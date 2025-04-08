TradePulse Commander Pannel MT4

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de un mensaje privado, siempre estoy disponible para ayudarle.

- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS de regalo.





Presentamos lo último enpaneles de gestión de operaciones, ¡diseñado para agilizar sus operaciones y aumentar su eficiencia! Nuestro avanzado panel está repleto de potentes funciones para simplificar sus tareas de trading y proporcionarle información en tiempo real:

Gestión de TP y SL con un solo clic : Elimine fácilmente todos los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) de toda su cuenta o de pares específicos con sólo pulsar un botón.

Seguimiento de órdenes en tiempo real : Manténgase al tanto de su actividad de negociación con actualizaciones en vivo que muestran el número total de órdenes, las cantidades de compra/venta y las ganancias/pérdidas tanto para toda su cuenta como para pares individuales.

Optimización de pérdidas y ganancias : Cierre rápidamente todas las órdenes rentables o perdedoras de su cuenta o de los pares seleccionados, para poder reaccionar con rapidez a los cambios del mercado.

Cobertura automática : Establezca una cobertura automática cuando su reducción alcance un porcentaje especificado. El panel gestionará automáticamente las eliminaciones de SL y TP sin requerir confirmación adicional, y le proporcionará una notificación clara.

Cobertura manual con un solo clic : Cubra sin esfuerzo todas las posiciones o las divisas seleccionadas con un solo clic, lo que le permitirá realizar ajustes rápidos en su estrategia de negociación.

Análisis detallado de swaps : Realice un seguimiento de sus gastos de swap con precisión, incluidos los costes totales de swap, las compras y las ventas. Todos los cálculos tienen en cuenta los swaps, proporcionando pérdidas y ganancias netas precisas.

Exclusiones de acciones personalizables : Elija divisas específicas para excluir de los cálculos o acciones, dándole un control total sobre qué pares se ven afectados.

Avisos de confirmación: Antes de cualquier operación importante, aparecerá un cuadro emergente para que confirme sus acciones, añadiendo una capa extra de seguridad y precisión.

Con estas completas herramientas, nuestro Panel de Gestión de Operaciones le permite gestionar sus operaciones con mayor eficacia y tomar decisiones informadas con facilidad. Simplifique su proceso de negociación y tome el control de su cuenta hoy mismo.





**تقديم لوحة إدارة التداول المثالية المصممة لتبسيط عملياتك التجارية وزيادة كفاءتك!**

تحتوي لوحتنا المتقدمة على ميزات قوية لتبسيط مهام التداول الخاصة بك وتوفير رؤى فورية:

- **إدارة TP وSL بنقرة واحدة:** احذف بسهولة جميع مستويات جني الأرباح (TP) ووقف الخسارة (SL) عبر حسابك بالكامل أو لأزواج معينة بضغطة زر.

- **تتبع الطلبات في الوقت الحقيقي:** تابع نشاطك التجاري بأحدث التحديثات التي تعرض العدد الإجمالي للأوامر وكميات الشراء/البيع والأرباح/الخسائر لكلاً من حسابك بالكامل والأزواج الفردية.

- **تحسين الأرباح والخسائر:** أغلق بسرعة جميع الأوامر الرابحة أو الخاسرة على حسابك أو الأزواج المحددة، مما يضمن قدرتك على الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق.

- **التحوط التلقائي:** قم بتعيين تحوط تلقائي عندما يصل سحبك إلى نسبة محددة. ستتعامل اللوحة مع حذف SL وTP تلقائيًا دون الحاجة إلى تأكيد إضافي، وتوفر لك إشعارًا واضحًا.

- **التحوط اليدوي بنقرة واحدة:** تحوط جميع المراكز أو العملات المحددة بنقرة واحدة، مما يسمح بإجراء تعديلات سريعة على استراتيجيتك التجارية.

- **تحليل مفصل للتبادل:** تتبع رسوم التبادل بدقة، بما في ذلك إجمالي تكاليف التبادل، المشتريات، والمبيعات. جميع الحسابات تأخذ في الاعتبار التبادلات، مما يوفر أرباحًا صافية وخسائر دقيقة.

- **استثناءات الإجراءات القابلة للتخصيص:** اختر العملات المحددة لاستثنائها من الحسابات أو الإجراءات، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في الأزواج المتأثرة.

- **تنبيهات التأكيد:** قبل أي عملية كبيرة، سيظهر لك صندوق منبثق لتأكيد إجراءاتك، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان والدقة.

مع هذه الأدوات الشاملة، تمكنك لوحة إدارة التداول لدينا من إدارة صفقاتك بشكل أكثر فعالية واتخاذ قرارات مستنيرة بسهولة. ¡قم بتبسيط عملية التداول الخاصة بك وتولى التحكم في حسابك اليوم!





