Trande Candle MT4

Vela de Tendencia — Indicador de Lectura Instantánea de Tendencias

El indicador Vela de Tendencia colorea automáticamente las velas de su gráfico, convirtiendo un análisis complejo en una imagen visualmente comprensible. Determine al instante la fuerza y ​​la dirección del mercado: verde para una tendencia alcista, rojo para una tendencia bajista y gris para una fase neutra. La herramienta se basa en la sincronización de dos filtros adaptativos, lo que proporciona señales claras sin ruido innecesario.

Beneficios Clave

Visualización instantánea de tendencias: La dirección del mercado se determina de un vistazo.

Algoritmo de No Repintado: La señal se fija al cierre de la vela y no cambia en el futuro, lo que garantiza un análisis honesto de los datos históricos y una operativa fiable.

Filtrado dual de señales: Los filtros rápidos y lentos trabajan juntos para filtrar movimientos falsos y destacar condiciones de tendencia de alta calidad.

Conjunto completo de alertas: Reciba notificaciones de inversión de tendencia mediante ventanas emergentes, notificaciones push en su dispositivo móvil, correo electrónico o alertas sonoras.

Versatilidad: El indicador funciona en todos los instrumentos financieros y marcos temporales.

¿Para quién está diseñado Vela de Tendencia?

Para traders que valoran la velocidad y la facilidad para tomar decisiones.

Para principiantes que desean aprender rápidamente a identificar tendencias.

Para traders experimentados que buscan un filtro fiable para confirmar sus estrategias.

Recomendación de marco temporal
Para lograr el mejor equilibrio entre reactividad y fiabilidad de la señal, recomendamos utilizar un marco temporal de H1 o superior. En estos marcos temporales, el indicador filtra con mayor eficacia el ruido del mercado e identifica con precisión los movimientos de tendencia estables.

Cómo empezar

Instala el indicador en el gráfico.

Configura los periodos de filtro según tus preferencias (la configuración predeterminada de 5/20 ya está optimizada).

Habilita los tipos de alerta que desees.

Monitorea el color de las velas para identificar tendencias y recibir señales oportunas.

Oferta especial de lanzamiento
El precio inicial para los primeros 50 compradores es de 49 $. Una vez alcanzado este límite, el precio del producto aumentará. Esta es tu oportunidad de adquirir una herramienta premium de análisis de tendencias a un precio especial de lanzamiento.

Nota importante
Todos los compradores recibirán una actualización gratuita a la versión 2.0, que incluirá herramientas de análisis adicionales.

Otros productos de este autor
Economic Calendar AS
Alexandr Saprykin
Utilidades
Esta utilidad muestra noticias económicas directamente en el gráfico. Indica los próximos eventos, el tiempo restante hasta su publicación, su importancia y envía notificaciones. Para: Para traders que siguen las noticias económicas Para quienes operan con base en las noticias Para traders que desean recibir alertas oportunas Para usuarios que necesitan un calendario simple e intuitivo directamente en el gráfico Características clave Panel de noticias: muestra el evento económico más cerc
FREE
Engulfing Pattern Scanner MT4
Alexandr Saprykin
Indicadores
Version 4.4 Un indicador profesional para detectar el Patrón Envolvente con un sistema de confirmación flexible en marcos temporales más cortos. Características principales: Configuración flexible de marcos temporales Marcos temporales inferiores totalmente personalizables para la confirmación Se puede utilizar cualquier combinación: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc. Apto para cualquier estilo y estrategia de trading Confirmación de señales de tres niveles Confirmación débil (marco te
Smart Pivot Points MT4
Alexandr Saprykin
Indicadores
Puntos Pivote Inteligentes para MetaTrader 4: Niveles Claros para un Trading Inteligente Puntos Pivote Inteligentes es un indicador profesional para MetaTrader 4 que calcula y muestra automáticamente un conjunto completo de niveles clave de trading en el gráfico. Transforma el caos de la acción del precio en un mapa claro y estructurado, que destaca el soporte, la resistencia, el equilibrio del precio y las posibles zonas objetivo. Diseñada para traders que valoran la claridad, la herramienta f
Engulfing Pattern Scanner
Alexandr Saprykin
Indicadores
Versión 4.4 Indicador profesional para detectar patrones de velas envolventes con confirmación multitemporal. Características principales: Configuración flexible de marcos temporales Marcos temporales inferiores totalmente personalizables para la confirmación Utilice cualquier combinación: M1-M5-M15, M5-M15-H1, M15-H1-H4, etc. Se adapta a cualquier estilo y estrategia de trading Confirmación de señales de tres niveles Confirmación débil (TF personalizada): flechas amarillas Confirmació
Smart Pivot Points
Alexandr Saprykin
Indicadores
Puntos Pivote Inteligentes para MetaTrader 5: Niveles Claros para un Trading Inteligente Puntos Pivote Inteligentes es un indicador profesional para MetaTrader 5 que calcula y muestra automáticamente un conjunto completo de niveles clave de trading en el gráfico. Transforma el caos de la acción del precio en un mapa claro y estructurado, que destaca el soporte, la resistencia, el equilibrio del precio y las posibles zonas objetivo. Diseñada para traders que valoran la claridad, la herramienta f
Trande Candle
Alexandr Saprykin
Indicadores
Vela de Tendencia — Indicador de Lectura Instantánea de Tendencias El indicador Vela de Tendencia colorea automáticamente las velas de su gráfico, convirtiendo un análisis complejo en una imagen visualmente comprensible. Determine al instante la fuerza y ​​la dirección del mercado: verde para una tendencia alcista, rojo para una tendencia bajista y gris para una fase neutra. La herramienta se basa en la sincronización de dos filtros adaptativos, lo que proporciona señales claras sin ruido inne
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario