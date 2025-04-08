TradePulse Commander Pannel MT4

Presentamos lo último enpaneles de gestión de operaciones, ¡diseñado para agilizar sus operaciones y aumentar su eficiencia! Nuestro avanzado panel está repleto de potentes funciones para simplificar sus tareas de trading y proporcionarle información en tiempo real:

  • Gestión de TP y SL con un solo clic: Elimine fácilmente todos los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) de toda su cuenta o de pares específicos con sólo pulsar un botón.

  • Seguimiento de órdenes en tiempo real: Manténgase al tanto de su actividad de negociación con actualizaciones en vivo que muestran el número total de órdenes, las cantidades de compra/venta y las ganancias/pérdidas tanto para toda su cuenta como para pares individuales.

  • Optimización de pérdidas y ganancias: Cierre rápidamente todas las órdenes rentables o perdedoras de su cuenta o de los pares seleccionados, para poder reaccionar con rapidez a los cambios del mercado.

  • Cobertura automática: Establezca una cobertura automática cuando su reducción alcance un porcentaje especificado. El panel gestionará automáticamente las eliminaciones de SL y TP sin requerir confirmación adicional, y le proporcionará una notificación clara.

  • Cobertura manual con un solo clic: Cubra sin esfuerzo todas las posiciones o las divisas seleccionadas con un solo clic, lo que le permitirá realizar ajustes rápidos en su estrategia de negociación.

  • Análisis detallado de swaps: Realice un seguimiento de sus gastos de swap con precisión, incluidos los costes totales de swap, las compras y las ventas. Todos los cálculos tienen en cuenta los swaps, proporcionando pérdidas y ganancias netas precisas.

  • Exclusiones de acciones personalizables: Elija divisas específicas para excluir de los cálculos o acciones, dándole un control total sobre qué pares se ven afectados.

  • Avisos de confirmación: Antes de cualquier operación importante, aparecerá un cuadro emergente para que confirme sus acciones, añadiendo una capa extra de seguridad y precisión.

Con estas completas herramientas, nuestro Panel de Gestión de Operaciones le permite gestionar sus operaciones con mayor eficacia y tomar decisiones informadas con facilidad. Simplifique su proceso de negociación y tome el control de su cuenta hoy mismo.


