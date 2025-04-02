Venom Gold Pro

4.48

Venom Gold Pro EA 

L’Expert Advisor conçu pour protéger votre compte

Venom Gold Pro est un Expert Advisor entièrement automatisé, développé pour le trading de XAUUSD sur l’unité de temps M30. Il utilise une logique structurée basée sur les mouvements de prix et intègre des options de gestion des risques pour contrôler efficacement les pertes. Aucun indicateur, outil de prévision ou signal externe n’est utilisé

Signal en direct

Performance vérifiée disponible ici :
https://www.mql5.com/fr/signals/2321205

Transparence des backtests

Tous les résultats des backtests sont basés sur la logique originale de l’EA, sans aucune modification ni ajustement. Les performances affichées en backtest sont conçues pour refléter les conditions réelles en temps réel

Fonctionnalités principales

Logique de trading basée sur le prix, sans indicateur
Mode de récupération optionnel pour la gestion du drawdown
Mode grille sécurisé disponible
Prise en charge des lots fixes ou dynamiques
Aucune dépendance externe ou bibliothèque requise
Installation simple sur un seul graphique avec paramètres ajustables

Paramètres de trading

Symbole : XAUUSD
Unité de temps : M30
Taille de lot : fixe ou dynamique
Logique de récupération : optionnelle, selon le niveau de perte
Mode grille sécurisé : activé ou désactivé
Dépôt minimum : 500 USD selon les paramètres de risque
Types de compte compatibles : ECN, RAW, Cent, Standard
Un VPS est recommandé pour assurer un fonctionnement 24/5

Paramètres d’entrée

Direction de trading : achat, vente ou les deux
Méthode de calcul des lots : fixe ou automatique
Seuil maximum de drawdown
Mode de récupération : activé ou désactivé
Mode grille : activé ou désactivé
Décalage horaire pour correspondre au serveur du courtier

Instructions d’utilisation

Exécutez un seul EA par terminal
Appliquez-le sur un graphique XAUUSD M30
Activez le mode grille pour de meilleures performances
Gardez le terminal MetaTrader ou le VPS actif pendant les heures de marché

Support

Le support est disponible via le système de messagerie MQL5 après l’achat. Aide à la configuration fournie sur demande


Avis 40
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.07.31 10:19 
 

Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this

Haroon Mehmood
154
Haroon Mehmood 2025.07.17 23:10 
 

Commendable robot. Very reliable and less risky. One thing I like about it is that it opens trades by carefully analyzing the trend & win rate is high as well. Support is amazing.

Marius
86
Marius 2025.06.27 13:40 
 

Great EA to be honest, i would reccomend you to use the first strategy because its the safest if you use it right, never had a loss with it!

Produits recommandés
LogicFlow AI
Mohammadreza Zareimanoujan
Experts
LogicFlow AI – Robot de trading multi-stratégies pour XAUUSD (Or) Basé sur la logique · Gestion rigoureuse du risque · Sans Martingale ni Grid Qu'est-ce que LogicFlow AI ? LogicFlow AI est un Expert Advisor (EA) multi-stratégies conçu exclusivement pour le trading de l’ or (XAUUSD) . Ce robot fonctionne sans indicateurs , sans Martingale , sans système Grid , et sans couverture (hedging) . Il repose uniquement sur des stratégies logiques et des configurations de Price Action précises . Il
BTC AutoTrader
Moreno Dainese
5 (2)
Experts
BTC AutoTrader SIGNAL BTC AutoTrader is a sophisticated Expert Advisor specifically engineered for BTCUSD trading on the H1 timeframe. This automated system employs advanced breakout detection algorithms to identify high-probability trading opportunities in the Bitcoin market. Core Trading Strategy The Expert Advisor utilizes dynamic support and resistance zone analysis to detect potential breakout scenarios in real-time. NEW in Version 3.9: The system now implements intelligent zone-based dete
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
Experts
Je vends ce robot à contre cœurs car il fonctionne très bien, mais j'ai besoin de capitaux initial pour en vivre. Une fois mon objectif de capitaux attient, il passera à un prix sur évaluer pour éviter les achats de celui-ci. ( 9999999$ ) Mais il restera disponible et mise à jour pour les acheteur précèdent. Ce robot négocie trois paires devises en même temps pour se couvrir des fluctuations du marché.  Oubliez pas de m'envoyer un message pour avoir le .set du robot. Le robot négocie EURUSD e
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experts
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
Experts
Divergence RSI Trader is based on divergences in the chart and indicator (RSI Level 14). Divergence RSI Trader's strategy to find lows and highs on the chart and RSI indicator, analyze them and then open positions. EA was tested in the EURUSD H1 in the strategy tester and adjusted to this currency by default. EA has also been tested with other settings at GBPUSD M5 for 10 years and completed with good results. Because this is a free version, there will be no more tests and only updates. Please
FREE
MACD all
Cristian Alexander Aravena Danin
Experts
MACD ALL is a project where i want to create an EA that can trade every strategy of the MACD indicator, an EA where you can customize every aspect of the trades, such as using filters for the entry signal, the stoploss placement, risk management, trail stoploss, etc. currently working on: Making a news filter. It works on any symbol , but in the developing of the EA i encountered some profitable setups that look promising, on the US100 symbol and the US500 symbol, both using the 4H timeframe, I
Millennium
Vladimir Pleshakov
Experts
The scientific approach to trading and responsible development are the main principles of Millennium EA. In order to create this EA, a research work was done in the field of trading. Dow theory, the theory of fractal analysis, the methods of Bill Williams and other traders, all this served as the theoretical basis for the advisor, which is designed to automate trading decisions. Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1748354 https://www.mql5.com/en/signals/1748359 https://www.mql5.com/en/signa
Nova MBB Trader
Anita Monus
Experts
Nova MBB Trader is a disciplined automation combining the MACD and Bollinger Bands (BB) indicators — blending momentum, trend, and volatility into a structured trading system. This EA waits for the alignment of MACD signals with price behavior around the Bollinger Bands to identify high-quality entry opportunities. Instead of reacting to every market wiggle, Nova MBB Trader filters out noise, trading only when momentum, trend, and volatility all confirm the move. It focuses on setups with clear
PropFirmEA
Onofrio Lofu
Experts
LAUNCH PROMO first 10 copies = 49$ the price will increase by 50$ for every 10 copies sold PropFirmEA – Advanced Monthly Trading Expert Advisor Optimized for Prop Firms & Low Drawdown Accounts Description: PropFirmEA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4, built around a proprietary monthly strategy and specifically optimized for Prop Firm Challenges thanks to its extremely low drawdown and strict risk control mechanisms . Unlike conventional grid or martingale systems, it feature
AiM EA MT5
Indra Maulana
Experts
100% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this exper
Trend Arbitrage
Yan Jian Luo
Experts
Running recommendations Recommended currency pairs: XAUUSD, gold Time cycle: H4 Operating capital: recommended above $1000 Account type: No special requirements, better effect of low difference Levers: No special requirements main parameter Typess - open position direction buy many, sell empty Lots - number of open positions Tp_pips stop profit micro points Sl_pops Stop Loss Micropoints Profit_pips profit micro points initiate mobile stop loss Reduced_profiles stepping back on m
Norma dev waves robot
Ekaterina Saltykova
Experts
NormaDevWaves is EA designed to trade the most juicy and liquid pairs, such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. Main idea: EA implements the concept of a base indicator and utilizes statistical principles of correlation between price flow determination metrics in relation to standard deviations of prices from their driving force. This allows for a deep analysis of market behavior and the identification of hidden patterns.   Market Adaptation: thanks to a balanced consideration of short and long time
CalcWave
Mohit Kumar
Experts
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
RSI Sniper Gold Edition
Chen Fu Huang
Experts
。 ​ ​ ​ ​ ​potential of trend following with the agility of scalping. [ Core Logic ] Dual-Mode Engine: The EA utilizes ADX and ATR indicators to automatically identify market regimes. Trend Mode: When a strong trend is detected, it uses wider stops and trailing profits to capture maximum pips from big moves. Scalp Mode: During ranging markets, it switches to high win-rate short-term logic for quick in-and-out trades. Smart Risk Step-Down: Built-in drawdown protection. If the strategy encounters
Ai Colonel EA MT5
Indra Maulana
Experts
70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this expert
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
Experts
Expert advisor trades by breaking up fractals or down fractals. It is used   “Fractals ST Patterns Strategy”   or   “4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5”   fractal indicators. Also expert advisor uses standard trailing stop. Below is description of some inputs. Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Fractal Indicator   – option of used fractal indicator (“Fractals ST Patterns” – indicator   “Fractals ST Patterns Strategy” , “Fractals Direction ST Patterns”
Golden Age AI
Erik Gall
Experts
Introducing my new Expert Advisor Golden Age AI,  uses the concept of following trends in conducting market analysis. This EA is designed to be used on the XAUUSD , which you can use on the 15 Minute Timeframe. NSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD  Timeframe: M15     ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: any Spreads: Low Spread Min Deposit: $3000 High Profit Factor The EA is designed for high-performance trading, offering a substantial profit factor which indicates its effectiveness in generating
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Imbalance HFT
Mei Yang
Experts
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
Solace Bitcoin
Marc Henning Hruschka
Experts
Solace Bitcoin Vidéo 1 : https://youtu.be/4UVdgwNLF4I Utilisez cet EA dans un marché en tendance . Convient aussi pour une stratégie à long terme . Si le marché est en consolidation (range / latéral) : Activez le Trailing Stop (stop suiveur) Vidéo 2 : https://youtu.be/5V6uYDTMa-0 Le fichier SET pour Bitcoin se trouve sur ma capture d’écran. Mettez-le avant de faire un backtest. Qu’est-ce que Solace Bitcoin ? Solace Bitcoin est un Expert Advisor de scalping très rapide , conçu spéciale
TS PerfectDays MT5
Aurelio Manuel Peral Garcia
Experts
Perfect Days: El Robot de Trading Inteligente para el Oro (XAUUSD) Perfect Days es un avanzado robot de trading automático desarrollado específicamente para operar con alta eficiencia en el par XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense) dentro de la plataforma MetaTrader 5 . Diseñado tanto para traders profesionales como para quienes buscan una solución robusta y segura, este experto asesor (EA) combina tecnología de vanguardia con una operativa responsable y personalizable. Características Pri
WP7 Ai Evolution
Izaku Mike Annam
Experts
WP7 Ai Evolution An expert advisor with AI technology that can read forex market movements for your automated trading With follow trend techniques and single positions on each trade and measurable risk management Can be used on all types of trading accounts Features: - spread filter - pair filter - trading hour filter - trading day filter - bar filter - price distance filter - lot - max lot - stop loss - take profit - recovery after loss - trailing stop - friday close - show menu - show ani
Matematiks
Vladimir Khlystov
Experts
Matematiks The expert Advisor is based on simple math. The expert Advisor puts 2 multidirectional orders further, wherever the price goes, it turns out that one order is always in the plus, the second in the minus. If we average it, then on the reverse price movement (only a few spreads), the averaged orders are closed and only the profitable one remains! It is thanks to his profit that the trade goes on. Of course, the averaging positions themselves also add profit to the piggy Bank at the ex
ALL IN Trading System MT5
Renato Takahashi
5 (1)
Experts
ALL IN Trading System MT5  is an expert advisor that used  3 Stochastic Oscillator  indicator. While 2 stochastic oscillators are used for  trend detection , the other one is used for  entry signals . Takeprofit and Stoploss can be configured as fixed one or a  trade out  system can be configured using stochastic oscillator. OBV can be configured as trade in filter. Recomm. symbol:  EURUSD ,  GBPUSD ,  USDJPY ,  AUDUSD Recomm. timeframe:   M15
MultiTf Firmar
WebWAVE Technologies Sdn. Bhd.
Experts
1) This expert advisor is based on a MACD indicator to determine trend with multi-timeframe analysis. 2) Among the inputs that can be adjusted are:-    i) Lot type (dropdown list) - Lot size                                            - Risk per trade     ii) Lot size - Minimum value is 0.01    iii) Risk per trade - Means the value of money lost if hit by a stoploss for each position    iv) Stoploss - Stop loss value in pips    v) Takeprofit - Take profit value in pips    vi) Multi-timeframe filt
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
Experts
Outils de gain et de recherche. Le cœur des signaux de trading et de la stratégie est basé sur l'algorithme de l'auteur pour la formation des modèles de prévision des prix. Applicable à n'importe quel instrument ! Complété par un système de contrôle basé sur le MA "Nine-Tailed Fox" , mettant à jour et ajustant le signal aussi précisément que possible pour le marché, l'instrument et la période de travail. Éligible : Tous les instruments sur tous les marchés (il y a des exceptions). À qui s'adr
OptiBot CAC40 Expert Advisor
Alix Boccacino
Experts
OptiBot CAC40 – Conseiller expert en trading automatisé Bonjour commerçants ! Je suis   OptiBot CAC40   , un Expert Advisor conçu pour dominer l'indice phare de la Bourse de Paris. Ma mission : identifier avec précision les meilleures opportunités de trading sur le CAC40 et mettre en œuvre des stratégies optimisées pour maximiser vos profits tout en minimisant les risques. IMPORTANT :   Après votre achat, rendez-vous sur   optibot-trading.com pour accéder à nos guides et conseils. Si vous n'av
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (393)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.33 (18)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le XAUUSD (Or). Il fonctionne en combinant neuf stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps spécifiques (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique de base de l'EA se concentre sur l'identification de signaux précis. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Experts
Signal en direct (compte réel) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Cet EA utilise la même logique et les mêmes règles d’exécution que le signal de trading réel vérifié affiché sur MQL5. Lorsqu’il est utilisé avec les paramètres recommandés et optimisés , ainsi qu’avec un courtier ECN / RAW spread de bonne réputation , le comportement en trading réel devrait refléter la performance et la structure du signal en direct. Veuillez noter que les résultats ind
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experts
Vortex Turbo — « Maîtrisez la tempête — contrôlez le Vortex » Vortex Turbo représente la prochaine étape de l'évolution du trading intelligent : une solution unique qui fusionne une architecture d'IA de pointe, une logique de marché adaptative et un contrôle précis des risques. Reposant sur des principes algorithmiques éprouvés, elle intègre de multiples stratégies au sein d'un écosystème unifié à haute vitesse, alimenté par une intelligence prédictive d'un niveau inédit. Conçue comme une solu
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ Signaux en direct ]  ,  [ Mon canal ]   ,  [ Fichiers Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Usage IA ]  ,  [ PDF Guide ] Comptes recommandés : Standard à fort levier, ECN, Raw ; Cent ; Prop firm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la possibilité de définir une stratégie d’entrée via un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter d’autres EA ! Cet EA est un algorithme de
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.64 (22)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Présentation de Marvelous EA : Votre Compagnon de Trading Ultime Libérez tout le potentiel du marché Forex avec Marvelous EA, une solution de trading automatisée de pointe conçue pour maximiser vos profits et minimiser les risques. Cet algorithme de trading élaboré avec expertise est équipé de fonctionnalités avancées pour naviguer avec précision et efficacité dans le paysage dynamique du Forex. OR - XAUUSD - H1 Performance en compte réel : https://www.mql5.com/fr/signals/ 2321875 Caractéris
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Dominance Numérique sur XAUUSD Signal en direct : Suivez les performances sur le compte officiel : https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo : Recevez l'expert Cryon X-9000 en cadeau. Contactez-moi pour les conditions. The Techno Deity est un écosystème de trading haute technologie pour le marché de l'or. Son algorithme identifie les zones d'intérêt institutionnel pour des entrées précises avec un drawdown minimal. Avantages Intelligence de Liquidité : Détecte les zones ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
Plus de l'auteur
Gold TrendPro Mt5
Antoine Melhem
Experts
Gold Trend Pro est un Expert Advisor professionnel conçu spécifiquement pour le XAUUSD (Or) sur le timeframe H1 (1 heure). Il adopte une approche structurée et basée sur des règles, visant des configurations propres et de haute qualité plutôt que des entrées aléatoires sur le marché. Chaque décision d’achat ou de vente repose sur des conditions clairement définies, garantissant une exécution disciplinée, sans émotions ni suppositions. L’un des principaux avantages de Gold Trend Pro réside dans
Venom Crown
Antoine Melhem
Experts
Venom Crown – Expert Advisor basé sur des règles (axé GBPUSD) Venom Crown est un Expert Advisor basé sur des règles pour MetaTrader 5, conçu pour un trading structuré avec un focus principal sur GBPUSD , tout en prenant en charge l’or (XAUUSD) et une utilisation multi-symbole optionnelle via les paramètres utilisateur. Le système est optimisé pour le timeframe H1 et combine une logique d’exécution et de gestion prédéfinie avec des contrôles de risque stricts et un filtre d’actualités optionnel.
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
Experts
Venom Crown – Expert Advisor basé sur des règles Venom Crown est un Expert Advisor basé sur des règles, conçu pour GBPUSD , fonctionnant sur le timeframe H1 à l’aide de multiples conditions de confluence et d’une exécution quotidienne contrôlée. Le système intègre des filtres horaires configurables, des règles de gestion du risque et un filtre d’actualités optionnel, tous réglables via les paramètres d’entrée. Les trades sont exécutés uniquement lorsque toutes les conditions internes sont rempli
Asia Scalper
Antoine Melhem
Experts
Asia Scalper est un Expert Advisor basé sur les sessions, conçu pour GBPUSD (M30) et USDJPY (M15). Le système trade durant la session asiatique et la transition vers le début de Londres, moment où ces paires passent souvent de la consolidation à un mouvement directionnel. Il utilise une approche sélective et à faible fréquence, n’entrant que lorsque les conditions sont réunies. Caractéristiques principales • Ne trade que GBPUSD (M30) et USDJPY (M15) • Entrées basées sur les sessions, peu de tr
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experts
enom US30 Scalp – Scalping de Précision sur US30 par VENOM LABS LE ROBOT DE TRADING QUI NE FERA JAMAIS SAUTER VOTRE COMPTE SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Pour les courtiers avec un fuseau horaire différent (comme Exness), veuillez définir la dernière entrée sur TRUE si votre courtier n'est pas en GMT+3. Utilisez uniquement l’unité de temps de  H1 ️ Avertissement : Des paramètres incorrects de fuseau horaire ou d’unité de temps peuvent entraîner un mauvais fonctionnemen
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
Indicateurs
Venom Trend Pro — Outil d'Analyse de Tendance Multi-Temporalité Venom Trend Pro est un indicateur de suivi de tendance et de trading swing conçu pour aider à identifier des mouvements directionnels clairs sur n'importe quelle paire et n'importe quelle unité de temps. Il fonctionne bien pour les configurations intrajournalières et swing sur le Forex, l'or, les crypto-monnaies, les indices et plus encore. L'indicateur analyse la structure des prix récents et le momentum pour détecter les tendances
FREE
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
Experts
LONDON EDGE – Expert Advisor de Scalping pour GBPUSD en M30 LONDON EDGE est un Expert Advisor structuré conçu pour le trading de la paire GBPUSD sur l’unité de temps M30. Il suit une logique cohérente avec des niveaux de Stop Loss et Take Profit fixes. Le lot est automatiquement ajusté en fonction du solde du compte. Il n’utilise ni martingale, ni grille, ni couverture. Cet EA convient aux défis des sociétés de trading (prop firm), respectant des règles strictes de gestion du risque et un drawdo
Queen Of Gold
Antoine Melhem
Experts
Queen Of Gold — EA automatisé pour XAUUSD M30 Queen Of Gold est un Expert Advisor entièrement automatisé pour XAUUSD en M30. Il utilise une logique de price action structurée avec des contrôles de risque optionnels pour aider à gérer le drawdown. Le système fonctionne sans indicateurs ni signaux externes, en se basant sur le mouvement réel du marché. Fonctionnalités principales : Logique de trading basée sur le prix, sans indicateurs Mode récupération pour gérer le drawdown Système grid avec co
Filtrer:
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.07.31 10:19 
 

Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.07.31 10:46
Appreciate your message. The latest update was carefully developed to ensure a high and stable win rate. We are continuously monitoring the market in both calm and volatile conditions to keep performance consistent. We genuinely believe it is on track to reach the top again.
Haroon Mehmood
154
Haroon Mehmood 2025.07.17 23:10 
 

Commendable robot. Very reliable and less risky. One thing I like about it is that it opens trades by carefully analyzing the trend & win rate is high as well. Support is amazing.

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.07.19 12:10
Thank you, we’re glad to hear it’s working well for you. Just to clarify, we do provide support even on weekends and actively respond to everyone across all our platforms. If we ever missed anything, feel free to let us know and we’ll take care of it. Wishing you continued success and happy trading
Marius
86
Marius 2025.06.27 13:40 
 

Great EA to be honest, i would reccomend you to use the first strategy because its the safest if you use it right, never had a loss with it!

vinod.p
214
vinod.p 2025.06.11 07:32 
 

Good Support easy to use bot. I am currently testing it on Demo, so far good results on S1.

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.06.13 00:27
Thanks a lot for the feedback
S1 was hot today with a strong winning streak
For more signals, just reach out to me directly on MQL5, happy trading
RAIN79062
69
RAIN79062 2025.06.08 21:58 
 

High win rate EA and strong team support

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.06.10 16:41
Thank you for your kind words! We’re thrilled that you’re seeing the high win rates and appreciate our team’s support. We’ll keep working hard to maintain performance and be here for you ,eel free to reach out anytime if you need anything.
Pankajkumar Parmar
147
Pankajkumar Parmar 2025.06.05 11:10 
 

Venom is v good>>>>for long time user and they never take wrong trade >>>loss trade is only 2% out of 457 in last 3 years>>>which is unbelivable>>> and also possitive in telegram for help there customers>>> keep it uppp

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.06.10 16:44
Thank you for your fantastic feedback, i am proud that Venom Gold Pro has delivered reliable results over the past years and that our long-time users continue to see consistent performance. i am always here to help, so reach out anytime. I'll keep pushing to deliver the consistency and support you deserve.
Abhisheik Coomar
379
Abhisheik Coomar 2025.06.05 08:47 
 

I have tested the product for a few weeks now on a live account. The default strategy 1 looks to be very profitable on the long term. The author is also constantly addressing any shortcomings of the EA with fast regular update. Overall a positive experience so far.

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.06.10 16:47
Thank you for testing Venom Gold Pro on a live account. Strategy 1 appears very profitable over the long term. I’m always addressing any shortcomings of the EA with fast, regular updates. I’m glad you’ve had a positive experience so far.
Yan Jie Guo
724
Yan Jie Guo 2025.06.05 00:40 
 

bad ass

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.06.06 11:58
Thank you , let's keep it up
yuliia lukianenko
46
yuliia lukianenko 2025.05.30 22:33 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Roberto Manzi
28
Roberto Manzi 2025.05.30 17:23 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.06.10 16:45
Thank you for your feedback! I’m glad the new recovery settings are working well for you. I’ll keep refining Venom Gold Pro to make it even more effective.
Takashi Ohtaku
495
Takashi Ohtaku 2025.05.28 13:21 
 

They manipulate the reviews by saying that if you give a 5 star review on the Telegram channel, you will get a bonus. Also, backtesting skips losing.

PS:

I exposed the truth on his telegram channel and he kicked me.

Well, you are free to not believe this review and regret your purchase.

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.07.19 12:26
We want to clarify a recent situation regarding users Goo G and Takashi Ohtaku. They contacted us demanding $1500 and threatened to leave negative reviews if we did not pay. Their complaints were based on losses caused by using high lot sizes, well beyond the recommended risk settings. As with any EA, overleveraging can lead to losses, and we always provide clear guidance on risk management. Their review is not only unfair but factually incorrect, as reflected in the comment section. Despite our request to remove the false statements, they refused and proceeded to publish the review. Takashi was later removed from the support channel because several members were disgusted by the way he spoke to others. His behavior was consistently disrespectful toward the community, including swearing in the channel and ignoring all advice regarding his leverage and trading impatience. As for Goo G, we tried to engage with him and asked him to review the winning streaks and overall performance. We gave him the chance to resolve things constructively, but he refused and insisted on keeping his negative review. Their accounts only ran the EA for four days, ignoring the recommended settings and recovery guidance. The EA had a series of successful trades, experienced a temporary drawdown, then recovered fully as intended. Their actions clearly show an intent to discredit rather than evaluate honestly. We stand by our product, our support, and our community. Join our platform and see everything transparently. We remain committed to our clients and will continue standing with them for the long run.
Goo G
499
Goo G 2025.05.28 09:15 
 

All the reviews here are fake. Everyone is giving five stars in order to receive a different review bonus system. I don't agree with that and I'll only be honest. First of all, SL has occurred five times in a row for Strategy 2. If you turn on the recovery setting for this, your account will be blown away. Strategy 1 has low profits and high losses. Of course, his live signals change frequently and are changed when it becomes inconvenient. It's not something you can trust, and I don't recommend using it.

PS: He claims that Strategy 1 won 19 times and had 1 loss, but that 1 loss wipes out all 19 wins.

What's more, the creator himself was the one who recommended recovery.

There are also screenshots of the results of 5 consecutive losses.

Don't spend your money on this EA. It's a waste.

-------

He says we asked him for $1500, but please see the screenshot of the conversation in the comments.

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.07.19 12:27
We want to clarify a recent situation regarding users Goo G and Takashi Ohtaku. They contacted us demanding $1500 and threatened to leave negative reviews if we did not pay. Their complaints were based on losses caused by using high lot sizes, well beyond the recommended risk settings. As with any EA, overleveraging can lead to losses, and we always provide clear guidance on risk management. Their review is not only unfair but factually incorrect, as reflected in the comment section. Despite our request to remove the false statements, they refused and proceeded to publish the review. Takashi was later removed from the support channel because several members were disgusted by the way he spoke to others. His behavior was consistently disrespectful toward the community, including swearing in the channel and ignoring all advice regarding his leverage and trading impatience. As for Goo G, we tried to engage with him and asked him to review the winning streaks and overall performance. We gave him the chance to resolve things constructively, but he refused and insisted on keeping his negative review. Their accounts only ran the EA for four days, ignoring the recommended settings and recovery guidance. The EA had a series of successful trades, experienced a temporary drawdown, then recovered fully as intended. Their actions clearly show an intent to discredit rather than evaluate honestly. We stand by our product, our support, and our community. Join our platform and see everything transparently. We remain committed to our clients and will continue standing with them for the long run.
Ella
223
Ella 2025.05.28 03:35 
 

I’m using Venom Gold Pro for 6 days now, and not only are the backtest results impressive, but it also performs EXACTLY THE SAME in live trading. I’m extremely satisfied.

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.05.28 04:41
Hello dear ,thank you for sharing your experience. It’s great to hear that the EA is performing consistently for you. Feel free to reach out to me on MQL5 anytime if you need anything or just want to stay updated, have a lovely day
Kalmith Quinones
52
Kalmith Quinones 2025.05.27 22:01 
 

Great result with backtesting! Now running live account

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.05.27 22:05
That’s awesome to hear! Wishing you great results on your live account too. If you need anything along the way, feel free to reach out ,we’re here to support you.
Tamas Bader
189
Tamas Bader 2025.05.27 18:18 
 

Haven’t tried the EA yet but author looks genuine person and telegram support very responsive. Hopefully S1 will work in a long term.

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.05.27 22:01
Thank you so much for your kind words. We truly appreciate your trust. We’re always here to support you, and yes, Strategy 1 was built with long-term consistency in mind. Let us know if you need any help getting started.
AlessioDEpp
69
AlessioDEpp 2025.05.27 17:12 
 

First day i hope to destroy the market with Venom. Great Support

11546305
94
11546305 2025.05.27 08:56 
 

The back test looks excellent, and I'm looking forward to live testing. The developer's support and development of this product are exceptional. I feel the developer has our backs on this product.

mrea59
1661
mrea59 2025.05.26 23:27 
 

Purchased after conducting lots of back testing which showed great results. This is my second EA that I have purchased from the developer as looking to diversify my trading and not just focus on Gold. Support has also been amazing lots of questions and immediate replies. Looking forward to using.

Kashta
1177
Kashta 2025.05.24 08:14 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Alex Ciobanu
403
Alex Ciobanu 2025.05.24 07:30 
 

I've been using a real account for a month and I'm very happy with the results, and the support is excellent!

Antoine Melhem
2865
Réponse du développeur Antoine Melhem 2025.05.26 10:10
Thank you so much for your kind words! We’re really glad to hear you’re satisfied with the experience and support. We're always here if you need anything, and we truly appreciate having you with us on this journey 💛
12
Répondre à l'avis