Solar Flare EA - Una Solución Personalizable para Operar con las Bandas de Bollinger

Solar Flare EA está diseñado para los operadores que quieren un control total sobre su estrategia. Este asesor experto (EA) no está pre-optimizado, lo que le permite ajustarlo a sus necesidades específicas. Si usted es un principiante aprendiendo a optimizar los parámetros de negociación o un operador avanzado en busca de un marco sólido, este EA proporciona una base sólida.

Lógica y estrategia de negociación

Solar Flare EA opera utilizando una estrategia de ruptura basada en las Bandas de Bollinger. Detecta los movimientos del precio fuera de las Bandas de Bollinger para identificar posibles retrocesos y continuaciones de tendencia:

Señales de entrada:

Una operación de COMPRA se activa cuando el precio toca la banda inferior de Bollinger y vuelve a cerrar por encima de ella.

Una operación de VENTA se activa cuando el precio alcanza la banda superior de Bollinger y cierra por debajo de ella.

Gestión del riesgo:

Los Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) configurables garantizan un control estructurado del riesgo.

El EA comprueba las condiciones del mercado y ajusta los niveles para cumplir con los requisitos del broker.

Un sistema integrado de validación de lotes garantiza que el volumen esté dentro de los límites permitidos por el broker.

Ejecución inteligente:

El EA garantiza que sólo se abra una operación a la vez para mantener un enfoque de riesgo controlado.

Un mecanismo de retardo evita el exceso de operaciones limitando la frecuencia de las señales de operación.

El algoritmo verifica el margen libre suficiente antes de colocar las operaciones.

Ajustes totalmente ajustables

Puede modificar parámetros como:

Periodo y desviación de las Bandas de Bollinger

Niveles de Stop Loss y Take Profit

Distancia mínima para la ejecución de operaciones

Preferencias de alertas y notificaciones

¿Para quién es este EA?

Solar Flare EA es ideal para los operadores que desean flexibilidad en la optimización de estrategias. No viene preconfigurado con una configuración de trading específica, lo que permite a los usuarios ajustarlo según su estilo de trading y las condiciones del mercado.

Aviso Importante:

Este EA no es una solución plug-and-play lista para usar. Requiere una optimización adecuada y backtesting para alinearse con sus objetivos de negociación. Cada mercado se comporta de manera diferente, por lo que los ajustes son necesarios para un rendimiento óptimo.

¡Pruébelo y adáptelo a sus necesidades!

Explore el potencial de Solar Flare EA y mejore sus estrategias de trading. Echa un vistazo a mis otros Asesores Expertos en mi perfil para más herramientas de trading.

Precio: $80



