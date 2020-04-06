Envelope Support Bounce EA

Envelope Support EA - Una herramienta de trading personalizable para su estrategia

Envelope Support EA está diseñado como una base flexible para los operadores que buscan desarrollar y perfeccionar sus propias estrategias de negociación. Este asesor experto no está optimizado de fábrica, sino que está diseñado para operadores que desean ajustar su configuración para adaptarse a las condiciones del mercado y a sus preferencias de riesgo.

Cómo funciona

El EA utiliza Envelopes, un indicador técnico que crea bandas dinámicas superior e inferior alrededor de una media móvil. Estas bandas sirven como potenciales niveles de soporte y resistencia. La lógica detrás de la estrategia es sencilla:

Señal de compra: Cuando el precio toca la banda inferior de la Envolvente y cierra por encima de ella, el EA considera una oportunidad potencial de compra.

Señal de venta: Cuando el precio alcanza la banda superior de la Envolvente y cierra por debajo de ella, el EA busca una oportunidad de venta.

Características y parámetros clave

Condiciones de Trading Personalizables - Ajuste el periodo de la Media Móvil y la desviación de la Envolvente para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado.

Ejecución de operaciones con validaciones - El AE verifica el tamaño de los lotes, el margen disponible y los permisos de negociación antes de colocar una orden.

Gestión de Stop Loss y Take Profit - Ajusta dinámicamente los niveles de SL/TP para cumplir con los requisitos del broker.

Gestión de posición única - Garantiza que sólo haya una operación activa a la vez para mantener el control sobre la exposición al riesgo.

Validación de mercado integrada: comprueba automáticamente la validez del volumen antes de ejecutar las operaciones para garantizar el cumplimiento de las restricciones del corredor.

Retraso de Barra Definido por el Usuario - Previene señales frecuentes requiriendo que un número determinado de barras pasen antes de que una nueva operación pueda ser considerada.

¿Para quién es este EA?

Este EA es perfecto para los traders que prefieren la optimización manual y la personalización estratégica. Si usted es un trader algorítmico o alguien que busca probar variaciones de la estrategia Envelope, esta herramienta proporciona un fuerte punto de partida.

Nota Importante:

Este EA no está pre-optimizado, y su rendimiento depende de los parámetros que usted elija. Está pensado para operadores que entienden la dinámica del mercado y desean experimentar con diferentes configuraciones para mejorar sus resultados.

Precios y Disponibilidad

Envelope Support EA está disponible por $80, un precio justo para los traders que buscan desarrollar sus propias estrategias de trading basadas en grid o en envelope.

