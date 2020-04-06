Envelope EA MT4
- Asesores Expertos
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Versión: 1.21
- Activaciones: 5
Visual Envelope EA MT4 - Una estrategia para traders que optimizan
El EA Visual Envelope es una herramienta de trading totalmente automatizada diseñada para traders a los que les encanta refinar y optimizar sus estrategias. Este Asesor Experto (EA) aplica el indicador Envelopes para identificar posibles oportunidades de trading basadas en la volatilidad del mercado y las desviaciones de los precios. Aunque el EA no está pre-optimizado, proporciona una base sólida para los operadores que disfrutan probando diferentes configuraciones para adaptarse a su enfoque de negociación único.
Lógica de negociación y estrategia
El EA utiliza las envolventes de las medias móviles para definir las bandas de precios superior e inferior. Monitoriza la acción del precio y reacciona cuando los movimientos del precio tocan estos niveles clave:
- Señal de compra: El precio alcanza la envolvente inferior, lo que indica una posible reversión al alza. Si el precio cierra por encima de la barra anterior, se activa una operación de compra.
- Señal de venta: El precio alcanza la envolvente superior, lo que indica un posible movimiento a la baja. Si el precio cierra por debajo de la barra anterior, se realiza una operación de venta.
Cada operación se gestiona con niveles de Take Profit y Stop Loss, lo que garantiza el control del riesgo a la vez que permite flexibilidad en la personalización de la estrategia.
Características principales
- Utiliza el indicador Envelopes para puntos de entrada precisos
- Tamaño de lote fijo con validación de volumen para una ejecución segura
- Stop Loss y Take Profit personalizables para la gestión del riesgo
- Distancia mínima de operación para evitar niveles de stop ajustados
- Ejecución automática de operaciones con controles de seguridad incorporados
¿Para quién es este EA?
Este EA es perfecto para operadores que:
- Prefieren optimizar y afinar sus estrategias de trading
- Quieren un sistema automatizado con control manual sobre los parámetros
- Buscan un AE sin cuadrícula ni martingala con una ejecución lógica de las operaciones.
Nota importante
Este AE no está optimizado de fábrica. Está destinado a los operadores que disfrutan ajustando la configuración para que coincida con sus condiciones de negociación preferidas. Se recomienda probarlo en una cuenta demo antes de operar en vivo.
Obténgalo por $80 - Una inversión única en el desarrollo de su estrategia
Adquiera Visual Envelope EA hoy mismo y comience a optimizar su estrategia de trading.