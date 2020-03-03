



推奨口座設定

タイムフレーム：M1 または M5

最大スプレッド：50

口座タイプ：Hedge（ヘッジ）

小数点桁数：1桁

推奨初期資金：500 USD

推奨ブローカー：Pepperstone、IC Markets Raw

Wall Street US30 は、US30（ダウ・ジョーンズ工業株価平均） 専用に設計された高性能トレードロボット（EA）です。

高速で頻繁に動く価格変動を利用し、スキャルピングに最適化されています。

EA は、以下の3つのモードを備えており、「false」を「true」に変更することで切り替えが可能です：

保守モード 標準モード 攻撃モード（高頻度取引 HFT 含む）

ブローカーのスプレッドに応じて微調整が必要な場合があります。

1. 高精度スキャルピング

微細な値動きを高速かつ正確に処理し、短期取引に最適。

2. 高度なテクニカル分析

複数の指標・価格パターン・アルゴリズムロジックを組み合わせ、最適なエントリー・エグジットを判断します。

3. スマートリスク管理

設定したリスク割合に基づき、ポジションサイズを自動調整。

急激な市場変動から資金を保護。

4. 完全自動売買

EA が取引を自動で開始・終了し、すべてのチャンスを逃しません。

5. 過去データによる深いバックテスト

さまざまな市場環境で広範囲にテストされ、安定性と有効性が確認されています。

6. 幅広い互換性

US30 を取り扱う多くのブローカーとプラットフォームで使用可能。

この EA は有名な Ryan Jones リスク管理モデル を採用し、口座の安定した成長を実現します。

主要要素：

リスク割合に基づくポジションサイズ

固定金額ではなく、口座残高の割合で計算。 動的調整

残高が増えるとポジションも増加し、減ると縮小。 連敗によるドローダウン抑制

1回の取引リスクを制限することで深い損失を防ぎます。 市場ボラティリティへの適応

不安定な相場では自動的にリスクを下げます。

スキャルピングのような高速戦略に最適です。

1. HFT — 高頻度取引モード

短時間で大量の注文を実行し、最小の値動きでも利益を狙います。

2. Hedger Order — ヘッジシステム

リスクや反転の兆候を検知すると、保護のために逆方向のポジションを開きます。

3. ニューラルネットワーク搭載

学習済み AI モデルが隠れた価格パターンを検出し、市場変化に適応します。

インジケーター 説明 用途 RSI 価格の勢いを測定 過買い/過売りのフィルター Envelopes 移動平均のバンド 価格の極値を特定 Predictor 価格方向の予測 トレンド確認 Bull/Bear Power 買い手/売り手の力 市場圧力の判断 Volatility ローソク足の変動幅 モメンタム評価 Buyer/Seller Pressure 売買圧力 反転や継続を検出 Neural Network 1 複雑パターン分析 戦略の中心ロジック Neural Network 2 方向性予測 主ネットワークの補強 Ryan Jones Ratio リスク管理式 ロット最適化

IC Markets

本物の ECN

スプレッド：0.8〜1.5

超高速約定（Equinix NY）

VPS 対応

低スリッページ

Pepperstone

ECN（Razor）

スプレッド：1.0〜2.0

低レイテンシ

VPS 連携可

FTMO（Prop ファーム）

ブローカーではない

優れた取引環境

管理された約定条件

Eightcap

ECN/STP

スプレッド：1.0〜2.5

高速約定

Global Prime

高透明性

公平なスプレッド

スキャルピングに最適

マーケットメーカー / Dealing Desk

高い固定スプレッド

再クオートや遅延

大きなスリッページ

リアル運用の前に：