Super Wall Street Index Us30

WALL STREET INDEX US30


Recomendações de Conta e Configurações

  • Time Frames indicados: M1 ou M5

  • Spread máximo recomendado: 50

  • Tipo de conta: Hedge

  • Número de dígitos: 1

  • Depósito inicial sugerido: 500 USD

  • Corretoras recomendadas: Pepperstone, IC Markets Raw

Descrição Geral do Expert Advisor

O Wall Street US30 é um Expert Advisor avançado, desenvolvido especificamente para operar o índice US30 (Dow Jones Industrial Average).
Ele foi projetado para estratégias de scalping e operações de curto prazo, aproveitando movimentos rápidos e frequentes do mercado.

O EA oferece três modos operacionais distintos. Basta alternar as opções de “false” para “true” conforme o perfil desejado:

  • Modo conservador

  • Modo moderado

  • Modo agressivo (incluindo operação de alta frequência)

Cada modo possui parâmetros pré-otimizados para auxiliar nas escolhas do usuário.
Atenção: Ajustes podem ser necessários conforme o spread máximo da corretora escolhida.

Principais Características do Wall Street US30

1. Estratégia de Scalping

Projetado para analisar micro-movimentos de preço e executar operações rápidas, com alta precisão e baixa latência.

2. Análise Técnica Avançada

Utiliza múltiplos indicadores, padrões de preço e lógica combinada para identificar entradas e saídas de maior probabilidade.

3. Gestão de Risco Inteligente

O EA ajusta automaticamente o tamanho das posições com base no risco configurado pelo usuário, protegendo o capital em cenários desfavoráveis.

4. Execução 100% Automatizada

Opera integralmente sem intervenção manual, garantindo que todas as oportunidades identificadas sejam executadas no momento ideal.

5. Backtesting Extensivo

Foi amplamente testado em dados históricos com diferentes condições de mercado, garantindo maior confiabilidade operacional.

6. Compatibilidade Ampliada

Pode ser utilizado em várias corretoras que suportem MetaTrader e o formato do índice US30, desde que compatíveis com as especificações do EA.

Gerenciamento de Risco – Método Ryan Jones

O Expert incorpora princípios do gerenciamento de risco desenvolvido por Ryan Jones, um dos modelos mais conhecidos para proteção de capital.

Principais elementos aplicados:

1. Risco por Operação

Define o tamanho da posição como uma porcentagem do capital total, ao invés de um valor fixo.

2. Ajuste Dinâmico

A posição aumenta quando a conta cresce e diminui em períodos de queda, preservando a consistência.

3. Proteção Contra Perdas Sequenciais

Manter o risco fixado por percentual evita quedas bruscas em séries de perdas.

4. Adaptação às Condições do Mercado

Quando o mercado está mais volátil ou desfavorável, o sistema reduz automaticamente a exposição.

Esse gerenciamento torna o Expert mais seguro e adequado para estratégias rápidas como scalping.

Funções Especiais do Expert Advisor

1. Função HFT – High-Frequency Trading

Permite execução extremamente rápida, capturando microvariações do preço em curtos intervalos.
Ideal para condições de alta liquidez e movimentos rápidos.

2. Função Hedger Order

Abre posições de proteção quando o EA identifica risco elevado ou possibilidade de reversão.
Reduz a exposição líquida e suaviza impactos negativos de movimentos bruscos.

3. Rede Neural (Neural Network)

O EA emprega redes neurais treinadas para identificar padrões avançados nos dados históricos e condições de preço.
Elas ajudam a:

  • reconhecer tendências emergentes

  • ajustar a estratégia

  • aumentar a assertividade das decisões

As redes neurais também incorporam o gerenciamento Ratio de Ryan Jones para otimizar o tamanho das posições.

Indicadores Utilizados na Estratégia
Indicador Descrição Uso na Estratégia
RSI Mede força e velocidade do preço Evitar compras em sobrecompra e vendas em sobrevenda
Envelopes Bandas calculadas em torno da média Identificação de extremos e possíveis reversões
Predictor Indicador de previsão Confirmação de direção e tendência
Bull/Bear Power Mede força de compradores e vendedores Confirma entradas e possíveis reversões
Volatilidade de Candle Mede amplitude e variações Auxilia no ajuste de posições e identificação de movimentos fortes
Pressão de Compradores/Vendedores Avalia força do mercado por candle Detecta continuação ou reversão
Rede Neural 1 Analisa padrões complexos Base da estratégia e combinação de dados
Rede Neural 2 Previsão de direção Confirma sinais dos demais indicadores
Ratio de Ryan Jones Gestão de risco adaptativa Ajuste de tamanho de posição baseado em risco
Corretoras Adequadas para Scalping do US30

IC Markets

  • Tipo: ECN

  • Spread médio US30: 0.8–1.5

  • Execução rápida (Equinix NY)

  • VPS disponível

  • Baixo slippage

Pepperstone

  • Tipo: ECN (Razor)

  • Spread: 1.0–2.0

  • Baixa latência

  • Boa integração com VPS

FTMO (conta alavancada para desafios)

  • Empresa Proprietária

  • Ambiente com spreads controlados

  • Ideal para testes com risco limitado

Eightcap

  • Tipo: ECN/STP

  • Spread: 1.0–2.5

  • Execução rápida

  • Compatível com MT5, TradingView e VPS

Global Prime

  • Alta transparência

  • Spreads competitivos

  • Excelente para scalping

Corretoras a evitar

  • Modelos Dealing Desk / Market Maker

  • Spreads fixos altos

  • Execução manual

  • Slippage elevado e requotes frequentes

Dica Final

Antes de operar em conta real:

  1. Teste a corretora em conta demo ECN

  2. Avalie spread real, latência e slippage

  3. Utilize uma VPS de baixa latência para melhor desempenho do EA

