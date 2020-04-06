Milos EA
- Asesores Expertos
- Garner Edward Bennie
- Versión: 3.20
- Activaciones: 5
Milos v3.2 es un robot avanzado de seguimiento de tendencias diseñado en torno a la lógica de Ruptura de Estructura (BOS) y la confirmación de entrada multicapa.
Diseñado para ofrecer precisión y solidez, Milos detecta máximos y mínimos estructurales, identifica la dirección válida de la tendencia y ejecuta operaciones solo cuando el mercado confirma su fortaleza mediante un evento BOS limpio.
Una vez en una tendencia válida, Milos abre una posición primaria en la primera ruptura del BOS. Si el precio retrocede sin violar la estructura general, el EA ejecuta una segunda entrada inteligente en el nivel de retroceso del 50%, lo que permite una mayor participación en la tendencia, manteniendo el riesgo controlado.
El EA utiliza numeración mágica automática, funciona en todos los brokers de dígitos y cumple totalmente con los requisitos de validación de MQL Market.
Ideal para operadores que desean un algoritmo limpio, basado en la estructura, que siga el flujo del mercado sin repintar y sin indicadores innecesarios.Parámetros de Entrada (Descripciones)
A continuación se muestra una lista estructurada y profesional de todas las entradas típicas para Milos v3.2.
Parámetros Generales
Auto Magic Number
Genera automáticamente un número mágico único para cada combinación de gráfico/símbolo.
Número Mágico (si el modo manual está activado)
Permite anular manualmente el número mágico (opcional).
Comentarios
Establece la etiqueta de comentarios de la operación para todas las órdenes colocadas por el EA.
Ajustes de tendencia y estructura
Swing Look back
Número de barras utilizadas para detectar estructuras HH, HL, LH, LL.
Utilizar BOS Trading
Activa la lógica de entrada basada en BOS (verdadero/falso).
BreakBufferPoints
Pequeño buffer de precio para confirmar la ruptura limpia de la estructura y evitar falsos disparos BOS.
Ajustes de entrada
UseSecondEntry
Activa la lógica de entrada del segundo retroceso del 50%.
Porcentaje de retroceso (por defecto 50)
Porcentaje de retroceso requerido después del BOS inicial para activar la segunda operación.
Diferencial máximo
Diferencial máximo permitido para permitir la apertura de una operación.
Deslizamiento
Deslizamiento aceptable en puntos para la ejecución de la orden.
Gestión del dinero
Modo de tamaño de lote
-
Fijo
-
Auto
-
Basado en el riesgo
Fijo Lotes
Tamaño de lote utilizado cuando LotSizeMode = Fixed.
Porcentaje de riesgo
Porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar por operación cuando se está en modo basado en riesgo.
Riesgo ATR
Stop Loss y Take Profit
Utilizar Stop Loss
Activar/desactivar stop loss.
Stop Loss
Distancia de stop loss en pip
ATR y Swing SL
Utilizar Take Profit
Activar/desactivar la toma de beneficios.
Toma de beneficios
Distancia de Take Profit en Pips
TSL_Activar
Activa la funcionalidad de trailing stop.
TSL_Pips y ATR
Distancia en puntos para el movimiento del trailing stop.
Punto de equilibrio
Filtros
UseTimeFilter
Activa la negociación sólo durante las horas especificadas.
HoraInicio / HoraFin
Ventana de negociación.
Usar filtro de mercado
Elija entre Nueva York, Londres y Tokio
Filtros de tendencias
Confluencia de plazos superiores
Ajustes visuales
Mostrar HUD
Activa/desactiva el panel de información en pantalla.
HUD_Color / HUD_Corner
Personalización para la pantalla.
DrawStructureLines
Muestra las líneas HH, HL, LL, LH y los marcadores BOS en el gráfico.