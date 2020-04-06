MACD Momentum Shift EA

MACD Momentum Shift EA - Una herramienta para los operadores que aman la optimización

El EA MACD Momentum Shift está diseñado para operadores que disfrutan ajustando sus estrategias a las condiciones del mercado. Este Asesor Experto no está pre-optimizado, lo que le permite explorar diferentes configuraciones, ajustar los parámetros de riesgo, y adaptarlo a su estilo de negociación único.

Cómo funciona

Este EA aprovecha el indicador MACD, una herramienta basada en el impulso ampliamente utilizada, para identificar posibles cambios de tendencia. La lógica detrás de él es sencilla pero potente:

  • Monitoriza los cruces de la Línea Principal y la Línea de Señal del MACD.
  • Una señal de compra se activa cuando la línea de señal del MACD cruza por encima de cero y el impulso se fortalece.
  • Se genera una señal de venta cuando la línea de señal MACD cruza por debajo de cero, lo que indica un impulso bajista.
  • El EA asegura que sólo una operación está abierta a la vez, evitando la sobreexposición a las fluctuaciones del mercado.

Características principales

  • Parámetros MACD totalmente ajustables (Rápido, Lento y Periodos de Señal)
  • Niveles de Take Profit y Stop Loss personalizables
  • Validación de riesgos integrada para garantizar que el tamaño de los lotes se ajusta a las normas del broker.
  • Gestión de errores y lógica de reintento para una ejecución más fluida
  • Diseñado pensando en la optimización: ¡usted controla el ajuste!

¿Para quién es este EA?

Este AE es ideal para operadores que desean un sistema flexible, basado en reglas, que pueda adaptarse a las diferentes condiciones del mercado. No es una solución plug-and-play, sino más bien un marco para los operadores que buscan perfeccionar su estrategia basada en MACD.

Precio y Valor

El EA MACD Momentum Shift está disponible por 80 $, lo que refleja su capacidad como herramienta de trading estructurada que proporciona una base para una mayor optimización. Si le gusta refinar y probar diferentes configuraciones, este EA ofrece un sólido punto de partida.

Explorar más

Visite mi perfil para ver mis otras soluciones de trading. Tanto si busca estrategias automatizadas como indicadores, encontrará herramientas para mejorar su experiencia de trading.

Nota Importante: Este EA no garantiza beneficios y debe ser utilizado con una adecuada gestión del riesgo. Optimícelo para que se ajuste a sus condiciones de mercado preferidas antes de operar en vivo.


