🇬🇧 Descripción (Completa)

Gold Impulse Scalper v6.4 es un Asesor Experto (EA) altamente optimizado, basado en el impulso y diseñado exclusivamente para scalping XAUUSD (Oro) en MT5. Construido para los traders que buscan precisión, automatización y un estricto control del riesgo en los mercados volátiles, este EA combina filtros técnicos probados y la lógica de la acción del precio para encontrar entradas de ruptura de alta probabilidad con un riesgo mínimo.

Ideal para:

Scalpers y day traders que tienen como objetivo el oro (XAUUSD).

Corredores ECN/Raw spread con ejecución de baja latencia

Usuarios que prefieren el trading mecánico y sin emociones

Condiciones de mercado de movimiento rápido (por ejemplo, sesiones de Londres/NY)

Características principales:

Lógica no martingala - sin rejilla, sin promedios, sin trampas de recuperación

Confirmación estocástica + entrada en zona de ruptura

Sistema de órdenes pendientes para reducir el deslizamiento y las recotizaciones

Stop Loss basado en ATR con filtro dinámico de volatilidad

Auto Break-Even para minimizar la exposición

Trailing Stop para protección de beneficios

Parámetros de riesgo, entrada y salida totalmente ajustables

⚙️ Configuración recomendada:

Símbolo: XAUUSD

Plazos: M1 / M5

Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread solamente

VPS: Sí , preferiblemente < 20ms de latencia al servidor del broker

Usar sólo durante horas líquidas y de tendencia (evitar grandes eventos noticiosos)

🟢 Ventajas:

✔️ Entradas de alta precisión basadas en la lógica de confluencia

✔️ Ejecución rápida de operaciones con deslizamiento reducido

✔️ Reducción mínima gracias al filtrado de la volatilidad

✔️ Sin ajuste de curvas ni dependencia de la optimización

✔️ Funciona en múltiples entornos de brokers (con las condiciones correctas)

✔️ Estricto control del riesgo mediante una lógica de SL y TP totalmente definida

🔴 Limitaciones:

❌ No es adecuado para mercados laterales/choppy.

❌ Saldrá antes de tiempo durante las tendencias largas (por diseño para proteger el capital)

❌ Requiere una conexión a Internet limpia y estable y un tiempo de actividad constante del VPS

❌ Sólo plataforma MT5 (no hay versión MT4 disponible)

❌ Puede tener un rendimiento inferior en condiciones extremas de alta dispersión o baja liquidez

🔐 Licencia y Protección:

Este EA utiliza bloqueo de licencia basado en la cuenta. Tras la compra, póngase en contacto con el autor con su número de cuenta de trading para activar el acceso completo. Una cuenta por licencia (soporta reactivación demo/live).

📞 Soporte:

Para asistencia de configuración, consultas de optimización u orientación avanzada, por favor, póngase en contacto a través de mensaje privado MQL5 o únase a nuestra comunidad Discord (enlace en el perfil). Documentación completa y guía de configuración proporcionada en la compra.

🏷️ Etiquetas:

oro scalping mt5 xauusd bajo riesgo asesor experto momentum atr stoploss no martingala



