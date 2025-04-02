Venom Gold Pro
- Versão: 5.4
- Atualizado: 12 janeiro 2026
- Ativações: 10
Venom Gold Pro EA
O Robô Desenvolvido para Proteger Sua Conta
Venom Gold Pro é um Expert Advisor totalmente automatizado, desenvolvido para operar XAUUSD no gráfico de 30 minutos (M30). Utiliza uma lógica estruturada com base no movimento de preço e inclui recursos opcionais de controle de risco para ajudar a gerenciar o drawdown de forma eficaz. Não utiliza indicadores, ferramentas de previsão ou sinais externos
Sinal ao Vivo
Desempenho verificado disponível em:
https://www.mql5.com/pt/signals/2321205
Transparência dos Backtests
Todos os resultados de backtest são baseados na lógica original do EA, sem modificações ou ajustes manuais. O que você vê no backtest reflete o comportamento esperado em tempo real
Principais Recursos
Lógica baseada em preço, sem uso de indicadores
Modo de recuperação opcional para controle de drawdown
Modo de grade seguro disponível
Suporta tamanhos de lote fixo ou dinâmico
Não requer bibliotecas externas ou serviços de terceiros
Configuração simples em um único gráfico com parâmetros personalizáveis
Parâmetros de Negociação
Símbolo: XAUUSD
Tempo gráfico: M30
Tamanho do lote: fixo ou dinâmico
Modo de recuperação: opcional, acionado por nível de drawdown
Modo grade seguro: ativado ou desativado
Depósito mínimo: 500 USD (dependendo do risco configurado)
Tipos de conta: ECN, RAW, Cent, Standard
Recomenda-se uso de VPS para operação contínua 24/5
Parâmetros de Entrada
Direção de negociação: compra, venda ou ambas
Método de lote: fixo ou automático
Limite máximo de drawdown
Modo de recuperação: ligado ou desligado
Modo grade: ligado ou desligado
Ajuste de fuso horário do servidor da corretora
Instruções de Uso
Execute apenas um EA por terminal
Anexe o EA a um gráfico XAUUSD M30
Use o modo grade ativado para melhor desempenho
Mantenha o terminal ou VPS ativo durante o horário de negociação
Suporte
O suporte está disponível via sistema de mensagens do MQL5 após a compra. Auxílio com configuração será fornecido mediante solicitação
Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this