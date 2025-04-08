Hedge and Position Commander MT4

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

Comandante de Cobertura y Posición

El Hedge & Position Commander es una utilidad de trading avanzada diseñada para dar a los traders un control completo sobre sus posiciones con potentes capacidades de cobertura y herramientas completas de gestión de posiciones. Este panel de control todo en uno combina análisis de cuenta en tiempo real con acciones de negociación con un solo clic, ayudando tanto a los operadores defensivos como a los activos a gestionar su cartera de manera eficiente.

Características principales:

Capacidades de cobertura:

Cobertura con un solo clic : Cobertura instantánea de posiciones para toda su cuenta, símbolos específicos o sólo el gráfico actual.

: Cobertura instantánea de posiciones para toda su cuenta, símbolos específicos o sólo el gráfico actual. Protección de cobertura automática : Establezca un porcentaje de reducción que active automáticamente la cobertura en toda su cuenta.

: Establezca un porcentaje de reducción que active automáticamente la cobertura en toda su cuenta. Cobertura selectiva: Elija los símbolos que desea cubrir y filtre los demás.

Gestión de posiciones:

Controles de toma de beneficios : Elimine todas las tomas de beneficios con un solo clic (por cuenta, símbolo o gráfico)

: Elimine todas las tomas de beneficios con un solo clic (por cuenta, símbolo o gráfico) Gestión de Stop Loss : Modifique o elimine rápidamente los límites de pérdidas para un mejor control del riesgo.

de : Modifique o elimine rápidamente los límites de pérdidas para un mejor control del riesgo. Herramientas de recogida de beneficios : Cierre todas las posiciones ganadoras con un solo clic

: Cierre todas las posiciones ganadoras con un solo clic Gestión depérdidas: Cierre selectivamente las posiciones perdedoras cuando cambie su estrategia

Análisis en tiempo real:

Visión general completa de la cuenta : Supervise posiciones, beneficios, lotes y swaps en toda su cuenta.

: Supervise posiciones, beneficios, lotes y swaps en toda su cuenta. Análisis por símbolo : Obtenga métricas detalladas para cualquier símbolo o sólo para el gráfico actual.

: Obtenga métricas detalladas para cualquier símbolo o sólo para el gráfico actual. Seguimiento de pérdidas y ganancias : Separación clara de posiciones ganadoras y perdedoras para un mejor seguimiento del rendimiento

: Separación clara de posiciones ganadoras y perdedoras para un mejor seguimiento del rendimiento Visualización de métricas: Pantalla de texto grande y legible para la información de negociación crítica

Interfaz fácil de usar:

Controles codificados por colores : Disposición intuitiva de los botones con codificación por colores según la función: Botones azules para operaciones de cobertura Botones verdes para la gestión de toma de beneficios Botones naranjas para el control de stop loss Botones rosas para cerrar posiciones ganadoras Botones rojos para cerrar posiciones perdedoras

: Disposición intuitiva de los botones con codificación por colores según la función: Confirmaciones de seguridad : Los avisos de diálogo evitan la ejecución accidental de acciones importantes

: Los avisos de diálogo evitan la ejecución accidental de acciones importantes Selección de símbolos : Sencillo menú desplegable para cambiar rápidamente de símbolo

: Sencillo menú desplegable para cambiar rápidamente de símbolo Actualización automática: Actualizaciones de datos en tiempo real con cada tick y opción de actualización manual

Perfecto para:

Operadores que gestionan múltiples posiciones en diferentes instrumentos

Operadores con aversión al riesgo que necesitan una cobertura rápida

Gestores de carteras activos que necesitan un análisis completo de las posiciones

Operadores que desean automatizar medidas de protección durante la volatilidad del mercado

Cualquiera que busque una mejor organización y control de sus posiciones de negociación

Hedge & Position Commander transforma la gestión de su cartera de negociación al combinar potentes funciones de cobertura con controles completos de gestión de posiciones en un único e intuitivo panel de control. Tome las riendas de su negociación con operaciones precisas y de un solo clic que, de otro modo, requerirían múltiples pasos y cálculos.