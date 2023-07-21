VOUS DEVEZ OPTIMISER AVANT DE TESTER ET D'ACHETER POUR VOUS ASSURER QUE CELA FONCTIONNE POUR VOUS.





Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/102748





High-Frequency Trading EA est le meilleur choix pour les comptes FX de niveau Pro qui permettent le HFT + d'être remplis de liquidités réelles. Si vous avez cela, vous savez déjà ce qui est nécessaire et vous avez ce qu'il faut.





Lisez ce qu'il faut :





https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806





Découvrez un véritable expert HFT





Vous recherchez l'excellence en matière de trading haute fréquence (HFT) pour vos comptes de trading haute performance ? Ne cherchez plus. Notre expert HFT est conçu pour répondre à vos besoins, à condition que vous ayez accès au bon courtier, au bon logiciel et aux bons serveurs pour les opérations HFT.





Comment fonctionne notre expert HFT :





Gestion des événements de tick :





Notre EA surveille en permanence le marché pour détecter de nouveaux ticks (mises à jour des prix).

Lorsqu'un nouveau tick arrive, le gestionnaire d'événements On Tick() est déclenché et l'EA lance sa logique de trading.

Limite de temps pour les transactions :





Nous nous assurons que les transactions excessives sont évitées en vérifiant le temps écoulé depuis la dernière transaction. Il doit être supérieur à la valeur spécifiée pour Max Trades Per seconds.

Un temps écoulé insuffisant incite l'EA à ignorer d'autres transactions pour éviter une surcharge du marché.

Récupération du spread et de la valeur du point :





Notre EA récupère le spread actuel (différence de prix de demande et d'offre) et la valeur du point, la plus petite variation de prix (pip) pour l'instrument négocié.

Passer des ordres d'achat et de vente :





L'EA calcule les prix d'achat et de vente en fonction des prix de demande et d'offre actuels et du spread.

Les niveaux de stop-loss (SL) et de take-profit (TP) sont calculés pour les ordres d'achat et de vente, en respectant les pips de stop-loss et de take-profit définis par l'utilisateur, convertis en valeurs de points.

Des contrôles de plage de prix valides sont effectués pour les niveaux SL et TP.

Vérification de la taille du lot :





L'EA vérifie l'exactitude du volume de transaction (taille du lot), en s'assurant qu'il adhère aux volumes minimum et maximum autorisés du symbole et qu'il est un multiple de l'étape minimale pour l'exécution de la transaction.

Ordres limités :





L'EA vérifie si un autre ordre est autorisé, en s'assurant que le total ne dépasse pas la limite maximale.

Exécution des transactions :





Si toutes les conditions sont remplies, l'EA place des ordres d'achat et de vente simultanés.

Les niveaux SL et TP sont définis de manière appropriée par rapport aux prix d'offre et de demande.

Fonctionnement continu :





L'EA fonctionne en continu.

Avertissement : nous ne donnons aucune garantie et vous utilisez notre expert HFT à vos propres risques.