Super Wall Street Index Us30

WALL STREET INDEX US30

 счёта

  • Таймфрейм: M1 или M5

  • Максимальный спрэд: 50

  • Тип счёта: Hedge

  • Цифры котировок: 1

  • Рекомендуемый депозит: 500 USD

  • Рекомендуемые брокеры: Pepperstone, IC Markets Raw

Обзор Expert Advisor

Wall Street US30 — это продвинутый торговый робот (Expert Advisor), разработанный специально для торговли индексом US30 (Dow Jones Industrial Average).
Он оптимизирован для скальпинга, используя быстрые и частые колебания цены.

Советник предлагает три режима работы, которые можно включать, изменяя параметр «false» на «true»:

  • Консервативный режим

  • Умеренный режим

  • Агрессивный режим (включая высокочастотную торговлю)

Небольшие настройки могут потребоваться в зависимости от максимального спрэда вашего брокера.

Основные особенности Wall Street US30

1. Высокоточный скальпинг

Точная и быстрая обработка микро-движений цены, что идеально подходит для краткосрочной торговли.

2. Расширенный технический анализ

Комбинирует индикаторы, паттерны цены и сложную алгоритмическую логику для поиска наиболее выгодных точек входа и выхода.

3. Умное управление рисками

Автоматически регулирует размер позиции в зависимости от выбранного процента риска, защищая капитал от резких движений рынка.

4. Полная автоматизация торговли

Советник открывает и закрывает сделки без участия трейдера, обеспечивая своевременное использование всех торговых возможностей.

5. Глубокое тестирование на истории

Прошёл расширенное тестирование в различных рыночных условиях, что подтверждает его стабильность и эффективность.

6. Широкая совместимость

Поддерживается различными брокерами и платформами, где доступен инструмент US30.

Управление рисками — Метод Райана Джонса

Робот использует известную методику управления капиталом Ryan Jones Risk Management, обеспечивающую стабильность и рост счёта.

Основные элементы:

1. Размер позиции основан на риске

Не фиксированная сумма, а процент от текущего баланса счёта.

2. Динамическая корректировка

При росте счёта объём позиций увеличивается; при снижении — уменьшается.

3. Защита от серии убыточных сделок

Ограничение риска на сделку предотвращает глубокие просадки.

4. Адаптация к рыночной волатильности

При нестабильности рынок учитывается автоматически, снижая риски.

Эта модель идеально подходит для скоростных стратегий, таких как скальпинг.

Специальные функции робота

1. HFT — режим высокочастотной торговли

Позволяет выполнять большое количество сделок за короткое время, используя минимальные ценовые колебания.

2. Hedger Order — система хеджирования

Робот открывает защитные обратные позиции при обнаружении риска или возможного разворота.

3. Нейронная сеть

Используются обученные нейросетевые модели для выявления скрытых ценовых паттернов и адаптации к изменениям рынка.

Используемые индикаторы
Индикатор Описание Применение
RSI Измеряет силу движения цены Фильтрация покупок в перекупленности и продаж в перепроданности
Envelopes Диапазоны вокруг скользящей Определение экстремумов цены
Predictor Прогноз направления цены Подтверждение направления тренда
Bull/Bear Power Сила покупателей/продавцов Определение давления рынка
Volatility Диапазон свечи Оценка силы движения
Buyer/Seller Pressure Давление покупателей/продавцов Поиск разворотов и продолжений
Neural Network 1 Анализ сложных паттернов Основная логика стратегии
Neural Network 2 Прогноз направления цены Подтверждение решения первой нейросети
Ryan Jones Ratio Формула управления риском Оптимизация размера позиции
Лучшие брокеры для скальпинга на US30

IC Markets

  • Истинный ECN

  • Спред: 0.8–1.5

  • Молниеносное исполнение (Equinix NY)

  • VPS доступна

  • Низкий проскальзывание

Pepperstone

  • ECN (Razor)

  • Спред: 1.0–2.0

  • Низкая задержка

  • Интеграция с VPS

FTMO (prop-фирма)

  • Не брокер

  • Отличные торговые условия

  • Контролируемая среда исполнения

Eightcap

  • ECN/STP

  • Спред: 1.0–2.5

  • Быстрое исполнение

Global Prime

  • Высокая прозрачность

  • Справедливые спреды

  • Отлично подходит для скальпинга

Избегайте:

  • Market Makers / Dealing Desk

  • Высокие фиксированные спреды

  • Реквоты и задержки

  • Высокое проскальзывание

Финальная рекомендация

Перед реальной торговлей:

  1. Протестируйте робота на демо ECN счёте

  2. Оцените латентность, реальный спрэд и проскальзывание

  3. Используйте VPS с минимальной задержкой

