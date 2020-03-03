Super Wall Street Index Us30





时间周期：M1 或 M5

最大点差：50

账户类型：Hedge（对冲）

报价位数：1

推荐初始资金：500 美元

推荐经纪商：Pepperstone、IC Markets Raw

Wall Street US30 是一款先进的交易机器人（Expert Advisor），专为 US30 指数（道琼斯工业指数） 而设计。

它针对剥头皮交易进行了优化，利用快速且频繁的价格波动来获取利润。

EA 提供三种模式，可通过将参数从 false 切换为 true 来启用：

保守模式 中等模式 激进模式（含高频交易 HFT）

根据您经纪商的最大点差，可能需要进行一些微调。

1. 高精度剥头皮

快速、精准地处理价格微小波动，非常适合短线交易。

2. 高级技术分析

结合指标、价格形态以及复杂的算法逻辑，寻找最佳进出场点。

3. 智能风险管理

根据设定的风险百分比自动调整仓位大小，保护资金免受市场剧烈波动的影响。

4. 完全自动化交易

EA 自动开仓和平仓，无需人工干预，确保抓住每一次机会。

5. 深度历史测试

在多种市场条件下通过了扩展测试，验证稳定性和有效性。

6. 广泛兼容性

适用于支持 US30 指数的多家经纪商与平台。

EA 使用著名的 Ryan Jones 风险管理模型，确保账户的稳定增长。

核心要素：

基于风险百分比的仓位大小（不是固定金额） 动态调整仓位（账户增长时加大，下降时减少） 防止连续亏损造成深度回撤 自动适应市场波动性

非常适合高速策略，如剥头皮。

1. HFT 高频交易模式

在短时间内执行大量订单，利用最小波动获利。

2. Hedger Order 对冲系统

当发现风险或潜在反转时，自动开设反向保护仓位。

3. 神经网络

使用训练过的神经网络模型来识别隐藏价格模式，并根据市场变化自动调整策略。

指标 描述 用途 RSI 测量价格动能 过滤过度买入/卖出 Envelopes 围绕移动均线的区间 判断价格极值 Predictor 预测价格方向 趋势确认 Bull/Bear Power 多头 / 空头力量 判断市场压力 Volatility K线波动范围 判断价格动量 Buyer/Seller Pressure 买卖压力 寻找反转与延续 Neural Network 1 复杂模式分析 策略核心逻辑 Neural Network 2 价格方向预测 对第一模型的确认 Ryan Jones Ratio 风险管理公式 优化仓位大小

IC Markets

真实 ECN

点差：0.8–1.5

纽约 Equinix 超高速执行

支持 VPS

极低滑点

Pepperstone

ECN（Razor）

点差：1.0–2.0

低延迟

可集成 VPS

FTMO（Prop Firm）

非经纪商

极佳交易条件

受控执行环境

Eightcap

ECN/STP

点差：1.0–2.5

执行速度快

Global Prime

高透明度

公平点差

适合剥头皮

做市商 / Dealing Desk

高固定点差

频繁滑点

订单延迟

重报价

在实盘操作前，请务必：