Hedge and Position Commander MT4
- Utilidades
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Versión: 2.0
- Actualizado: 3 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Comandante de Cobertura y Posición
El Hedge & Position Commander es una utilidad de trading avanzada diseñada para dar a los traders un control completo sobre sus posiciones con potentes capacidades de cobertura y herramientas completas de gestión de posiciones. Este panel de control todo en uno combina análisis de cuenta en tiempo real con acciones de negociación con un solo clic, ayudando tanto a los operadores defensivos como a los activos a gestionar su cartera de manera eficiente.
Características principales:
Capacidades de cobertura:
- Cobertura con un solo clic: Cobertura instantánea de posiciones para toda su cuenta, símbolos específicos o sólo el gráfico actual.
- Protección de cobertura automática: Establezca un porcentaje de reducción que active automáticamente la cobertura en toda su cuenta.
- Cobertura selectiva: Elija los símbolos que desea cubrir y filtre los demás.
Gestión de posiciones:
- Controles de toma de beneficios: Elimine todas las tomas de beneficios con un solo clic (por cuenta, símbolo o gráfico)
- Gestión deStop Loss: Modifique o elimine rápidamente los límites de pérdidas para un mejor control del riesgo.
- Herramientas de recogida de beneficios: Cierre todas las posiciones ganadoras con un solo clic
- Gestión depérdidas: Cierre selectivamente las posiciones perdedoras cuando cambie su estrategia
Análisis en tiempo real:
- Visión general completa de la cuenta: Supervise posiciones, beneficios, lotes y swaps en toda su cuenta.
- Análisis por símbolo: Obtenga métricas detalladas para cualquier símbolo o sólo para el gráfico actual.
- Seguimiento de pérdidas y ganancias: Separación clara de posiciones ganadoras y perdedoras para un mejor seguimiento del rendimiento
- Visualización de métricas: Pantalla de texto grande y legible para la información de negociación crítica
Interfaz fácil de usar:
- Controles codificados por colores: Disposición intuitiva de los botones con codificación por colores según la función:
- Botones azules para operaciones de cobertura
- Botones verdes para la gestión de toma de beneficios
- Botones naranjas para el control de stop loss
- Botones rosas para cerrar posiciones ganadoras
- Botones rojos para cerrar posiciones perdedoras
- Confirmaciones de seguridad: Los avisos de diálogo evitan la ejecución accidental de acciones importantes
- Selección de símbolos: Sencillo menú desplegable para cambiar rápidamente de símbolo
- Actualización automática: Actualizaciones de datos en tiempo real con cada tick y opción de actualización manual
Perfecto para:
- Operadores que gestionan múltiples posiciones en diferentes instrumentos
- Operadores con aversión al riesgo que necesitan una cobertura rápida
- Gestores de carteras activos que necesitan un análisis completo de las posiciones
- Operadores que desean automatizar medidas de protección durante la volatilidad del mercado
- Cualquiera que busque una mejor organización y control de sus posiciones de negociación
Hedge & Position Commander transforma la gestión de su cartera de negociación al combinar potentes funciones de cobertura con controles completos de gestión de posiciones en un único e intuitivo panel de control. Tome las riendas de su negociación con operaciones precisas y de un solo clic que, de otro modo, requerirían múltiples pasos y cálculos.