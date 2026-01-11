Trande Candle MT4

Vela de Tendencia — Indicador de Lectura Instantánea de Tendencias





El indicador Vela de Tendencia colorea automáticamente las velas de su gráfico, convirtiendo un análisis complejo en una imagen visualmente comprensible. Determine al instante la fuerza y ​​la dirección del mercado: verde para una tendencia alcista, rojo para una tendencia bajista y gris para una fase neutra. La herramienta se basa en la sincronización de dos filtros adaptativos, lo que proporciona señales claras sin ruido innecesario.





Beneficios Clave





Visualización instantánea de tendencias: La dirección del mercado se determina de un vistazo.





Algoritmo de No Repintado: La señal se fija al cierre de la vela y no cambia en el futuro, lo que garantiza un análisis honesto de los datos históricos y una operativa fiable.





Filtrado dual de señales: Los filtros rápidos y lentos trabajan juntos para filtrar movimientos falsos y destacar condiciones de tendencia de alta calidad.





Conjunto completo de alertas: Reciba notificaciones de inversión de tendencia mediante ventanas emergentes, notificaciones push en su dispositivo móvil, correo electrónico o alertas sonoras.





Versatilidad: El indicador funciona en todos los instrumentos financieros y marcos temporales.





¿Para quién está diseñado Vela de Tendencia?





Para traders que valoran la velocidad y la facilidad para tomar decisiones.





Para principiantes que desean aprender rápidamente a identificar tendencias.





Para traders experimentados que buscan un filtro fiable para confirmar sus estrategias.





Recomendación de marco temporal

Para lograr el mejor equilibrio entre reactividad y fiabilidad de la señal, recomendamos utilizar un marco temporal de H1 o superior. En estos marcos temporales, el indicador filtra con mayor eficacia el ruido del mercado e identifica con precisión los movimientos de tendencia estables.





Cómo empezar





Instala el indicador en el gráfico.





Configura los periodos de filtro según tus preferencias (la configuración predeterminada de 5/20 ya está optimizada).





Habilita los tipos de alerta que desees.





Monitorea el color de las velas para identificar tendencias y recibir señales oportunas.





Oferta especial de lanzamiento

El precio inicial para los primeros 50 compradores es de 49 $. Una vez alcanzado este límite, el precio del producto aumentará. Esta es tu oportunidad de adquirir una herramienta premium de análisis de tendencias a un precio especial de lanzamiento.





Nota importante

Todos los compradores recibirán una actualización gratuita a la versión 2.0, que incluirá herramientas de análisis adicionales.