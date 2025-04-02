Venom Gold Pro

4.35

V

Venom Gold Pro EA — 为保护账户而设计的智能交易系统

Venom Gold Pro 是一款全自动交易系统，专为在 M30 时间周期上交易 XAUUSD 而开发。它使用结构化的价格行为逻辑，并包含可选的风险控制功能，用于有效管理回撤。不依赖任何指标、预测工具或外部信号

实盘信号

验证性能请见：
https://www.mql5.com/zh/signals/2321205

回测透明度

所有回测结果均基于原始EA逻辑，无任何修改或曲线拟合。您在回测中看到的表现就是实盘中预期的结果

主要功能

基于价格行为的交易逻辑，无需指标
可选的回撤恢复模块
安全网格模式用于风险控制
支持固定或动态手数
无需外部库或第三方依赖
单图表部署，参数灵活可调

交易参数

交易品种：XAUUSD
周期：M30
手数设置：固定或动态
恢复逻辑：可选，基于回撤水平激活
网格模式：开启或关闭
最低入金：500 美元（取决于风险设置）
支持账户类型：ECN、RAW、Cent、Standard
建议使用 VPS 实现 24/5 稳定运行

输入参数

交易方向：买入、卖出或双向
手数模式：固定或自动
最大回撤阈值
恢复模式：开 / 关
网格模式：开 / 关
时间偏移以匹配经纪商服务器

使用说明

每个终端仅运行一个EA
部署至一张 XAUUSD M30 图表
建议开启网格模式以提高表现
保持交易时间段内终端或 VPS 在线

支持

购买后可通过 MQL5 消息系统获得支持。如需协助配置，可随时联系我们


评分 40
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.07.31 10:19 
 

Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this

Marius
86
Marius 2025.06.27 13:40 
 

Great EA to be honest, i would reccomend you to use the first strategy because its the safest if you use it right, never had a loss with it!

vinod.p
214
vinod.p 2025.06.11 07:32 
 

Good Support easy to use bot. I am currently testing it on Demo, so far good results on S1.

推荐产品
LogicFlow AI
Mohammadreza Zareimanoujan
专家
LogicFlow AI V – 多策略黄金EA交易系统 智能逻辑 · 风险可控 · 无马丁策略 什么是 LogicFlow AI？ LogicFlow AI 是一款专为 XAUUSD（黄金） 精准打造的多策略智能交易系统（EA）。它采用纯粹的 价格行为逻辑（Price Action） 进行决策—— 不依赖任何指标，不使用马丁格尔、不对冲、不网格 ，仅在市场条件真正合理时进行交易。 它不会频繁交易，而是像专业交易者一样， 等待高质量的机会，然后精准出手。 系统内置 3 套经过验证的策略，全部可自定义、独立控制，满足黄金交易中不同的交易风格和周期需求。 来自开发者的寄语： “我最初开发 LogicFlow AI 是为我自己在黄金市场中的日内交易。市面上大多数EA都交易频繁、缺乏控制，更别提真实逻辑了。 LogicFlow 是我个人验证过的逻辑系统，现在，我将它以专业产品的形式分享给真正追求逻辑和稳定的人。” 内置三大核心策略： 1. PinBar & 强势蜡烛形态策略 精准识别反转信号，基于影线比例与实体大小判断 支持偏保守或激进的参数设置 适用于供需
BTC AutoTrader
Moreno Dainese
5 (2)
专家
BTC AutoTrader SIGNAL BTC AutoTrader is a sophisticated Expert Advisor specifically engineered for BTCUSD trading on the H1 timeframe. This automated system employs advanced breakout detection algorithms to identify high-probability trading opportunities in the Bitcoin market. Core Trading Strategy The Expert Advisor utilizes dynamic support and resistance zone analysis to detect potential breakout scenarios in real-time. NEW in Version 3.9: The system now implements intelligent zone-based dete
MultiPair Genius
Dylan Alain Sylvain Philippe Broissart
专家
我怀着沉重的心情出售这个机器人，因为它运行非常良好，但我需要启动资金来维持生计。一旦我的资本目标达到，它的价格将会被定得极高以避免被购买（9999999美元）。然而，它仍然会对之前的买家可用并提供更新。 这个机器人同时交易三种货币对，以对冲市场波动。 不要忘记给我发消息以获取机器人的设置文件（.set）。 机器人交易EURUSD和EURGBP在同一个方向，而GBPUSD在相反方向。 风险由相对于你资本的手数自动管理，并配有权益止损和权益止盈。 我建议每500美元使用0.01手。你也可以设置每1000美元0.01手以将风险减半，且无任何问题。 一个交易周期最多可以进行三轮。如果三轮未达到权益止盈（TP Equity），则触发权益止损（Equity Stop）。 第1轮：0.01手，TP为0.5%，或者进入第2轮。 第2轮：0.02手，TP为0.75%，或者进入第3轮。 第3轮：0.02手，TP为1%，或者止损为3.8%。 每一轮都有不同的进场条件。 我推荐使用Coinexx经纪商，因为这个机器人在该平台上表现优异。 由于机器人同时使用三种货币对，无法进行回测。我提供一个在Coinexx
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
专家
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Divergence Rsi Trader EA
Igor Widiger
4.33 (6)
专家
Divergence RSI Trader is based on divergences in the chart and indicator (RSI Level 14). Divergence RSI Trader's strategy to find lows and highs on the chart and RSI indicator, analyze them and then open positions. EA was tested in the EURUSD H1 in the strategy tester and adjusted to this currency by default. EA has also been tested with other settings at GBPUSD M5 for 10 years and completed with good results. Because this is a free version, there will be no more tests and only updates. Please
FREE
MACD all
Cristian Alexander Aravena Danin
专家
MACD ALL is a project where i want to create an EA that can trade every strategy of the MACD indicator, an EA where you can customize every aspect of the trades, such as using filters for the entry signal, the stoploss placement, risk management, trail stoploss, etc. currently working on: Making a news filter. It works on any symbol , but in the developing of the EA i encountered some profitable setups that look promising, on the US100 symbol and the US500 symbol, both using the 4H timeframe, I
Millennium
Vladimir Pleshakov
专家
The scientific approach to trading and responsible development are the main principles of Millennium EA. In order to create this EA, a research work was done in the field of trading. Dow theory, the theory of fractal analysis, the methods of Bill Williams and other traders, all this served as the theoretical basis for the advisor, which is designed to automate trading decisions. Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1748354 https://www.mql5.com/en/signals/1748359 https://www.mql5.com/en/signa
Nova MBB Trader
Anita Monus
专家
Nova MBB Trader is a disciplined automation combining the MACD and Bollinger Bands (BB) indicators — blending momentum, trend, and volatility into a structured trading system. This EA waits for the alignment of MACD signals with price behavior around the Bollinger Bands to identify high-quality entry opportunities. Instead of reacting to every market wiggle, Nova MBB Trader filters out noise, trading only when momentum, trend, and volatility all confirm the move. It focuses on setups with clear
PropFirmEA
Onofrio Lofu
专家
LAUNCH PROMO first 10 copies = 49$ the price will increase by 50$ for every 10 copies sold PropFirmEA – Advanced Monthly Trading Expert Advisor Optimized for Prop Firms & Low Drawdown Accounts Description: PropFirmEA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4, built around a proprietary monthly strategy and specifically optimized for Prop Firm Challenges thanks to its extremely low drawdown and strict risk control mechanisms . Unlike conventional grid or martingale systems, it feature
AiM EA MT5
Indra Maulana
专家
100% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this exper
Trend Arbitrage
Yan Jian Luo
专家
运行推荐 推荐货币对：  XAU USD,  黄金 时间周期：任意（默认H4） 运行资金：建议 1000 美元以上 账户类型：无特殊要求，低点差效果更好 杠杆：无特殊要求 主要参数 typess-开仓方向 buy多，sell空 lots-开仓手数 tp_pips 止盈微点数 sl_pops 止损微点数 Profit_pips 盈利微点数启动移动止损 Reduced_profits 回踩微点数移动止损平仓 注意事项 EA 每天最多 6 个入场点，每次交易的手数最低为0.01手（手动修改即可）。 默认的参数为黄金品种。 建议使用 1000 美元以上的资金以提高风险抗性。 同时使用多个货币对会有风险叠加的可能，请注意。 此为MT5版本。MT5版本能更好的模拟市场环境。建议使用。 请注意，交易涉及风险，理解并有效管理这些风险非常重要。 尽可能使用低点差、低滑点平台
Norma dev waves robot
Ekaterina Saltykova
专家
NormaDevWaves is EA designed to trade the most juicy and liquid pairs, such as EURUSD, GBPUSD, and XAUUSD. Main idea: EA implements the concept of a base indicator and utilizes statistical principles of correlation between price flow determination metrics in relation to standard deviations of prices from their driving force. This allows for a deep analysis of market behavior and the identification of hidden patterns.   Market Adaptation: thanks to a balanced consideration of short and long time
CalcWave
Mohit Kumar
专家
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Open Season
Philipp Shvetsov
专家
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
RSI Sniper Gold Edition
Chen Fu Huang
专家
RSI Sniper Elite 是一款專為 黃金(XAUUSD) H1 時區打造的專業量化交易系統。 不同於傳統EA 容易在市場變盤時失效，本策略的核心理念在於「適應市場」。歷經嚴格的測試與優化，它完美結合了趨勢跟隨的爆發力與震盪行情的靈活性。 【 核心邏輯】 雙模態切換引擎(Dual-Mode Engine) ：利用ADX 與ATR 指標自動辨識市場狀態。 趨勢模式(Trend Mode) ：當趨勢強勁時，採用寬幅止損與追蹤止盈，捕捉大波段利潤。 震盪模式(Scalp Mode) ：當市場盤整時，自動切換為高勝率短打策略，快速獲利離場。 智慧風險降級機制(Smart Risk Step-Down) ：內建回撤保護系統。若在震盪模式下遭遇連續虧損，系統將自動降低下一筆交易的風險比例（例如減半），以保護本金，直到獲利後才恢復正常倉位。 動態波動率濾網(Relative Volatility Filter) ：以相對ATR 計算，自動過濾極端新聞行情或無序洗盤（如年底的極端波動），避免在風險不可控時入場。 【 策略優勢】 資金安全 ：絕無馬丁格爾(Martingale)、無網格(Gri
Ai Colonel EA MT5
Indra Maulana
专家
70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this expert
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by breaking up fractals or down fractals. It is used   “Fractals ST Patterns Strategy”   or   “4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5”   fractal indicators. Also expert advisor uses standard trailing stop. Below is description of some inputs. Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Fractal Indicator   – option of used fractal indicator (“Fractals ST Patterns” – indicator   “Fractals ST Patterns Strategy” , “Fractals Direction ST Patterns”
Golden Age AI
Erik Gall
专家
Introducing my new Expert Advisor Golden Age AI,  uses the concept of following trends in conducting market analysis. This EA is designed to be used on the XAUUSD , which you can use on the 15 Minute Timeframe. NSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD  Timeframe: M15     ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: any Spreads: Low Spread Min Deposit: $3000 High Profit Factor The EA is designed for high-performance trading, offering a substantial profit factor which indicates its effectiveness in generating
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
专家
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Imbalance HFT
Mei Yang
专家
该策略持续监控价格走势的变化，消耗市场上的所有流动性。它并不关心资产的价格走向何方；它只关心资产的价格走向。只要价格有波动，就会不断吸收流动性。是的，就是这么不可思议。 ################################################################################################################################################################################################        该策略在黄金上表现更好。        在非黄金资产上运行时，需要调整参数。 Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 300  point Fixed profit: 300  points Applied to markets with high liquidity Maximum capital capacity: 1 million USD A minimum deposit of
Solace Bitcoin
Marc Henning Hruschka
专家
Solace Bitcoin 视频 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I 用于 趋势行情 。可作为 长期投资策略 。 盘整行情（横盘）时： 请开启 Trailing Stop（移动止损） 视频 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0 Bitcoin 的 SET 设置文件 在我的截图中。 请在回测前先正确设置。 什么是 Solace Bitcoin？ Solace Bitcoin 是一个为 BTCUSD 和快速波动的加密货币设计的 高效剥头皮 EA（智能交易程序） 。 它使用先进的 动能识别系统 ，实时检测强烈的蜡烛走势，并自动放置智能挂单，抓住： 快速反转 突破 短期高波动机会 它速度快、反应灵活，并带有多种安全保护，非常适合比特币在新闻、市场开盘、交易量高峰等时间的剧烈波动。 ️ EA 的核心逻辑 智能蜡烛识别系统 EA 分析蜡烛的大小、速度、动能和结构。 只在出现真正强劲的行情时才启动策略。 自动挂单系统 根据动能在关键位置自动放置 Buy Stop / Sell Stop ，用于捕捉突破或快速反弹。
TS PerfectDays MT5
Aurelio Manuel Peral Garcia
专家
Perfect Days: El Robot de Trading Inteligente para el Oro (XAUUSD) Perfect Days es un avanzado robot de trading automático desarrollado específicamente para operar con alta eficiencia en el par XAUUSD (oro frente al dólar estadounidense) dentro de la plataforma MetaTrader 5 . Diseñado tanto para traders profesionales como para quienes buscan una solución robusta y segura, este experto asesor (EA) combina tecnología de vanguardia con una operativa responsable y personalizable. Características Pri
WP7 Ai Evolution
Izaku Mike Annam
专家
WP7 Ai Evolution An expert advisor with AI technology that can read forex market movements for your automated trading With follow trend techniques and single positions on each trade and measurable risk management Can be used on all types of trading accounts Features: - spread filter - pair filter - trading hour filter - trading day filter - bar filter - price distance filter - lot - max lot - stop loss - take profit - recovery after loss - trailing stop - friday close - show menu - show ani
Matematiks
Vladimir Khlystov
专家
Matematiks The expert Advisor is based on simple math. The expert Advisor puts 2 multidirectional orders further, wherever the price goes, it turns out that one order is always in the plus, the second in the minus. If we average it, then on the reverse price movement (only a few spreads), the averaged orders are closed and only the profitable one remains! It is thanks to his profit that the trade goes on. Of course, the averaging positions themselves also add profit to the piggy Bank at the ex
ALL IN Trading System MT5
Renato Takahashi
5 (1)
专家
ALL IN Trading System MT5  is an expert advisor that used  3 Stochastic Oscillator  indicator. While 2 stochastic oscillators are used for  trend detection , the other one is used for  entry signals . Takeprofit and Stoploss can be configured as fixed one or a  trade out  system can be configured using stochastic oscillator. OBV can be configured as trade in filter. Recomm. symbol:  EURUSD ,  GBPUSD ,  USDJPY ,  AUDUSD Recomm. timeframe:   M15
MultiTf Firmar
WebWAVE Technologies Sdn. Bhd.
专家
1) This expert advisor is based on a MACD indicator to determine trend with multi-timeframe analysis. 2) Among the inputs that can be adjusted are:-    i) Lot type (dropdown list) - Lot size                                            - Risk per trade     ii) Lot size - Minimum value is 0.01    iii) Risk per trade - Means the value of money lost if hit by a stoploss for each position    iv) Stoploss - Stop loss value in pips    v) Takeprofit - Take profit value in pips    vi) Multi-timeframe filt
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
专家
賺錢和研究的工具。 交易信號和策略的核心是基於作者的價格預測模式形成算法。適用於任何樂器！輔以基於 MA "九尾狐" 的控制系統，盡可能準確地更新和調整市場、儀器和工作期間的信號。 合格：所有市場中的所有工具（有例外）。 適用對象：對沖基金、基金和資產經理、投資經理、投機者、投資者和利益相關者。 ..................................................................................................................................................................................
OptiBot CAC40 Expert Advisor
Alix Boccacino
专家
OptiBot CAC40 – 自动交易专家顾问 交易员们，大家好！ 我是 OptiBot CAC40 ，一款专为巴黎证券交易所旗舰指数 CAC40 设计的专家顾问（EA）。 我的使命是： 精准识别最佳交易机会，执行优化策略，在最大化利润的同时降低风险。 重要提示： 购买后，请访问 optibot-trading.com 获取指南和建议。 如果您还没有交易预算，可通过 Vantage 的 “复制策略（Copy Strategy）” 功能使用同样的策略。 为什么选择 OptiBot CAC40？ 专注买入策略 OptiBot CAC40 采用 仅限买入 的策略，专为利用 CAC40 的上涨趋势而设计。 这种方向性策略简化了交易，并专注于增长机会。 全自动化系统 EA 会根据精确计算的信号自动开仓和平仓。 消除情绪化错误，通过 纪律严谨、完全自动化的系统 节省时间。 智能入场信号 OptiBot CAC40 结合三大核心要素来识别最佳买入机会： 每日枢轴点（Pivot Points） ：根据每日数据自动计算支撑位 多重移动平均线 ：通过3条均线分析趋势 信号确认 ：仅
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (393)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (26)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (100)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (10)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (13)
专家
概览 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD （黄金）设计的智能交易系统（Expert Advisor）。它通过结合 九种 独立的交易策略来运行，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1）触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格（grid）、马丁格尔（martingale）或均摊成本（averaging）技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 (Set File) v2.5 九种策略概览 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的近期 K 线序列，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续下跌趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一根 H4 K 线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于时
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
专家
LIVE SIGNAL（真實交易帳戶） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA 所使用的交易邏輯與執行規則，與 MQL5 上展示的 已驗證真實交易訊號 完全一致。 在使用 建議且已優化的參數設定 ，並搭配 信譽良好的 ECN / RAW 點差經紀商 的情況下，實盤交易行為在結構與表現上應與該真實訊號高度相符。 請注意，由於經紀商條件、點差、執行品質以及 VPS 環境的差異，不同使用者的實際結果可能會有所不同。 本 EA 采用限量销售方式，目前仅剩 2 个名额，价格为 USD 499；购买完成后，请通过私信联系我，以获取用户手册及推荐参数设置。 不使用過度網格，不採用高風險馬丁格爾策略，不進行虧損加倉（攤平）。 本 EA 為早期限量階段價格；後續將視銷售與維護階段進行價格調整，預計每個階段價格上調約 $100，年度目標上限價格為 $1899。 重要說明：GoldWave 是專為真實市場環境所設計。 系統採用   AI 輔助的自適應邏輯   以及   新聞過濾機
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 MANUAL (INSTRUCTION)   在此处查看实时结果： New Strategy   https://www.mql5.com/en/signals/2351468 3k ICMarkets
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (3)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 价格 $555 有效至 1 月 19 日（星期一）。之后价格将上涨至 $675。（最终价格 $1999） 购买 Vortex Turbo 智能交易系统后，您将有机会获得 我的其他任何一款智能交易系统的免费授权 ，该系统可关联到您选择的 三个交易账户  （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685  
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.33 (18)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始新闻标题中的情绪作为交易决策的依据： 美元情绪偏多 （鹰派美联
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
专家
VolumeHedger EA [ 实盘信号 ]  ,  [ 我的频道 ]   ,  [ 参数文件 ]  ,   [ 博客 ]   , [ AI 使用 ]  ,  [ PDF Guide ] 推荐账户类型：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Prop Firm（FTMO 等） 该 EA 的开发者已通过其其他机器人产品的质量证明了自己的专业性。 使用 Volume Hedger EA  借助使用自定义指标定义入场策略的能力，您将不再需要购买额外的 EA！ 该 EA 是一款先进的交易算法，将马丁格尔策略与对冲及智能风险管理相结合，专为高波动市场设计。它并不尝试预测趋势方向，而是分析交易量并通过智能策略进行入场。在合适的参数文件配置下，可在外汇、黄金、股票及加密货币等品种上取得有效结果。它在波动剧烈或趋势稳定的品种上表现尤为出色。交易过程通过在特定成交量阈值触发的双向循环来执行。在合适条件下启动该循环可降低风险并提高潜在收益。 系统性地同时在 Buy 和 Sell 两个方向开仓。 当对冲被激活时，关闭较早的持仓以最小化亏损。 若发生滑点，会自动检测并进行相应调整。 完成第一
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.64 (22)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 实时信号：       点击这里 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能
Remstone
Remstone
5 (8)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险百分
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
专家
The Techno Deity — XAUUSD 黄金数字主宰 实时信号监控：请通过官方链接实时关注系统表现： https://www.mql5.com/en/signals/2349716 促销活动：您可以获赠 Cryon X-9000 交易顾问。如需了解详情并获取权限，请直接与我联系。 The Techno Deity 是一款为在黄金市场混沌中追求结构化秩序的交易者设计的尖端生态系统。该系统的核心是数字直觉算法，它不仅追踪价格，还能识别机构兴趣区和市场失衡瞬间。系统采用多层订单流过滤和市场几何对称分析，以极小的回撤实现精准入场。 核心优势 流动性智能：系统扫描市场中的隐藏流动性集群，在极大概率出现剧烈冲刺的点位开仓。 神经趋势过滤：智能过滤，区分真实的趋势运动与虚假的回撤和噪音。 动态风险控制：每笔头寸都配有自适应保护模块，根据当前波动性自动调整止盈水平。 零网格理念：彻底杜绝平均仓位、网格或马丁策略。机器人遵循“一进一出”原则，具备稳固的数学优势。 机构级纪律：系统排除人为干扰，精准执行交易计划，无视情绪和市场恐慌。 技术参数 交易品种：黄金 (XAUUSD) 时间周期：H1
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
作者的更多信息
Gold TrendPro Mt5
Antoine Melhem
专家
Gold Trend Pro 是一款专为 XAUUSD（黄金）H1（1 小时）周期设计的专业智能交易系统（EA）。它采用结构化、规则驱动的交易方式，专注于高质量、干净的交易机会，而不是随机进场追逐市场。所有 BUY/SELL 决策均基于明确条件，确保交易一致性和纪律性，无情绪、无猜测、无“赌博模式”。 Gold Trend Pro 的核心优势之一是其自适应止损和止盈逻辑。EA 不使用固定的 SL/TP 距离，而是根据当前市场行为动态调整。这使系统在波动变化时更加灵活，减少震荡行情中的无效止损，并在趋势和震荡市场中保持更平稳的表现。 Gold Trend Pro 适合希望使用稳定、风险可控系统的交易者，而不是依赖高风险暴露的策略。系统注重质量而非数量，并针对黄金市场特性进行了优化，包括快速行情、强动能以及突发的高波动。无论是需要清晰结构的新手，还是偏好干净执行逻辑的资深交易者，Gold Trend Pro 都能在 H1 周期上提供有序进场、智能管理和长期稳定性。 实时信号  https://www.mql5.com/en/signals/2345697 关键参数与建议 交易品种： XA
Venom Crown
Antoine Melhem
专家
Venom Crown —— 规则型智能交易系统（以 GBPUSD 为主） Venom Crown 是一款适用于 MetaTrader 5 的规则型智能交易系统，主要用于 GBPUSD，同时支持黄金（XAUUSD），并可通过用户设置实现可选的多品种交易。 系统针对 H1 时间周期进行了优化，结合预定义的交易执行与管理逻辑、严格的风险控制以及可选的新闻过滤功能。 只有在所有内部条件满足时才会执行交易。 主要功能 – 主要交易品种：GBPUSD – 支持黄金（XAUUSD） – 可选多品种交易功能 – 推荐时间周期：H1 – 可配置交易日期和交易时间 – 固定手数或基于余额的仓位管理（用户可设定限制） – 可设置每日最大交易次数（轮次） – 最大每日亏损限制，用于控制风险 – 可调节止损和止盈 – 交易篮子级别管理功能 – 可选新闻过滤（支持不同影响级别） – Magic Number 交易识别 – 100% MT5 原生，无外部 DLL 推荐设置 – 基础交易品种：GBPUSD – 支持品种：GBPUSD（主要），XAUUSD（可选） – 时间周期：H1 – 账户类型：ECN 或
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
专家
Venom Crown —— 规则型智能交易系统 Venom Crown 是一款规则型智能交易系统，专为 GBPUSD 设计，运行于 H1 周期 ，通过多重共振条件并结合受控的日内执行逻辑进行交易。 系统提供可配置的时间过滤、风险管理规则以及可选的新闻事件过滤器，所有参数均可在输入设置中调整。 仅在所有内部条件满足时才会执行交易，以确保结构化与纪律性的交易方式。 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2350520 主要功能 – 适用于 GBPUSD（H1） – 可配置交易日期与交易时间 – 固定手数或基于余额的仓位管理 – 可调止损与止盈 – 内置可选新闻过滤（支持影响级别选择） – 受控的日内执行逻辑 – 原生 MetaTrader 5 智能交易系统，无外部 DLL 推荐设置 – 交易品种：GBPUSD – 周期：H1 – 账户类型：ECN 或 Raw – 仓位：先使用小固定手数进行测试 – 确保服务器时间设置正确 回测与使用 – 兼容 MetaTrader 5 策略测试器 – 根据经纪商服务器时间设置交易时段 – 所有
Asia Scalper
Antoine Melhem
专家
Asia Scalper — 基于交易时段的智能交易系统 Asia Scalper 是一个为 GBPUSD（M30）和 USDJPY（M15）设计的基于交易时段的智能交易系统。 该系统在亚洲交易时段及其向伦敦初始时段过渡期间进行交易，利用从盘整状态向单边趋势转换的典型市场行为。 采用低频率、条件触发的交易逻辑，仅在所有内部条件满足时才开仓。 主要功能： – 仅适用于 GBPUSD（M30）和 USDJPY（M15） – 基于交易时段的入场，每天限量交易 – 支持固定或自动手数，并可设置最大值 – 止损/止盈为可视化，输入参数中可调节 – 每个品种的最大持仓数量可控 – 可选的 K 线收盘退出逻辑 – 可选的高/中影响新闻过滤器 – 支持净值止损、净值跟踪止损、日/周限制交易功能 – 纯 MT5 本地 EA，不依赖任何外部 DLL 推荐设置： – 交易品种：GBPUSD（M30）、USDJPY（M15） – 账户类型：ECN 或原始点差账户 – 手数模式：建议从固定手数开始，验证稳定后可切换到自动手数 – 经纪商时间：根据经纪商设置正确的 GMT 偏移 回测与使用说明： – 使用带真
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
专家
Venom US30 Scalp – 由 VENOM LABS 打造的精准 US30 剥头皮交易系统 绝不会爆仓的智能交易EA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 对于使用不同时区的经纪商（如 Exness），如果您的经纪商不是 GMT+3，请将最后一个输入项设置为 TRUE 。 仅使用30分钟时间周期。 ️ 警告 ：时区或时间周期设置不正确可能会导致EA运行异常。 限时24小时优惠价格，立即抢购！ 什么是 Venom US30 Scalp？ Venom US30 Scalp 是一款完全自动化的智能交易专家顾问（EA），专为在 H1 时间周期内交易US30（道琼斯指数）进行优化。 本EA完全基于独家数学算法——不使用任何指标、不进行新闻交易，更严格避免网格和马丁格尔策略。 由 Venom Labs 精心设计，特别适合注重交易精准性、纪律性和稳定增长的交易者，而非依赖高风险策略或短期炒作。 运行原理（策略逻辑） Venom US30 Scalp 使用高级数学模型，专门针对趋势进行交易，等待多个确认信号后才执行交易
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
指标
Venom Trend Pro — 多时间框架趋势分析工具 Venom Trend Pro 是一款趋势跟随和波段交易指标，旨在帮助识别任何货币对和时间框架中的明确方向性移动。它适用于外汇、黄金、加密货币、指数等市场的日内和波段交易设置。 该指标分析近期的价格结构和动量，以检测新兴或持续的趋势。一旦趋势被确认，信号将保持固定 —— 蜡烛收盘后不重新绘制。 主要特点： 支持所有时间框架（M1 至 MN） 确认后信号稳定，不重新绘制 兼容多种资产：外汇、金属、加密货币、指数 设计用于支持趋势的进入和退出 清晰、简洁的显示，减少图表杂乱 Venom Trend Pro 提供了一种结构化的方法来确定市场方向，避免噪音。它非常适合寻求在冷静、基于规则的框架中获得清晰视觉信号的交易者。
FREE
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
专家
LONDON EDGE – GBPUSD M30 剥头皮智能交易系统 LONDON EDGE 是一个结构化的智能交易系统，专为 GBPUSD 在 M30 时间框架下设计。它采用稳定的逻辑结构，设有固定的止损和止盈点。每笔交易的手数会根据账户余额自动调整。不使用马丁策略、网格交易或对冲手法。 该 EA 符合严格的资金管理规则，适用于各种 prop firm（资金管理公司）挑战或实盘项目。 信号链接 https://www.mql5.com/en/signals/2313088 系统参数 交易品种：GBPUSD 时间框架：M30 止损：500 点 止盈：200 点 手数：根据账户余额自动调整 恢复模式：可选，适用于已有持仓 最低资金要求：100 美元 推荐经纪商类型：ECN VPS：建议使用以保持稳定运行 核心特点 固定止损和止盈，风险明确 无马丁、无网格、无对冲 交易时段内持续运行 手数随账户余额变化自动调整 可激活恢复机制管理持仓 适合 prop firm 挑战和实盘评估 与低点差 ECN 经纪商配合效果最佳 使用说明 仅适用于 GBPUSD M30 图表 建议通过 VPS 保
Queen Of Gold
Antoine Melhem
专家
Queen Of Gold — XAUUSD M30 自动化EA Queen Of Gold 是一款专为 XAUUSD、M30 周期设计的全自动EA。采用结构化价格行为逻辑，并提供可选的风险控制以帮助管理回撤。系统无需指标或外部信号，仅依赖真实市场波动。 基于价格的交易逻辑，无指标 回撤管理的恢复模式 可调风险控制的网格系统 固定或动态手数 交易参数： 品种： XAUUSD 周期： M30 建议手数： 每 500 美元 0.01 手 最低余额： 500 美元起 账户类型： ECN、Standard、Cent 建议使用 VPS 或 24/5 持续运行终端 使用方法： 将EA附加到 XAUUSD M30 图表。网格模式可选。确保终端或VPS在交易时间内持续运行。 支持： 购买后可通过 MQL5 消息系统获得安装与设置帮助。
筛选:
Aleksandr Davydov
487
Aleksandr Davydov 2025.07.31 10:19 
 

Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.07.31 10:46
Appreciate your message. The latest update was carefully developed to ensure a high and stable win rate. We are continuously monitoring the market in both calm and volatile conditions to keep performance consistent. We genuinely believe it is on track to reach the top again.
Haroon Mehmood
154
Haroon Mehmood 2025.07.17 23:10 
 

Risky robot with high DRAWDOWN. The bigger the account smaller will b the profit and if you increase lot size the grid system will open 6x positions with that lot and DD will increase significantly. Bad customer service!

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.07.19 12:10
Thank you, we’re glad to hear it’s working well for you. Just to clarify, we do provide support even on weekends and actively respond to everyone across all our platforms. If we ever missed anything, feel free to let us know and we’ll take care of it. Wishing you continued success and happy trading
Marius
86
Marius 2025.06.27 13:40 
 

Great EA to be honest, i would reccomend you to use the first strategy because its the safest if you use it right, never had a loss with it!

vinod.p
214
vinod.p 2025.06.11 07:32 
 

Good Support easy to use bot. I am currently testing it on Demo, so far good results on S1.

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.06.13 00:27
Thanks a lot for the feedback
S1 was hot today with a strong winning streak
For more signals, just reach out to me directly on MQL5, happy trading
RAIN79062
69
RAIN79062 2025.06.08 21:58 
 

High win rate EA and strong team support

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.06.10 16:41
Thank you for your kind words! We’re thrilled that you’re seeing the high win rates and appreciate our team’s support. We’ll keep working hard to maintain performance and be here for you ,eel free to reach out anytime if you need anything.
Pankajkumar Parmar
147
Pankajkumar Parmar 2025.06.05 11:10 
 

Venom is v good>>>>for long time user and they never take wrong trade >>>loss trade is only 2% out of 457 in last 3 years>>>which is unbelivable>>> and also possitive in telegram for help there customers>>> keep it uppp

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.06.10 16:44
Thank you for your fantastic feedback, i am proud that Venom Gold Pro has delivered reliable results over the past years and that our long-time users continue to see consistent performance. i am always here to help, so reach out anytime. I'll keep pushing to deliver the consistency and support you deserve.
Abhisheik Coomar
379
Abhisheik Coomar 2025.06.05 08:47 
 

I have tested the product for a few weeks now on a live account. The default strategy 1 looks to be very profitable on the long term. The author is also constantly addressing any shortcomings of the EA with fast regular update. Overall a positive experience so far.

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.06.10 16:47
Thank you for testing Venom Gold Pro on a live account. Strategy 1 appears very profitable over the long term. I’m always addressing any shortcomings of the EA with fast, regular updates. I’m glad you’ve had a positive experience so far.
Yan Jie Guo
724
Yan Jie Guo 2025.06.05 00:40 
 

bad ass

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.06.06 11:58
Thank you , let's keep it up
yuliia lukianenko
46
yuliia lukianenko 2025.05.30 22:33 
 

用户没有留下任何评级信息

Roberto Manzi
28
Roberto Manzi 2025.05.30 17:23 
 

用户没有留下任何评级信息

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.06.10 16:45
Thank you for your feedback! I’m glad the new recovery settings are working well for you. I’ll keep refining Venom Gold Pro to make it even more effective.
Takashi Ohtaku
495
Takashi Ohtaku 2025.05.28 13:21 
 

They manipulate the reviews by saying that if you give a 5 star review on the Telegram channel, you will get a bonus. Also, backtesting skips losing.

PS:

I exposed the truth on his telegram channel and he kicked me.

Well, you are free to not believe this review and regret your purchase.

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.07.19 12:26
We want to clarify a recent situation regarding users Goo G and Takashi Ohtaku. They contacted us demanding $1500 and threatened to leave negative reviews if we did not pay. Their complaints were based on losses caused by using high lot sizes, well beyond the recommended risk settings. As with any EA, overleveraging can lead to losses, and we always provide clear guidance on risk management. Their review is not only unfair but factually incorrect, as reflected in the comment section. Despite our request to remove the false statements, they refused and proceeded to publish the review. Takashi was later removed from the support channel because several members were disgusted by the way he spoke to others. His behavior was consistently disrespectful toward the community, including swearing in the channel and ignoring all advice regarding his leverage and trading impatience. As for Goo G, we tried to engage with him and asked him to review the winning streaks and overall performance. We gave him the chance to resolve things constructively, but he refused and insisted on keeping his negative review. Their accounts only ran the EA for four days, ignoring the recommended settings and recovery guidance. The EA had a series of successful trades, experienced a temporary drawdown, then recovered fully as intended. Their actions clearly show an intent to discredit rather than evaluate honestly. We stand by our product, our support, and our community. Join our platform and see everything transparently. We remain committed to our clients and will continue standing with them for the long run.
Goo G
499
Goo G 2025.05.28 09:15 
 

All the reviews here are fake. Everyone is giving five stars in order to receive a different review bonus system. I don't agree with that and I'll only be honest. First of all, SL has occurred five times in a row for Strategy 2. If you turn on the recovery setting for this, your account will be blown away. Strategy 1 has low profits and high losses. Of course, his live signals change frequently and are changed when it becomes inconvenient. It's not something you can trust, and I don't recommend using it.

PS: He claims that Strategy 1 won 19 times and had 1 loss, but that 1 loss wipes out all 19 wins.

What's more, the creator himself was the one who recommended recovery.

There are also screenshots of the results of 5 consecutive losses.

Don't spend your money on this EA. It's a waste.

-------

He says we asked him for $1500, but please see the screenshot of the conversation in the comments.

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.07.19 12:27
We want to clarify a recent situation regarding users Goo G and Takashi Ohtaku. They contacted us demanding $1500 and threatened to leave negative reviews if we did not pay. Their complaints were based on losses caused by using high lot sizes, well beyond the recommended risk settings. As with any EA, overleveraging can lead to losses, and we always provide clear guidance on risk management. Their review is not only unfair but factually incorrect, as reflected in the comment section. Despite our request to remove the false statements, they refused and proceeded to publish the review. Takashi was later removed from the support channel because several members were disgusted by the way he spoke to others. His behavior was consistently disrespectful toward the community, including swearing in the channel and ignoring all advice regarding his leverage and trading impatience. As for Goo G, we tried to engage with him and asked him to review the winning streaks and overall performance. We gave him the chance to resolve things constructively, but he refused and insisted on keeping his negative review. Their accounts only ran the EA for four days, ignoring the recommended settings and recovery guidance. The EA had a series of successful trades, experienced a temporary drawdown, then recovered fully as intended. Their actions clearly show an intent to discredit rather than evaluate honestly. We stand by our product, our support, and our community. Join our platform and see everything transparently. We remain committed to our clients and will continue standing with them for the long run.
Ella
223
Ella 2025.05.28 03:35 
 

I’m using Venom Gold Pro for 6 days now, and not only are the backtest results impressive, but it also performs EXACTLY THE SAME in live trading. I’m extremely satisfied.

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.05.28 04:41
Hello dear ,thank you for sharing your experience. It’s great to hear that the EA is performing consistently for you. Feel free to reach out to me on MQL5 anytime if you need anything or just want to stay updated, have a lovely day
Kalmith Quinones
52
Kalmith Quinones 2025.05.27 22:01 
 

Great result with backtesting! Now running live account

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.05.27 22:05
That’s awesome to hear! Wishing you great results on your live account too. If you need anything along the way, feel free to reach out ,we’re here to support you.
Tamas Bader
194
Tamas Bader 2025.05.27 18:18 
 

Haven’t tried the EA yet but author looks genuine person and telegram support very responsive. Hopefully S1 will work in a long term.

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.05.27 22:01
Thank you so much for your kind words. We truly appreciate your trust. We’re always here to support you, and yes, Strategy 1 was built with long-term consistency in mind. Let us know if you need any help getting started.
AlessioDEpp
69
AlessioDEpp 2025.05.27 17:12 
 

First day i hope to destroy the market with Venom. Great Support

11546305
94
11546305 2025.05.27 08:56 
 

The back test looks excellent, and I'm looking forward to live testing. The developer's support and development of this product are exceptional. I feel the developer has our backs on this product.

mrea59
1661
mrea59 2025.05.26 23:27 
 

Purchased after conducting lots of back testing which showed great results. This is my second EA that I have purchased from the developer as looking to diversify my trading and not just focus on Gold. Support has also been amazing lots of questions and immediate replies. Looking forward to using.

Kashta
1177
Kashta 2025.05.24 08:14 
 

用户没有留下任何评级信息

Alex Ciobanu
403
Alex Ciobanu 2025.05.24 07:30 
 

I've been using a real account for a month and I'm very happy with the results, and the support is excellent!

Antoine Melhem
2919
来自开发人员的回复 Antoine Melhem 2025.05.26 10:10
Thank you so much for your kind words! We’re really glad to hear you’re satisfied with the experience and support. We're always here if you need anything, and we truly appreciate having you with us on this journey 💛
12
回复评论