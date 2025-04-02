Venom Gold Pro
Venom Gold Pro EA — 为保护账户而设计的智能交易系统
Venom Gold Pro 是一款全自动交易系统，专为在 M30 时间周期上交易 XAUUSD 而开发。它使用结构化的价格行为逻辑，并包含可选的风险控制功能，用于有效管理回撤。不依赖任何指标、预测工具或外部信号
实盘信号
验证性能请见：
https://www.mql5.com/zh/signals/2321205
回测透明度
所有回测结果均基于原始EA逻辑，无任何修改或曲线拟合。您在回测中看到的表现就是实盘中预期的结果
主要功能
基于价格行为的交易逻辑，无需指标
可选的回撤恢复模块
安全网格模式用于风险控制
支持固定或动态手数
无需外部库或第三方依赖
单图表部署，参数灵活可调
交易参数
交易品种：XAUUSD
周期：M30
手数设置：固定或动态
恢复逻辑：可选，基于回撤水平激活
网格模式：开启或关闭
最低入金：500 美元（取决于风险设置）
支持账户类型：ECN、RAW、Cent、Standard
建议使用 VPS 实现 24/5 稳定运行
输入参数
交易方向：买入、卖出或双向
手数模式：固定或自动
最大回撤阈值
恢复模式：开 / 关
网格模式：开 / 关
时间偏移以匹配经纪商服务器
使用说明
每个终端仅运行一个EA
部署至一张 XAUUSD M30 图表
建议开启网格模式以提高表现
保持交易时间段内终端或 VPS 在线
支持
购买后可通过 MQL5 消息系统获得支持。如需协助配置，可随时联系我们
