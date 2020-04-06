EMA ReversalScout EA MT4
- Asesores Expertos
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Versión: 1.21
- Activaciones: 5
Descubra el poder de las operaciones contra tendencia
El EA EMA ReversalScout está diseñado para operadores que buscan precisión y flexibilidad en la identificación de oportunidades de inversión. Este Asesor Experto aprovecha el poder de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) para detectar señales contra-tendencia con una precisión inigualable. Con un precio de sólo 65 $, es la solución perfecta para los operadores que buscan optimizar sus estrategias.
¿Por qué elegir EMA ReversalScout?
Este EA está construido para proporcionar un marco robusto para el comercio contra-tendencia mientras que le da la libertad para optimizar para adaptarse a su estilo. Con configuraciones personalizables de EMA, stop loss, take profit y salidas de estrategia, tiene todo lo que necesita para adaptar este EA a sus necesidades de trading.
Cómo funciona:
- Detección dinámica de señales: El EA calcula EMAs rápidas y lentas para identificar potenciales cambios de tendencia.
- Puntos de Entrada y Salida: Las operaciones se abren cuando determinados cruces de EMA señalan un cambio en el impulso del mercado.
- Gestión del riesgo: Los parámetros incorporados de stop loss y take profit protegen su capital.
- Salidas basadas en estrategias: Para usuarios avanzados, el EA permite salidas definidas por estrategia para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado.
Libere todo su potencial
Este EA no está preoptimizado, ¡está diseñado para que usted lo ajuste! Ajuste los periodos de EMA y otras entradas para que coincidan con su estilo de negociación preferido, ya sea scalping, day trading o swing trading.
Características principales:
- Interfaz sencilla e intuitiva
- Ajustes totalmente personalizables
- Funciona en todos los plazos y pares de divisas
- Compatible con MT5
Explore más
Visite nuestro sitio web para descubrir otras herramientas de trading de vanguardia como el "ReversePro SmartSMA EA" y el "SMA Grid Visual Indicator". Mejore su trading con nuestra completa gama de asesores expertos e indicadores.
Invierta en el éxito de sus operaciones hoy mismo
Con el EA EMA ReversalScout, obtendrá una base fiable para construir su estrategia de operaciones personalizada. Optimícelo, pruébelo y observe cómo transforma los resultados de sus operaciones.
Para preguntas o soporte, ¡contáctenos en cualquier momento!