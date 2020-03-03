Super Wall Street Index Us30
- Эксперты
- Tiago Oliveira Silva
- Версия: 1.0
- Активации: 10
счёта
Таймфрейм: M1 или M5
Максимальный спрэд: 50
Тип счёта: Hedge
Цифры котировок: 1
Рекомендуемый депозит: 500 USD
Рекомендуемые брокеры: Pepperstone, IC Markets Raw
Wall Street US30 — это продвинутый торговый робот (Expert Advisor), разработанный специально для торговли индексом US30 (Dow Jones Industrial Average).
Он оптимизирован для скальпинга, используя быстрые и частые колебания цены.
Советник предлагает три режима работы, которые можно включать, изменяя параметр «false» на «true»:
Консервативный режим
Умеренный режим
Агрессивный режим (включая высокочастотную торговлю)
Небольшие настройки могут потребоваться в зависимости от максимального спрэда вашего брокера.Основные особенности Wall Street US30
1. Высокоточный скальпинг
Точная и быстрая обработка микро-движений цены, что идеально подходит для краткосрочной торговли.
2. Расширенный технический анализ
Комбинирует индикаторы, паттерны цены и сложную алгоритмическую логику для поиска наиболее выгодных точек входа и выхода.
3. Умное управление рисками
Автоматически регулирует размер позиции в зависимости от выбранного процента риска, защищая капитал от резких движений рынка.
4. Полная автоматизация торговли
Советник открывает и закрывает сделки без участия трейдера, обеспечивая своевременное использование всех торговых возможностей.
5. Глубокое тестирование на истории
Прошёл расширенное тестирование в различных рыночных условиях, что подтверждает его стабильность и эффективность.
6. Широкая совместимость
Поддерживается различными брокерами и платформами, где доступен инструмент US30.Управление рисками — Метод Райана Джонса
Робот использует известную методику управления капиталом Ryan Jones Risk Management, обеспечивающую стабильность и рост счёта.
Основные элементы:
1. Размер позиции основан на риске
Не фиксированная сумма, а процент от текущего баланса счёта.
2. Динамическая корректировка
При росте счёта объём позиций увеличивается; при снижении — уменьшается.
3. Защита от серии убыточных сделок
Ограничение риска на сделку предотвращает глубокие просадки.
4. Адаптация к рыночной волатильности
При нестабильности рынок учитывается автоматически, снижая риски.
Эта модель идеально подходит для скоростных стратегий, таких как скальпинг.Специальные функции робота
1. HFT — режим высокочастотной торговли
Позволяет выполнять большое количество сделок за короткое время, используя минимальные ценовые колебания.
2. Hedger Order — система хеджирования
Робот открывает защитные обратные позиции при обнаружении риска или возможного разворота.
3. Нейронная сеть
Используются обученные нейросетевые модели для выявления скрытых ценовых паттернов и адаптации к изменениям рынка.Используемые индикаторы
|Индикатор
|Описание
|Применение
|RSI
|Измеряет силу движения цены
|Фильтрация покупок в перекупленности и продаж в перепроданности
|Envelopes
|Диапазоны вокруг скользящей
|Определение экстремумов цены
|Predictor
|Прогноз направления цены
|Подтверждение направления тренда
|Bull/Bear Power
|Сила покупателей/продавцов
|Определение давления рынка
|Volatility
|Диапазон свечи
|Оценка силы движения
|Buyer/Seller Pressure
|Давление покупателей/продавцов
|Поиск разворотов и продолжений
|Neural Network 1
|Анализ сложных паттернов
|Основная логика стратегии
|Neural Network 2
|Прогноз направления цены
|Подтверждение решения первой нейросети
|Ryan Jones Ratio
|Формула управления риском
|Оптимизация размера позиции
IC Markets
Истинный ECN
Спред: 0.8–1.5
Молниеносное исполнение (Equinix NY)
VPS доступна
Низкий проскальзывание
Pepperstone
ECN (Razor)
Спред: 1.0–2.0
Низкая задержка
Интеграция с VPS
FTMO (prop-фирма)
Не брокер
Отличные торговые условия
Контролируемая среда исполнения
Eightcap
ECN/STP
Спред: 1.0–2.5
Быстрое исполнение
Global Prime
Высокая прозрачность
Справедливые спреды
Отлично подходит для скальпинга
Избегайте:
Market Makers / Dealing Desk
Высокие фиксированные спреды
Реквоты и задержки
Высокое проскальзывание
Перед реальной торговлей:
Протестируйте робота на демо ECN счёте
Оцените латентность, реальный спрэд и проскальзывание
Используйте VPS с минимальной задержкой