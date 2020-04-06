Capital Maker Pro

💼 Capital Maker Pro – Robot de Trading de Tendencias y Martingala con Bajo Riesgo

Capital Maker Pro es un sistema de trading completamente automatizado que combina la detección inteligente de tendencias con una estructura de martingala controlada, diseñada para minimizar el riesgo y maximizar la eficiencia en la gestión del capital.

El EA analiza el mercado barra a barra, identificando oportunidades de entrada tanto en compras como en ventas según la dirección de la tendencia, la fuerza del movimiento y la acción del precio reciente.

⚙️ Características Principales

  • Entrada Automática Barra a Barra
    El robot analiza cada nueva vela para determinar la dirección predominante del mercado y abrir operaciones alineadas con la tendencia.

  • Sistema de Recuperación Inteligente (Modo Martingala Controlada)
    En caso de movimientos en contra, el EA aplica una martingala progresiva y limitada que busca equilibrar pérdidas previas sin comprometer el capital total.

  • Gestión de Riesgo Avanzada
    Cada operación está protegida mediante control de número máximo de órdenes, límites diarios de operación, y cálculo dinámico de lotes.
    Incluye cierre global al alcanzar beneficio o pérdida máxima diaria.

  • Análisis de Tendencia y Sentimiento
    Basado en medias móviles y RSI, el EA identifica el impulso dominante del mercado antes de tomar decisiones de entrada, evitando operar contra la tendencia principal.

  • Configuración por Símbolo
    Cada par de divisas puede tener sus propios parámetros personalizados de TakeProfit , PipStep y Multiplier , garantizando una optimización específica por instrumento.

  • Lote Automático o Fijo
    El usuario puede elegir entre un tamaño de lote fijo o un cálculo automático según balance, ideal para todo tipo de cuentas.

  • Protección Anticonflicto de Pares
    El EA evita abrir operaciones simultáneas en pares correlacionados, reduciendo la exposición cruzada.

  • Licencia y Protección Integrada
    Incluye validación interna del nombre o ID de usuario para versiones privadas o comerciales.

📊 Modo de Operación

  1. En cada nueva barra, el EA analiza la acción del precio, la tendencia técnica y el contexto del mercado.

  2. Si detecta una oportunidad, abre una posición en la dirección de la tendencia.

  3. Si el precio se mueve en contra, el EA activa su modo de recuperación añadiendo operaciones progresivas con martingala controlada.

  4. Cuando el conjunto de operaciones alcanza el beneficio objetivo configurado ( TakeProfit ), se cierran todas las posiciones.

⚖️ Ventajas de Capital Maker Pro

✅ Entrada basada en la acción del precio y dirección de tendencia
✅ Martingala con control de riesgo incorporado
✅ Configuración dinámica por símbolo
✅ Gestión automática del tamaño de lote
✅ Protección ante pares correlacionados
✅ Optimizado para ejecución rápida y segura

🧩 Parámetros Principales

  • TakeProfit – Beneficio objetivo por ciclo.

  • PipStep – Distancia entre órdenes consecutivas.

  • Multiplier – Factor de incremento del lote.

  • MaxOrders – Número máximo de órdenes activas.

  • DailyLimit – Límite diario de operaciones.

  • MagicNumber – Identificador único del EA.

    🧾 Aviso Importante

    • Este EA no garantiza ganancias ni elimina el riesgo de pérdida.

    • Antes de usarlo en una cuenta real, se recomienda realizar pruebas en cuenta demo y ajustar los parámetros según su tolerancia al riesgo.

    • Capital Maker Pro está diseñado para automatizar la ejecución y gestión de operaciones, pero la responsabilidad final del uso y configuración recae en el usuario.

    🚀 Conclusión

    Capital Maker Pro es un sistema robusto y flexible que combina análisis de tendencia, acción del precio y una martingala controlada para ofrecer un estilo de trading automático de bajo riesgo y alta eficiencia operativa.

    Ideal para traders que buscan un equilibrio entre rendimiento, control y automatización profesional.



