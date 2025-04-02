Venom Gold Pro
- Experts
- Antoine Melhem
- Versione: 5.4
- Aggiornato: 12 gennaio 2026
- Attivazioni: 10
Venom Gold Pro EA
L’EA progettato per proteggere il tuo conto
Venom Gold Pro è un Expert Advisor completamente automatizzato, sviluppato per operare su XAUUSD nel timeframe M30. Utilizza una logica strutturata basata sul movimento del prezzo e include funzioni opzionali di gestione del rischio per controllare efficacemente il drawdown. Non utilizza indicatori, strumenti previsionali o segnali esterni
Segnale Live
Prestazioni verificate disponibili su:
https://www.mql5.com/it/signals/2321205
Trasparenza dei backtest
Tutti i risultati dei backtest si basano sulla logica originale dell’EA, senza modifiche né ottimizzazioni eccessive. I risultati del test riflettono il comportamento atteso in tempo reale
Caratteristiche principali
Logica di trading basata sul prezzo, senza indicatori
Modalità di recupero opzionale per la gestione del drawdown
Modalità griglia sicura disponibile
Supporta lotti fissi o dinamici
Nessuna libreria esterna o dipendenza da terze parti
Configurazione semplice su un singolo grafico con parametri personalizzabili
Parametri di trading
Simbolo: XAUUSD
Timeframe: M30
Lotti: fissi o dinamici
Logica di recupero: opzionale, basata sul livello di drawdown
Modalità griglia: attiva o disattiva
Deposito minimo: 500 USD (in base al rischio impostato)
Tipi di conto supportati: ECN, RAW, Cent, Standard
È consigliato l’utilizzo di un VPS per operatività continua 24/5
Impostazioni
Direzione operativa: acquisto, vendita o entrambe
Metodo di calcolo dei lotti: fisso o automatico
Soglia massima di drawdown
Modalità di recupero: attiva o disattiva
Modalità griglia: attiva o disattiva
Offset orario per il server del broker
Istruzioni
Eseguire un solo EA per terminale
Applicare l’EA su un grafico XAUUSD M30
Attivare la modalità griglia per prestazioni ottimali
Tenere aperto il terminale MetaTrader o il VPS durante l’orario di trading
Supporto
Il supporto è disponibile tramite il sistema di messaggistica MQL5 dopo l’acquisto. L’assistenza per la configurazione viene fornita su richiesta
Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this