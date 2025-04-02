Venom Gold Pro
- エキスパート
- Antoine Melhem
- バージョン: 5.4
- アップデート済み: 12 1月 2026
- アクティベーション: 10
Venom Gold Pro EA
あなたの口座を守るために設計されたEA
Venom Gold Proは、XAUUSDをM30時間足で取引するために開発された全自動のエキスパートアドバイザーです。価格の動きに基づく構造化されたロジックを使用し、ドローダウンを効果的に管理するためのオプションのリスク制御機能を備えています。インジケーター、予測ツール、外部シグナルは一切使用していません
ライブシグナル
検証済みのパフォーマンスは以下から確認できます：
https://www.mql5.com/ja/signals/2321205
バックテストの透明性
全てのバックテスト結果は、元のEAロジックに基づいており、変更やカーブフィッティングは行っていません。バックテストで見られる動作は、リアルタイムでの実際の挙動を反映するよう設計されています
主な機能
インジケーターを使わない価格ベースのトレードロジック
ドローダウン管理のための回復モード（オプション）
安全なグリッドモードを搭載
固定ロット・自動ロットに対応
外部ライブラリや第三者サービスは不要
1つのチャートへのシンプルな設置と調整可能な設定
取引パラメーター
通貨ペア：XAUUSD
時間足：M30
ロットサイズ：固定または動的
回復モード：任意、ドローダウンにより作動
グリッドモード：オン / オフ
推奨最低入金額：500ドル（リスク設定により変動）
対応口座：ECN、RAW、Cent、Standard
安定運用のためにVPSの使用を推奨
入力設定
取引方向：買い、売り、または両方
ロット方式：固定または自動
最大ドローダウン閾値
回復モード：オン / オフ
グリッドモード：オン / オフ
ブローカ時間との時差設定
使用方法
1つのターミナルにつき1つのEAのみ実行
XAUUSD M30チャートにEAを設定
パフォーマンス向上のためグリッドモードをオンに
取引時間中はターミナルまたはVPSを稼働状態に保つこと
サポート
購入後はMQL5のメッセージシステムを通じてサポートを提供します。設定に関するサポートも提供可能です
Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this