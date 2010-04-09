EMA TrendForce EA MT4

Presentamos EMATrendForce: El potente EA de estrategia de tendencia EMA

¿Está buscando llevar su trading al siguiente nivel? ¡No busque más! El EA EMATrendForce está diseñado para ayudarle a aprovechar el poder de las Medias Móviles Exponenciales (EMA) con una estrategia dinámica de seguimiento de tendencias. Con un precio de sólo $65, este EA le proporciona una base sólida para optimizar su estrategia de trading y tomar decisiones informadas en el mercado.

Características principales:

Estrategia de EMA Rápida y Lenta: El EA utiliza dos EMAs (Rápida y Lenta) para identificar las tendencias del mercado. La EMA rápida reacciona más rápido a los cambios de precios, mientras que la EMA lenta actúa como un filtro para suavizar la volatilidad.
Entrada basada en ángulos: La estrategia no sólo se basa en el cruce de las EMA, sino que también calcula el ángulo entre las dos EMA. Sólo cuando el ángulo es lo suficientemente pronunciado (por encima de un cierto umbral) el EA activa una entrada, asegurando que sólo se negocian tendencias fuertes y sostenibles.
Separación EMA: Este EA se asegura de que las EMAs estén suficientemente separadas antes de entrar en acción, evitando condiciones de mercado entrecortadas o planas. Esto es crucial para confirmar que la tendencia es fuerte y tendencial.
Salida basada en estrategia: Además de los niveles tradicionales de stop loss y take profit, el EA ofrece una estrategia de salida inteligente basada en señales de cambio de tendencia y aplanamiento de las EMA.
Trailing Stop: Cuando la posición va a su favor, el EA mueve automáticamente el stop loss para bloquear los beneficios, dándole más control sobre sus operaciones.

¿Cómo funciona?
El EA EMATrendForce calcula el ángulo entre las EMAs Rápida y Lenta y espera a que surja una tendencia clara. Cuando el ángulo está por encima de un umbral definido, ejecuta una operación. Esto ayuda a evitar condiciones de mercado agitadas y sólo opera cuando se confirma la tendencia. El EA también realiza un seguimiento de la distancia entre las EMAs y se asegura de que es lo suficientemente amplia como para señalar una operación válida, reduciendo el riesgo de señales falsas.

Optimización
Este EA aún no está optimizado para sus condiciones exactas de trading, ¡pero fue creado pensando en USTED! Usted es quien lo ajustará para que se adapte mejor a su estilo de trading. Ya sea ajustando los periodos EMA o el umbral del ángulo, puede optimizarlo para obtener el mejor rendimiento según sus preferencias y tolerancia al riesgo.

Listo para personalizar
La belleza de este EA reside en su flexibilidad. Está esperando a que lo optimices para que se adapte a tu estrategia. Con parámetros ajustables, puede ajustarlo fácilmente para que funcione con sus plazos y mercados favoritos.

Actúe hoy mismo
Obtenga EMATrendForce por sólo $65 y comience a optimizarlo para su propio éxito comercial. Aproveche el poder de la automatización y deje que este EA trabaje para usted.


