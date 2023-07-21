YOU SHOULD OPTIMIZE BEFORE TESTING AND BUYING TO MAKE SURE IT WORKS FOR YOU.





GRANDE ATUALIZAÇÃO A TEMPO PARA QUE O USUÁRIO POSSA OTIMIZAR. AINDA USE ULTRA VPS PARA MENOS DE MILISSEGUNDOS. OS RESULTADOS VARIAM POR CORRETORA E VPS PARA ORDENS.





Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102748





O EA de negociação de alta frequência é melhor para contas de FX verdadeiras de nível profissional que permitem que HFT + seja preenchido com liquidez real. Se você tem isso, já sabe o que é necessário e tem o que é preciso.





Leia sobre o que é preciso:





https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806





Descubra um verdadeiro especialista em HFT





Você está buscando excelência em negociação de alta frequência (HFT) para suas contas de negociação de alto desempenho? Não procure mais. Nosso especialista em HFT foi criado para atender às suas necessidades, desde que você tenha acesso ao corretor, software e servidores certos para operações de HFT.





Como nosso especialista em HFT funciona:





Manipulação de eventos de tick:





Nosso EA monitora continuamente o mercado em busca de novos ticks (atualizações de preço).

Quando um novo tick chega, o manipulador de eventos On Tick() é acionado e o EA inicia sua lógica de negociação.

Limite de tempo para negociações:





Garantimos que negociações excessivas sejam evitadas verificando o tempo decorrido desde a última negociação. Ele deve ser maior que o valor especificado para Máximo de negociações por segundo.

Tempo insuficiente faz com que o EA pule outras negociações para evitar sobrecarga de mercado.

Buscando spread e valor de ponto:





Nosso EA recupera o spread atual (diferença de preço de compra e venda) e o valor de ponto, a menor alteração de preço (pip) para o instrumento negociado.

Colocando ordens de compra e venda:





O EA calcula os preços de compra e venda com base nos preços de compra e venda atuais e no spread.

Os níveis de stop-loss (SL) e take-profit (TP) são calculados para ordens de compra e venda, respeitando os Stoploss Pips e Take Profit Pips definidos pelo usuário, convertidos em valores de pontos.

Verificações de faixa de preço válidas são realizadas para níveis de SL e TP.

Verificação do tamanho do lote:





O EA verifica a exatidão do volume de negociação (tamanho do lote), garantindo que ele esteja de acordo com os volumes mínimo e máximo permitidos do símbolo e seja um múltiplo da etapa mínima para execução da negociação.

Ordens de limitação:





O EA verifica se outra ordem é permitida, garantindo que o total não exceda o limite máximo.

Execução de negociações:





Se todas as condições forem atendidas, o EA coloca ordens de compra e venda simultâneas.

Os níveis de SL e TP são definidos adequadamente em relação aos preços de compra e venda.

Operação contínua:





O EA opera continuamente.

Aviso: Não oferecemos garantias e você usa nosso especialista em HFT por sua conta e risco.