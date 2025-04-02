Venom Gold Pro EA

O Robô Desenvolvido para Proteger Sua Conta

Venom Gold Pro é um Expert Advisor totalmente automatizado, desenvolvido para operar XAUUSD no gráfico de 30 minutos (M30). Utiliza uma lógica estruturada com base no movimento de preço e inclui recursos opcionais de controle de risco para ajudar a gerenciar o drawdown de forma eficaz. Não utiliza indicadores, ferramentas de previsão ou sinais externos

Sinal ao Vivo

Desempenho verificado disponível em:

https://www.mql5.com/pt/signals/2321205

Transparência dos Backtests

Todos os resultados de backtest são baseados na lógica original do EA, sem modificações ou ajustes manuais. O que você vê no backtest reflete o comportamento esperado em tempo real

Principais Recursos

Lógica baseada em preço, sem uso de indicadores

Modo de recuperação opcional para controle de drawdown

Modo de grade seguro disponível

Suporta tamanhos de lote fixo ou dinâmico

Não requer bibliotecas externas ou serviços de terceiros

Configuração simples em um único gráfico com parâmetros personalizáveis

Parâmetros de Negociação

Símbolo: XAUUSD

Tempo gráfico: M30

Tamanho do lote: fixo ou dinâmico

Modo de recuperação: opcional, acionado por nível de drawdown

Modo grade seguro: ativado ou desativado

Depósito mínimo: 500 USD (dependendo do risco configurado)

Tipos de conta: ECN, RAW, Cent, Standard

Recomenda-se uso de VPS para operação contínua 24/5

Parâmetros de Entrada

Direção de negociação: compra, venda ou ambas

Método de lote: fixo ou automático

Limite máximo de drawdown

Modo de recuperação: ligado ou desligado

Modo grade: ligado ou desligado

Ajuste de fuso horário do servidor da corretora

Instruções de Uso

Execute apenas um EA por terminal

Anexe o EA a um gráfico XAUUSD M30

Use o modo grade ativado para melhor desempenho

Mantenha o terminal ou VPS ativo durante o horário de negociação

Suporte

O suporte está disponível via sistema de mensagens do MQL5 após a compra. Auxílio com configuração será fornecido mediante solicitação



