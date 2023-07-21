您必须在测试和购买之前进行优化，以确保它适合您。





及时进行重大更新，以便用户可以进行优化。仍然使用 ULTRA VPS 不到几毫秒。结果将因经纪商和订单的 VPS 而异。





MT5 版本：https://www.mql5.com/en/market/product/102748





高频交易 EA 最适合允许 HFT + 获得真实流动性的专业级真实外汇账户。如果您拥有它，您已经知道需要什么，并且您拥有所需的条件。





阅读所需的条件：





https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806





发现真正的 HFT 专家





您是否在为您的高性能交易账户寻求高频交易 (HFT) 卓越？别再找了。我们的 HFT Expert 旨在满足您的需求，只要您能够访问适合 HFT 操作的经纪商、软件和服务器即可。





我们的 HFT Expert 的工作原理：





Tick 事件处理：





我们的 EA 持续监控市场是否有新的 tick（价格更新）。

当新的 tick 到达时，将触发 On Tick() 事件处理程序，并且 EA 启动其交易逻辑。

交易时间限制：





我们通过检查自上次交易以来经过的时间，确保避免过度交易。它必须大于每秒最大交易次数的指定值。

如果经过的时间不足，EA 会跳过进一步的交易，以防止市场超载。

获取价差和点值：





我们的 EA 检索当前价差（卖价和买价差）和点值，即交易工具的最小价格变化（点）。

下达买入和卖出订单：





EA 根据当前卖价和买价以及价差计算买入和卖出价格。

计算买入和卖出订单的止损 (SL) 和获利 (TP) 水平，尊重用户定义的止损点和获利点，转换为点值。

对 SL 和 TP 水平执行有效价格范围检查。

检查手数：





EA 验证交易量（手数）的正确性，确保其符合符号的最小和最大允许量，并且是交易执行最小步骤的倍数。

限制订单：





EA 检查是否允许另一个订单，确保总数不超过最大限制。

执行交易：





如果满足所有条件，EA 会同时下达买入和卖出订单。

SL 和 TP 水平相对于买入和卖出价格适当设置。

连续操作：





EA 连续运行。

免责声明：我们不做任何保证，您使用我们的 HFT Expert 需要自担风险。