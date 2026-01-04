Xau Glorious Breakout

Sistema de ejecución de impulso profesional para operadores de oro

XAUUSD Glorious Breakout es un algoritmo de trading premium de alta precisión diseñado específicamente para el mercado del Oro. A diferencia de los bots genéricos, este EA se centra en la fase de "Expansión del Momento" que se produce en la apertura de nuevas velas. Mediante la utilización de una lógica avanzada de precio-acción y filtros de seguridad de grado institucional, captura movimientos rápidos de precios, manteniendo una estricta protección del capital.

🛡️ Características técnicas avanzadas

Lógica Anti-Doble Entrada: A diferencia de los bots de ruptura estándar que "cuadriculan" el mercado, este EA garantiza sólo un ciclo de operación activo por señal. Evita la sobreexposición omitiendo nuevas configuraciones si una posición ya está en marcha.

Motor Uno-Cancela-Otro (OCO): Una vez que una ruptura de precio activa una orden, la orden pendiente opuesta se purga instantáneamente para eliminar el riesgo de "whipsaw" o escenarios de doble pérdida.

Cuadro de mandos interactivo en tiempo real: * Análisis en tiempo real: Siga el diferencial, el beneficio flotante y el rendimiento diario directamente en el gráfico. Intervención manual: Incluye botones dedicados de "Compra instantánea", "Venta instantánea" y "Cierre de emergencia de todo" para los operadores profesionales que desean un control manual.

Centinela de Tendencia EMA: Un filtro de tendencia opcional que alinea sus entradas de ruptura con la dirección dominante del mercado, aumentando significativamente la tasa de ganancias en entornos de tendencia.

Protección Trailing Dinámica: Asegura automáticamente los beneficios mediante el seguimiento del Stop Loss tras fuertes movimientos de los precios, asegurando que nunca deje que un ganador se convierta en un perdedor.

📊 Estrategia y plazos optimizados

Para lograr los mejores resultados con XAUUSD Glorious Breakout, recomendamos estrictamente las siguientes configuraciones:

M5 (5-Minutos) - Recomendado: El marco temporal más agresivo y de mayor rendimiento. Ideal para capturar las rápidas "explosiones de volatilidad" inherentes al Oro.

H1 (1 Hora) - Conservador: Ideal para operadores que buscan rupturas de tendencia más estables y a largo plazo con menos ruido.

⚙️ Guía rápida de configuración

Tipo de Broker: Cualquiera.

Saldo de cuenta: A partir de $1000 (recomendado 0.01 lote por $1000).

Filtro de spread: El EA incluye una protección incorporada que impide operar durante eventos de alto spread (por ejemplo, Noticias o Rollover del Mercado).

⚠️ DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y ADVERTENCIA DE RIESGO

Por favor, lea antes de comprar:

Riesgo de mercado: Operar con XAUUSD (Oro) implica un riesgo significativo. Este EA es una herramienta de ayuda al trading, no una garantía de riqueza.

Rendimiento pasado: Los resultados de las pruebas retrospectivas (incluso con una calidad de modelado del 99,9%) no garantizan el rendimiento futuro en un mercado real.

Ejecución: Los resultados pueden variar entre brokers debido a diferencias en spread, deslizamiento y velocidad de ejecución.

Responsabilidad: El desarrollador no se hace responsable de las pérdidas financieras sufridas por el uso de este software. Pruebe siempre en una cuenta demo durante al menos 15 días antes de empezar a operar.

📘 Nota importante de entrada

La configuración por defecto está diseñada para brokers Gold de 3 dígitos (por ejemplo, 2050.123). Si su corredor utiliza precios de 2 dígitos (por ejemplo, 2050.12), por favor, divida su InpDistance , InpStopLoss , y InpTakeProfit por 10.

Potencie su operativa en Oro con la ventaja profesional. Obtenga XAU Glorious Breakout hoy mismo.