FraMA Trend AM

El indicador presentado es esencialmente un sistema de negociación independiente.

El indicador determina de forma independiente los puntos de entrada y los puntos para establecer órdenes stop de protección.

Este producto puede ser útil tanto para principiantes como para traders experimentados, ya que está desarrollado sobre la base de soluciones probadas por el tiempo y por traders profesionales.

En las barras completamente formadas el indicador no se redibuja.

El indicador tiene la capacidad de enviar notificaciones a la terminal y correo electrónico.

Técnicamente, el indicador es un sistema de dos medias móviles adaptativas fractales.

Fractal Adaptive Moving Average (FraMA) es una media móvil adaptativa desarrollada por John Ehlers.

FraMA aprovecha el hecho de que los mercados son fractales y ajusta dinámicamente el periodo de retrospección basándose en esta geometría fractal.





Recomendaciones de uso:

1. Una recomendación trivial pero importante es tener en cuenta la tendencia de un periodo de tiempo superior. La tendencia se determina en base a los datos del mismo indicador abierto en un periodo superior del gráfico. Abra operaciones sólo en la dirección de la tendencia. Las señales de contratendencia sólo se pueden utilizar para cerrar una posición o establecer órdenes stop de protección.

2. Se recomienda abrir una posición sólo después de la confirmación de la señal dada por el indicador. La confirmación se produce cuando el precio supera el máximo (para la compra) o el mínimo (para la venta) de la barra en la que se emitió la señal. Así, es racional abrir operaciones estableciendo órdenes pendientes un punto por encima (teniendo en cuenta el spread) o un punto por debajo de la barra en la que se dio la señal.

3. Los puntos de soporte/resistencia pueden utilizarse tanto para fijar órdenes stop de protección como para órdenes contrarias diferidas.

4. El control de una posición abierta puede realizarse en función de los datos del mismo indicador abierto en un periodo inferior del gráfico.

Parámetros personalizables:

Período - período de los datos utilizados para calcular el indicador;

Precio - precio utilizado para calcular el indicador;

Main_multiplier - factor de adaptación para la línea principal del indicador;

Signal_multiplier - factor adaptativo para la línea de señal del indicador.

Atención:

Hay que tener en cuenta que cualquier mercado cambia constantemente y no hay garantía de que los métodos que fueron eficaces en el pasado lo sean en el futuro. Para minimizar las pérdidas potenciales, debe optimizar regularmente los parámetros del producto, estudiar los resultados de su trabajo y retirar parte de los beneficios recibidos. Se recomienda que antes de utilizar el producto en una cuenta real, pruebe su funcionamiento en una cuenta demo en el mismo mercado y con el mismo broker donde planea operar.

Andriy Matviyevs'kyy





