nutzen, könnte er der beste Roboter sein, den Sie je benutzt haben, und Sie werden nie wieder einen so guten Roboter finden. Über den Golden Days V1 Roboter: Er ist mein umfassendstes und kom
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Maximus MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Maximus MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungsp
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experten
https://t.me/mql5_neuroExt aktuelle Version Signal https://www.mql5.com/ru/signal s/1511461 Sie können jedes beliebige Werkzeug verwenden. Die Basisdateien werden beim Start des Lernprogramms automatisch erstellt. Wenn Sie mit dem Lernen bei 0 beginnen möchten, löschen Sie einfach die Basisdateien. Ersteinlage - ab 200 J. Optionen: VERSUCHEN SIE NICHT, OHNE TRAINING DES NEURONALEN NETZES ZU TESTEN! Es genügt, wenn der Gleichgewichtsgraph nach dem Training horizontal ist. Die Erstellung einer
FREE
Sniper Major
JETINVEST
5 (1)
Experten
Der EA verwendet Volatilität, Spread, Häufigkeit und Timing, um zu entscheiden, wann er tradet. Der EA verwendet die Limit-Orders-Methode, um Positionen zu eröffnen. In diesem Fall wird die Slippage beim Ausführen der Eingaben allenfalls positiv sein. Der EA verwendet die Trailing Take Profit-Logik, da der Fokus des Systems darauf liegt, Geld zu verdienen und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen. Die meisten Trades werden schnell geschlossen, also wie ein Scharfschützen-Kopfschuss. Haupteigens
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experten
FusionTrailing EA - Ihre ultimative Waffe zur Marktbeherrschung! Transformieren Sie Ihren Handel und vernichten Sie jede Marktbewegung mit dem fortschrittlichsten Trailing-Stop-System, das es gibt. FusionTrailing EA liefert mit seinem Dual-Mode-Setup unaufhaltsame Power: - Fusion-Modus: Setzt automatisch einen kugelsicheren Stop-Loss unter Verwendung einer maximalen Verlustschwelle und aktiviert das intelligente Trailing nur, wenn der Markt Sie begünstigt - für minimales Risiko und maximalen Ge
FREE
ZigZag SMC MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indikatoren
Der ZigZag SMC/SMT-Indikator für MT5 ist das ideale Werkzeug für Händler, die auf der Grundlage der fortschrittlichen Konzepte von Smart Money Concepts (SMC) und Smart Money Trap (SMT) Ober- und Untergrenzen genau identifizieren möchten. Hauptvorteile: Automatische Identifikation von strategischen Tops und Bottoms. Basiert auf Konzepten, die von institutionellen Händlern verwendet werden. Ideal für die Analyse von Liquidität, Marktstruktur und Manipulation. Einfach zu bedienen: einf
FREE
Kit Trader Golden Days MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experten
Kit-Trader Golden Days für MT5 Ein umfassender und äußerst effektiver Kurszettel, der Sie beim Trading unterstützt. Trading selbst ist sehr schwierig. Kein Wunder, dass 97 % der Trader Verlierer sind und die Trades der 3 % Gewinner finanzieren. Dieser Kurszettel soll Ihr Trading-Niveau verbessern und Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Orders geben. Ein Kurszettel mit Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop und dynamischen Orderanpassungen unterstützt Trader bei: Risiken kontrollieren – Stop-Loss begre
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experten
Der Expert Advisor (EA) basiert auf dem Dynamic Linear Regression Indikator (https://www.mql5.com/en/market/product/49702) . Benutzereingaben: Die Anzahl der Kerzen wird bei der Berechnung der linearen Regression berücksichtigt; Abstand zur oberen Linie; Abstand zur unteren Linie; Stoppen Sie den Verlust von. Der EA führt Kauf- und Verkaufsaufträge am Markt aus, wenn der Wert einer Linie, höher oder niedriger, zum aktuellen Kurs erreicht wird. Wenn die untere Linie erreicht wird, wird ein Kauf
FREE
EuroYen Breakout MT5
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experten
Análise dos Parâmetros e Características do Produto Parameter des Expert Advisor (EA): - Anzahl der Aktien: 1688957042 - Einstiegshöhe: 0,05 - Stop Loss (Pips): 0 - Lucro (pips): 115 Verwendete Indikatoren: - Canal Donchian: Período de 5 - Bandas de Bollinger: Período de 51, Desvio de 1,94 Einstiegsschutz: - Spread máximo (pontos): 0 - Maximale Anzahl der Positionen abertas: 0 - Maximal zulässige Anzahl von Losen: 0 Schutz des Inhalts: - Perda máxima diária (moeda): 0 - Kleinstmenge an
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Weitere Produkte dieses Autors
Golden Days for MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experten
Golden Days MT5 Hebelroboter, extrem riskant, mit dem Risiko, 100 % des investierten Kapitals zu verlieren. Achtung: Das Risiko ist maximal. Sie können Ihr Konto tatsächlich pleitegehen. Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung dieses Roboters. Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren. Wenn Sie ihn jedoch bewusst nutzen, könnte er der beste Roboter sein, den Sie je benutzt haben, und Sie werden nie wieder einen so guten Roboter finden. Über den Golden Days V1 Roboter: Er ist mein umfassendstes und kom
Legacy Anchor MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experten
Legacy Anchor für MT5 Extrem riskanter Roboter mit konservativen Zielen, die ungefähr dem von Ihnen in der Executive-Konfiguration gewählten Wert entsprechen. Weniger mutige und konservativere Ziele, dennoch bleibt er aggressiv. Achtung: Das Risiko ist maximal. Sie können Ihr Konto tatsächlich ruinieren. Seien Sie vorsichtig bei der Nutzung dieses Roboters. Sie können Ihr gesamtes Geld verlieren. Wenn Sie ihn jedoch bewusst nutzen, könnte er der beste Roboter sein, den Sie je genutzt haben, und
Kit Trader Golden Days MT5
Samuel Cavalcanti Costa
Experten
Kit-Trader Golden Days für MT5 Ein umfassender und äußerst effektiver Kurszettel, der Sie beim Trading unterstützt. Trading selbst ist sehr schwierig. Kein Wunder, dass 97 % der Trader Verlierer sind und die Trades der 3 % Gewinner finanzieren. Dieser Kurszettel soll Ihr Trading-Niveau verbessern und Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Orders geben. Ein Kurszettel mit Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop und dynamischen Orderanpassungen unterstützt Trader bei: Risiken kontrollieren – Stop-Loss begre
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension