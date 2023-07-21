테스트 및 구매 전에 최적화하여 자신에게 적합한지 확인해야 합니다.





사용자가 최적화할 수 있도록 주요 업데이트가 제때 제공됩니다. 밀리초 미만 동안은 여전히 ​​ULTRA VPS를 사용하세요. 결과는 브로커 및 주문에 대한 VPS에 따라 다릅니다.





고빈도 거래 EA는 HFT+가 실제 유동성으로 채워지는 Pro 수준의 진정한 FX 계정에 가장 적합합니다. 이것이 있다면 무엇이 필요한지 이미 알고 있으며 필요한 것이 있습니다.





진정한 HFT 전문가를 찾아보세요





고성능 거래 계정을 위한 고빈도 거래(HFT) 우수성을 찾고 계신가요? 더 이상 찾지 마세요. 당사의 HFT 전문가는 HFT 운영을 위한 적절한 브로커, 소프트웨어 및 서버에 액세스할 수 있는 경우 귀하의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.





당사의 HFT 전문가 작동 방식:





틱 이벤트 처리:





당사의 EA는 새로운 틱(가격 업데이트)에 대해 시장을 지속적으로 모니터링합니다.

새로운 틱이 도착하면 On Tick() 이벤트 핸들러가 트리거되고 EA가 거래 로직을 시작합니다.

거래 시간 제한:





당사는 마지막 거래 이후 경과된 시간을 확인하여 과도한 거래가 발생하지 않도록 합니다. 이는 초당 최대 거래에 지정된 값보다 커야 합니다.

시간이 부족하면 EA가 시장 과부하를 방지하기 위해 추가 거래를 건너뜁니다.

스프레드 및 포인트 값 가져오기:





당사의 EA는 현재 스프레드(매도 및 매수 가격 차이)와 포인트 값, 거래된 상품의 가장 작은 가격 변화(핍)를 검색합니다.

매수 및 매도 주문 실행:





EA는 현재 매도 및 매수 가격과 스프레드를 기반으로 매수 및 매도 가격을 계산합니다.

손절매(SL) 및 이익실현(TP) 수준은 매수 및 매도 주문 모두에 대해 계산되며, 사용자 정의 손절매 핍과 이익실현 핍을 존중하여 포인트 값으로 변환됩니다.

SL 및 TP 수준에 대해 유효한 가격 범위 검사가 수행됩니다.

Lot 크기 확인:





EA는 거래량(Lot 크기)의 정확성을 확인하여 심볼의 최소 및 최대 허용 볼륨을 준수하고 거래 실행을 위한 최소 단계의 배수인지 확인합니다.

제한 주문:





EA는 다른 주문이 허용되는지 확인하여 총계가 최대 한도를 초과하지 않는지 확인합니다.

거래 실행:





모든 조건이 충족되면 EA는 동시에 매수 및 매도 주문을 합니다.

SL 및 TP 수준은 매수 및 매도 가격에 따라 적절하게 설정됩니다.

연속 운영:





EA는 연속적으로 운영됩니다.

면책 조항: 당사는 어떠한 보장도 하지 않으며, 귀하는 당사의 HFT 전문가를 귀하의 책임 하에 사용합니다.