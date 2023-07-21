True HFT

5

YOU SHOULD OPTIMIZE BEFORE TESTING AND BUYING TO MAKE SURE IT WORKS FOR YOU.


GRANDE ATUALIZAÇÃO A TEMPO PARA QUE O USUÁRIO POSSA OTIMIZAR. AINDA USE ULTRA VPS PARA MENOS DE MILISSEGUNDOS. OS RESULTADOS VARIAM POR CORRETORA E VPS PARA ORDENS.


Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102748


O EA de negociação de alta frequência é melhor para contas de FX verdadeiras de nível profissional que permitem que HFT + seja preenchido com liquidez real. Se você tem isso, já sabe o que é necessário e tem o que é preciso.


Leia sobre o que é preciso:


https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806


Descubra um verdadeiro especialista em HFT


Você está buscando excelência em negociação de alta frequência (HFT) para suas contas de negociação de alto desempenho? Não procure mais. Nosso especialista em HFT foi criado para atender às suas necessidades, desde que você tenha acesso ao corretor, software e servidores certos para operações de HFT.


Como nosso especialista em HFT funciona:


Manipulação de eventos de tick:


Nosso EA monitora continuamente o mercado em busca de novos ticks (atualizações de preço).

Quando um novo tick chega, o manipulador de eventos On Tick() é acionado e o EA inicia sua lógica de negociação.

Limite de tempo para negociações:


Garantimos que negociações excessivas sejam evitadas verificando o tempo decorrido desde a última negociação. Ele deve ser maior que o valor especificado para Máximo de negociações por segundo.

Tempo insuficiente faz com que o EA pule outras negociações para evitar sobrecarga de mercado.

Buscando spread e valor de ponto:


Nosso EA recupera o spread atual (diferença de preço de compra e venda) e o valor de ponto, a menor alteração de preço (pip) para o instrumento negociado.

Colocando ordens de compra e venda:


O EA calcula os preços de compra e venda com base nos preços de compra e venda atuais e no spread.

Os níveis de stop-loss (SL) e take-profit (TP) são calculados para ordens de compra e venda, respeitando os Stoploss Pips e Take Profit Pips definidos pelo usuário, convertidos em valores de pontos.

Verificações de faixa de preço válidas são realizadas para níveis de SL e TP.

Verificação do tamanho do lote:


O EA verifica a exatidão do volume de negociação (tamanho do lote), garantindo que ele esteja de acordo com os volumes mínimo e máximo permitidos do símbolo e seja um múltiplo da etapa mínima para execução da negociação.

Ordens de limitação:


O EA verifica se outra ordem é permitida, garantindo que o total não exceda o limite máximo.

Execução de negociações:


Se todas as condições forem atendidas, o EA coloca ordens de compra e venda simultâneas.

Os níveis de SL e TP são definidos adequadamente em relação aos preços de compra e venda.

Operação contínua:


O EA opera continuamente.

Aviso: Não oferecemos garantias e você usa nosso especialista em HFT por sua conta e risco.

MrR1 Yellow
670
MrR1 Yellow 2024.06.25 03:12 
 

需要設定檔

Os compradores deste produto também adquirem
Matrix Hacker
Thomas Bradley Butler
Experts
MT4 Version :   https://www.mql5.com/en/market/product/87060 Matrix Hacker é apenas para contas protegidas e usa passeio aleatório, o passado não importa. O EA se prepara para manter uma posição estável no mercado e cobrir pedidos e lances. Compra e vende lances e pedidos com quantidades variadas de tamanho e volumes de acordo com o trader. Isso não é recomendado para um iniciante, pois ainda requer conhecimento sobre otimização e não sobrealavancagem. Eu recomendo usar configurações para escal
ForexReversal
Thomas Bradley Butler
4 (1)
Indicadores
Paciência é a chave para escalpelamento sem estresse. Troque as setas quando você vê que passa da média móvel de 200 e faça uma tendência alargando ou a partir do último ponto de oscilação sem filtro de média móvel. Agradável para prazos de 1 minuto, capturando movimentos intradiários de impulso. Pegue 20 pips com facilidade ou fique mais tempo para tendências maiores, usando paradas finais. Veja os exemplos nas fotos de negociações realmente grandes deste indicador. Os prazos de 1 minuto funci
NeuroScalper
Thomas Bradley Butler
5 (1)
Indicadores
Atualizar! As setas foram adicionadas aos níveis 100 e 200. Este indicador é preciso para acessar extremos e suportes para posições de compra principalmente por prazos de 1 minuto. Outros prazos podem ser usados, mas os níveis são diferentes. É um oscilador melhor e compara com outros para ver a diferença. Day trade usando conceitos de rede neuro. Este indicador usa formas elementares de redes neuro para gerar sinais de compra e venda. Use o indicador em gráficos de 1 minuto. O indicador não r
VolumeDayTrader
Thomas Bradley Butler
Indicadores
DAYTRADING apenas para AÇÕES (CFD's). Negociar dá trabalho. Não há atalhos ou indicadores que dirão todas as entradas e saídas. O lucro vem do estado de espírito. Os indicadores são ferramentas a serem usadas em conjunto com a gestão do dinheiro e a psicologia do sucesso. Encontre desequilíbrios no perfil de volume. Desequilíbrios de volume de preços de comércio. Muitos desequilíbrios acontecem no fechamento e na abertura e nas notícias. Veja os compradores versus vendedores em ações. Use em
GoldBuyBackScalper
Thomas Bradley Butler
4 (1)
Indicadores
Este indicador é apenas para gráficos XAU/USD de 1 minuto. Cada par tem características e movimentos de preços únicos. Negocie reversões em forma de V com este indicador. O couro cabeludo compra usando stops móveis e evita notícias, pois elas são mais extremas e podem causar vendas repentinas. Anexe a um período de tempo de 1 minuto no backtest e veja as compras de reversão. O indicador nunca redesenha ou recalcula. NEGOCIAR APENAS DURANTE O HORÁRIO DE ATIVIDADE
TrueSupplyandDemand
Thomas Bradley Butler
Indicadores
This is based on short term strength or weakness and not on moving averages.  Moving averages are used for filter only. Trade supply and demand with arrows. Supply and demand breakouts and strength of the buyers or sellers .  Don't trade buy arrow to sell arrow.  Trade the strength with trendlines or moving averages and use stops.  The arrow can have some strong moves.  Trade on all time frames.  Try it out in the back tester. The pips can be made with this indicator, follow the arrows and make
ScalpingMaster
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Master scalping with this indicator.  Trade on any time frame for scalps on buy or sells.  Follow trends using a 200 moving average and stops and targets.  Use with your own system.  This indicator can give pips if following it correctly.  Stick to rules and pick up pips daily.  Use as entries in a trend, scalp for a few pips or exit on opposite signal.  Best to follow higher time frame trends. Indicator doesn't repaint or recalculate. Rules: Don't trade overnight, only trade during active sessi
DayTradeKing
Thomas Bradley Butler
Indicadores
This indicator is good for small time frames like 1 and 5 minutes and made for day trading. The indicator never repaints or recalculates. The indicator works is for trading swing points in day trading, following bulls or bears.  Its a simple to use, non cluttered indicator with a high success rate.  This indicator works well to capture ranges.  All indicators come with limitations and no indicator or system is always accurate. Use money management for long term trading success.   Place in backte
DTKGold
Thomas Bradley Butler
Indicadores
This is the DayTradeKing for gold on a 1 minute time frame.  It is a different calculation for the range. Use a 200 period moving average as a filter.  Always use stops and avoid news, wait for more conformation.  This looks to capture intraday ranges. Put it in the back tester on 1 minute to see the price action and how it works. Trade with trend Use filter Use stops Alerts are added for pop ups and sound. 
SuperArrowScalper
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Trade trends with the Super Scalper Use on all time frames and assets it is  designed for scalping trends. Works good on small time frames for day trading.  The arrows are easy to follow.  This is a simple no repaint/no recalculate arrow indicator to follow trends with.  Use in conjunction with your own system or use moving averages.  Always use stops just below or above the last swing point or your own money management system The indicator comes with push notifications, sound alerts and email
Levels Trading
Thomas Bradley Butler
Indicadores
This indicator is a simple stripped down version of any advanced support and resistance indicator.  All the support and resistance indicators work from a number of bars that have developed over time. Get rid of clutter and confusing levels.  Find levels according to a number of bars. Look at days, session, numbers of hours, periods of consolidation.  Watch levels develop and use as breakout points, or areas of buyers and sellers.  Features and things to consider This indicator is for a frame of
ForexReversalEA
Thomas Bradley Butler
Experts
https://www.mql5.com/en/market/product/57345 Este EA é baseado no indicador Forex Reversal. Se você preferir negociar manualmente o sistema, baixe o indicador e experimente. O EA seguirá a tendência e abrirá posições de acordo. Os resultados mostram ganhos estáveis com rebaixamento menor, mas experimente-o no testador traseiro, otimizador e prazos para ver o que funciona. Todos os resultados apresentados são hipotéticos. Nota: Este não é um martingale ou grade. o indicador tem recursos de hed
HFTHacker
Thomas Bradley Butler
Experts
ESTE VOLTOU À VERSÃO SIMPLES SEM RECUPERAÇÃO DEVIDO À COMPLEXIDADE E CONFUSÃO PARA OS UTILIZADORES NA OTIMIZAÇÃO OTIMIZE EA ANTES DE TESTAR E UTILIZAR. SÓ COMPRE SE TIVER OTIMIZADO. Isto é para traders que sabem como otimizar e desejam ser rentáveis ​​por mérito próprio. VOCÊ DEFINE OS SEUS PARÂMETROS DE RISCO. Alta taxa de ganho com paragens para negociações que não funcionam, se assim o escolher. Reduza o risco de longevidade. Isto funciona em todas as contas e é uma ferramenta de gestão de
MarketMaker
Thomas Bradley Butler
Experts
Automatize a negociação de oferta e demanda. Faça um mercado. Este EA foi feito e inspirado no popular indicador de oferta e demanda que todos vendem e imitam. O EA continua negociando e fazendo hedge, criando um mercado. Também pode ser negociado em contas sem cobertura. É preciso avaliar os riscos e usar prazos, tamanhos de lotes, recursos de hedge. Eu troquei cerca de um mês no total e em vários pares ao mesmo tempo. Conceito do sistema: O EA negocia os níveis de oferta e demanda. Os ní
Top Trader
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Top Trader Indicator This is an arrow reversal indicator. This is with deviations and arrows.  Trade a blue arrow for buy and trade a red arrow for sell.  Change the time period and the deviations of the bands.  This is similar to others but these arrows don't repaint.  Load in back tester and study which periods and deviations work the best.  It works on all time frames.  15 min to 1 hr would give good results for take profits.  Try according to your own risk management.
Quant Bot
Thomas Bradley Butler
Experts
O Quant Bot é para negociação de tendências no período de uma hora para o EUR/USD. Não há arquivo definido, mas se outros pares forem usados, ele poderá precisar de otimização. Sobre o bot: Ele usa geração genética e usa ATR para negociar. O período de caminhada para frente foi usado para evitar o ajuste da curva O EA usa stops em todas as negociações. A gestão do dinheiro é uma ampliação com % do saldo O período de retrocesso é de 2003 a 2020 e a caminhada para frente foi de 2020 a 2022. (Ve
Crypto Net
Thomas Bradley Butler
Experts
Os tempos do corretor serão diferentes do que a estratégia foi construída. Crypto Net é para negociar BTCUSD  Ele usa a evolução genética para evoluir a estratégia. Este EA negocia a tendência seguindo os indicadores ATR e Ichimoku. Isso foi construído e passou em uma série de testes robustos, incluindo Monte Carlo e Walk Forward. Entradas: Porcentagem da conta que é risco mínimo. Número máximo de lotes Tempos para parar de negociar Nada mais é alterado.
PropTrader
Thomas Bradley Butler
Experts
*OPTIMIZE EA ANTES DE USAR* Estratégia de negociação Forex otimizada para EUR/USD Alcançar uma riqueza substancial dentro de um ou dois anos com um Expert Advisor (EA) é uma afirmação irrealista. O backtesting e a negociação real concentram-se no par de moedas EUR/USD. Sobre esta estratégia: Isto representa a iteração inicial da nossa estratégia, com potencial para novos avanços. Rigorosamente testado com dados de 100% de qualidade, está livre de erros MT4. A estratégia opera com base num pr
Down Under
Thomas Bradley Butler
Experts
Down Under negocia o par AUD/USD em um período de 1 hora. Este EA negocia o ATR e o OHLC. Ele é formatado para este par neste período de tempo. A composição é usada com um min. tamanho do lote e um máx. tamanho do lote. A porcentagem dos saldos é composta em negociações vencedoras. À medida que o saldo flutua, o mesmo acontece com o tamanho do lote. Configurações: % de risco mm lotes mm lotes máximos Não há mais nada para mudar. Isso não tem capacidade de martingale ou hedging. A única out
Cable Trader
Thomas Bradley Butler
Experts
GBP/USD  1 hr. Este EA negocia momento e sessões. Isso tem um componente de lote fixo e continuará a modificar o TP à medida que ele se desenvolve. Configurações: Tamanho do lote Não há mais nada para mudar. Isso não tem capacidade de martingale ou hedging. A única outra característica a ser alterada é se você estiver negociando CFDs de GBP/USD. Altere isso pelo decimal na plataforma do broker. Isenção de Risco Negociações de futuros, opções e moedas têm grandes recompensas em potenci
Euclidean
Thomas Bradley Butler
Experts
Euclidiano é um algoritmo de negociação único que criei há 8 anos. Este EA faz parte deste sistema. Funciona como um sistema fechado. O EA iniciará uma compra quando o grau do ângulo estiver correto para capturar uma tendência. O stop loss é de 10% do ângulo. É tão simples. Entradas: % do saldo em lotes 1 micro lote por $ 1.000 Lotes superiores do volume = a quantidade máxima de lotes Nível de lucro = o padrão é 50 pips Como e coisas a considerar: O stop loss é integrado e é negociado de aco
Pip Scalper
Thomas Bradley Butler
Indicadores
UM INDICADOR PARA TODOS Pip Scalper é para tendências de escalpelamento. Fique nas tendências por mais tempo com este indicador. Funciona em todos os prazos e ativos. Pegue pips diários com esta ferramenta. Use a média móvel de 200 para filtrar negociações. Períodos de tempo menores recomendados. Use para negociação do dia. Sobre e como usar: O Pips Scalper é baseado na negociação de tendências de longo prazo. Compre no azul Vender no vermelho Use a média móvel de 200 como filtro e negocie
Evolved Trends
Thomas Bradley Butler
Experts
OTIMIZE ANTES DE TESTAR E USAR PARA ENCONTRAR AS MELHORES ENTRADAS Olá, comerciantes! Quer um Expert Advisor de última geração para sua plataforma MT4? Não procure mais, Tendências Evoluídas! Este poderoso algoritmo de negociação, criado com tecnologia de aprendizado de máquina, concentra-se na negociação de GBP/USD em prazos de 1 hora. Mas ei, sinta-se à vontade para experimentar outros ativos e prazos para otimização! Basta personalizar as entradas para corresponder à sua própria tolerância
Combine Winner
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Trade any Forex combine out there.  Many prop firms offer challenge or instant funding combines.  The biggest problem is controlling the loss.  With this indicator you can get a visual system that can limit loss and teach discipline.  This uses the MACD and the strategy is scalping.  You can determine the risk and reward.  Visually follow small trends for scalps.  Trade during active sessions.  It's just a simple system to instill discipline while limiting loss and scalping pips with the paramet
Holy Grail Arrow
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Holy Grail arrow is for scalping.  The period you use will determine the trend.  You can try different time frames and periods to see what works best for your strategy.  Filters can be applied like a moving average or trendlines.  The 1 minute works good for scalps and always trade during active periods and avoid consolidation times.  Using other indicators to determine trends is recommended but this can also be a free flowing scalping system alone with tp and sl. Inputs: Period = trend period
Twenty Eight Forex Pairs
Thomas Bradley Butler
Experts
OPTIMIZE EA BEFORE TEST AND USE No EA turns hundreds into millions in a year or 2.  This is a lie if presented this way. Trade Twenty Eight Forex Pairs.  Use this EA to trade the pairs and time frames with tp and sl according to risk.  This comes with advanced money management built in.  It has break evens and take profits on 50% with sl and tp accordingly.  1 hour recommended but try on others for intraday or swing trading.
Fulltrend
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Improve trading with this indicator.  Find areas of buys or sells in Fibonacci retracement areas.  Fulltrend is for scalping and making swing trades.  Fib levels are added for take profits and stop losses. This works on any time frame and can be used by itself or together with other systems and indicators for filters. The indicator doesn't repaint.  Alerts are added and can be true or false.  No need to sit glued to the computer, just set on charts and listen or the alerts to come.  Take a posi
Scalping Code
Thomas Bradley Butler
Indicadores
Scalping Code is for trend scalping.  It is simple to use and is profitable.  It can work on any time frame and any asset.  This indicator can be used on it's own or together with another system.  The arrow does not repaint or recalculate.   The rules are as follows:   A blue arrow above the moving average is a buy. An exit for the buy above the moving average is a red arrow or target. A red arrow below the moving average is a sell. An exit for the red below the moving average is a blue arrow
Order Flow Volume
Thomas Bradley Butler
Experts
OPTIMIZE BEFORE BACKTEST AND USE FOR A YEAR TO FIND BEST VALUES Order Flow is unique in that is trades the volume.  It was built on EUR/USD and is optimized from  11/11/2021 to 10/24/2022 on 1 hour charts.  Optimization inputs for money management are used.  This EA uses strict money management, it is not a get rich quick martingale or EA without a sl. Trading is about risk management, not gambling.   Run on EUR/USD 1 hour chart or if you want to find other assets and time frames to optimize th
AI Signal
Thomas Bradley Butler
Indicadores
AI Signal is an indicator that is a ready to made scalping system that doesn't repaint Instructions: Load indicator.  Use arrows as entries in trends and stay out of sideways markets.  Trade with the larger trend and trade only active volatile hours Buy blue arrow above yellow and exit at red arrow or at discretion.  Sell red arrow below yellow and exit at blue arrow  or at discretion.  Easy to follow and is based on trends.  The indicator works on all time frames and assets. Use at your own d
