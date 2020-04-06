Milos v3.2 es un robot avanzado de seguimiento de tendencias diseñado en torno a la lógica de Ruptura de Estructura (BOS) y la confirmación de entrada multicapa.

Diseñado para ofrecer precisión y solidez, Milos detecta máximos y mínimos estructurales, identifica la dirección válida de la tendencia y ejecuta operaciones solo cuando el mercado confirma su fortaleza mediante un evento BOS limpio.

Una vez en una tendencia válida, Milos abre una posición primaria en la primera ruptura del BOS. Si el precio retrocede sin violar la estructura general, el EA ejecuta una segunda entrada inteligente en el nivel de retroceso del 50%, lo que permite una mayor participación en la tendencia, manteniendo el riesgo controlado.

El EA utiliza numeración mágica automática, funciona en todos los brokers de dígitos y cumple totalmente con los requisitos de validación de MQL Market.

Ideal para operadores que desean un algoritmo limpio, basado en la estructura, que siga el flujo del mercado sin repintar y sin indicadores innecesarios.

A continuación se muestra una lista estructurada y profesional de todas las entradas típicas para Milos v3.2.

Si su EA tiene entradas adicionales, dígamelo y adaptaré la descripción exactamente.

Parámetros Generales

Auto Magic Number

Genera automáticamente un número mágico único para cada combinación de gráfico/símbolo.

Número Mágico (si el modo manual está activado)

Permite anular manualmente el número mágico (opcional).

Comentarios

Establece la etiqueta de comentarios de la operación para todas las órdenes colocadas por el EA.

Ajustes de tendencia y estructura

Swing Look back

Número de barras utilizadas para detectar estructuras HH, HL, LH, LL.

Utilizar BOS Trading

Activa la lógica de entrada basada en BOS (verdadero/falso).

BreakBufferPoints

Pequeño buffer de precio para confirmar la ruptura limpia de la estructura y evitar falsos disparos BOS.

Ajustes de entrada

UseSecondEntry

Activa la lógica de entrada del segundo retroceso del 50%.

Porcentaje de retroceso (por defecto 50)

Porcentaje de retroceso requerido después del BOS inicial para activar la segunda operación.

Diferencial máximo

Diferencial máximo permitido para permitir la apertura de una operación.

Deslizamiento

Deslizamiento aceptable en puntos para la ejecución de la orden.

Gestión del dinero

Modo de tamaño de lote

Fijo

Auto

Basado en el riesgo

Fijo Lotes

Tamaño de lote utilizado cuando LotSizeMode = Fixed.

Porcentaje de riesgo

Porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar por operación cuando se está en modo basado en riesgo.

Riesgo ATR

Stop Loss y Take Profit

Utilizar Stop Loss

Activar/desactivar stop loss.

Stop Loss

Distancia de stop loss en pip

ATR y Swing SL

Utilizar Take Profit

Activar/desactivar la toma de beneficios.

Toma de beneficios

Distancia de Take Profit en Pips

TSL_Activar

Activa la funcionalidad de trailing stop.

TSL_Pips y ATR

Distancia en puntos para el movimiento del trailing stop.

Punto de equilibrio

Filtros

UseTimeFilter

Activa la negociación sólo durante las horas especificadas.

HoraInicio / HoraFin

Ventana de negociación.

Usar filtro de mercado

Elija entre Nueva York, Londres y Tokio

Filtros de tendencias

Confluencia de plazos superiores

Ajustes visuales

Mostrar HUD

Activa/desactiva el panel de información en pantalla.

HUD_Color / HUD_Corner

Personalización para la pantalla.

DrawStructureLines

Muestra las líneas HH, HL, LL, LH y los marcadores BOS en el gráfico.







