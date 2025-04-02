Venom Gold Pro EA

귀하의 계좌를 보호하기 위해 설계된 EA

Venom Gold Pro는 XAUUSD를 M30 타임프레임에서 거래하기 위해 개발된 자동 거래 시스템입니다. 구조화된 가격 움직임 논리를 사용하며, 드로우다운을 효과적으로 관리할 수 있는 선택형 리스크 제어 기능을 제공합니다. 이 시스템은 지표, 예측 도구 또는 외부 신호를 사용하지 않습니다

실거래 신호

검증된 실계좌 성과 보기:

https://www.mql5.com/ko/signals/2321205

백테스트 투명성

모든 백테스트 결과는 원래의 EA 로직에 기반하며, 수정이나 과적합 없이 제공됩니다. 백테스트에서 본 결과는 실제 시장에서의 작동 방식과 일치하도록 설계되었습니다

주요 기능

지표 없는 가격 기반 거래 논리

선택 가능한 드로우다운 회복 모드

안전한 그리드 모드 제공

고정 또는 동적 로트 설정 지원

외부 라이브러리나 제3자 의존 없음

단일 차트에서 간단한 설치 및 사용자 설정 가능

거래 설정

종목: XAUUSD

타임프레임: M30

로트 설정: 고정 또는 동적

회복 로직: 선택 사항, 드로우다운 기준으로 작동

그리드 모드: 켜기 / 끄기

최소 예치금: 설정에 따라 500달러 이상

지원 계정 유형: ECN, RAW, Cent, Standard

안정적인 작동을 위해 VPS 사용 권장

입력 옵션

거래 방향: 매수, 매도 또는 양방향

로트 계산 방식: 고정 또는 자동

최대 드로우다운 임계값

회복 모드: 켜기 / 끄기

그리드 모드: 켜기 / 끄기

브로커 서버 시간 동기화를 위한 시간 오프셋 설정

사용 방법

터미널당 EA 하나만 실행

XAUUSD M30 차트에 EA 적용

더 나은 성능을 위해 그리드 모드를 켜십시오

거래 시간 동안 MetaTrader 또는 VPS 실행 유지

지원

구매 후 MQL5 메시지 시스템을 통해 지원을 받을 수 있습니다. 설정 지원도 요청 시 제공됩니다



