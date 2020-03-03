Super Wall Street Index Us30





권장 계정 설정

타임프레임: M1 또는 M5

최대 스프레드: 50

계정 유형: 헤지(Hedge)

호가 자릿수: 1

권장 예치금: 500 USD

권장 브로커: Pepperstone, IC Markets Raw

EA 개요

Wall Street US30은 US30 인덱스(다우존스 산업평균지수) 전용으로 설계된 고급 트레이딩 로봇(EA)입니다.

스캘핑에 최적화되어 있으며, 빠르고 빈번한 가격 움직임을 활용합니다.

EA는 다음의 3가지 모드를 지원하며, 파라미터에서 “false” → “true” 로 변경하여 활성화할 수 있습니다:

보수적 모드

중간 위험 모드

공격적 모드 (고빈도 거래 포함)

브로커의 최대 스프레드에 따라 소폭 조정이 필요할 수 있습니다.

1. 고정밀 스캘핑

미세한 가격 변동을 초고속으로 처리하여 단기 매매에 최적화.

2. 고급 기술적 분석

여러 지표·가격 패턴·알고리즘 논리를 결합하여 최적의 진입 및 청산 지점을 탐지.

3. 지능형 리스크 관리

설정된 위험 퍼센트에 따라 자동으로 포지션 크기 계산 → 급격한 시장 변동으로부터 계좌 보호.

4. 완전 자동 매매

트레이더 개입 없이 자동으로 포지션을 여닫아 모든 기회를 포착.

5. 광범위한 백테스트

다양한 시장 조건에서 안정성과 신뢰성 검증 완료.

6. 높은 호환성

US30을 제공하는 대부분의 브로커 및 플랫폼에서 사용 가능.

EA는 유명한 Ryan Jones 리스크 매니지먼트 방식을 사용하여 계좌의 안정성과 지속적인 성장을 유도합니다.

핵심 요소:

포지션 크기는 ‘고정 금액’이 아니라 계좌 잔액 비율 기반

계좌가 증가하면 포지션도 증가, 감소하면 자동 축소

손실 연속 시 위험 제한 → 깊은 드로우다운 방지

시장 변동성 증가 시 자동으로 리스크 축소

스캘핑과 같은 초단기 전략에 이상적입니다.

1. HFT – 고빈도 모드

극도로 짧은 시간 동안 여러 포지션을 빠르게 실행.

2. 헤지 오더 시스템

리스크 대응 또는 추세 반전 가능성 시 반대 포지션 자동 실행.

3. 신경망(Neural Network)

훈련된 딥러닝 모델이 숨겨진 가격 패턴을 분석하고 시장 변화에 적응.

지표 설명 사용 목적 RSI 가격 움직임의 강도 측정 과매수/과매도 필터 Envelopes 이동평균을 기준으로 한 밴드 극단 영역 탐지 Predictor 가격 방향 예측 추세 확인 Bull/Bear Power 매수·매도 세력 강도 시장 압력 확인 Volatility 캔들 변동 폭 시장 활력도 평가 Buyer/Seller Pressure 매수·매도 압력 반전 포인트 탐지 Neural Network 1 복합 패턴 분석 전략 핵심 로직 Neural Network 2 방향 예측 1번 네트워크 보조 Ryan Jones Ratio 리스크 관리 공식 포지션 최적화

IC Markets

ECN 환경

스프레드: 0.8–1.5

초고속 체결 (Equinix NY)

VPS 제공

매우 낮은 슬리피지

Pepperstone

ECN (Razor 계정)

스프레드: 1.0–2.0

낮은 지연 시간

VPS 통합 지원

FTMO (Prop Firm)

브로커 아님

우수한 거래 조건

통제된 체결 환경

Eightcap

ECN/STP

스프레드: 1.0–2.5

빠른 체결

Global Prime

뛰어난 투명성

공정한 스프레드

스캘핑에 적합

마켓 메이커 / 딜링 데스크

높은 고정 스프레드

리콰트 및 체결 지연

높은 슬리피지

라이브 계정 사용 전 반드시 다음을 수행하세요: