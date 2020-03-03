Super Wall Street Index Us30

WALL STREET INDEX US30


  • 时间周期：M1 或 M5

  • 最大点差：50

  • 账户类型：Hedge（对冲）

  • 报价位数：1

  • 推荐初始资金：500 美元

  • 推荐经纪商：Pepperstone、IC Markets Raw

EA 概览

Wall Street US30 是一款先进的交易机器人（Expert Advisor），专为 US30 指数（道琼斯工业指数） 而设计。
它针对剥头皮交易进行了优化，利用快速且频繁的价格波动来获取利润。

EA 提供三种模式，可通过将参数从 false 切换为 true 来启用：

  1. 保守模式

  2. 中等模式

  3. 激进模式（含高频交易 HFT）

根据您经纪商的最大点差，可能需要进行一些微调。

Wall Street US30 的主要特点

1. 高精度剥头皮

快速、精准地处理价格微小波动，非常适合短线交易。

2. 高级技术分析

结合指标、价格形态以及复杂的算法逻辑，寻找最佳进出场点。

3. 智能风险管理

根据设定的风险百分比自动调整仓位大小，保护资金免受市场剧烈波动的影响。

4. 完全自动化交易

EA 自动开仓和平仓，无需人工干预，确保抓住每一次机会。

5. 深度历史测试

在多种市场条件下通过了扩展测试，验证稳定性和有效性。

6. 广泛兼容性

适用于支持 US30 指数的多家经纪商与平台。

风险管理 —— Ryan Jones 方法

EA 使用著名的 Ryan Jones 风险管理模型，确保账户的稳定增长。

核心要素：

  1. 基于风险百分比的仓位大小（不是固定金额）

  2. 动态调整仓位（账户增长时加大，下降时减少）

  3. 防止连续亏损造成深度回撤

  4. 自动适应市场波动性

非常适合高速策略，如剥头皮。

EA 特殊功能

1. HFT 高频交易模式

在短时间内执行大量订单，利用最小波动获利。

2. Hedger Order 对冲系统

当发现风险或潜在反转时，自动开设反向保护仓位。

3. 神经网络

使用训练过的神经网络模型来识别隐藏价格模式，并根据市场变化自动调整策略。

使用的指标
指标 描述 用途
RSI 测量价格动能 过滤过度买入/卖出
Envelopes 围绕移动均线的区间 判断价格极值
Predictor 预测价格方向 趋势确认
Bull/Bear Power 多头 / 空头力量 判断市场压力
Volatility K线波动范围 判断价格动量
Buyer/Seller Pressure 买卖压力 寻找反转与延续
Neural Network 1 复杂模式分析 策略核心逻辑
Neural Network 2 价格方向预测 对第一模型的确认
Ryan Jones Ratio 风险管理公式 优化仓位大小
US30 剥头皮的最佳经纪商

IC Markets

  • 真实 ECN

  • 点差：0.8–1.5

  • 纽约 Equinix 超高速执行

  • 支持 VPS

  • 极低滑点

Pepperstone

  • ECN（Razor）

  • 点差：1.0–2.0

  • 低延迟

  • 可集成 VPS

FTMO（Prop Firm）

  • 非经纪商

  • 极佳交易条件

  • 受控执行环境

Eightcap

  • ECN/STP

  • 点差：1.0–2.5

  • 执行速度快

Global Prime

  • 高透明度

  • 公平点差

  • 适合剥头皮

避免以下类型的经纪商：

  • 做市商 / Dealing Desk

  • 高固定点差

  • 频繁滑点

  • 订单延迟

  • 重报价

最终建议

在实盘操作前，请务必：

  1. 先在 ECN 模拟账户测试 EA

  2. 评估实际延迟、真实点差和滑点情况

  3. 使用低延迟 VPS

作者的更多信息
Super Nasdaq Quant
Tiago Oliveira Silva
专家
超级 NASDAQ QUANT 作为外汇机器人市场上的一项创新和变革性技术，Quant NAS100 是一款高级智能交易顾问，结合了人工智能、神经网络和定制指标，以优化策略并在交易 NASDAQ 100 (NAS100) 指数时最大化结果。 技术亮点 神经网络和机器学习 Quant NAS100 使用基于 GPT-4 模型的高级神经网络，进行深度分析并不断提高其操作效率。机器学习的集成使机器人能够识别复杂的市场模式，并在高波动性条件下调整策略以最大化利润。 定制指标及其功能 ATR (平均真实波幅): 监控市场波动性，自动调整止损和止盈水平，确保优化的风险管理。 Envelopes (包络线): 定义超买和超卖区域，精准识别反转机会，并根据市场走势动态调整。 Bull Power 和 Bear Power: 评估买家和卖家的力量，有助于预测潜在的市场趋势变化。 RSI (相对强弱指数): 测量动量并识别超买和超卖区域，使机器人在上涨或下跌市场中做出更精准的决策。 这些指标的组合由神经网络管理，以高度精准地调整进场和出场，并根据市场条件自动适应。 智能风险管理 Quant NAS10
