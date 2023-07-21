TEST ETMEDEN VE SATIN ALMADAN ÖNCE, SİZİN İÇİN ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLMAK İÇİN OPTİMİZE ETMELİSİNİZ.





KULLANICININ OPTİMİZE EDEBİLMESİ İÇİN ZAMANINDA BÜYÜK GÜNCELLEME. HALA MİLİSANİYEDEN AZ SÜRE İÇİN ULTRA VPS KULLANIN. SONUÇLAR SİPARİŞLER İÇİN BROKER VE VPS'YE GÖRE DEĞİŞECEKTİR.





MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/102748





Yüksek Frekanslı İşlem EA, HFT + gerçek likidite ile doldurulmasına izin veren Pro seviye gerçek FX hesapları için en iyisidir. Buna sahipseniz, neyin gerekli olduğunu zaten biliyorsunuzdur ve gerekenlere sahipsinizdir.





Gerekenleri okuyun:





https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806





Gerçek Bir HFT Uzmanını Keşfedin





Yüksek performanslı işlem hesaplarınız için yüksek frekanslı işlem (HFT) mükemmelliğini mi arıyorsunuz? Başka yere bakmayın. HFT Uzmanımız, HFT işlemleri için doğru aracı kuruma, yazılıma ve sunuculara erişiminiz olması koşuluyla ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır.





HFT Uzmanımız Nasıl Çalışır:





Tick Olay İşleme:





EA'mız sürekli olarak piyasayı yeni tick'ler (fiyat güncellemeleri) açısından izler.

Yeni bir tick geldiğinde, On Tick() olay işleyicisi tetiklenir ve EA işlem mantığını başlatır.

İşlemler için Zaman Sınırı:





Son işlemden bu yana geçen süreyi kontrol ederek aşırı işlemden kaçınılmasını sağlarız. Saniye Başına Maksimum İşlem için belirtilen değerden büyük olmalıdır.

Geçen yetersiz süre, EA'nın piyasa aşırı yüklenmesini önlemek için daha fazla işlemi atlamasına neden olur.

Spread ve Puan Değerini Getirme:





EA'mız mevcut spread'i (teklif ve alış fiyatı farkı) ve işlem gören enstrüman için en küçük fiyat değişikliğini (pip) olan puan değerini alır.

Alım ve Satım Emirleri Verme:





EA, alım ve satım fiyatlarını mevcut talep ve alış fiyatlarına ve spread'e göre hesaplar. Stop-loss (SL) ve take-profit (TP) seviyeleri, kullanıcı tanımlı Stoploss Pip'leri ve Take Profit Pip'leri dikkate alınarak hem alım hem de satım emirleri için hesaplanır ve puan değerlerine dönüştürülür.

SL ve TP seviyeleri için geçerli fiyat aralığı kontrolleri gerçekleştirilir.

Lot Boyutunu Kontrol Etme:





EA, işlem hacminin (lot boyutu) doğruluğunu doğrular, sembolün izin verilen minimum ve maksimum hacimlerine uyduğundan ve işlem yürütme için gereken minimum adımın bir katı olduğundan emin olur.

Limiting Orders:





EA, başka bir emrin izin verilip verilmediğini kontrol eder ve toplamın maksimum limiti aşmadığından emin olur.

İşlemleri Yürütme:





Tüm koşullar karşılanırsa, EA eş zamanlı alım ve satım emirleri verir.

SL ve TP seviyeleri, alış ve satış fiyatlarına göre uygun şekilde ayarlanır.

Sürekli İşlem:





EA sürekli olarak çalışır.

Yasal Uyarı: Hiçbir garanti vermiyoruz ve HFT Uzmanımızı kendi riskinizle kullanırsınız.