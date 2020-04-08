FraMA Trend AM

El indicador presentado es esencialmente un sistema de negociación independiente.

El indicador determina de forma independiente los puntos de entrada y los puntos para establecer órdenes stop de protección.

Este producto puede ser útil tanto para principiantes como para traders experimentados, ya que está desarrollado sobre la base de soluciones probadas por el tiempo y por traders profesionales.

En las barras completamente formadas el indicador no se redibuja.

El indicador tiene la capacidad de enviar notificaciones a la terminal y correo electrónico.

Técnicamente, el indicador es un sistema de dos medias móviles adaptativas fractales.

Fractal Adaptive Moving Average (FraMA) es una media móvil adaptativa desarrollada por John Ehlers.

FraMA aprovecha el hecho de que los mercados son fractales y ajusta dinámicamente el periodo de retrospección basándose en esta geometría fractal.


Recomendaciones de uso:

  • 1. Una recomendación trivial pero importante es tener en cuenta la tendencia de un periodo de tiempo superior. La tendencia se determina en base a los datos del mismo indicador abierto en un periodo superior del gráfico. Abra operaciones sólo en la dirección de la tendencia. Las señales de contratendencia sólo se pueden utilizar para cerrar una posición o establecer órdenes stop de protección.
  • 2. Se recomienda abrir una posición sólo después de la confirmación de la señal dada por el indicador. La confirmación se produce cuando el precio supera el máximo (para la compra) o el mínimo (para la venta) de la barra en la que se emitió la señal. Así, es racional abrir operaciones estableciendo órdenes pendientes un punto por encima (teniendo en cuenta el spread) o un punto por debajo de la barra en la que se dio la señal.
  • 3. Los puntos de soporte/resistencia pueden utilizarse tanto para fijar órdenes stop de protección como para órdenes contrarias diferidas.

  • 4. El control de una posición abierta puede realizarse en función de los datos del mismo indicador abierto en un periodo inferior del gráfico.

Parámetros personalizables:

  • Período - período de los datos utilizados para calcular el indicador;
  • Precio - precio utilizado para calcular el indicador;
  • Main_multiplier - factor de adaptación para la línea principal del indicador;
  • Signal_multiplier - factor adaptativo para la línea de señal del indicador.

Atención:

Hay que tener en cuenta que cualquier mercado cambia constantemente y no hay garantía de que los métodos que fueron eficaces en el pasado lo sean en el futuro.

Para minimizar las pérdidas potenciales, debe optimizar regularmente los parámetros del producto, estudiar los resultados de su trabajo y retirar parte de los beneficios recibidos.

Se recomienda que antes de utilizar el producto en una cuenta real, pruebe su funcionamiento en una cuenta demo en el mismo mercado y con el mismo broker donde planea operar.

Con respeto y mis mejores deseos,

Andriy Matviyevs'kyy


P.D.

Si le ha gustado este producto, le agradecería una valoración justa - las opiniones positivas de los usuarios motivan al autor, y las críticas razonables nos permiten mejorar los productos.

Le sugiero que visite mipágina donde encontrará muchas obras únicas del autor que son el resultado de muchos años de estudio del comercio de divisas y el comercio FOREX.


Productos recomendados
Vanesa price distribution
Vo Mai Chi
4 (1)
Indicadores
El indicador muestra la distribución de precios en un histograma horizontal. El histograma horizontal ayuda a encontrar los niveles clave del precio para que pueda tomar una buena decisión sobre el punto de toma de beneficios, stop loss... Con el histograma de precios puede mejorar su estrategia de negociación u obtener nuevas ideas. Características destacadas Soporta múltiples marcos de tiempo : puede elegir trabajar con datos históricos en cualquier marco de tiempo que desee. No depende del m
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indicadores
La herramienta que te ayudará a calcular el lote con precisión para el riesgo que necesitas, si quieres arriesgar el 1% de tu cuenta, sólo tienes que introducir los valores de entrada, objetivo y stop y tendrás el tamaño de lote a utilizar y sólo perderás el porcentaje elegido. También puede elegir un valor fijo. ¡¡¡¡Esta herramienta te ayudara con la consistencia, porque solo puedes ser consistente si operas consistentemente y entras con valores fijos de perdida, es una forma INFALIBLE de ser c
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indicadores
Este indicador calcula el perfil de volumen y coloca etiquetas que corresponden a los niveles VAH, VAL y POC, para cada vela individualmente. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en los marcos temporales de M5 a MN, pero utiliza los datos históricos de períodos más pequeños: M1 - para los períodos de M5 a H1, M5 - para el período H4, M30 - para el periodo D1, H4 - para el periodo W1, D1 - para el periodo MN. El color y la ubicación de las etiquetas VAL, VAH y PO
FREE
TPX Connect All
TPX
Indicadores
Tras adquirir el indicador de Oferta y Demanda de Tpx Dash, debe descargarlo. Este indicador vinculará y alimentará con datos de mercado al indicador. Además, le proporcionará todas las señales de precio de Oferta y Demanda, Stop ATR, VAH y VAL, valores de tendencia con el ADX, y precios y ubicaciones de POC en el mercado. ¡Descárguelo y Dash localizará el indicador para obtener la información!
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
Symbol Cycler
Abraham Correa
Indicadores
Symbol Cycler es una utilidad ligera que le permite cambiar rápidamente entre los símbolos de su lista de observación del mercado mediante dos simples botones de flecha (). Con un solo clic, puede desplazarse hacia delante o hacia atrás por los símbolos predefinidos sin salir del gráfico. Características principales: Cambio de símbolo con un solo clic desde el gráfico Funciona con su orden de lista de vigilancia del mercado Los botones se pueden colocar en cualquier esquina del gráfico o inc
FREE
TricolorEMA
Vasyl Temchenko
Indicadores
El indicador compara con la constante Difer la diferencia de ClosePrice entre el punto de compensación Point1 y Bar1 (la última barra cerrada). Si el valor es positivo y supera a Difer, se dibuja la línea azul, que corresponde a la tendencia ALcista. Si el valor es negativo y supera Difer, se dibuja la línea Magenta, que corresponde a la tendencia DN. La ausencia de tendencia (Flat) se indica con el color Amarillo.    También puede operar cruzando la MA rápida y la lenta. Esta opción es preferi
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indicadores
El indicador analiza la escala de volúmenes y la divide en dos componentes: volúmenes vendedores y volúmenes compradores, y también calcula el delta y el delta acumulativo. El indicador no parpadea ni se redibuja, su cálculo y trazado se realizan con bastante rapidez, al tiempo que utiliza los datos de los períodos más pequeños (en relación con el actual). Los modos de funcionamiento del indicador se pueden cambiar utilizando la variable de entrada Modo : Compra - muestra sólo los volúmenes comp
FREE
Pips forex
Andrey Kozak
Indicadores
Pips forex es un sistema comercial listo. Este indicador muestra con flechas en el gráfico cuándo y en qué dirección necesita abrir una orden. Si la flecha es verde, entonces abrimos un trato de compra, y si la flecha es roja, entonces abrimos un trato de venta. Todo es muy simple y bastante efectivo. TakeProfit establece 15-25 puntos. StopLoss establecido a nivel de puntos. Cuando los puntos se mueven, anulamos inmediatamente el StopLoss. Marco de tiempo recomendado para negociar M1 y M5. Esta
Trading Sessions Timings
Sahil Shokeen
Indicadores
El indicador de partición de sesiones traza separadores de sesión claros y precisos para las sesiones de negociación de Sidney, Tokio, Londres y Nueva York . Se adapta automáticamente a la hora del servidor de su broker y permite una personalización GMT completa. Diseñado especialmente para Mercados IC (Invierno - GMT+2) , este indicador ofrece a los operadores una estructura visual limpia de las fases intradía del mercado - haciendo que las estrategias basadas en sesiones sean MUCHO más fáciles
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
Trading Sessions Indicator 4test
Andrei Sviatlichny
Indicadores
Destaca las sesiones de negociación en el gráfico ¡¡¡La versión demo sólo funciona en el gráfico AUDNZD !!! La versión completa del producto está disponible en: (*** por añadir ***) El Indicador de Sesiones de Negociación muestra los inicios y finales de cuatro sesiones de negociación: Pacífico, Asiático, Europeo y Americano. la posibilidad de personalizar el inicio/fin de las sesiones; la posibilidad de mostrar sólo las sesiones seleccionadas; funciona en los marcos temporales M1-H2; Se pue
FREE
Time Segmented Volume for MT4
Fernando Carreiro
Indicadores
(traducción de Google) Este indicador se basa en el “ Volumen segmentado en el tiempo (TSV) ” original desarrollado por Worn Brothers, Inc . Sin embargo, agregué algunas funciones adicionales a esta. Se puede elegir el precio que se aplicará, en lugar de tener solo el precio de cierre predeterminado utilizado por el original. También se puede elegir qué ponderación de volumen usar, incluido un pseudovolumen basado en el rango real, o ninguna ponderación de volumen. (Original text) This indicator
FREE
Symbol Overlay
John Louis Fernando Diamante
5 (2)
Indicadores
Este indicador traza otro símbolo en el gráfico actual. Se puede utilizar un marco temporal diferente para el símbolo, con la opción de mostrarlo en modo de marco temporal múltiple (1 vela superpuesta por varias velas del gráfico). Se proporcionan indicadores básicos. Para ajustar la escala de precios de diferentes símbolos, los precios superpuestos se escalan al espacio de precios del gráfico visible. Características Introducción de símbolos y marcos temporales Visualización MTF opción de inve
FREE
Basic Renko MT4
Mehran Sepah Mansoor
3.86 (7)
Indicadores
El indicador básico Renko es una poderosa herramienta para los operadores que buscan una perspectiva clara y concisa del mercado. Nuestro indicador no sólo simplifica la visualización de la tendencia, sino que también ofrece alertas precisas para los retrocesos, proporcionando una ventaja estratégica en sus operaciones / Versión gratuita para MT5 Características Totalmente Personalizable: Adapte el indicador a sus preferencias comerciales con opciones avanzadas de personalización. Desde los col
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Asesores Expertos
Ya está disponible la nueva versión 8.00. En esta versión, he intentado tener en cuenta los deseos de los usuarios. Cada uno de ustedes también puede participar en la mejora de este asesor. En la configuración por defecto, el asesor abre operaciones cuando el punto extremo se rompe indicador estándar Zigzag . Cuando se rompe el punto superior del extremo en zigzag, abre una operación de compra, y cuando se rompe el punto inferior del extremo en zigzag, abre una operación de venta. Además del in
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
Magic Number Analyzer
Nicolas Zouein
Indicadores
¿Tiene varios EA en su cuenta y no sabe quién gana y quién pierde? Pruebe este indicador que le informa en tiempo real de los Números Mágicos de su cuenta leyendo el Historial_operaciones junto con las Operaciones_abiertas. Nota: Las operaciones manuales se agrupan bajo el Número Mágico "0". Para obtener un mejor informe visual, ejecútelo en un símbolo en el que no ejecute operaciones, cambie las barras del historial a "Gráficos de líneas" y establezca su color en negro.
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Indicadores
Indicador automático de retroceso de Fibonacci - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement - es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor deje una reseña o comentario para apoyar el proyecto. Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia de activos en diferentes marcos de tiempo con múltiples indicadores. Market Trend Scanner - Escanea la tendenci
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
CCY Power Indicator
Ka Ka Ho
Indicadores
¡Dominar el mercado de divisas con el análisis de divisas de gran alcance! SEGUIMIENTO EN DIRECTO DE LA SEÑAL MEDIANTE CCY POWER Lleve su comercio de divisas al siguiente nivel con una herramienta completa y totalmente personalizable diseñada para analizar las tendencias de divisas, identificar divisas fuertes y débiles y mejorar su proceso de toma de decisiones. Características principales: Análisis Multi-Timeframe Analiza la fortaleza de las divisas desde el scalping a corto plazo
FREE
Simple QM Pattern
Suvashish Halder
4.5 (2)
Indicadores
Simple QM Pattern es un indicador de trading potente e intuitivo diseñado para simplificar la identificación del patrón de trading Quasimodo (QM). El patrón QM es ampliamente reconocido entre los operadores por señalar eficazmente posibles retrocesos al resaltar las estructuras clave del mercado y las formaciones de la acción del precio. Este indicador ayuda a los operadores a visualizar fácilmente el patrón QM directamente en sus gráficos, por lo que es sencillo incluso para aquellos que son nu
FREE
TrendXpert Indicator
Samuel Ayienda Omanga
Indicadores
Indicador TrendXpert v1.02 - Domine la tendencia, opere con precisión Visión general TrendXpert v1.02 es una herramienta de precisión creada para operadores serios que desean mantenerse en el lado correcto del mercado. Diseñada específicamente para los marcos temporales de 4H, 1H y 30M, le ayuda a identificar condiciones de tendencia de alta probabilidad y le proporciona señales de operación oportunas y claras, sin confusión ni desorden. Novedades de la v1.02 Detección de tendencias mejorada :
FREE
Symbol Name Drawer
Ruslan Jakishev
Indicadores
Añadir indicador "Symbol Name Drawer " en el gráfico. El indicador crea un objeto de texto con el nombre del símbolo actual. Puede cambiar los símbolos en el gráfico y el indicador cambia automáticamente el texto. Uso gratuito. Herramienta simple. Si tiene alguna sugerencia puede escribirme en los comentarios. Trato de mejorar esta herramienta en futuras versiones. Gracias por usar mi indicador. Si quieres pedir algo especial en mql4 o mql5 mensaje.
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD A TAN SÓLO 70 DÓLARES DEL 25 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE ATRÁIGASE A LA VÍSPERA DE NAVIDAD SMC Blast Signal con FVG, BOS y ruptura de tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indicadores
ACTUALMENTE 31% DE DESCUENTO Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta. Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas. ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar operaciones po
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
Otros productos de este autor
Fine Trade AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado evalúa la volatilidad de un instrumento financiero y con alta eficiencia da señales sobre momentos de cambios significativos en la dirección del movimiento de precios. El indicador es intuitivo y fácil de utilizar. La señal del indicador se genera después de la finalización de la formación de la barra, en la que el indicador cambia su posición con respecto a cero. El indicador nunca vuelve a dibujar la señal. Las señales del indicador deben ser confirmadas por el precio q
ADX Trigger AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
Este indicador es una interpretación del Índice de Movimiento Direccional Medio (ADX), que ayuda a determinar la presencia de una tendencia de precios. Fue desarrollado y descrito en detalle en el libro "New Concepts in Technical Trading Systems" de Welles Wilder. El indicador determina los puntos de entrada en el mercado, utilizando como señal la intersección de las líneas +/- del indicador ADX, así como la subida o bajada de la línea principal del indicador ADX. El cruce de la línea cero por e
ADX Signal AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
Este indicador es una interpretación del Índice de Movimiento Direccional Medio (ADX), que ayuda a determinar la presencia de una tendencia de precios. Fue desarrollado y descrito en detalle en el libro "New Concepts in Technical Trading Systems" de Welles Wilder. El indicador presentado muestra señales en el gráfico de precios cuando +DI y -DI se cruzan y señales cuando el valor ADX cae o sube en relación con la disposición mutua de +DI y -DI. Las señales de compra del indicador también funcion
MFI Signal AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Indicadores
Este indicador muestra señales en el gráfico de precios basadas en los datos del indicador clásico: el Índice de Flujo Monetario (IFM). Para calcular los valores del MFI se tiene en cuenta el volumen. El MFI puede utilizarse para determinar zonas de sobrecompra o sobreventa en el mercado. Este indicador permite mostrar tres tipos de señales en el gráfico de precios: MFI salida de la zona de sobrecompra o sobreventa; MFI entrada en la zona de sobrecompra o sobreventa; MFI cruzando el medio entre
SuperTrend AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El producto presentado es un indicador de tendencia de análisis técnico que construye niveles dinámicos de soporte/resistencia basados en la volatilidad de un instrumento financiero. El indicador le permite determinar los puntos de entrada en el mercado en el momento en que el precio supera el nivel de soporte / resistencia dinámica y establecer un nivel razonable para la fijación de una pérdida / ganancia. El indicador es una herramienta simple y eficaz que (dependiendo de la configuración de
EasyTrend AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El producto presentado es un indicador de tendencia de análisis técnico que le permite abrir una posición en el comienzo de un movimiento de precios significativo. Las cualidades más importantes del indicador presentado son: La capacidad de seguir la tendencia durante el mayor tiempo posible para obtener todo el beneficio potencial; Minimización de las pérdidas potenciales en caso de un cambio de tendencia o una corrección significativa. El indicador tiene una amplia gama de parámetros personal
Step RSI AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado es un desarrollo original basado en el clásico indicador de análisis técnico: RSI. Para suavizar las fluctuaciones bruscas en los valores del indicador, se utiliza un filtro que corta los cambios débiles y centra la atención del operador en las fluctuaciones fuertes en los valores. El indicador no se repinta sobre barras formadas. Para una mayor efectividad de este indicador, debe utilizarse junto con indicadores que identifiquen la dirección de la tendencia, así como los
Bulls or Bears AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Indicadores
El indicador presentado implementa la idea incorporada en los indicadores clásicos de análisis técnico - "Toros" / "Osos" a un nuevo nivel. El indicador "Bulls or Bears AM" muestra la diferencia entre los precios máximos y mínimos para el período de tiempo actual y los valores del canal construido sobre los precios máximos y mínimos para un período más largo. El crecimiento de los valores del indicador por encima de cero indica que el precio máximo del periodo actual es superior al valor medio d
Market Pulse AM
Andrii Matviievskyi
5 (1)
Indicadores
El indicador presentado analiza la dirección de la tendencia a corto y largo plazo para periodos determinados, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado. Este enfoque permite combinar una alta sensibilidad del indicador con una alta probabilidad de ejecución de sus señales. El principio de uso es extremadamente simple: el histograma del indicador es mayor que 0 - una señal de compra / el histograma del indicador es menor que 0 - una señal de venta. El indicador permite configurar dos tipos d
ASC Signal AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
Un indicador de señal que marca puntos de compra/venta. En esta versión, se complementa con puntos SL óptimos. Se recomienda su uso junto con un indicador de tendencia para filtrar señales. El indicador sólo tiene un parámetro ajustable que determina su sensibilidad, lo que simplifica enormemente su ajuste al mercado actual y al estilo de negociación del usuario. Las señales del indicador se emiten sólo después de la formación completa de la barra. El indicador puede utilizarse para operar en cu
DSS Candles AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
Este indicador colorea las velas del gráfico de precios según los datos del indicador DSS Oscillator AM . DSS Oscillator AM es la implementación del autor del oscilador estocástico de doble suavizado desarrollado por William Blau y Walter Bressert. El cálculo de los valores es en gran medida similar al cálculo del oscilador estocástico clásico. El indicador tiene en cuenta la ubicación del precio actual en relación con los máximos/mínimos locales. La señal sobre el cambio en la dirección del mov
Deep River AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado es la aplicación por parte del autor de la idea clásica de trading: Las medias móviles de diferentes períodos divergen con el tiempo en una tendencia de fortalecimiento y convergen en una tendencia de debilitamiento. El producto propuesto le permite demostrar claramente La dirección del movimiento del precio; Retrocesos temporales de los precios; Zonas de movimiento multidireccional de los precios. A saber: Las líneas del indicador suben y divergen entre sí - una fuerte
AlphaTrend AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado, basado en las lecturas de volatilidad de un instrumento financiero, traza niveles dinámicos de S/R en el gráfico de precios. El indicador determina la tendencia y señala posibles puntos de entrada formados por máximos/mínimos locales. El indicador permite notificar al usuario sus señales mediante el envío de mensajes al terminal y al correo electrónico. El indicador no se repinta ni recalcula. Señales cuando se trabaja con el indicador: La aparición de una flecha roja po
REI Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El producto presentado es la implementación del autor del indicador REI (Range Expansion Index) desarrollado por Thomas DeMark. El Oscilador REI AM es un indicador que mide la tasa de cambio del precio y señala condiciones de sobrecompra/sobreventa si el precio muestra debilidad o fortaleza. El valor del indicador cambia dentro del rango de -100 a +100. Thomas DeMark sugiere utilizar el período predeterminado de 8 y el siguiente algoritmo para utilizar el indicador: Cuando el precio sube por enc
Fractal Levels AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado es un desarrollo original basado en la idea incorporada en el indicador clásico de análisis técnico - Fractales. El indicador Fractales le permite determinar un mínimo o máximo significativo para el análisis en el gráfico de precios del instrumento financiero en cuestión. El fractal en sí en el gráfico de precios consiste en velas, la mitad de las cuales es la más alta (fractal ascendente) o la más baja (fractal descendente) de todas las velas tomadas para el análisis. El
DSS Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado es la implementación del autor del oscilador estocástico de doble suavizado desarrollado por William Blau y Walter Bressert. El cálculo de los valores es en muchos aspectos similar al cálculo del oscilador estocástico clásico. El indicador tiene en cuenta la ubicación del precio actual en relación con los máximos/mínimos locales. El indicador da señales sobre el cambio de dirección y/o sobre la entrada/salida de la zona de sobrecompra/sobreventa. La señal se da después d
Limit Levels AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
El indicador presentado establece niveles dinámicos de soporte/resistencia en el gráfico de precios. El indicador es fácil de usar y puede ser útil tanto para principiantes como para operadores profesionales. La línea central del indicador (Nivel central) ayuda a identificar la tendencia actual: Si el precio de cierre está por encima de la línea central, la tendencia es ascendente. Si el precio de cierre está por debajo de la línea central, la tendencia es descendente. El indicador presentado pe
FraMA Oscillator AM
Andrii Matviievskyi
Indicadores
Técnicamente, el indicador representa la diferencia entre dos medias móviles adaptativas fractales. La media móvil adaptativa fractal (FraMA) es una media móvil adaptativa inteligente desarrollada por John Ehlers. FraMA tiene en cuenta los cambios de precios y sigue de cerca el nivel de precios, manteniéndose recta durante las fluctuaciones de precios. FraMA aprovecha el hecho de que los mercados son fractales y ajusta dinámicamente el periodo de retroceso basándose en esta geometría fractal. El
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario