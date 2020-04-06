Rover Pro EA MT4
- Asesores Expertos
- Sigit Hariyono
- Versión: 1.8
- Actualizado: 6 agosto 2024
Rover Pro EA es un asesor de trading totalmente automático que contiene varios sistemas de trading basados principalmente en Medias Móviles, Alligator, CCI, MACD, ADX, Oscilador Estocástico, Envolventes, Momentum, Desviación Estándar, Bandas de Bollinger, Bull Power, WPR, DeMarker, Awesome Oscillator y ATR. Cada sistema de comercio tiene su propia entrada con la pérdida de parada fija y tomar ganancias. Este robot se puede utilizar para todos los pares y todos los marcos de tiempo, pero está especialmente diseñado paraEURUSD 1H marco de tiempo.
- No Martingala.
- No Grid.
- Sin Promedio.
- Expert Name - Nombre del EA y comentario de las operaciones.
- Número Mágico - Número de identificación del EA para identificar las operaciones, y debe ser diferente a otros EA.
- LotesFijos - Tamaño de lote fijo.
- Auto Lotes - Verdadero si desea activar el cálculo automático del tamaño del lote.
- Auto LotsRisk - Cálculo de riesgo para calcular el tamaño de lote automático.
- StopLoss - Stop Loss.
- Take Profit - Toma de ganancias.
- Cesta TP ($) - Cesta de toma de beneficios de todas las órdenes en la moneda de la cuenta (valor cero significa desactivado).
- Max Spread Allowed - Si el spread aumenta, el EA no operará.
- Close Opposite Signal - Si es verdadero, cierra la orden cuando aparece la señal opuesta para cada estrategia.
- Trailing SL Step - Trailing SL para cada paso en pips.
- Filtros de tiempo.
- EURUSD H1.
- Cuenta con spread cero.
- Cuenta que soporte hedging.