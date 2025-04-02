Venom Gold Pro EA

L’Expert Advisor conçu pour protéger votre compte

Venom Gold Pro est un Expert Advisor entièrement automatisé, développé pour le trading de XAUUSD sur l’unité de temps M30. Il utilise une logique structurée basée sur les mouvements de prix et intègre des options de gestion des risques pour contrôler efficacement les pertes. Aucun indicateur, outil de prévision ou signal externe n’est utilisé

Signal en direct

Performance vérifiée disponible ici :

https://www.mql5.com/fr/signals/2321205

Transparence des backtests

Tous les résultats des backtests sont basés sur la logique originale de l’EA, sans aucune modification ni ajustement. Les performances affichées en backtest sont conçues pour refléter les conditions réelles en temps réel

Fonctionnalités principales

Logique de trading basée sur le prix, sans indicateur

Mode de récupération optionnel pour la gestion du drawdown

Mode grille sécurisé disponible

Prise en charge des lots fixes ou dynamiques

Aucune dépendance externe ou bibliothèque requise

Installation simple sur un seul graphique avec paramètres ajustables

Paramètres de trading

Symbole : XAUUSD

Unité de temps : M30

Taille de lot : fixe ou dynamique

Logique de récupération : optionnelle, selon le niveau de perte

Mode grille sécurisé : activé ou désactivé

Dépôt minimum : 500 USD selon les paramètres de risque

Types de compte compatibles : ECN, RAW, Cent, Standard

Un VPS est recommandé pour assurer un fonctionnement 24/5

Paramètres d’entrée

Direction de trading : achat, vente ou les deux

Méthode de calcul des lots : fixe ou automatique

Seuil maximum de drawdown

Mode de récupération : activé ou désactivé

Mode grille : activé ou désactivé

Décalage horaire pour correspondre au serveur du courtier

Instructions d’utilisation

Exécutez un seul EA par terminal

Appliquez-le sur un graphique XAUUSD M30

Activez le mode grille pour de meilleures performances

Gardez le terminal MetaTrader ou le VPS actif pendant les heures de marché

Support

Le support est disponible via le système de messagerie MQL5 après l’achat. Aide à la configuration fournie sur demande



