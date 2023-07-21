True HFT

5

테스트 및 구매 전에 최적화하여 자신에게 적합한지 확인해야 합니다.


사용자가 최적화할 수 있도록 주요 업데이트가 제때 제공됩니다. 밀리초 미만 동안은 여전히 ​​ULTRA VPS를 사용하세요. 결과는 브로커 및 주문에 대한 VPS에 따라 다릅니다.


MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/102748


고빈도 거래 EA는 HFT+가 실제 유동성으로 채워지는 Pro 수준의 진정한 FX 계정에 가장 적합합니다. 이것이 있다면 무엇이 필요한지 이미 알고 있으며 필요한 것이 있습니다.


필요한 것이 무엇인지 읽어보세요:


https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806


진정한 HFT 전문가를 찾아보세요


고성능 거래 계정을 위한 고빈도 거래(HFT) 우수성을 찾고 계신가요? 더 이상 찾지 마세요. 당사의 HFT 전문가는 HFT 운영을 위한 적절한 브로커, 소프트웨어 및 서버에 액세스할 수 있는 경우 귀하의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.


당사의 HFT 전문가 작동 방식:


틱 이벤트 처리:


당사의 EA는 새로운 틱(가격 업데이트)에 대해 시장을 지속적으로 모니터링합니다.

새로운 틱이 도착하면 On Tick() 이벤트 핸들러가 트리거되고 EA가 거래 로직을 시작합니다.

거래 시간 제한:


당사는 마지막 거래 이후 경과된 시간을 확인하여 과도한 거래가 발생하지 않도록 합니다. 이는 초당 최대 거래에 지정된 값보다 커야 합니다.

시간이 부족하면 EA가 시장 과부하를 방지하기 위해 추가 거래를 건너뜁니다.

스프레드 및 포인트 값 가져오기:


당사의 EA는 현재 스프레드(매도 및 매수 가격 차이)와 포인트 값, 거래된 상품의 가장 작은 가격 변화(핍)를 검색합니다.

매수 및 매도 주문 실행:


EA는 현재 매도 및 매수 가격과 스프레드를 기반으로 매수 및 매도 가격을 계산합니다.

손절매(SL) 및 이익실현(TP) 수준은 매수 및 매도 주문 모두에 대해 계산되며, 사용자 정의 손절매 핍과 이익실현 핍을 존중하여 포인트 값으로 변환됩니다.

SL 및 TP 수준에 대해 유효한 가격 범위 검사가 수행됩니다.

Lot 크기 확인:


EA는 거래량(Lot 크기)의 정확성을 확인하여 심볼의 최소 및 최대 허용 볼륨을 준수하고 거래 실행을 위한 최소 단계의 배수인지 확인합니다.

제한 주문:


EA는 다른 주문이 허용되는지 확인하여 총계가 최대 한도를 초과하지 않는지 확인합니다.

거래 실행:


모든 조건이 충족되면 EA는 동시에 매수 및 매도 주문을 합니다.

SL 및 TP 수준은 매수 및 매도 가격에 따라 적절하게 설정됩니다.

연속 운영:


EA는 연속적으로 운영됩니다.

면책 조항: 당사는 어떠한 보장도 하지 않으며, 귀하는 당사의 HFT 전문가를 귀하의 책임 하에 사용합니다.

리뷰 1
MrR1 Yellow
670
MrR1 Yellow 2024.06.25 03:12 
 

需要設定檔

추천 제품
Total P
Viktar Rudabelets
2 (4)
Experts
Total P - полностью автоматическая торговая система. Система использует в торговле основные закономерности рынка Форекс - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Робот полностью оптимизирован и настроен на торговлю. Рекомендуемый Timeframe: M15 Рекомендуемый брокер: любой Рекомендуемая валютная пара: USDCHF Торговая система работает как на VPS так и на персональном компьютере пользователя. Максимально точные бэк-тесты и торговля на реальных счетах показывают высокий процент выпл
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (2)
Experts
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
ATR Robot PRO
Volodymyr Hrybachov
2.67 (3)
Experts
This is an expanded version of ATR Robot . The EA is based on a multifunctional template and is designed for intraday trading with all major currency pairs on any timeframe. The strategy is based on analysis of price action within the daily volatility range for a given period. The EA has a vast set of features - it can be configured for any trading style, which makes it not just a trading robot, but a multifunctional flexible designer. The EA applies order placement levels, stop loss, take profi
Nirio Experts
Tatiana Savkevych
Experts
Nirio : Your reliable conductor in the Forex market Nirio is a high-tech trading bot, designed specifically for forex traders. This innovative tool is equipped with many functions that allow traders to effectively manage their transactions and strategies. The price for the first users will be reduced, and over time will increase. Advantages Nirio: Reliability and stability: Nirio is developed in accordance with the highest reliability and stability standards, which provides confident and saf
Nzdjpy gain Booster
Alvin Garcia
Experts
A consistent winning trade result with very low risk is something that we can treasure in world of trading. This EA works best on NZDJPY pair only. Stop loss protected, so no worries for account burning. Start trading with the very low lot size of .01 (you can up size your lot size if you want). M5 time frame TP: 20pips SL: 22pips No Martingale, No Dangerous strategy. Use smart indicator for best entry. News filter to stop EA before high impact news Smart time filter to avoid unexpected falling
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Fish Scalper Advisor for gold trading on the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system created specifically for trading gold assets (XAU/USD). Typically, such robots use algorithmic methods to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This program uses built-in formulas to process data in real time, effectively adapting to changes in the market and provid
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Yetech Pro EA AutoReverse
Omotosho Adekunle Adekoya
Experts
Yetech Pro EA AutoReverse v1.2 – The Smart Trend-Reversal Robot for AUDUSD Features:     Compatible with all brokers and account types     Designed specifically for the popular AUDUSD pair     The robot opens positions every day on M15 timeframe     A tested, stable product built by skilled programmers     ️ Quick installation – only one parameter (Lot size) needs to be changed     Built-in MA Filter to confirm trend direction     Private group access for excellent on
Deep Takeover MT4
Jeremy Scott
Experts
An adaptive and under fitted trading system like no other The best settings of one symbol also work on a majority of other symbols The majority of settings within the optimization parameters test well Deep Takeover MT4 now comes with a 2nd EA for free : "Agility" EA!  See comment section for details Three versions for different types of accounts This MT4 version respects FIFO rules The MT5 netting version :    https://www.mql5.com/en/market/product/52725 The MT5 hedge version :  https://www.mql
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Experts
MetaProfitX  utilizes a unique strategy where it continuously scalps small profitable trades. MetaProfitX  stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling losing trades. Unlike traditional methods that solely rely on Stop Loss orders to limit losses,  MetaProfitX  employs a sophisticated technique to manage losing positions, trading as a basket, closing all at once on a small profit. This unique strategy allows  MetaProfitX  to optimize its risk management, mini
Solar Metal
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Solar Metal Expert Advisor appears to be a promising tool thanks to its comprehensive automated decision-making system for the forex market. However, there are a few things to consider before using it: Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Main characteristics of Solar Metal: Automation: The advisor makes decisions independently, relying on sophisticated algorithms for anal
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Stability Pro MT4
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
출시 프로모션: 990$ 대신 단 34 9 $! 이 프로모션 가격으로 몇 장만 남았습니다! 저희 프로모션 블로그   에서 "   Ultimate EA 콤보 패키지 "   를 꼭 확인해 보세요   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here 실시간 결과 위험도 낮음 실시간 결과 고위험 STABILITY PRO에 오신 것을 환영합니다   . 시장에서 가장 발전되고 안정적이며 위험이 낮은 그리드 시스템 중 하나입니다! 이 EA는 사용하는 외환쌍의 전체 사용 내역에 대해 스트레스 테스트를 거쳤습니다. 이러한 스트레스 테스트 동안 EA는 아래 스크린샷에서 볼 수 있듯이 2007년부터 오늘까지 매달 수익을 올렸습니다. EA는 고정된 거리에서 그리드 거래를 추가하지 않지만 시장 움직임을 분석하여 그리드 위치를 결정하는 고급 SVG 알고리즘(스마트 변수 그리드)을 사용합니다. 나는 이 EA에 대해 좋은 위험/보상 비율과 강력한 복구 요소를 얻기 위해 많은 노력을 기울였습
FXS Forex EA
Milan Asenov
Experts
Expert Advisor Developer and Trading Signal Provider Welcome to my trading world! I'm Milan, a seasoned computer engineering professional with over 15 years of experience and a dedicated forex trader with more than 7 years of hands-on experience in the financial markets. I specialize in crafting expert advisors (EAs) and providing high-quality trading signals to help fellow traders navigate the complexities of trading with confidence. FXS Forex EA: Your Trusted Trading Companion for GBPUSD an
EuroGeddon EA
Martin Alejandro Bamonte
Experts
EUROGEDDON EA – 탁월한 안정성과 철저한 리스크 관리 EUROGEDDON EA 는 적응형 인공지능 을 기반으로 한 100% 자동 트레이딩 로봇으로, 소액 계좌의 성장을 위해 설계되었습니다. 계좌의 자산을 보호하면서도 꾸준한 성과를 추구하는 트레이더에게 이상적입니다. 200달러당 0.01 로트라는 매우 낮은 리스크 설정으로, 낮은 드로우다운 을 유지하며 안정적인 퍼포먼스를 보여줍니다. 직접 테스트해볼 가치는 충분합니다. 지금 데모 버전을 다운로드하고 직접 확인해보세요! 백테스트 결과만 믿지 마세요. 제 채널에서 제공하는 데모로 실제 시장에서 어떻게 작동하는지 체험해보시기 바랍니다. 경제 뉴스 발표 중에도 문제 없이 작동 고변동성의 뉴스 이벤트 중에도 EA의 전략은 영향을 받지 않습니다. 기본적인 작동 로직은 안정적으로 유지되어 어떤 상황에서도 지속적으로 작동합니다. 적응형 인공지능 (뉴스 중에도 강력하게 작동하는 핵심 기술) 기본적으로는 고정된 진
Forex Trader Pro
Cedric Mike Florina
Experts
Forex Trader Pro — 당신의 자동 외환 거래 로봇! 공식 채널 및 지원: t.me/TradeSense_FX MT4 호환 | 무료 업데이트 | 5개 계정 라이선스 포함 왜 Forex Trader Pro인가요? 완전하고 스마트하며 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있는 자동 거래 시스템 을 찾고 계신가요? Forex Trader Pro 는 단순한 EA가 아닌, 전문적인 알고리즘 거래 플랫폼 으로 모든 수준의 트레이더에게 성능, 제어, 안정성 을 제공합니다. 주요 특징: 100% 자동화 – 설치, 설정, 그리고 거래 시작 다양한 전략 지원 – 마틴게일, 그리드, 헤지 등 고급 위험 관리 – 고정값, 잔액 기반, 또는 위험 기반 스마트 보호 기능 – 스프레드, 슬리피지, 손실 제어 진보된 트레일링 스탑 – 수익 자동 관리 내장 기술 분석 – RSI, MACD, 볼린저 밴드, 일목균형표, 이동평균선 복구 시스템 – 손실 시 보정
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Experts
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
Trend BtD
Roman Meskhidze
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
BitTerraCoin
Maryna Shulzhenko
Experts
BitTerraCoin is a unique trading system! It goes through the entire history and all currency pairs with one single setting. Works using sharp tick movements. Recommendations for working with a scalpel: It is recommended to work on liquid Forex pairs with a low spread. The lower the commission and the spread, the greater the profit. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. You can work on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. Details: The MaxSpread par
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
OnlyBlackBox
Alex Bruna Garcia
Experts
MT5 version This is a trading algorithm and expert advisor that has been specifically developed to operate in funding exams, live funding accounts, as well as personal accounts. The strategy is based on Smart Money Concept, which looks for market structure changes and imbalances, adapting to the demands of these types of companies. The strategy has been tested for years in the US30 market on an H1 timeframe with effectiveness and making use of good risk management. The parameters of the expert
Directional Movement
Sergey Naymushin
Experts
Expert Advisor Overview and Advantages The strategy is based on the support and resistance breakout principle; The EA uses only Buy orders. The EA always uses Take Profit and Stop Loss. Multicurrency trading is supported. Easy of use. Wide choice of suitable currency pairs; Minimum initial deposit. Operation Principle Based on the data of two indicators (the first is RSI with a period of 14, the second one is custom built-in indicator), the EA opens a buy order and sets the Take Profit and Stop
Man Exclusive
Tatiana Savkevych
Experts
The   Man Exclusivet  Expert Advisor can be run on any timeframe, on any currency pair, and on any broker's server. Unique trading system! The expert system works with ticks using sharp tick movements. For the internal algorithm, the elementary unit of analysis is a tick. It is recommended to work on liquid Forex pairs with a low spread and use VPS. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. It is also worth noting that with an acceptable spread level, the bot goes through any historical p
Stream Z50
Evgeniy Zhdan
Experts
스캘핑 거래 로봇. EA는 추세의 안정적인 방향을 모니터링하고 그 방향으로 작동합니다. 어드바이저의 최대로 최적화된 코드를 사용하면 지연을 최소화하고 터미널 로드를 최소화하면서 작업할 수 있습니다. Expert Advisor는 2015년부터 기본 설정으로 성공적으로 테스트되었습니다. EURUSD 및 GBPUSD 거래 상품(접두사 및 접미사 포함)에 대한 기본 설정을 사용하는 것이 좋습니다. 기간은 5분입니다. 낮은 스프레드와 낮은 수수료로 거래 결과가 더 좋아질 것입니다. 설정: 위험 = false인 경우 로트 - 위험 = false인 경우 거래 로트; 위험 켜기/끄기 - 자동 할당을 활성화합니다. 위험 비율 - 거래당 위험 비율; 이익을 얻으십시오 - 이익을 얻으십시오. 손절매 - 손절매; 후행 정지 - 후행 정지; 주문에 대한 코멘트 - 주문에 대한 코멘트; Bulls Period - Bulls 지표의 기간. 곰 기간 - 곰 지표의 기간; 매직 넘버 - 주문을 구별하는
Axell
Sergei Ozerov
Experts
A-xell is a   trading system based on a complex mathematical model that generates signals for opening deals. The strategy is based on changing the current time series of quotes by reading the patterns in it. The EA transforms a series of prices using the   Wavelet   algorithm to find patterns in frequencies and amplitudes. The EA opens one deal in a certain direction and places virtual Stop Loss and Take Profit, and also uses forced closing of orders when a situation occurs when the movement
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
Cyberosaur Ex
Maryna Shulzhenko
Experts
The     Cyberosaurus  bot is an innovative next-generation bot that serves as a powerful tool for trading in the classic Forex market and with cryptocurrencies (for corresponding brokers). It operates with the majority of pairs, so it is advisable to test it before using it on a specific pair. It is specifically designed to work with these markets, without the ability to trade other assets such as stocks or indices. The main control parameters of the bot are presented in a convenient and conci
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experts
The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
MarsiEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
Marsi Expert is an effective advisor especially at low spread rates. Tested and designed on M5 & H1 chart in EURUSD. There is no input option other than lot selection and Magic number selection. The other settings will be adjusted according to the time period of the chart you will put on the Expert. Advanced versions will be updated with renewed sales price. * Must be tested on demo accounts before using in real account, due to your broker behavior.  
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: 오늘의 성공이 내일의 결실이 될 것입니다. 기간 한정 슈퍼 할인! 가격이 인상되기 전에 마지막 2부를 299달러에 구매할 수 있습니다. 실시간 신호 > IC 마켓 리얼: Goldex AI 고위험 세트 매뉴얼 및 구성 파일: 매뉴얼 및 구성 파일을 받으려면 구매 후 저에게 연락하세요. 가격: 시작 가격은 $499이며 10회 판매할 때마다 $899씩 인상됩니다. 사용 가능한 사본 수: 2 Goldex AI - 신경망, 추세 및 가격 행동을 갖춘 고급 트레이딩 로봇. Goldex AI는 금의 지지선과 저항선을 돌파하는 가격 행동을 사용하여 뉴욕 시장의 움직임을 최대한 활용하여 가능한 최고의 수익을 얻는 고성능 트레이딩 로봇입니다. 이 로봇은 지능형 복구라는 전략을 가지고 있으, 손실이 발생한 후 활성화되고 더 큰 로타제를 열어 가능한 손실을 단시간에 복구하지만 사용자가 원할 경우 승수를 줄일 수 있습니다. Goldex AI에는 스마트 뉴스 필터가 내장되어 있어 중
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: 귀하의 거래, 우리의 기술 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하면 매뉴얼과 설정 파일을 받으실 수 있습니다 가격: 가격은 판매된 라이선스 수에 따라 상승합니다 사용 가능한 복사본: 4 금은 시장에서 가장 변동성이 큰 금융 상품 중 하나로, 정확한 거래, 심도 있는 분석 및 강력한 리스크 관리가 요구됩니다. CyNera 전문가 조언자는 이러한 요소들을 통합하여, 최적의 금 거래를 위한 정교한 시스템으로 설계되었습니다. CyNera의 고급 전략과 기술은 경험이 풍부한 트레이더는 물론, 초보자도 금 거래에서 직면하는 독특한 도전과 기회를 극복할 수 있도록 지원합니다. CyNera는 금 시장의 복잡성에 맞춰 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적응적이고 지능적인 전략과 다중 시간대 분석, 자동 거래 조정, 정밀한 리스크 관리 등 고급 기능을 결합합니다. 이러한 적응성 덕분에 CyNera는 빠른 시장 변화에 대응하면서도 장기적인 자본 보호를 보장하는 다목적 도구가
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper: 당신 곁의 첨단 기술! 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하시면 매뉴얼과 설정 파일을 보내드립니다 가격: 판매된 라이선스 수에 따라 가격이 인상됩니다 남은 복사본: 5개 금 거래는 금융 시장에서 가장 변동성이 큰 자산 중 하나로, 고도의 정밀도, 철저한 분석, 매우 효과적인 리스크 관리가 요구됩니다. Javier Gold Scalper 는 이러한 핵심 요소들을 통합하여 금 시장에서의 거래를 최적화하기 위해 설계된 강력하고 정교한 시스템입니다. 최첨단 기술과 고급 전략을 기반으로 Golden Scalper는 초보자와 전문가 모두를 지원하여 이 역동적인 시장의 도전과 기회를 안전하게 대응할 수 있도록 합니다. Golden Scalper와 함께라면 금 거래의 특수성에 적합한 신뢰할 수 있는 도구를 사용할 수 있습니다. 심볼 XAUUSD (금) 시간 프레임 M30 PropFirm 사용 가능 자본 최소 $1000 브로커 모든 브로커 가능 계정
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
제작자의 제품 더 보기
Matrix Hacker
Thomas Bradley Butler
Experts
MT4 Version :   https://www.mql5.com/en/market/product/87060 Matrix Hacker는 헤지 계정 전용이며 랜덤 워크를 사용하므로 과거는 중요하지 않습니다. EA는 시장에서 안정적인 기반을 유지하고 매도호가와 매수호가를 모두 다룰 것입니다. 거래자에 따라 다양한 크기와 수량으로 매수 및 매도 매수 및 매도. 이것은 여전히 ​​​​최적화에 대해 알아야하고 과도하게 활용하지 않아야하기 때문에 초보자에게는 권장되지 않습니다. 작은 핍을 스캘핑하고 범위를 유지하기 위한 설정을 사용하는 것이 좋습니다. 이 EA는 잠재적으로 4개의 거래를 열 수 있으므로 이를 이해하여 입력의 크기가 올바른지 확인하십시오. 고정 로트 크기를 사용하므로 고정 랏으로 4개의 거래를 고려해야 합니다. 라이브로 거래하기 전에 먼저 데모에서 이 EA를 사용하고 확신할 때까지 증분 로트로만 라이브로 이동하십시오. 모든 마이크로 로트에 대해 $1000를 권장합니다. 데이
ForexReversal
Thomas Bradley Butler
4 (1)
지표
인내심은 스트레스 없는 스캘핑의 핵심입니다. 화살표가 200 이동 평균을 통과하는 것을 볼 때 거래하고 이동 평균 필터가 없는 마지막 스윙 포인트에서 확장하거나 추세를 만드십시오. 1분 시간 프레임에 적합하며 일중 움직임을 포착합니다. 후행 정지를 사용하여 쉽게 20핍을 가져오거나 더 큰 추세에 더 오래 머물 수 있습니다. 이 표시기에서 실제로 큰 거래의 사진에 있는 예를 보십시오. 1분의 시간 프레임이 가장 효과적입니다. 트렌드를 보려면 축소하십시오. 화살표는 다시 칠하거나 다시 계산하지 않습니다. 1분 시간 프레임에 연결하고 거래를 연구하고 전략에 사용할 수 있는지 확인하십시오. 나 규칙: 파란색 구매 레드 판매 옆 기간을 피하십시오 거래량이 많을 때 거래하고 모멘텀을 거래하십시오 손절매 사용 인내심은 스트레스 없는 스캘핑의 핵심입니다. 화살표가 200 이동 평균을 통과하는 것을 볼 때 거래하고 이동 평균 필터가 없는 마지막 스윙 포인트에서 확장하거나 추세를 만드십시오.
NeuroScalper
Thomas Bradley Butler
5 (1)
지표
업데이트! 화살표가 100 및 200 레벨에 추가되었습니다. 이 지표는 극단적인 접근에 정확하고 주로 1분 기간 동안 매수 포지션을 지원합니다. 다른 시간 프레임을 사용할 수 있지만 수준이 다릅니다. 더 나은 오실레이터이며 차이점을 확인하기 위해 다른 오실레이터와 비교합니다. 신경망 개념을 사용한 데이 트레이드. 이 지표는 기본 형태의 신경망을 사용하여 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 1분 차트에서 지표를 사용하십시오. 표시기는 다시 칠하지 않습니다. 1분 차트 또는 다른 레벨을 사용하는 다른 차트를 사용하여 테스터에서 다운로드하여 실행하고 거래를 분석하여 직접 확인하십시오. 시장을 스캘핑할 수 있는 많은 기회. 더 높은 시간 프레임에 사용할 수 있지만 수준은 재량에 따라 변경해야 합니다. 더 높은 시간 프레임은 더 높은 범위를 갖습니다. 이 모델에서 고려해야 할 개념 및 사항: 다중 표시기가 사용되고 가중치가 적용되며 최대 및 최소에 대한 2개의 데이터 포인트가 사용됩니다.
VolumeDayTrader
Thomas Bradley Butler
지표
주식(CFD)에 대해서만 DAYTRADING. 거래에는 작업이 필요합니다. 모든 항목과 종료를 알려주는 바로 가기나 표시기는 없습니다. 이익은 마음의 상태에서 옵니다. 지표는 자금 관리 및 성공 심리학과 함께 사용되는 도구입니다. 볼륨 프로파일에서 불균형을 찾으십시오. 거래 가격 볼륨 불균형. 많은 불균형이 마감 및 공개 및 뉴스에서 발생합니다. 주식의 구매자 대 판매자를 참조하십시오. 5분에서 1시간 동안 사용하여 누가 가격을 통제하고 가격의 불균형을 찾을 수 있는지 확인합니다. 더 큰 주식은 15분 이상입니다. 이전 막대의 숫자를 보려면 색상 볼륨 막대 위로 마우스를 가져갑니다. 현재 막대 볼륨은 상단 모서리에 기록됩니다. 거래량의 불균형을 찾아 가격이 한동안 어떤 방향으로 갈지 확인하십시오. 최상의 결과를 위해 지배적인 경향을 따르십시오 추세가 발전하면 추세를 거래하십시오. 트레일링 스톱을 사용하고 큰 볼륨 반전 불균형을 주시하십시오.
GoldBuyBackScalper
Thomas Bradley Butler
4 (1)
지표
이 표시는 XAU/USD, 1분 차트 전용입니다. 모든 쌍에는 고유한 특성과 가격 변동이 있습니다. 이 지표로 V자형 반전을 거래하십시오. 두피는 후행 정지를 사용하여 매수하고 뉴스는 더 극단적이고 갑작스러운 매도를 유발할 수 있으므로 뉴스를 피합니다. 백테스트에서 1분 시간 프레임에 연결하고 반전 매수를 확인합니다. 표시기는 다시 그리거나 다시 계산하지 않습니다. 활성 시간에만 거래 이 표시는 XAU/USD, 1분 차트 전용입니다. 모든 쌍에는 고유한 특성과 가격 변동이 있습니다. 이 지표로 V자형 반전을 거래하십시오. 두피는 후행 정지를 사용하여 매수하고 뉴스는 더 극단적이고 갑작스러운 매도를 유발할 수 있으므로 뉴스를 피합니다. 백테스트에서 1분 시간 프레임에 연결하고 반전 매수를 확인합니다. 표시기는 다시 그리거나 다시 계산하지 않습니다. 활성 시간에만 거래
TrueSupplyandDemand
Thomas Bradley Butler
지표
This is based on short term strength or weakness and not on moving averages.  Moving averages are used for filter only. Trade supply and demand with arrows. Supply and demand breakouts and strength of the buyers or sellers .  Don't trade buy arrow to sell arrow.  Trade the strength with trendlines or moving averages and use stops.  The arrow can have some strong moves.  Trade on all time frames.  Try it out in the back tester. The pips can be made with this indicator, follow the arrows and make
ScalpingMaster
Thomas Bradley Butler
지표
Master scalping with this indicator.  Trade on any time frame for scalps on buy or sells.  Follow trends using a 200 moving average and stops and targets.  Use with your own system.  This indicator can give pips if following it correctly.  Stick to rules and pick up pips daily.  Use as entries in a trend, scalp for a few pips or exit on opposite signal.  Best to follow higher time frame trends. Indicator doesn't repaint or recalculate. Rules: Don't trade overnight, only trade during active sessi
DayTradeKing
Thomas Bradley Butler
지표
This indicator is good for small time frames like 1 and 5 minutes and made for day trading. The indicator never repaints or recalculates. The indicator works is for trading swing points in day trading, following bulls or bears.  Its a simple to use, non cluttered indicator with a high success rate.  This indicator works well to capture ranges.  All indicators come with limitations and no indicator or system is always accurate. Use money management for long term trading success.   Place in backte
DTKGold
Thomas Bradley Butler
지표
This is the DayTradeKing for gold on a 1 minute time frame.  It is a different calculation for the range. Use a 200 period moving average as a filter.  Always use stops and avoid news, wait for more conformation.  This looks to capture intraday ranges. Put it in the back tester on 1 minute to see the price action and how it works. Trade with trend Use filter Use stops Alerts are added for pop ups and sound. 
SuperArrowScalper
Thomas Bradley Butler
지표
Trade trends with the Super Scalper Use on all time frames and assets it is  designed for scalping trends. Works good on small time frames for day trading.  The arrows are easy to follow.  This is a simple no repaint/no recalculate arrow indicator to follow trends with.  Use in conjunction with your own system or use moving averages.  Always use stops just below or above the last swing point or your own money management system The indicator comes with push notifications, sound alerts and email
Levels Trading
Thomas Bradley Butler
지표
This indicator is a simple stripped down version of any advanced support and resistance indicator.  All the support and resistance indicators work from a number of bars that have developed over time. Get rid of clutter and confusing levels.  Find levels according to a number of bars. Look at days, session, numbers of hours, periods of consolidation.  Watch levels develop and use as breakout points, or areas of buyers and sellers.  Features and things to consider This indicator is for a frame of
ForexReversalEA
Thomas Bradley Butler
Experts
https://www.mql5.com/en/market/product/57345 이 EA는 Forex Reversal 지표를 기반으로 합니다. 시스템을 수동으로 거래하고 싶다면 지표를 다운로드하여 사용해 보십시오. EA는 추세를 따르고 그에 따라 포지션을 열 것입니다. 결과는 더 낮은 드로다운으로 안정적인 이득을 보여주지만 백 테스터, 옵티마이저 및 시간 프레임에서 실험하여 무엇이 작동하는지 확인하십시오. 표시된 모든 결과는 가상입니다. 참고: 이것은 마틴게일이나 그리드가 아닙니다. 지표에 헤지 기능이 있습니다. 이 EA에는 다음과 같은 기능이 있으며 위험에 따라 변경하십시오. EA는 무료 마진에 따라 추가하고 매개변수에 따라 구매 및 판매합니다. 입력을 통해 위험을 제어합니다. inp 5는 판매 inp 7은 구매 고정 스톱 로트 고정 이익실현   여유 마진의 %
HFTHacker
Thomas Bradley Butler
Experts
최적화에 대한 사용자의 복잡성과 혼란으로 인해 복구 없이 간단한 버전으로 돌아갔습니다. 테스트 및 사용 전에 EA를 최적화하세요. 최적화한 경우에만 구매하세요. 최적화하는 방법을 알고 스스로 수익을 창출하고자 하는 트레이더를 위한 것입니다. 위험 매개변수를 설정합니다. 선택한 경우 작동하지 않는 거래에 대한 정지와 함께 높은 승률. 장수를 위해 위험을 줄입니다. 모든 계정에서 작동하며 위험 관리 도구입니다. 모든 의견, 설명 및 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/74421 이 전문가 자문가(EA)는 트레이더의 계정 잔액에 따라 포지션 크기를 조정하는 동안 매수 및 매도 거래를 자동화합니다. 핵심 기능은 거래 크기를 동적으로 조정하여 계정이 늘어나거나 줄어들 때 위험이 사용 가능한 자본에 비례하도록 하는 것입니다. 이는 주어진 거래에서 과도한 레버리지 또는 너무 적은 위험을 감수하지 않고 일관된 거래 전략을 유지하는 데 도움이 됩
MarketMaker
Thomas Bradley Butler
Experts
수요 공급 거래를 자동화합니다. 시장을 만드십시오. 이 EA는 모두가 판매하고 모방하는 인기 있는 수요 공급 지표에서 영감을 받아 만들어졌습니다. EA는 거래와 헤징을 계속하여 시장을 만듭니다. 비 헤징 계정에서도 거래할 수 있습니다. 위험을 평가하고 시간 프레임, 로트 크기, 헤징 기능을 사용해야 합니다. 나는 한 번에 여러 쌍을 껐다가 켜고 한 달에 걸쳐 그것을 거래했습니다. 시스템의 개념: EA는 수요와 공급 수준을 거래합니다. EA가 계속해서 새로운 레벨을 거래할 수 있도록 레벨이 변경됩니다. 더 낮은 로트를 가진 많은 쌍 사이에 분배하는 것은 시스템의 기능입니다. 꾸준한 이득을 유지하면서 큰 하락은 피해야 합니다. SL을 사용할 수 있지만 이것이 옵션이 될 수 있도록 내가 설명한 헷지된 측면입니다. 많은 쌍에 대해 작은 로트에서 얻는 손실은 4%이며 이것은 SL이 없는 것입니다. 더 큰 로트는 6%를 보여주고 있습니다. 따라서 크기가 작을수록 보수적이며 크면 공격적
Top Trader
Thomas Bradley Butler
지표
Top Trader Indicator This is an arrow reversal indicator. This is with deviations and arrows.  Trade a blue arrow for buy and trade a red arrow for sell.  Change the time period and the deviations of the bands.  This is similar to others but these arrows don't repaint.  Load in back tester and study which periods and deviations work the best.  It works on all time frames.  15 min to 1 hr would give good results for take profits.  Try according to your own risk management.
Quant Bot
Thomas Bradley Butler
Experts
Quant Bot은 EUR/USD에 대한 1시간 프레임의 추세 거래를 위한 것입니다. 설정된 파일은 없지만 다른 쌍을 사용하는 경우 최적화가 필요할 수 있습니다. 봇 정보: 그것은 유전자 생성을 사용하고 ATR을 사용하여 거래합니다. 커브 핏을 방지하기 위해 앞으로 걷기 기간이 사용되었습니다. EA는 모든 거래에 스탑을 사용합니다. 자금 관리는 잔액의 %로 확장됩니다. 백셋 기간은 2003-2020년이고 앞으로 나아가는 기간은 2020-2022년입니다. (사진 참조). Quant Bot은 EUR/USD에 대한 1시간 프레임의 추세 거래를 위한 것입니다. 설정된 파일은 없지만 다른 쌍을 사용하는 경우 최적화가 필요할 수 있습니다. 봇 정보: 그것은 유전자 생성을 사용하고 ATR을 사용하여 거래합니다. 커브 핏을 방지하기 위해 앞으로 걷기 기간이 사용되었습니다. EA는 모든 거래에 스탑을 사용합니다. 자금 관리는 잔액의 %로 확장됩니다. 백셋 기간은 2003-2020년이고 앞
Crypto Net
Thomas Bradley Butler
Experts
Crypto Net은 1시간 단위로 BTCUSD를 거래하기 위한 것입니다. 그것은 전략을 발전시키기 위해 유전자 진화를 사용합니다. 이 EA 거래 추세는 ATR 및 Ichimoku 지표를 따릅니다. 이것은 구축되었으며 Monte Carlo 및 Walk Forward를 포함한 다양한 테스트를 통과했습니다. 입력: 최소 위험인 계정 비율입니다. 최대 로트 수 거래 중단 시간 다른 것은 변경되지 않습니다. Crypto Net은 1시간 단위로 BTCUSD를 거래하기 위한 것입니다. 그것은 전략을 발전시키기 위해 유전자 진화를 사용합니다. 이 EA 거래 추세는 ATR 및 Ichimoku 지표를 따릅니다. 이것은 구축되었으며 Monte Carlo 및 Walk Forward를 포함한 다양한 테스트를 통과했습니다. 입력: 최소 위험인 계정 비율입니다. 최대 로트 수 거래 중단 시간 다른 것은 변경되지 않습니다.
PropTrader
Thomas Bradley Butler
Experts
*사용하기 전에 EA를 최적화하세요* EUR/USD에 최적화된 외환 트레이딩 전략 EA(Expert Advisor)를 통해 1~2년 내에 상당한 부를 달성한다는 것은 비현실적인 주장입니다. 백테스팅과 실제 거래는 EUR/USD 통화 쌍에 중점을 둡니다. 이 전략 정보: 이는 우리 전략의 초기 반복을 나타내며 추가 발전 가능성이 있습니다. 100% 품질 데이터로 엄격한 테스트를 거쳤으며 MT4 오류가 없습니다. 이 전략은 추세 추종의 논리적 원리에 따라 운영됩니다. 추세가 강세일 때 EA는 후행 정지를 전개하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 본질적으로 이는 간단한 추세 추종 접근 방식입니다. 주요 장점 및 고려 사항: 쉬운 설정: 기본 설정을 그대로 유지하고 원하는 대로 로트 크기만 수정합니다. 위험 관리: 이 전략에는 마틴게일이나 헤징이 사용되지 않습니다. 위험 완화: 각 거래에는 ATR(Average True Range)에 따라 결정되는 추적 중지 및 이익 실현 수준
Down Under
Thomas Bradley Butler
Experts
Down Under는 1시간 프레임에 AUD/USD 쌍을 거래합니다. 이 EA는 ATR과 OHLC를 거래합니다. 이 시간 프레임에 이 쌍에 대해 형식이 지정됩니다. 혼합은 분과 함께 사용됩니다. 로트 크기 및 최대. 로트 크기. 잔액의 백분율은 거래에서 승리하면 복리됩니다. 잔고가 변동함에 따라 로트 규모도 변동합니다. 설정: mm 위험 % mm 로트 최대 부지 변경할 사항이 없습니다. 이것은 마틴게일이나 헤징 기능이 없습니다. 변경할 다른 기능은 거래하는 경우 AUD/USD의 CFD입니다. 브로커 플랫폼에서 이를 소수로 변경합니다. 위험 면책 조항 선물, 옵션 및 통화 거래는 모두 잠재적인 보상이 크지만 잠재적인 위험도 큽니다. 이러한 시장에 투자하려면 위험을 인식하고 기꺼이 감수해야 합니다.
Cable Trader
Thomas Bradley Butler
Experts
GBP/USD 1 hr. 이 EA는 모멘텀과 세션을 거래합니다. 이것은 고정된 로트 구성요소를 가지고 있으며 개발함에 따라 TP를 계속 수정할 것입니다. 설정: 로트 크기 변경할 사항이 없습니다. 이것은 마틴게일이나 헤징 기능이 없습니다. 변경할 다른 기능은 거래하는 경우 GBP/USD의 CFD입니다. 브로커 플랫폼에서 이를 소수로 변경합니다. 위험 면책 조항 선물, 옵션 및 통화 거래는 모두 잠재적인 보상이 크지만 잠재적인 위험도 큽니다. 이러한 시장에 투자하려면 위험을 인식하고 기꺼이 감수해야 합니다. Cable Trade는 1시간 동안 GBP/USD 쌍을 거래합니다. 라이브 거래 전 데모. 이 EA는 모멘텀과 세션을 거래합니다. 이것은 고정된 로트 구성요소를 가지고 있으며 개발함에 따라 TP를 계속 수정할 것입니다. 설정: 로트 크기 변경할 사항이 없습니다. 이것은 마틴게일이나 헤징 기능이 없습니다. 변경할 다른 기능은 거래하는 경우 GBP/U
Euclidean
Thomas Bradley Butler
Experts
Euclidean은 제가 8년 전에 생각해낸 독특한 거래 알고리즘입니다. 이 EA는 이 시스템의 일부입니다. 닫힌 시스템으로 작동합니다. EA는 추세를 포착하기에 각도가 정확할 때 매수를 시작합니다. 정지 손실은 각도에서 10%입니다. 간단합니다. 입력: $1,000에 대한 로트 1 마이크로 로트의 잔액 비율 볼륨 상위 로트 = 최대 로트 수량 이익 수준 = 기본값은 50핍입니다. 방법 및 고려해야 할 사항: 손절매가 내장되어 10%의 각도에서 가격에 따라 거래됩니다. 이익실현은 50핍으로 설정되지만 원하는 금액일 수 있습니다. 1 5분과 같은 짧은 시간에 거래하십시오. 백 테스터에서 이것을 테스트하는 데 오류가 없었습니다. 플랫폼 및 브로커마다 데이터가 다르므로 테스트할 데이터 다운로드를 확인하십시오. Forex 거래에 대한 위험 고지 마진으로 외환 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 나타내는
Pip Scalper
Thomas Bradley Butler
지표
모두를 위한 지표 Pip Scalper는 스캘핑 트렌드입니다. 이 표시기로 추세를 더 오래 유지하십시오. 모든 시간 프레임과 자산에서 작동합니다. 이 도구로 매일 핍을 얻으십시오. 200 이동 평균을 사용하여 거래를 필터링하십시오. 더 짧은 기간을 권장합니다. 데이 트레이딩에 사용합니다. 정보 및 사용 방법: Pips Scalper는 장기 추세 거래를 기반으로 합니다. 파란색으로 구매 레드에 판매 200 이동 평균을 필터로 사용하고 활성 기간 동안 거래하십시오. Pip Scalper는 스캘핑 트렌드입니다. 이 표시기로 추세를 더 오래 유지하십시오. 모든 시간 프레임과 자산에서 작동합니다. 이 도구로 매일 핍을 얻으십시오. 200 이동 평균을 사용하여 거래를 필터링하십시오. 더 짧은 기간을 권장합니다. 데이 트레이딩에 사용합니다. 정보 및 사용 방법: Pips Scalper는 장기 추세 거래를 기반으로 합니다. 파란색으로 구매 레드에 판매 200 이동 평균을 필터로 사
Evolved Trends
Thomas Bradley Butler
Experts
테스트 전에 최적화하고 최적의 입력을 찾는 데 사용 안녕하세요, 상인 여러분! MT4 플랫폼에 대한 최첨단 전문가 조언을 원하십니까? Evolved Trends보다 더 이상 보지 마십시오! 기계 학습 기술로 만들어진 이 강력한 거래 알고리즘은 1시간 단위로 GBP/USD 거래에 중점을 둡니다. 하지만 최적화를 위해 다른 자산과 기간을 자유롭게 실험해 보세요! 자신의 위험 허용 범위에 맞게 입력을 사용자 정의하면 됩니다. ATR을 기반으로 한 중지와 이익을 고정하고 손실을 줄이는 기능을 갖춘 Evolved Trends는 모든 거래 시스템에 대한 최고의 자금 관리를 보장합니다. 또한 고유한 위험 조정 기능은 계정 잔액에 따라 조정됩니다. Evolved Trends로 트레이딩 게임을 한 단계 더 발전시키세요!
Combine Winner
Thomas Bradley Butler
지표
Trade any Forex combine out there.  Many prop firms offer challenge or instant funding combines.  The biggest problem is controlling the loss.  With this indicator you can get a visual system that can limit loss and teach discipline.  This uses the MACD and the strategy is scalping.  You can determine the risk and reward.  Visually follow small trends for scalps.  Trade during active sessions.  It's just a simple system to instill discipline while limiting loss and scalping pips with the paramet
Holy Grail Arrow
Thomas Bradley Butler
지표
Holy Grail arrow is for scalping.  The period you use will determine the trend.  You can try different time frames and periods to see what works best for your strategy.  Filters can be applied like a moving average or trendlines.  The 1 minute works good for scalps and always trade during active periods and avoid consolidation times.  Using other indicators to determine trends is recommended but this can also be a free flowing scalping system alone with tp and sl. Inputs: Period = trend period
Twenty Eight Forex Pairs
Thomas Bradley Butler
Experts
OPTIMIZE EA BEFORE TEST AND USE No EA turns hundreds into millions in a year or 2.  This is a lie if presented this way. Trade Twenty Eight Forex Pairs.  Use this EA to trade the pairs and time frames with tp and sl according to risk.  This comes with advanced money management built in.  It has break evens and take profits on 50% with sl and tp accordingly.  1 hour recommended but try on others for intraday or swing trading.
Fulltrend
Thomas Bradley Butler
지표
Improve trading with this indicator.  Find areas of buys or sells in Fibonacci retracement areas.  Fulltrend is for scalping and making swing trades.  Fib levels are added for take profits and stop losses. This works on any time frame and can be used by itself or together with other systems and indicators for filters. The indicator doesn't repaint.  Alerts are added and can be true or false.  No need to sit glued to the computer, just set on charts and listen or the alerts to come.  Take a posi
Scalping Code
Thomas Bradley Butler
지표
Scalping Code is for trend scalping.  It is simple to use and is profitable.  It can work on any time frame and any asset.  This indicator can be used on it's own or together with another system.  The arrow does not repaint or recalculate.   The rules are as follows:   A blue arrow above the moving average is a buy. An exit for the buy above the moving average is a red arrow or target. A red arrow below the moving average is a sell. An exit for the red below the moving average is a blue arrow
Order Flow Volume
Thomas Bradley Butler
Experts
OPTIMIZE BEFORE BACKTEST AND USE FOR A YEAR TO FIND BEST VALUES Order Flow is unique in that is trades the volume.  It was built on EUR/USD and is optimized from  11/11/2021 to 10/24/2022 on 1 hour charts.  Optimization inputs for money management are used.  This EA uses strict money management, it is not a get rich quick martingale or EA without a sl. Trading is about risk management, not gambling.   Run on EUR/USD 1 hour chart or if you want to find other assets and time frames to optimize th
AI Signal
Thomas Bradley Butler
지표
AI Signal is an indicator that is a ready to made scalping system that doesn't repaint Instructions: Load indicator.  Use arrows as entries in trends and stay out of sideways markets.  Trade with the larger trend and trade only active volatile hours Buy blue arrow above yellow and exit at red arrow or at discretion.  Sell red arrow below yellow and exit at blue arrow  or at discretion.  Easy to follow and is based on trends.  The indicator works on all time frames and assets. Use at your own d
필터:
MrR1 Yellow
670
MrR1 Yellow 2024.06.25 03:12 
 

需要設定檔

리뷰 답변