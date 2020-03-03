Super Wall Street Index Us30
- エキスパート
- Tiago Oliveira Silva
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
推奨口座設定
-
タイムフレーム：M1 または M5
-
最大スプレッド：50
-
口座タイプ：Hedge（ヘッジ）
-
小数点桁数：1桁
-
推奨初期資金：500 USD
-
推奨ブローカー：Pepperstone、IC Markets Raw
Wall Street US30 は、US30（ダウ・ジョーンズ工業株価平均） 専用に設計された高性能トレードロボット（EA）です。
高速で頻繁に動く価格変動を利用し、スキャルピングに最適化されています。
EA は、以下の3つのモードを備えており、「false」を「true」に変更することで切り替えが可能です：
-
保守モード
-
標準モード
-
攻撃モード（高頻度取引 HFT 含む）
ブローカーのスプレッドに応じて微調整が必要な場合があります。Wall Street US30 の主な特徴
1. 高精度スキャルピング
微細な値動きを高速かつ正確に処理し、短期取引に最適。
2. 高度なテクニカル分析
複数の指標・価格パターン・アルゴリズムロジックを組み合わせ、最適なエントリー・エグジットを判断します。
3. スマートリスク管理
設定したリスク割合に基づき、ポジションサイズを自動調整。
急激な市場変動から資金を保護。
4. 完全自動売買
EA が取引を自動で開始・終了し、すべてのチャンスを逃しません。
5. 過去データによる深いバックテスト
さまざまな市場環境で広範囲にテストされ、安定性と有効性が確認されています。
6. 幅広い互換性
US30 を取り扱う多くのブローカーとプラットフォームで使用可能。リスク管理 — Ryan Jones メソッド
この EA は有名な Ryan Jones リスク管理モデル を採用し、口座の安定した成長を実現します。
主要要素：
-
リスク割合に基づくポジションサイズ
固定金額ではなく、口座残高の割合で計算。
-
動的調整
残高が増えるとポジションも増加し、減ると縮小。
-
連敗によるドローダウン抑制
1回の取引リスクを制限することで深い損失を防ぎます。
-
市場ボラティリティへの適応
不安定な相場では自動的にリスクを下げます。
スキャルピングのような高速戦略に最適です。EA の特別機能
1. HFT — 高頻度取引モード
短時間で大量の注文を実行し、最小の値動きでも利益を狙います。
2. Hedger Order — ヘッジシステム
リスクや反転の兆候を検知すると、保護のために逆方向のポジションを開きます。
3. ニューラルネットワーク搭載
学習済み AI モデルが隠れた価格パターンを検出し、市場変化に適応します。使用インジケーター
|インジケーター
|説明
|用途
|RSI
|価格の勢いを測定
|過買い/過売りのフィルター
|Envelopes
|移動平均のバンド
|価格の極値を特定
|Predictor
|価格方向の予測
|トレンド確認
|Bull/Bear Power
|買い手/売り手の力
|市場圧力の判断
|Volatility
|ローソク足の変動幅
|モメンタム評価
|Buyer/Seller Pressure
|売買圧力
|反転や継続を検出
|Neural Network 1
|複雑パターン分析
|戦略の中心ロジック
|Neural Network 2
|方向性予測
|主ネットワークの補強
|Ryan Jones Ratio
|リスク管理式
|ロット最適化
IC Markets
-
本物の ECN
-
スプレッド：0.8〜1.5
-
超高速約定（Equinix NY）
-
VPS 対応
-
低スリッページ
Pepperstone
-
ECN（Razor）
-
スプレッド：1.0〜2.0
-
低レイテンシ
-
VPS 連携可
FTMO（Prop ファーム）
-
ブローカーではない
-
優れた取引環境
-
管理された約定条件
Eightcap
-
ECN/STP
-
スプレッド：1.0〜2.5
-
高速約定
Global Prime
-
高透明性
-
公平なスプレッド
-
スキャルピングに最適
-
マーケットメーカー / Dealing Desk
-
高い固定スプレッド
-
再クオートや遅延
-
大きなスリッページ
リアル運用の前に：
-
ECN デモ口座で EA をテストすること
-
実際のレイテンシ・スプレッド・スリッページを確認
-
低レイテンシ VPS を使用すること