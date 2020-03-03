Super Wall Street Index Us30

WALL STREET INDEX US30

счёта

Таймфрейм: M1 или M5

Максимальный спрэд: 50

Тип счёта: Hedge

Цифры котировок: 1

Рекомендуемый депозит: 500 USD

Рекомендуемые брокеры: Pepperstone, IC Markets Raw

Обзор Expert Advisor

Wall Street US30 — это продвинутый торговый робот (Expert Advisor), разработанный специально для торговли индексом US30 (Dow Jones Industrial Average).

Он оптимизирован для скальпинга, используя быстрые и частые колебания цены.

Советник предлагает три режима работы, которые можно включать, изменяя параметр «false» на «true»:

Консервативный режим

Умеренный режим

Агрессивный режим (включая высокочастотную торговлю)

Небольшие настройки могут потребоваться в зависимости от максимального спрэда вашего брокера.

1. Высокоточный скальпинг

Основные особенности Wall Street US30

Точная и быстрая обработка микро-движений цены, что идеально подходит для краткосрочной торговли.

2. Расширенный технический анализ

Комбинирует индикаторы, паттерны цены и сложную алгоритмическую логику для поиска наиболее выгодных точек входа и выхода.

3. Умное управление рисками

Автоматически регулирует размер позиции в зависимости от выбранного процента риска, защищая капитал от резких движений рынка.

4. Полная автоматизация торговли

Советник открывает и закрывает сделки без участия трейдера, обеспечивая своевременное использование всех торговых возможностей.

5. Глубокое тестирование на истории

Прошёл расширенное тестирование в различных рыночных условиях, что подтверждает его стабильность и эффективность.

6. Широкая совместимость

Поддерживается различными брокерами и платформами, где доступен инструмент US30.

Управление рисками — Метод Райана Джонса

Робот использует известную методику управления капиталом Ryan Jones Risk Management, обеспечивающую стабильность и рост счёта.

Основные элементы:

1. Размер позиции основан на риске

Не фиксированная сумма, а процент от текущего баланса счёта.

2. Динамическая корректировка

При росте счёта объём позиций увеличивается; при снижении — уменьшается.

3. Защита от серии убыточных сделок

Ограничение риска на сделку предотвращает глубокие просадки.

4. Адаптация к рыночной волатильности

При нестабильности рынок учитывается автоматически, снижая риски.

Эта модель идеально подходит для скоростных стратегий, таких как скальпинг.

1. HFT — режим высокочастотной торговли

Специальные функции робота

Позволяет выполнять большое количество сделок за короткое время, используя минимальные ценовые колебания.

2. Hedger Order — система хеджирования

Робот открывает защитные обратные позиции при обнаружении риска или возможного разворота.

3. Нейронная сеть

Используются обученные нейросетевые модели для выявления скрытых ценовых паттернов и адаптации к изменениям рынка.

Индикатор Описание Применение RSI Измеряет силу движения цены Фильтрация покупок в перекупленности и продаж в перепроданности Envelopes Диапазоны вокруг скользящей Определение экстремумов цены Predictor Прогноз направления цены Подтверждение направления тренда Bull/Bear Power Сила покупателей/продавцов Определение давления рынка Volatility Диапазон свечи Оценка силы движения Buyer/Seller Pressure Давление покупателей/продавцов Поиск разворотов и продолжений Neural Network 1 Анализ сложных паттернов Основная логика стратегии Neural Network 2 Прогноз направления цены Подтверждение решения первой нейросети Ryan Jones Ratio Формула управления риском Оптимизация размера позиции

IC Markets

Истинный ECN

Спред: 0.8–1.5

Молниеносное исполнение (Equinix NY)

VPS доступна

Низкий проскальзывание

Pepperstone

ECN (Razor)

Спред: 1.0–2.0

Низкая задержка

Интеграция с VPS

FTMO (prop-фирма)

Не брокер

Отличные торговые условия

Контролируемая среда исполнения

Eightcap

ECN/STP

Спред: 1.0–2.5

Быстрое исполнение

Global Prime

Высокая прозрачность

Справедливые спреды

Отлично подходит для скальпинга

Избегайте:

Market Makers / Dealing Desk

Высокие фиксированные спреды

Реквоты и задержки

Высокое проскальзывание

