ВЫ ДОЛЖНЫ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ И ПОКУПКОЙ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЭТО РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС.





КРУПНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННО, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ. ВСЕ РАВНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ULTRA VPS ДЛЯ МЕНЕЕ МИЛЛИСЕКУНД. РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ БРОКЕРА И VPS ДЛЯ ОРДЕРА.





Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102748





Советник High-Frequency Trading EA лучше всего подходит для счетов Pro уровня True FX, которые позволяют HFT + наполняться реальной ликвидностью. Если у вас есть это, вы уже знаете, что нужно, и у вас есть все, что нужно.





Читайте о том, что для этого нужно:





https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806





Откройте для себя настоящего эксперта HFT





Вы ищете совершенство в высокочастотной торговле (HFT) для своих высокопроизводительных торговых счетов? Не ищите дальше. Наш эксперт HFT создан для удовлетворения ваших потребностей, при условии, что у вас есть доступ к нужному брокеру, программному обеспечению и серверам для операций HFT.





Как работает наш эксперт HFT:





Обработка событий тика:





Наш советник постоянно отслеживает рынок на предмет новых тиков (обновлений цен).





Когда поступает новый тик, срабатывает обработчик событий On Tick(), и советник инициирует свою торговую логику.

Ограничение по времени для сделок:





Мы гарантируем, что чрезмерная торговля будет исключена, проверяя время, прошедшее с момента последней сделки. Оно должно быть больше указанного значения для максимального количества сделок в секунду.

Недостаточное время заставляет советника пропустить дальнейшую торговлю, чтобы предотвратить перегрузку рынка.

Получение спреда и стоимости пункта:





Наш советник извлекает текущий спред (разницу в цене спроса и предложения) и стоимость пункта, наименьшее изменение цены (пипс) для торгуемого инструмента.

Размещение ордеров на покупку и продажу:





Советник рассчитывает цены покупки и продажи на основе текущих цен спроса и предложения и спреда.

Уровни стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) вычисляются как для ордеров на покупку, так и для ордеров на продажу с учетом определенных пользователем пунктов стоп-лосса и тейк-профита, преобразованных в значения пунктов.

Для уровней SL и TP выполняются проверки допустимого диапазона цен.

Проверка размера лота:





Советник проверяет правильность объема торговли (размер лота), гарантируя, что он соответствует минимальному и максимально допустимому объему символа и является кратным минимальному шагу для исполнения сделки.

Ограничительные ордера:





Советник проверяет, разрешен ли другой ордер, гарантируя, что общая сумма не превысит максимальный лимит.

Выполнение сделок:





Если все условия соблюдены, EA размещает одновременные ордера на покупку и продажу.

Уровни SL и TP устанавливаются соответствующим образом относительно цен спроса и предложения.

Непрерывная работа:





EA работает непрерывно.

Отказ от ответственности: Мы не даем никаких гарантий, и вы используете нашего HFT Expert на свой страх и риск.