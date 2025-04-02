Venom Gold Pro EA

あなたの口座を守るために設計されたEA

Venom Gold Proは、XAUUSDをM30時間足で取引するために開発された全自動のエキスパートアドバイザーです。価格の動きに基づく構造化されたロジックを使用し、ドローダウンを効果的に管理するためのオプションのリスク制御機能を備えています。インジケーター、予測ツール、外部シグナルは一切使用していません

ライブシグナル

検証済みのパフォーマンスは以下から確認できます：

https://www.mql5.com/ja/signals/2321205

バックテストの透明性

全てのバックテスト結果は、元のEAロジックに基づいており、変更やカーブフィッティングは行っていません。バックテストで見られる動作は、リアルタイムでの実際の挙動を反映するよう設計されています

主な機能

インジケーターを使わない価格ベースのトレードロジック

ドローダウン管理のための回復モード（オプション）

安全なグリッドモードを搭載

固定ロット・自動ロットに対応

外部ライブラリや第三者サービスは不要

1つのチャートへのシンプルな設置と調整可能な設定

取引パラメーター

通貨ペア：XAUUSD

時間足：M30

ロットサイズ：固定または動的

回復モード：任意、ドローダウンにより作動

グリッドモード：オン / オフ

推奨最低入金額：500ドル（リスク設定により変動）

対応口座：ECN、RAW、Cent、Standard

安定運用のためにVPSの使用を推奨

入力設定

取引方向：買い、売り、または両方

ロット方式：固定または自動

最大ドローダウン閾値

回復モード：オン / オフ

グリッドモード：オン / オフ

ブローカ時間との時差設定

使用方法

1つのターミナルにつき1つのEAのみ実行

XAUUSD M30チャートにEAを設定

パフォーマンス向上のためグリッドモードをオンに

取引時間中はターミナルまたはVPSを稼働状態に保つこと

サポート

購入後はMQL5のメッセージシステムを通じてサポートを提供します。設定に関するサポートも提供可能です



