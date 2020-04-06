Wind Shift EA MT4

Wind Shift EA para MT4 - Una Herramienta de Trading Flexible para Optimización Personalizada

Wind Shift EA está diseñado para los operadores que quieren un control total sobre la optimización de su estrategia. Este Asesor Experto no está pre-optimizado, dándole la flexibilidad para ajustar sus parámetros y adaptarlo a su estilo de negociación único. Si usted es un principiante que busca experimentar o un trader experimentado refinando su ventaja, Wind Shift EA proporciona una base estructurada para el trading algorítmico.

Cómo funciona Wind Shift EA

Wind Shift EA funciona basándose en el indicador Commodity Channel Index (CCI), detectando posibles retrocesos del mercado. La lógica que subyace es sencilla:

Cuando el CCI cruza por encima de la línea cero, el EA identifica una potencial señal de compra.

Cuando el CCI cruza por debajo de la línea cero, el EA detecta una posible señal de venta.

Para garantizar la fiabilidad, el EA espera un número determinado de barras antes de tomar nuevas operaciones, evitando señales excesivas en mercados agitados.

Características principales y entradas personalizables

Entrada basada en CCI - Utiliza un indicador técnico bien establecido para identificar los cambios de impulso del mercado.

Ajustes de Take Profit y Stop Loss - Gestión del riesgo ajustable para adaptarse a diferentes estrategias.

Control del tamaño del lote: tamaño de posición personalizable para diferentes tamaños de cuenta.

Mecanismo de Retraso de Operaciones - Evita el exceso de operaciones mediante el establecimiento de un período de espera entre las señales.

Comprobaciones de validación del mercado - Garantiza el tamaño de lote y el saldo de cuenta adecuados antes de ejecutar las operaciones.

¿Para quién es este EA?

Wind Shift EA no es un sistema plug-and-play; requiere optimización y pruebas para adaptarse a sus preferencias de negociación. Si usted está buscando un marco altamente adaptable que le permite ajustar la configuración y experimentar con el comportamiento del mercado, este EA proporciona la base perfecta.

Precio: $80 - Una gran inversión para los traders que quieren un EA personalizable basado en el CCI con parámetros flexibles.

Echa un vistazo a mis otras herramientas de trading aquí: Visite mi perfil

¡Comience a optimizar Wind Shift EA hoy y construya su propia estrategia de trading!



