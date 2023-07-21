True HFT

TEST ETMEDEN VE SATIN ALMADAN ÖNCE, SİZİN İÇİN ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLMAK İÇİN OPTİMİZE ETMELİSİNİZ.


KULLANICININ OPTİMİZE EDEBİLMESİ İÇİN ZAMANINDA BÜYÜK GÜNCELLEME. HALA MİLİSANİYEDEN AZ SÜRE İÇİN ULTRA VPS KULLANIN. SONUÇLAR SİPARİŞLER İÇİN BROKER VE VPS'YE GÖRE DEĞİŞECEKTİR.


MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/102748


Yüksek Frekanslı İşlem EA, HFT + gerçek likidite ile doldurulmasına izin veren Pro seviye gerçek FX hesapları için en iyisidir. Buna sahipseniz, neyin gerekli olduğunu zaten biliyorsunuzdur ve gerekenlere sahipsinizdir.


Gerekenleri okuyun:


https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806


Gerçek Bir HFT Uzmanını Keşfedin


Yüksek performanslı işlem hesaplarınız için yüksek frekanslı işlem (HFT) mükemmelliğini mi arıyorsunuz? Başka yere bakmayın. HFT Uzmanımız, HFT işlemleri için doğru aracı kuruma, yazılıma ve sunuculara erişiminiz olması koşuluyla ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır.


HFT Uzmanımız Nasıl Çalışır:


Tick Olay İşleme:


EA'mız sürekli olarak piyasayı yeni tick'ler (fiyat güncellemeleri) açısından izler.

Yeni bir tick geldiğinde, On Tick() olay işleyicisi tetiklenir ve EA işlem mantığını başlatır.

İşlemler için Zaman Sınırı:


Son işlemden bu yana geçen süreyi kontrol ederek aşırı işlemden kaçınılmasını sağlarız. Saniye Başına Maksimum İşlem için belirtilen değerden büyük olmalıdır.

Geçen yetersiz süre, EA'nın piyasa aşırı yüklenmesini önlemek için daha fazla işlemi atlamasına neden olur.

Spread ve Puan Değerini Getirme:


EA'mız mevcut spread'i (teklif ve alış fiyatı farkı) ve işlem gören enstrüman için en küçük fiyat değişikliğini (pip) olan puan değerini alır.

Alım ve Satım Emirleri Verme:


EA, alım ve satım fiyatlarını mevcut talep ve alış fiyatlarına ve spread'e göre hesaplar. Stop-loss (SL) ve take-profit (TP) seviyeleri, kullanıcı tanımlı Stoploss Pip'leri ve Take Profit Pip'leri dikkate alınarak hem alım hem de satım emirleri için hesaplanır ve puan değerlerine dönüştürülür.

SL ve TP seviyeleri için geçerli fiyat aralığı kontrolleri gerçekleştirilir.

Lot Boyutunu Kontrol Etme:


EA, işlem hacminin (lot boyutu) doğruluğunu doğrular, sembolün izin verilen minimum ve maksimum hacimlerine uyduğundan ve işlem yürütme için gereken minimum adımın bir katı olduğundan emin olur.

Limiting Orders:


EA, başka bir emrin izin verilip verilmediğini kontrol eder ve toplamın maksimum limiti aşmadığından emin olur.

İşlemleri Yürütme:


Tüm koşullar karşılanırsa, EA eş zamanlı alım ve satım emirleri verir.

SL ve TP seviyeleri, alış ve satış fiyatlarına göre uygun şekilde ayarlanır.

Sürekli İşlem:


EA sürekli olarak çalışır.

Yasal Uyarı: Hiçbir garanti vermiyoruz ve HFT Uzmanımızı kendi riskinizle kullanırsınız.

Önerilen ürünler
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
Trading using Experts are the best ways to win in Forex! Here are our second Expert Advisor, where you can Set and forget! Time frame: M1 All currency Pairs will work perfectly on the EA Account type: All (If hedging is not allowed, please disable either Sell or Buy) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Check our other pro
Directional Movement
Sergey Naymushin
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor Overview and Advantages The strategy is based on the support and resistance breakout principle; The EA uses only Buy orders. The EA always uses Take Profit and Stop Loss. Multicurrency trading is supported. Easy of use. Wide choice of suitable currency pairs; Minimum initial deposit. Operation Principle Based on the data of two indicators (the first is RSI with a period of 14, the second one is custom built-in indicator), the EA opens a buy order and sets the Take Profit and Stop
Carousel
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Carousel expert system compensates drawdowns. The main indicator is Divergents . The EA allows working in one direction (for example, sell order series), while another direction (for example, buy order series) is in drawdown (compensation mode). If series in both directions operate in normal mode, the system does not switch to compensation mode. If a drawdown is detected in one of the directions, the EA goes into the compensation mode and starts compensating the loss-making series by the profita
EA Innovative PRO
Ruslan Pishun
1 (1)
Uzman Danışmanlar
EA Innovative PRO is a fully automated EA for Forex trading. It is based on three combined adaptive algorithms. Follows the movement of market price. It was backtested and optimized using real ticks with 99,9% quality. The Expert Advisor has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market conditions. The EA eliminates the extra noise and chooses the most convenient strategy for trading. Dynamically places trailing stop and moves profit to breakeven
Price action scalping ea
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
"Price Action Scalping EA" is a professional forex robot designed for strategic scalping trading on the XAUUSD currency pair on the M5 timeframe. Each trade of the robot is accompanied by a stop loss and a trailing stop, which increases the level of security when trading. The name "Price Action Scalping EA" corresponds to the high quality standards of the robot: accuracy, speed and trading efficiency. Price action is a technical analytics tactic based on the analysis of the previous price actio
Eclipse
Maksim Neimerik
Uzman Danışmanlar
This is a versatile Expert Advisor for trading on any currency pairs. The EA applies only Moving Average in trading. When a price retreats to a preset distance, the robot places a grid of pending orders and averages the profit while they are opened. A news filter has been added to the Expert Advisor! Recommended Usage Low spread; Currency pair - any (recommended - EURUSD and GBPUSD); Timeframe - М30; In the news filter settings, it is recommended to set 30 minutes before and 30 minutes after the
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Nzdjpy gain Booster
Alvin Garcia
Uzman Danışmanlar
A consistent winning trade result with very low risk is something that we can treasure in world of trading. This EA works best on NZDJPY pair only. Stop loss protected, so no worries for account burning. Start trading with the very low lot size of .01 (you can up size your lot size if you want). M5 time frame TP: 20pips SL: 22pips No Martingale, No Dangerous strategy. Use smart indicator for best entry. News filter to stop EA before high impact news Smart time filter to avoid unexpected falling
IQ Spider
Alexander Kovalenko
Uzman Danışmanlar
Идеология советника построена на постановке прямых и обратных ордеров. Прямые ставятся с постоянной начальной ставкой, ставка обратных постоянно возрастает. В момент достижения достаточного профита, все ордера закрываются одновременно, после чего начинается новая итерация. Пример работы советника в режиме реального времени можно посмотреть здесь. Входные параметры Program Language – выбор языка, на котором советник будет выводить сообщения (может быть русский или английский). Delay – время задер
Capital Gate EA
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike ProfRoboTrading "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control de
AI Engine Crypto MT4
Yuriy Kuzmin
Uzman Danışmanlar
Если в вашем инвестиционном портфеле уже есть хотя бы пара топовых советников, то лучшим дополнением для них станет AI Engine Crypto MT4  — эффективный с открытыми параметрами для оптимизации советник (EA) предназначенный для торговли криптовалютой на платформе Meta Trader 4. С применением нейронных сетей и торговых уровней, этот советник предназначен для скальпинга на биржах -  Tickmill, IC Markets (BTCUSD, ETHUSD и др).  Стратегия сосредоточена на небольших колебаниях цен анализируя рыночные у
Hamster Original
Himma Youssef
Uzman Danışmanlar
Hamster Original (Very Fast, Easy Setup, More Power!) You can check live Hamster Original trading  on  Telegram_Channel The  Hamster Original  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses some Indicators as a filter to maximize Correct entries. Recommendations :  Lot = 0.01. ( if autolot enabled  Allow (initial Lot) per (xx)USD  = 50 ). Balance  = 100 USD. Pair = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted Brokers Inputs descriptions :  Initial Lot
EA Ultra Speed MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
Trading strategy: Scalping. The   "EA Ultra Speed"   Expert Advisor is based on non-indicator work strictly according to the specified rules for opening and closing deals. The EA was created and tested on the main pairs, but this does not mean that you cannot try it on other currency pairs. The idea is that pending orders up or down are placed at a given distance from the current price. Let's say the price increased by 10 points within an hour and reached 1.3025. The EA follows the price and now
DYJ ScalpingBurg EA
Daying Cao
Uzman Danışmanlar
DYJ ScalpingBurg EA tamamen otomatik bir Uzman Tavsiyeti. Burg algoritmi filtrü giriş için kullanılır. Tavsiye bir hedging ve ECN hesap tipine ihtiyacı var. The order loss is bailed out by the game and becomes a profit.  Eğer emir yöntemi yanlış olursa. Oyun stratejisini her zaman kapatabilirsiniz. General Recommendations ECN hesaplarını tavsiye et, xauusd 8 ile 11 arasında yayılır, EURUSD 1 yayılır. En az depozit 200 dolar. Lütfen xauusd ve EURUSD ayarlar dosyasını ürün yorum alanında indirin
Ilan MT4
Andrey Khatimlianskii
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The original Ilan EA for MetaTrader 4 This is the original Ilan EA for the MetaTrader 4 trading terminal. The strategy needs no advertising as it is well known even to novice traders. Settings of the Expert Advisor The Expert Advisor can easily be set, while allowing you to adjust any important parameters of the strategy. Available Features: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy only, sell only, or both directions simultaneously; Step
Stream Z50
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
Scalping ticaret robotu. EA, trendin istikrarlı yönünü izler ve onun yönünde çalışır. Danışmanın maksimum düzeyde optimize edilmiş kodu, minimum gecikme ve minimum terminal yükü ile çalışmanıza olanak tanır. Expert Advisor, temel ayarlarla 2015'ten beri başarıyla test edilmiştir. EURUSD ve GBPUSD alım satım enstrümanları (herhangi bir ön ek ve son ek ile) için temel ayarların, 5 dakikalık zaman diliminin kullanılması önerilir. Alım satım sonuçları, düşük spreadler ve düşük komisyonlarla dah
AE Grid
Konstantin Ignatov
Uzman Danışmanlar
AE Grid is an automated expert advisor that works on the basis of trend and classic grid averaging. AE Grid was developed, tested and optimized strictly according to the history of 10 years. ( from 2010 to 2020 )   Demo trading account  Features built-in mathematical slip algorithm. The price channel in all time frames. When touching the price channel with a positive balance, it closes all positions in order to avoid a trend reversal. It goes in addition to the ADVISER for Free. Issuing a new
SemiEA Sure Fire Strategy
Tan Chee Ho
Uzman Danışmanlar
THIS IS SEMI-AUTO EXPERT ADVISOR Please change the back test setting to " False " in the parameter. SURE-FIRE STRATEGY (ZONE RECOVERY TRADING METHOD) The forex trading technique below is simply...awesome. If you are able to look at a chart and identify when the market is  trending , then you can make a bundle using the below technique. If we had to pick one single trading technique in the world, this would be the one! Make sure to use proper position sizing and money management with this one an
Unicorn XU
Andrii Garkusha
Uzman Danışmanlar
Description of the strategy: A highly professionally developed strategy from a trader with 25 years of experience. The strategy is based on the breakdown of levels. It has been thoroughly tested over a 20-year history using the entire range of stress tests (spread widening, slippage, application in other markets, changes in parameters, etc.). Average annual return 362%. Maximum drawdown 41.3%. In portfolio mode, the average annual return is 225%, drawdown 15.2%. Work with a single entry with ta
RCGold
Maxim Zhuykov
Uzman Danışmanlar
The EA is based on RCI and CCi indicators, uses StopLoss and Trailing Stop. Designed for trading the XAUUSD pair. The Expert Advisor was created for people who do not have a large stock of knowledge about the Forex market and with a small deposit. It is mandatory to have an ECN account with the lowest spread and slippage for the EA to work correctly. Timeframe doesn't matter, but M1 is preferable. Robot settings: flot = fixed lot size, dlot = dynamic lot (as a percentage of margin), dyn = enable
Diamond Trend Trader
Segundo Calvo Munoz
Uzman Danışmanlar
Taking as baseline  Diamond Trend  Indicator, which has provided good results so far detecting Trends , here is coming up a new Expert Advisor taking advantage of its power to open positions following it.  It is     recommended  to use 1:500 or above to mitigate typical margin default risks. Works in any timeframe for FX, Cryptos, GOLD/AUXUSD, BRENT,... (not tested with Indexes) DTT EA instance tracks its own operations, if you want to use more than one DTT EA (and/or any of my other EAs) in the
Johnnie Walker
Aleksei Petrenko
Uzman Danışmanlar
Johnnie Walker Expert Advisor is designed for comfortable trading with acceptable values ​​for drawdown and profitability. Rebate orders every time working on a market. If price going to your side, orders will be closed with a profit after each take profit. Once TP reached, new order will be opened in the same direction untill market reversal. The hedging strategy partially compensates for the losses even with a strong market movement. After each locking order, its own grid is created, which is
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Uzman Danışmanlar
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
Trend BtD
Roman Meskhidze
Uzman Danışmanlar
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Mr Beast Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Uzman Danışmanlar
MR BEAST HEDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created usi
Exp Tick Hamster MT4
Vladislav Andruschenko
3.62 (13)
Uzman Danışmanlar
MetaTrader 4 için herhangi bir ticaret sembolü için tüm parametrelerin otomatik optimizasyonuna sahip uzman. Ayarlar olmadan EA! Tick   Hamster     - Bu,   yeni başlayanlar ve danışman kurmak istemeyen kullanıcılar için otomatik bir ticaret uzmanıdır! Yeni başlayan dostu uzman danışmanımızla sorunsuz otomatik ticaret deneyimini yaşayın. Karmaşık kurulumlar konusunda endişelenmenize gerek yok; uzmanımız sizin için her şeyi halleder. Başarılı ticaret yolculuğunuza bugün başlayın! MT5 sürümü Tam t
The punched range
Evgeny Vlasov
Uzman Danışmanlar
Operation principles The Expert Advisor works on any timeframe and symbol. The main idea: flat is always followed by a strong movement. The EA determines when the price is located within a particular Delta_Range price range for a certain amount of time set in Time_Minus_Minut . Both parameters are customizable. The robot sets two BUYSTOP and SELLSTOP pending orders for a specified delta_stop_run time period on a Set_Delta_Price_Stop distance from the previous price range with the specified Set_T
EA Toolkit All in One Basket Multicurrency Grid
CRM-LINE, CC e Consultadoria em TI, Lda
Uzman Danışmanlar
KULLANICI KILAVUZU Açıklama: EA Toolkit'ini keşfedin, çoklu para birimi grid stratejisini kullanmayı amaçlayan ve bir dizi çalışma stratejisiyle zenginleştirilen kapsamlı ticaret arkadaşınız. MT4 platformu için özenle hazırlanmış bu Uzman Danışman (EA), pazar eğilimlerine ve haberlere hızlı bir şekilde adapte olabilen bir destek ve direnç göstergesi olarak Anchored Volume Weighted Average Price (AVWAP) kullanabilen scalping yetenekleriyle donatılmıştır. Ana Özellikler: Çoklu Para Birimi Grid
Axell
Sergei Ozerov
Uzman Danışmanlar
A-xell is a   trading system based on a complex mathematical model that generates signals for opening deals. The strategy is based on changing the current time series of quotes by reading the patterns in it. The EA transforms a series of prices using the   Wavelet   algorithm to find patterns in frequencies and amplitudes. The EA opens one deal in a certain direction and places virtual Stop Loss and Take Profit, and also uses forced closing of orders when a situation occurs when the movement
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Uzman Danışmanlar
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Uzman Danışmanlar
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Trending Mechanisms
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
**Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Uzman Danışmanlar
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Uzman Danışmanlar
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Uzman Danışmanlar
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Uzman Danışmanlar
BTCUSD GRID EA, ızgara ticaret stratejisini kullanmak için tasarlanmış otomatik bir programdır BTCUSD GRID EA, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için oldukça faydalıdır.   Kullanabileceğiniz başka türde ticaret botları olsa da, ızgara ticaret stratejisinin mantıksal doğası, kripto ızgara ticaret botlarının sorunsuz bir şekilde otomatik ticaret gerçekleştirmesini kolaylaştırır.   BTCUSD GRID EA, bir grid ticaret botunu denemek istiyorsanız kullanabileceğiniz en iyi platformdur.
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Uzman Danışmanlar
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Uzman Danışmanlar
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Uzman Danışmanlar
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Uzman Danışmanlar
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Forebot
Marek Kvarda
Uzman Danışmanlar
This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
Avato
Nikolaos Bekos
Uzman Danışmanlar
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Uzman Danışmanlar
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Uzman Danışmanlar
Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Uzman Danışmanlar
EA is primarily a Hedging and Multiples Strategy. It support to seize every opportunity in any direction as MILCH COW MIX but with multiple profit results without increasing the risk. Milch Cow Mix EA starts to open Hedge at first level only But EA opens Hedge at every level Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Experts inter
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Uzman Danışmanlar
MILCH COW Turbo EA is primarily a multi-currency strategy. It supports 9 or 10 pairs as collection of currencies (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF,EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). If you choose Trade_Calc = false, only one pair is turned on. The EA depends on a special indicator to set Buy stop, Buy limit, Sell stop and Sell limit orders Note: If enabled Pendingorders = false, the EA will use the prices shown on the chart in live orders (buy and sell). In this case, the EA uses stop loss a
AnyWay
Mohamed Nasseem
Uzman Danışmanlar
"ANYWAY EA" is a tool designed to handle your trades in a different concept, which does not start its trailing by locking in profit. It just moves stop loss by 1. It will step the SL by 1 so for every 1 pip the SL moves to 19, 18, 17, etc. The brokers can see this and do nothing to deal with it. While you are sitting there waiting for it to lock in the points it has already made. All these stop losses and take profits can be hidden from the broker by selecting SLnTPMode = Client. Run the EA on a
Perfection
Mikhail Senchakov
Uzman Danışmanlar
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Yazarın diğer ürünleri
Matrix Hacker
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
MT4 Version :   https://www.mql5.com/en/market/product/87060 Matrix Hacker yalnızca korunan hesaplar içindir ve rastgele yürüyüş kullanır, geçmiş önemli değildir. EA, piyasada istikrarlı bir temel oluşturmaya ve hem teklifleri hem de teklifleri kapsamaya kararlıdır. Tüccarına göre değişen miktar ve hacimlerde teklifler alır ve satar. Bu, yeni başlayanlar için önerilmez, çünkü hala optimizasyon hakkında bilgi sahibi olmayı ve aşırı kaldıraç kullanmamayı gerektirir. Daha küçük pipleri ölçeklemek
ForexReversal
Thomas Bradley Butler
4 (1)
Göstergeler
Sabır, stressiz saç derisinin anahtarıdır. 200 hareketli ortalamayı geçtiğini gördüğünüzde okları değiştirin ve hareketli ortalama filtresi olmadan son salınım noktasından genişleyerek bir trend oluşturun. 1 dakikalık zaman dilimleri için güzel, gün içi hareketlere ivme kazandırıyor. Kolaylıkla 20 pip alın veya sondaki durakları kullanarak daha büyük trendler için daha uzun kalın. Bu göstergeden gerçekten büyük işlemlerin fotoğraflarındaki örneklere bakın. 1 dakikalık zaman dilimleri en iyi son
NeuroScalper
Thomas Bradley Butler
5 (1)
Göstergeler
Güncelleme! 100 ve 200 seviyelerine oklar eklendi. Bu gösterge, uç noktalara erişim için doğrudur ve öncelikle 1 dakikalık zaman dilimleri için satın alma pozisyonları için destekler. Diğer zaman dilimleri kullanılabilir ancak seviyeler farklıdır. Daha iyi bir osilatördür ve farkı görmek için diğerleriyle karşılaştırır. Nöro ağ kavramlarını kullanarak günlük ticaret. Bu gösterge, satın almak ve satmak için sinyaller üretmek için temel nöro ağ biçimlerini kullanır. Göstergeyi 1 dakikalık grafik
VolumeDayTrader
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Yalnızca HİSSE SENETLERİ(CFD'ler) İÇİN GÜNLÜK TİCARETİ. Ticaret emek ister. Tüm girişleri ve çıkışları size bildirecek hiçbir kısayol veya gösterge yoktur. Kâr, akıl durumundan gelir. Göstergeler, para yönetimi ve başarı psikolojisi ile birlikte kullanılacak araçlardır. Hacim profilindeki dengesizlikleri bulun. Ticaret fiyat hacmi dengesizlikleri. Kapanışta ve açılışta ve haberlerde birçok dengesizlik olur. Hisse senetlerinde alıcılara karşı satıcılara bakın. Fiyat üzerinde kimin kontrol sahi
GoldBuyBackScalper
Thomas Bradley Butler
4 (1)
Göstergeler
Bu gösterge yalnızca XAU/USD, 1 dakikalık grafikler içindir. Her çiftin benzersiz özellikleri ve fiyat hareketleri vardır. Bu gösterge ile V şeklinde geri dönüşler yapın. Saç derisi, takip eden durakları kullanarak satın alır ve daha aşırı oldukları ve ani satışlara neden olabileceği için haberlerden kaçınır. Geriye dönük testte 1 dakikalık zaman dilimine ekleyin ve ters alımları görün. Gösterge asla yeniden boyamaz veya yeniden hesaplamaz. YALNIZCA AKTİF SAATLERDE TİCARET YAPIN
TrueSupplyandDemand
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
This is based on short term strength or weakness and not on moving averages.  Moving averages are used for filter only. Trade supply and demand with arrows. Supply and demand breakouts and strength of the buyers or sellers .  Don't trade buy arrow to sell arrow.  Trade the strength with trendlines or moving averages and use stops.  The arrow can have some strong moves.  Trade on all time frames.  Try it out in the back tester. The pips can be made with this indicator, follow the arrows and make
ScalpingMaster
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Master scalping with this indicator.  Trade on any time frame for scalps on buy or sells.  Follow trends using a 200 moving average and stops and targets.  Use with your own system.  This indicator can give pips if following it correctly.  Stick to rules and pick up pips daily.  Use as entries in a trend, scalp for a few pips or exit on opposite signal.  Best to follow higher time frame trends. Indicator doesn't repaint or recalculate. Rules: Don't trade overnight, only trade during active sessi
DayTradeKing
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
This indicator is good for small time frames like 1 and 5 minutes and made for day trading. The indicator never repaints or recalculates. The indicator works is for trading swing points in day trading, following bulls or bears.  Its a simple to use, non cluttered indicator with a high success rate.  This indicator works well to capture ranges.  All indicators come with limitations and no indicator or system is always accurate. Use money management for long term trading success.   Place in backte
DTKGold
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
This is the DayTradeKing for gold on a 1 minute time frame.  It is a different calculation for the range. Use a 200 period moving average as a filter.  Always use stops and avoid news, wait for more conformation.  This looks to capture intraday ranges. Put it in the back tester on 1 minute to see the price action and how it works. Trade with trend Use filter Use stops Alerts are added for pop ups and sound. 
SuperArrowScalper
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Trade trends with the Super Scalper Use on all time frames and assets it is  designed for scalping trends. Works good on small time frames for day trading.  The arrows are easy to follow.  This is a simple no repaint/no recalculate arrow indicator to follow trends with.  Use in conjunction with your own system or use moving averages.  Always use stops just below or above the last swing point or your own money management system The indicator comes with push notifications, sound alerts and email
Levels Trading
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
This indicator is a simple stripped down version of any advanced support and resistance indicator.  All the support and resistance indicators work from a number of bars that have developed over time. Get rid of clutter and confusing levels.  Find levels according to a number of bars. Look at days, session, numbers of hours, periods of consolidation.  Watch levels develop and use as breakout points, or areas of buyers and sellers.  Features and things to consider This indicator is for a frame of
ForexReversalEA
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
https://www.mql5.com/en/market/product/57345 Bu EA, Forex Ters Göstergesine dayanmaktadır. Sistemi manuel olarak takas etmeyi tercih ediyorsanız, göstergeyi indirin ve deneyin. EA, trendi takip edecek ve buna göre pozisyonlar açacaktır. Sonuçlar, daha düşük düşüş ile istikrarlı kazançlar gösteriyor, ancak neyin işe yaradığını görmek için arka test cihazı, optimize edici ve zaman dilimlerinde denemeler yapın. Gösterilen tüm sonuçlar varsayımsaldır. Not: Bu bir martingale veya ızgara değildir.
HFTHacker
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
BU, KULLANICILAR İÇİN OPTİMİZASYONDAKİ KARMAŞIKLIK VE KARIŞIKLIK NEDENİYLE KURTARMA OLMADAN BASİT VERSİYONA GERİ DÖNDÜ TEST VE KULLANMADAN ÖNCE EA'YI OPTİMİZE EDİN. SADECE OPTİMİZE ETMİŞSENİZ SATIN ALIN. Bu, nasıl optimize edileceğini bilen ve kendi değerlerine göre karlı olmak isteyen yatırımcılar içindir. RİSK PARAMETRELERİNİZİ SİZ AYARLARSINIZ. Seçerseniz işe yaramayan işlemler için durdurmalarla yüksek kazanma oranı. Uzun ömürlülük için riski azaltın. Bu, tüm hesaplarda çalışır ve bir risk
MarketMaker
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
Arz ve talep ticaretini otomatikleştirin. Pazar yap. Bu EA, herkesin sattığı ve taklit ettiği popüler arz ve talep göstergesinden esinlenerek yapılmıştır. EA, bir piyasa oluşturarak ticarete ve riskten korunmaya devam ediyor. Riskten korunma amaçlı olmayan hesaplarda da işlem görebilir. Riskleri değerlendirmeli ve zaman dilimlerini, parti büyüklüklerini ve riskten korunma yeteneklerini kullanmalıdır. Toplamda yaklaşık bir ay boyunca aynı anda birden fazla çift üzerinde işlem yaptım. Sistem
Top Trader
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Top Trader Indicator This is an arrow reversal indicator. This is with deviations and arrows.  Trade a blue arrow for buy and trade a red arrow for sell.  Change the time period and the deviations of the bands.  This is similar to others but these arrows don't repaint.  Load in back tester and study which periods and deviations work the best.  It works on all time frames.  15 min to 1 hr would give good results for take profits.  Try according to your own risk management.
Quant Bot
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
Quant Bot, EUR/USD için bir saatlik zaman diliminde trend ticareti içindir. Set dosyası yok, ancak diğer çiftler kullanılıyorsa, optimizasyona ihtiyacı olabilir. Bot hakkında: Genetik üretimi kullanır ve ticaret yapmak için ATR'yi kullanır. Eğrinin oturmasını önlemek için ileri yürüme periyodu kullanıldı EA, her ticarette durak kullanır. Para yönetimi, bakiye yüzdesi ile bir ölçeklendirmedir Geri çekilme dönemi 2003-2020 arasındadır ve ileriye yürüme 2020-2022 arasındadır. (Resimlere bakın).
Crypto Net
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
Aracı süreleri, stratejinin oluşturulduğundan farklı olacaktır. Crypto Net, 1 saatlik zaman dilimlerinde BTCUSD  Stratejiyi geliştirmek için genetik evrimi kullanır. Bu EA, ATR ve Ichimoku göstergelerini takip eden trendi ticaret yapıyor. Bu, Monte Carlo ve Walk Forward dahil olmak üzere bir dizi sağlam testten geçirildi ve geçti. Girişler: Minimum risk olan hesabın yüzdesi. Maksimum lot sayısı Ticareti durdurma zamanları Başka hiçbir şey değişmez.
PropTrader
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
*KULLANMADAN ÖNCE EA'YI OPTİMİZE EDİN* EUR/USD için Optimize Edilmiş Forex Ticaret Stratejisi Bir Uzman Danışman (EA) ile bir veya iki yıl içinde önemli bir servete ulaşmak gerçekçi olmayan bir iddiadır. Geriye dönük testler ve gerçek ticaret, EUR/USD döviz çiftine odaklanır. Bu Strateji Hakkında: Bu, daha fazla ilerleme potansiyeliyle birlikte stratejimizin ilk yinelemesini temsil ediyor. %100 kaliteli verilerle titizlikle test edilmiştir, MT4 hataları içermez. Strateji, mantıksal bir trend
Down Under
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
Down Under, AUD/USD çiftini 1 saatlik bir zaman diliminde işlem görür. Bu EA, ATR ve OHLC'yi takas eder. Bu zaman çerçevesinde bu çift için biçimlendirilmiştir. Bileşik bir min ile kullanılır. parti büyüklüğü ve maks. lot büyüklüğü. Bakiyelerin yüzdesi, kazanan işlemlerde birleştirilir. Bakiye dalgalandıkça, parti büyüklüğü de değişir. Ayarlar: mm risk % mm sürü maksimum lot Değişecek başka bir şey yok. Bunun martingale veya riskten korunma yetenekleri yoktur. Değiştirilecek tek diğer özel
Cable Trader
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
GBP/USD 1hr. Bu EA, momentum ve oturumları takas eder. Bunun sabit bir parti bileşeni vardır ve geliştikçe TP'yi değiştirmeye devam edecektir. Ayarlar: Lot büyüklüğü Değişecek başka bir şey yok. Bunun martingale veya riskten korunma yetenekleri yoktur. Değiştirilecek tek diğer özellik, işlem yapıyorsanız, GBP/USD CFD'leridir. Bunu, komisyoncu platformunda ondalık basamakla değiştirin. Risk Reddi Vadeli İşlemler, Opsiyonlar ve Döviz ticaretinin hepsinin büyük potansiyel ödülleri vardır,
Euclidean
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
Öklid, 8 yıl önce bulduğum benzersiz bir ticaret algoritmasıdır. Bu EA, bu sistemin bir parçasıdır. Kapalı sistem olarak çalışmaktadır. EA, bir trend yakalamak için açı derecesi doğru olduğunda bir satın alma başlatacaktır. Durdurma kaybı, açıdan %10'dur. Bu kadar basit. Girişler: % del saldo in lotti 1 micro lotto per $ 1.000 lotlarda bakiye yüzdesi Hacim üst lotlar = maksimum lot miktarı Kâr seviyesini al = varsayılan 50 pip Nasıl yapılır ve dikkate alınması gerekenler: Stoploss yerleşikti
Pip Scalper
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
HERKES İÇİN BİR GÖSTERGE Pip Scalper è per le tendenze dello scalping. Rimani nelle tendenze più a lungo con questo indicatore. Funziona su tutti i tempi e le risorse. Raccogli pip giornalieri con questo strumento. Usa la media mobile 200 per filtrare le operazioni. Si consigliano tempi più brevi. Utilizzare per il day trading. Informazioni e modalità di utilizzo: Pips Scalper si basa sul trend trading a lungo termine. Acquista in blu Vendi su Rosso Usa 200 medie mobili come filtro e fai tr
Evolved Trends
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
TEST ÖNCESİ OPTİMİZASYON YAPIN VE EN İYİ GİRDİLERİ BULMAK İÇİN KULLANIN Hey tüccarlar! MT4 platformunuz için son teknoloji ürünü bir Uzman Danışman mı istiyorsunuz? Evrimleşmiş Trendlerden başka bir yere bakmayın! Makine öğrenimi teknolojisiyle oluşturulan bu güçlü ticaret algoritması, 1 Saatlik zaman dilimlerinde GBP/USD ticareti yapmaya odaklanır. Ancak optimizasyon için diğer varlıkları ve zaman çerçevelerini denemekten çekinmeyin! Girişleri kendi risk toleransınıza uyacak şekilde özelleşti
Combine Winner
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Trade any Forex combine out there.  Many prop firms offer challenge or instant funding combines.  The biggest problem is controlling the loss.  With this indicator you can get a visual system that can limit loss and teach discipline.  This uses the MACD and the strategy is scalping.  You can determine the risk and reward.  Visually follow small trends for scalps.  Trade during active sessions.  It's just a simple system to instill discipline while limiting loss and scalping pips with the paramet
Holy Grail Arrow
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Holy Grail arrow is for scalping.  The period you use will determine the trend.  You can try different time frames and periods to see what works best for your strategy.  Filters can be applied like a moving average or trendlines.  The 1 minute works good for scalps and always trade during active periods and avoid consolidation times.  Using other indicators to determine trends is recommended but this can also be a free flowing scalping system alone with tp and sl. Inputs: Period = trend period
Twenty Eight Forex Pairs
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
OPTIMIZE EA BEFORE TEST AND USE No EA turns hundreds into millions in a year or 2.  This is a lie if presented this way. Trade Twenty Eight Forex Pairs.  Use this EA to trade the pairs and time frames with tp and sl according to risk.  This comes with advanced money management built in.  It has break evens and take profits on 50% with sl and tp accordingly.  1 hour recommended but try on others for intraday or swing trading.
Fulltrend
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Improve trading with this indicator.  Find areas of buys or sells in Fibonacci retracement areas.  Fulltrend is for scalping and making swing trades.  Fib levels are added for take profits and stop losses. This works on any time frame and can be used by itself or together with other systems and indicators for filters. The indicator doesn't repaint.  Alerts are added and can be true or false.  No need to sit glued to the computer, just set on charts and listen or the alerts to come.  Take a posi
Scalping Code
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
Scalping Code is for trend scalping.  It is simple to use and is profitable.  It can work on any time frame and any asset.  This indicator can be used on it's own or together with another system.  The arrow does not repaint or recalculate.   The rules are as follows:   A blue arrow above the moving average is a buy. An exit for the buy above the moving average is a red arrow or target. A red arrow below the moving average is a sell. An exit for the red below the moving average is a blue arrow
Order Flow Volume
Thomas Bradley Butler
Uzman Danışmanlar
OPTIMIZE BEFORE BACKTEST AND USE FOR A YEAR TO FIND BEST VALUES Order Flow is unique in that is trades the volume.  It was built on EUR/USD and is optimized from  11/11/2021 to 10/24/2022 on 1 hour charts.  Optimization inputs for money management are used.  This EA uses strict money management, it is not a get rich quick martingale or EA without a sl. Trading is about risk management, not gambling.   Run on EUR/USD 1 hour chart or if you want to find other assets and time frames to optimize th
AI Signal
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
AI Signal is an indicator that is a ready to made scalping system that doesn't repaint Instructions: Load indicator.  Use arrows as entries in trends and stay out of sideways markets.  Trade with the larger trend and trade only active volatile hours Buy blue arrow above yellow and exit at red arrow or at discretion.  Sell red arrow below yellow and exit at blue arrow  or at discretion.  Easy to follow and is based on trends.  The indicator works on all time frames and assets. Use at your own d
Filtrele:
MrR1 Yellow
670
MrR1 Yellow 2024.06.25 03:12 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt