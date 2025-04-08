American Dream for MT5

American Dream MT5

Робот с кредитным плечом, крайне рискованный, с риском потери 100% вложенного капитала. Цель робота — превратить 10 долларов США в 100 тысяч долларов США в кратчайшие сроки, поэтому кредитное плечо и риск максимальны, но контролируемы.

Внимание: риск максимален. Вы действительно можете сломать свой счёт. Будьте осторожны при использовании этого робота. Вы можете потерять все свои деньги. Однако, если вы попытаетесь использовать его осознанно, это может быть лучший робот, которым вы когда-либо пользовались в своей жизни, и вы больше никогда не найдёте робота лучше этого.

О роботе AMERICAN DREAMS 1.0 = это робот с кредитным плечом, чья простая цель — как можно скорее превратить 10 долларов США в 100 тысяч долларов США. Чрезвычайно рискованный, с четырьмя промежуточными целями: от 10 до 100 долларов США, от 100 до 1000 долларов США, от 100 до 10000 долларов США и от 10000 до 10000 долларов США. ПОВТОРЯЮ: ЭТОТ РОБОТ ИСПОЛЬЗУЕТ КРАЙНЕ ВЫСОКОЕ КРЕДИТНОЕ ПЛАТЕЖНОЕ МЕСТО И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ВСЕГО ВАШЕГО КАПИТАЛА. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО ОСОЗНАННО.



