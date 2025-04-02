Venom Gold Pro
- Experts
- Antoine Melhem
- Version: 5.4
- Mise à jour: 12 janvier 2026
- Activations: 10
Venom Gold Pro EA
L’Expert Advisor conçu pour protéger votre compte
Venom Gold Pro est un Expert Advisor entièrement automatisé, développé pour le trading de XAUUSD sur l’unité de temps M30. Il utilise une logique structurée basée sur les mouvements de prix et intègre des options de gestion des risques pour contrôler efficacement les pertes. Aucun indicateur, outil de prévision ou signal externe n’est utilisé
Signal en direct
Performance vérifiée disponible ici :
https://www.mql5.com/fr/signals/2321205
Transparence des backtests
Tous les résultats des backtests sont basés sur la logique originale de l’EA, sans aucune modification ni ajustement. Les performances affichées en backtest sont conçues pour refléter les conditions réelles en temps réel
Fonctionnalités principales
Logique de trading basée sur le prix, sans indicateur
Mode de récupération optionnel pour la gestion du drawdown
Mode grille sécurisé disponible
Prise en charge des lots fixes ou dynamiques
Aucune dépendance externe ou bibliothèque requise
Installation simple sur un seul graphique avec paramètres ajustables
Paramètres de trading
Symbole : XAUUSD
Unité de temps : M30
Taille de lot : fixe ou dynamique
Logique de récupération : optionnelle, selon le niveau de perte
Mode grille sécurisé : activé ou désactivé
Dépôt minimum : 500 USD selon les paramètres de risque
Types de compte compatibles : ECN, RAW, Cent, Standard
Un VPS est recommandé pour assurer un fonctionnement 24/5
Paramètres d’entrée
Direction de trading : achat, vente ou les deux
Méthode de calcul des lots : fixe ou automatique
Seuil maximum de drawdown
Mode de récupération : activé ou désactivé
Mode grille : activé ou désactivé
Décalage horaire pour correspondre au serveur du courtier
Instructions d’utilisation
Exécutez un seul EA par terminal
Appliquez-le sur un graphique XAUUSD M30
Activez le mode grille pour de meilleures performances
Gardez le terminal MetaTrader ou le VPS actif pendant les heures de marché
Support
Le support est disponible via le système de messagerie MQL5 après l’achat. Aide à la configuration fournie sur demande
Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this