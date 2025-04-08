Hedge and Position Commander MT4

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo por mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS de regalo.

Comandante de Cobertura y Posición

El Hedge & Position Commander es una utilidad de trading avanzada diseñada para dar a los traders un control completo sobre sus posiciones con potentes capacidades de cobertura y herramientas completas de gestión de posiciones. Este panel de control todo en uno combina análisis de cuenta en tiempo real con acciones de negociación con un solo clic, ayudando tanto a los operadores defensivos como a los activos a gestionar su cartera de manera eficiente.

Características principales:

Capacidades de cobertura:

  • Cobertura con un solo clic: Cobertura instantánea de posiciones para toda su cuenta, símbolos específicos o sólo el gráfico actual.
  • Protección de cobertura automática: Establezca un porcentaje de reducción que active automáticamente la cobertura en toda su cuenta.
  • Cobertura selectiva: Elija los símbolos que desea cubrir y filtre los demás.

Gestión de posiciones:

  • Controles de toma de beneficios: Elimine todas las tomas de beneficios con un solo clic (por cuenta, símbolo o gráfico)
  • Gestión deStop Loss: Modifique o elimine rápidamente los límites de pérdidas para un mejor control del riesgo.
  • Herramientas de recogida de beneficios: Cierre todas las posiciones ganadoras con un solo clic
  • Gestión depérdidas: Cierre selectivamente las posiciones perdedoras cuando cambie su estrategia

Análisis en tiempo real:

  • Visión general completa de la cuenta: Supervise posiciones, beneficios, lotes y swaps en toda su cuenta.
  • Análisis por símbolo: Obtenga métricas detalladas para cualquier símbolo o sólo para el gráfico actual.
  • Seguimiento de pérdidas y ganancias: Separación clara de posiciones ganadoras y perdedoras para un mejor seguimiento del rendimiento
  • Visualización de métricas: Pantalla de texto grande y legible para la información de negociación crítica

Interfaz fácil de usar:

  • Controles codificados por colores: Disposición intuitiva de los botones con codificación por colores según la función:
    • Botones azules para operaciones de cobertura
    • Botones verdes para la gestión de toma de beneficios
    • Botones naranjas para el control de stop loss
    • Botones rosas para cerrar posiciones ganadoras
    • Botones rojos para cerrar posiciones perdedoras
  • Confirmaciones de seguridad: Los avisos de diálogo evitan la ejecución accidental de acciones importantes
  • Selección de símbolos: Sencillo menú desplegable para cambiar rápidamente de símbolo
  • Actualización automática: Actualizaciones de datos en tiempo real con cada tick y opción de actualización manual

Perfecto para:

  • Operadores que gestionan múltiples posiciones en diferentes instrumentos
  • Operadores con aversión al riesgo que necesitan una cobertura rápida
  • Gestores de carteras activos que necesitan un análisis completo de las posiciones
  • Operadores que desean automatizar medidas de protección durante la volatilidad del mercado
  • Cualquiera que busque una mejor organización y control de sus posiciones de negociación

Hedge & Position Commander transforma la gestión de su cartera de negociación al combinar potentes funciones de cobertura con controles completos de gestión de posiciones en un único e intuitivo panel de control. Tome las riendas de su negociación con operaciones precisas y de un solo clic que, de otro modo, requerirían múltiples pasos y cálculos.

