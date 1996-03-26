EMA PriceSync EA MT4
- Asesores Expertos
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
EMA PriceSync EA - ¡Su mejor compañero de operaciones!
Libere el poder de los cruces de EMA:
El EA EMA PriceSync identifica oportunidades de trading rentables analizando los cruces de EMA (Media Móvil Exponencial). Sincroniza estas señales con la acción precisa del precio para garantizar entradas y salidas óptimas de las operaciones. Tanto si opera con tendencias como con contra-tendencias, este EA se adapta perfectamente a las condiciones del mercado.
Características principales:
- Entrada dinámica de operaciones: Utiliza cruces de EMA para identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad.
- Gestión del riesgo personalizable: Ajuste el tamaño de los lotes, el stop loss y el take profit para adaptarlos a su estrategia.
- Salida inteligente de la estrategia: Aproveche las salidas optimizadas para obtener la máxima rentabilidad.
- Operaciones sin esfuerzo: Totalmente automatizado para un rendimiento sin estrés.
Cómo funciona:
- El EA monitoriza continuamente el mercado en busca de cruces de EMA.
- Se inicia una operación de compra cuando la EMA más corta cruza por encima de la EMA más larga, señalando una tendencia alcista.
- Por el contrario, se inicia una operación de venta cuando la EMA más corta cruza por debajo de la EMA más larga, lo que indica una tendencia bajista.
- Los stop loss y take profit integrados garantizan una gestión disciplinada del riesgo.
Perfecto tanto para operadores principiantes como experimentados.
Visite nuestro sitio web para explorar más EA innovadores que simplifican el trading y aumentan el éxito.