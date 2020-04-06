Visual Envelope EA MT4 - Una estrategia para traders que optimizan

El EA Visual Envelope es una herramienta de trading totalmente automatizada diseñada para traders a los que les encanta refinar y optimizar sus estrategias. Este Asesor Experto (EA) aplica el indicador Envelopes para identificar posibles oportunidades de trading basadas en la volatilidad del mercado y las desviaciones de los precios. Aunque el EA no está pre-optimizado, proporciona una base sólida para los operadores que disfrutan probando diferentes configuraciones para adaptarse a su enfoque de negociación único.

Lógica de negociación y estrategia

El EA utiliza las envolventes de las medias móviles para definir las bandas de precios superior e inferior. Monitoriza la acción del precio y reacciona cuando los movimientos del precio tocan estos niveles clave:

Señal de compra: El precio alcanza la envolvente inferior, lo que indica una posible reversión al alza. Si el precio cierra por encima de la barra anterior, se activa una operación de compra.

Señal de venta: El precio alcanza la envolvente superior, lo que indica un posible movimiento a la baja. Si el precio cierra por debajo de la barra anterior, se realiza una operación de venta.

Cada operación se gestiona con niveles de Take Profit y Stop Loss, lo que garantiza el control del riesgo a la vez que permite flexibilidad en la personalización de la estrategia.

Características principales

Utiliza el indicador Envelopes para puntos de entrada precisos

Tamaño de lote fijo con validación de volumen para una ejecución segura

Stop Loss y Take Profit personalizables para la gestión del riesgo

Distancia mínima de operación para evitar niveles de stop ajustados

Ejecución automática de operaciones con controles de seguridad incorporados

¿Para quién es este EA?

Este EA es perfecto para operadores que:

Prefieren optimizar y afinar sus estrategias de trading

Quieren un sistema automatizado con control manual sobre los parámetros

Buscan un AE sin cuadrícula ni martingala con una ejecución lógica de las operaciones.

Nota importante

Este AE no está optimizado de fábrica. Está destinado a los operadores que disfrutan ajustando la configuración para que coincida con sus condiciones de negociación preferidas. Se recomienda probarlo en una cuenta demo antes de operar en vivo.

Obténgalo por $80 - Una inversión única en el desarrollo de su estrategia

Adquiera Visual Envelope EA hoy mismo y comience a optimizar su estrategia de trading.



